Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण

India Women created history by winning the ICC Women’s World Cup 2025 : आधी ऑस्ट्रेलिया आणि फायनलला दक्षिण अफ्रिका अशा तगड्या संघांना नमवत भारताच्या पोरींनी दणका उडवून दिला.क्रिकेट म्हणजे game of Gentleman असं म्हटलं जात असे. तथाकथित सभ्य लोकांच्या खरंतर पुरुषांच्या या मैदानात मुलींना फारसं स्थान नव्हतंच. त्यात भारतातल्या महिला क्रिकेटला तर शिकाऊ टाइप किंवा नेहमीच्या क्रिकेट टीमची लिंबूटिंबू टीमच म्हटलं जायचं.पोरींचं क्रिकेट म्हणजे भातुकलीचा खेळ असली जहरी टीकासुद्धा झालीय. पण या सगळ्याला मागे टाकत २ नोव्हेंबरच्या रात्री भारताच्या लेकींनी खरंच मैदान मारलं. प्रथम बॅटिंग करताना पोरींनी २९८ धावा चोपल्या इतकंच नव्हे तर द. अफ्रिकेला २४६ धावांतच गुंडाळलं.हे सगळं कसं शक्य झालं, या यशाच्या मागे असणाऱ्या मराठी माणसाचं योगदान नेमकं काय, संघातल्या प्रत्येकीचा स्ट्रगल नेमका होता कसा, हे जाणून घेण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख..मुंबई आणि क्रिकेट हे नातं किती जिव्हाळ्याचं आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या फायनलपूर्वी मनोमन अनेकांनी पराभव गृहित धरला होता; पण या वेळी भारतीय महिला खेळाडूंनी इतिहास पुन्हा लिहायचाच, असा निर्धारच केला होता... जेमिमा रॉड्रीग्जचे नाबाद शतक अन् कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या अर्धशतकाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले आणि आता वर्ल्ड कप आपलाच, हा विश्वास पक्का झाला. नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमने काल अविस्मरणीय क्षण अनुभवला. भारताच्या काही माजी खेळाडूंनी एक फोटो समाजमाध्यमांवर शेअर केला होता.. २०१३ च्या महिला वर्ल्ड कपची फायनल मुंबईच्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर झाली होती आणि तेव्हा स्टेडियममध्ये माझ्यासह काही मोजके क्रीडा पत्रकार व हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे प्रेक्षक होते आणि कालचे चित्र यापेक्षा परस्पर विरोधी होते. भारतीय महिला क्रिकेटने मागील १२-१५ वर्षांत कमावलेलं हे प्रेम होतं.. म्हणून तर मध्यरात्रीचा एक वाजून गेला होता, तरी स्टेडियम हाऊस फुल होते..'हरमन दी इस बार हमे वर्ल्ड कप जितना ही है...' भारतीय ड्रेसिंग रुममध्ये प्रत्येक खेळाडू संघातील सीनियर हरमनप्रीत कौरला हेच सांगत होते. त्यासाठी प्रत्येकाचे योगदानही महत्त्वाचे ठरणारे होते. २००५ नंतर भारतीय संघ २०१७ मध्ये महिला वन डे वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला होता.. लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर यजमान इंग्लंडकडून भारताला ९ धावांनी हार पत्करावी लागली होती.. मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली भारताने खेळलेली ही दुसरी फायनल होती आणि निकालही विरोधातच गेला. २०१७ चा पराभव हा जरा जास्तच जिव्हारी लागणारा होता, कारण भारतीय महिला क्रिकेट केवळ मैदानावर नव्हे, तर मैदानाबाहेरची आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करत इथपर्यंत पोहोचल्या होत्या. आम्हीही वर्ल्ड कप जिंकू शकतो, हे त्यांना टीकाकारांना दाखवून द्यायचं होतं आणि ते त्या ट्रॉफीच्या जवळही पोहोचल्या होत्या. पण, हातातोंडाशी आलेला घास गेला अन् टीकाकारांना संधी मिळाली. पण, हा वर्ल्ड कप युवा पिढीला प्रेरणा देणारा ठरला..२०१७ च्या वर्ल्ड कपची फायनल हरल्यानंतर मुंबई विमानतळावर पहाटे ३-४ वाजता स्वागतासाठी तरी कुणी येईल, का ही शंका घेऊन भारतीय महिला संघ परतला होता. पण, जेव्हा विमानतळाच्या लॉबितून पाहिले, तेव्हा त्यांना आश्चर्यकरणारं चित्र दिसलं. क्षणभर त्यांना विश्वास बसला नाही. मुंबई विमानतळाबाहेर मोठ्या संख्येने गर्दी जमली होती.. त्या गर्दीत १६ वर्षीय जेमिमा रॉड्रीग्जही होती, जिच्यामुळे खरं तर कालचा क्षण आपल्याला अनुभवायला मिळाला. जेमतेम १० वर्षांची असताना सचिन तेंडुलकरला २०११ साली वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण करताना पाहून जेमिमानेही एकदिवस जग्गजेतेपद पटकावण्याचा निर्धार मनाशी पक्का केला होता. तो काल सत्यात उतरला..हक्कासाठी लढा अन्..भारतीय महिला क्रिकेटचा प्रवास आता दिसतोय तेवढा सोपा नक्कीच नव्हता... मुलींनी घर सांभाळा, क्रिकेट खेळणं तुम्हाला जमणारं नाही.. इथपासून सुरुवात झालेला प्रवास आज घराघरात स्मृती, हरमनप्रीत घडावी इथवर येऊन पोहोचला आहे. अर्थात त्या मुलींच्या पालकांनाही त्याचे श्रेय द्यायला हवे, ज्यांनी समाजाच्या विरोधात जाऊन आपल्या लेकिंच्या मागे खंबीर उभं राहण्याची ताकद दाखवली. हरमनप्रीतच्या वडिलांनी तिला पहिल्यांदा बॅट दिली, तेव्हा गावकऱ्यांनी टर उडवली होती... स्मृतीच्या आईने कामावरून परतल्यावर मुलीला प्रॅक्टिससाठी घेऊन जाण्याची सवय कधीच सोडली नाही. मिताली राज, झुलन गोस्वामी, डायना एडुल्जी, अंजुन चोप्रा अशा अनेक माजी खेळाडूंचे महिला क्रिकेटसाठीचे योगदान विसरता येणार नाही..१९७३ साली स्थापन झालेल्या महिला क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया ( WCAI) कडे भारतीय महिला क्रिकेट संघ निवडीचे हक्क होते, २००६ मध्ये बीसीसीआयने महिला संघाला आपल्या पंखाखाली घेतले. भारताच्या माजी कर्णधार, समालोचक आणि प्रशासक शांता रंगास्वामी यांनी सांगितले होते की, "unreserved coachesमध्ये प्रवास करण्यापासून ते वसतिगृहात जमिनीवर झोपण्यापर्यंत सर्व आम्ही केले. आमच्याकडे क्रिकेट किट पाठीवर बॅकपॅकसारखा होता आणि एका हातात सुटकेस असायची. पण, आम्हाला खूप आनंद आहे की सध्याच्या खेळाडूंना सर्व सुविधा मिळत आहेत. ते त्यास पात्र आहेत..हा स्ट्रगल इथेच संपत नाही, तर तेव्हा खेळाडूंकडे त्यांचे वैयक्तिक किट बॅग नसायचे. संपूर्ण संघाकडे तीन बॅट्स असायच्या आणि फलंदाज बाद झाल्यानंतर पुढे येणाऱ्या खेळाडूला ती बॅट दिली जायची. ट्रेनच्या जनरल डब्ब्यातून प्रवास करायला लागायचा आणि महिला खेळाडूंना स्वतःच्या खिशातून तिकिटाचे पैसे भरावे लागत होते. बीसीसीआयने २०२३ मध्ये महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान मॅच फी दिल्याचा निर्णय घेतला. पण त्यामागे झुलन, मिताली आणि डायना एडुल्जी यांच्या दशकभराच्या लढ्याची मेहनत होती. हे फक्त आर्थिक हक्क नव्हते, तर आदराचा हक्क होता. त्यामुळेच आजच्या युवा खेळाडूंना समान मॅच फी, स्पॉन्सर्स, सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण... आदी गोष्टी मिळाल्या. अर्थात त्यांनी मैदानावरील कामगिरीतूनही आपण या सर्व गोष्टींचे हकदार आहोत, हे वारंवार सिद्धही केले..चालल्या मुलांशी बरोबरी करायला...पण, आजही मुंलींना टोमणे ऐकावे लागतात आणि हे या वर्ल्ड कप स्पर्धेतही पाहायला मिळाले. हरमनप्रीत कौरच्या संघाने या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दोन सामने जिंकून सुरुवात तर दणक्यात केली. पण, या सामन्यांत भारताच्या सलामीच्या फलंदाजांना अपेक्षित कामगिरी करता आली नव्हती.. रिचा घोष, अमनजोत कौर, हर्लीन देओल, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा या खेळाडूंच्या योगदानामुळे श्रीलंका व पाकिस्तानवर आपण विजय मिळवू शकलो होतो.साखळी फेरीतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीतही तेच घडले आणि इथून भारतीय संघाच्या पराभवाची मालिका सुरू झाली. या सामन्यात ८व्या क्रमांकावर आलेल्या रिचाने ९४ व नवव्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या स्नेह राणाने ३३ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आघाडीच्या प्रतिका रावल, स्मृती मानधना यांना सूर गवसला, परंतु कागारूंनी ३३१ धावांचे मोठे लक्ष्य सहज पार केले. पुढे इंग्लंडकडूनही आपण हरलो.. सलग तीन पराभवांमुळे भारतीय संघाचे स्पर्धेतील आव्हानच डळमळीत झाले होते..तेव्हा चाहत्यांच्या रोषाचा संघाला सामना करावा लागला. यांना समान मॅच फी, स्पॉन्सरशीप आदी सर्व देऊनही कामगिरी करता येत नाही, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागल्या. काम तसा दाम असाही सूर होता. दोन सामन्यानंतर डोक्यावर घेणारे हेच चाहते भारतीय महिला खेळाडूंना वाट्टेल ते बोलत सुटले होते, ज्ञान पाजळत होते. साखळी फेरीतील पराभवांनी संघ हादरला, पण हरमनप्रीत कौरने एकच वाक्य सांगितलं, ‘इतिहास लिहायचा असेल, तर वेदना सोसाव्या लागतात.’ न्यूझीलंडवर विजय मिळवताच संघाचा आत्मविश्वास परत आला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेवर मात करत भारताने जगाला दाखवलं की हा फक्त सामना नव्हता, ही क्रांती होती..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.भारतीय खेळाडूंची कामगिरी...स्मृती मानधना - ४३४ धावाप्रतिका रावल - ३०८ धावा व २ विकेट्सजेमिमा रॉड्रीग्ज - २९२ धावाहरमनप्रीत कौर - २६० धावारिचा घोष - २३५ धावादीप्ती शर्मा - २१५ धावा व २२ विकेट्सहर्लीन देओल - १६९ धावाअमनजोत कौर - १४६ धावा व ६ विकेट्सस्नेह राणा - ९९ धावा व ७ विकेट्सशफाली वर्मा - ८३ धावा व २ विके्टस ( फायनलमध्ये)श्री चरणी - १४ विकेट्सक्रांती गौड - ९ विकेट्सराधा यादव - ४ विकेट्सरेणुका सिंग ठाकूर - ३ विकेट्स.भारतीय सघांचा कबीर खान...या विजयानंतर ‘चक दे! इंडिया’च्या कबीर खानसारखा एक व्यक्ती भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये खरोखर आहे असं वाटावं, असं योगदान अमोल मुझूमदार यांनी दिलं. देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेतील दादा खेळाडू असलेल्या अमोल यांना भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळालीच नाही. तो देशांतर्गत क्रिकेट गाजवत होता, तेव्हा भारतीय संघातील जागा सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड, व्ही व्ही एस लक्ष्मण आदींनी व्यापल्या होत्या. त्यामुळे अमोल यांना निळी जर्सी परिधान करता आला नाही. रणजी करंडक स्पर्धेच्या पदार्पणातच त्यांनी मुंबईसाठी २६० धावांची खेळी साकारली होती आणि त्यांनी सातत्यपूर्ण खेळ करताना ११ हजाराहून अधिक धावा केल्या..२१ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दिला त्यांनी २०१४ मध्ये विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु ते स्वतःला क्रिकेटपासून फार काळ दूर ठेवू शकले नाहीत. निवृत्तीच्या ११ वर्षानंतर त्यांच्याकडे भारतीय महिला संघाच्या प्रशिक्षकाची ऑफर आली आणि त्यांनी ती स्वीकारली. काही सुधारणा अन् प्रत्येक खेळाडूला तिची जबाबदारी नीट समजावून सांगताना त्यांनी या संघाची मुठ घट्ट केली अन् काल याच संघाने वर्ल्ड कप उंचावल्यावर ते ढसाढसा रडले. कर्णधार हमरनप्रीत त्यांच्या पाया पडली.. यावरूनच अमोल यांचे योगदान किती उल्लेखनीय होते हे स्पष्ट दिसते..अमोल मुझूमदार जेतेपदानंतर म्हणाले की, ही अभिमानास्पद कामगिरी आहे. अविश्वसनीय कामगिरी आणि हा संघ येथून पुढे येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यास पात्र आहे. त्यांनी खूप मेहनत केली आहे. त्यांचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटत आहे. हा भारतीय क्रिकेटसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. शेफालीचे मी एकाच शब्दात उल्लेख करेन आणि ते म्हणजे मॅजिकल. मी यापेक्षा जास्त मागू शकत नव्हतो.२०१७ मध्ये डोळ्यांत अश्रू होते, ते पराभवाचे. २०२५ मध्येही अश्रू होते, पण अभिमानाचे. हरमनप्रीतने कप उचलला, स्टेडियम दणाणून गेले आणि भारताने एका नव्या युगाचं स्वागत केलं. कारण हा विजय फक्त क्रिकेटचा नव्हता, तर त्या प्रत्येक मुलीचा होता,जिला आज तिच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवण्याची हिंमत मिळाली आहे. भारतीय महिला संघाचा हा विजय केवळ एका भारतीय महिला संघाचा हा विजय केवळ एका स्पर्धेचा शेवट नाही, तर एका नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे.. 