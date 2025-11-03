प्रीमियम आर्टिकल

Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण

From Train Journeys to World Champions: नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर काल संपूर्ण भारत श्वास रोखून उभा होता… शेवटची विकेट पडली आणि लगेच हजारो फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… पाहायला मिळाले. भारतीय महिला क्रिकेटचा सुवर्ण क्षण जिवंत झाला!
India Women Script History with Their Maiden World Cup Triumph.jpg

India Women Script History with Their Maiden World Cup Triumph.jpg

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women created history by winning the ICC Women’s World Cup 2025 : आधी ऑस्ट्रेलिया आणि फायनलला दक्षिण अफ्रिका अशा तगड्या संघांना नमवत भारताच्या पोरींनी दणका उडवून दिला.

क्रिकेट म्हणजे game of Gentleman असं म्हटलं जात असे. तथाकथित सभ्य लोकांच्या खरंतर पुरुषांच्या या मैदानात मुलींना फारसं स्थान नव्हतंच. त्यात भारतातल्या महिला क्रिकेटला तर शिकाऊ टाइप किंवा नेहमीच्या क्रिकेट टीमची लिंबूटिंबू टीमच म्हटलं जायचं.

पोरींचं क्रिकेट म्हणजे भातुकलीचा खेळ असली जहरी टीकासुद्धा झालीय. पण या सगळ्याला मागे टाकत २ नोव्हेंबरच्या रात्री भारताच्या लेकींनी खरंच मैदान मारलं. प्रथम बॅटिंग करताना पोरींनी २९८ धावा चोपल्या इतकंच नव्हे तर द. अफ्रिकेला २४६ धावांतच गुंडाळलं.

हे सगळं कसं शक्य झालं, या यशाच्या मागे असणाऱ्या मराठी माणसाचं योगदान नेमकं काय, संघातल्या प्रत्येकीचा स्ट्रगल नेमका होता कसा, हे जाणून घेण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
Deepti Sharma
Jemimah Rodrigues
cricket news today
ICC World Cup
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com