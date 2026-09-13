Premium|Artificial Food: झाडांचं अद्भुत जग आणि माणसाची कृत्रिम अन्नक्रांती : कोणावर उभा आहे भविष्यातला संसार?

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comआता माणूस कृत्रिमरीत्या अन्न तयार करू शकतो. आणि भविष्यात तो आणखी मोठ्या प्रमाणात ते करेल. पण ते अन्न तयार करायला जो पायाभूत कच्चा माल लागेल तो कुठून येणार आहे? शिक्षक दिन नुकताच झाला. गुरुपौर्णिमेनिमित्ताने लिहिलेल्या लेखामध्ये तुम्ही माणसाचे सगळ्यांत मोठे गुरू आहात असं म्हटलं होतं. म्हणून आज हे तुम्हाला पत्र... वाचकांपैकी बऱ्याच जणांना वाटू शकतं की, काय बरळतो आहे हा? झाडांना कुठे कळतं की त्यांना पत्र लिहिलं आहे ते? म्हणजे ते असतील सजीव, पण त्यांना आपली भाषा कुठे कळते? मध्यंतरी मी एक पुस्तक वाचलं, ‘हिडन सीक्रेट्स ऑफ ट्रीज’ नावाचं. विलक्षण, अद्भुत आणि सुंदर पुस्तक. मी ते वाचून अचंबित झालो, हरखून गेलो. मला लक्षात आलं की, आपल्या आजूबाजूला, कुंड्यांमध्ये, शेताशिवारात, सोसायट्यांमध्ये, टेकडीवर, जंगलात उभी असलेले ही हिरवी-पिवळी-जांभळी सजीवसृष्टी म्हणजे एक समांतर आणि अद्भुत जगच आहे. ज्याकडे आपण म्हणजे मानवप्राणी किती दुर्लक्ष करतो. .झाडांनो, तुमची स्वतःची अशी एक भाषा असते, तुम्ही मुळांमधून इतर झाडांना रोगराईचा किंवा कीटकधाडीचा संदेश देऊन सावध करता हे मला तसं थोडंसं माहीत होतं, पण या पुस्तकामुळे मला ते नीट, अधिक खोलातून समजलं. एक जंगल म्हणजे एक परिसंस्था असते आणि ती किती वेगवेगळ्या घटकांच्या आधारे वाढत-जगत असते हे कळलं. बुरशी आणि तुमचं मैत्रीचं नातं कसं असं हे समजलं. एवढंच नाही, या पुस्तकातून हेही समजलं की, तुम्ही विशिष्ट असा नाद किंवा आवाजही करता. शास्त्रज्ञांनी तो ऐकला आहे, तो टिपला आहे आणि त्यावर संशोधनं चालू आहेत. पुढच्या काळात त्यातून आणखी अद्भुत आणि विलक्षण गोष्टी समोर येतील तुमच्याबद्दलच्या. ज्यातून तुमच्या जगातले – खरंतर आपल्या जगातल्या वेगळ्या, आजवर न कळलेल्या अनेक गोष्टी आम्हाला समजतील.मला दहावी किंवा नववीला असताना पाठ्यपुस्तकात एक कविता होती. त्यातलं एक कडवं माझ्या मनावर कायमचं कोरलं गेलं, अजूनही ते मला आठवतं...झाड झाड मुके खाली काळोख गोठलापाण्यातून पाण्यावर चंद्र सांडलेलात्यातलं मुकं झाड आणि त्याखालचा काळोख यांमुळे मनात एक गूढ माहोल तयार होतो. डोळ्यांसमोर पिंपळाचं किंवा वडाचं अनेक फांद्या-पारंब्या असलेलं तपस्व्यासारखं झाड डोळ्यांसमोर येतं. आणि त्याच्या खाली अर्थात त्याच्या पोटात अनेक दडलेली रहस्यं. त्याने तोवर पाहिलेलं जीवन, घटनाप्रसंग आणि पक्ष्यांची घरटी, लोकांची संभाषणं, त्यांना दिलेली सावली, आधार... किती नि काय! वर उल्लेखलेल्या पुस्तकात म्हटलंय की, मोठ्या झाडांच्या आयुष्याचा विचार करायचा झाला तो किमान दोनशे वर्षांचा (काही झाडं त्यापेक्षाही जास्त) तरी केला पाहिजे. म्हणजे माणसाच्या आयुष्यमानाच्या किमान दुप्पट. पण आम्ही, माणसं शंभर तर सोडा, पाच वर्षांचाही विचार करत नाही सध्या, तर एवढा विचार काय करणार आमचा मटारमेंदू! .आमच्या या मटारमेंदूला आणखी एक गोष्ट समजलीये की नाही कुणास ठाऊक, प्राण्यांना ती समजलीये हे नक्की – किंबहुना त्यांचं प्रोग्रॅमिंगच तसं आहे. की, या पृथ्वीतलावर तुम्ही म्हणजे झाडं ही एकमेव प्रजाती अशी आहे जी स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करते. बाकी कुणालाही ते करता येत नाही. आणि त्या अन्नावर बाकीचे सर्व प्राणी, किंबहुना अख्खी अन्नसाखळी विसंबून आहे. उद्या समजा, तुम्ही ठरवलं फक्त स्वतःपुरतंच अन्न तयार करायचं तर? शेतातल्या रोपांनी ठरवलं की तांदळाचे, गव्हाचे दाणे किंवा डाळी वगैरे तयारच करायच्या नाहीत. कापूस लागूच द्यायचा नाही. कांदे, भुईमूग, रताळी जमिनीत वाढूच द्यायची नाहीत, तर? काय होईल?हो, काही महाभाग असं म्हणतीलही की, आता माणूस कृत्रिमरीत्या अन्न तयार करू शकतो. आणि भविष्यात तो आणखी मोठ्या प्रमाणात ते करेल. पण ते अन्न तयार करायला जो पायाभूत कच्चा माल लागेल तो कुठून येणार आहे? म्हणजे हे हिरव्या पाट्यांच्या ई- व्हेईकल चालवून प्रदूषण करत नाही म्हणण्यासारखं झालं. अहो, पण सौरऊर्जेवर वीज निर्माण होतेय का सगळी? तिथे चंद्रपूर किंवा कुठेतरी विजेसाठी कोळसाच वापरला जातोय ना? आणि हा कुणापासून तयार झालाय माहितेय ना – कधी काळी खूप पूर्वी पृथ्वीच्या पोटात जंगलं, झाडं गाडली गेली ना त्यापासूनच! खरंतर, माणसाचा किंवा प्राण्यांचा डीएनए शोधत शोधत मागे मागे गेलं तर लक्षात येतं की, कधीतरी खूप खूप खूप वर्षांपूर्वी आपल्या सगळ्यांचा – झाडं, प्राणी वगैरेंचा जन्म एकाच पेशीतून झाला. म्हणजे आपलं मूळ एकच आहे. नंतर आपण वेगवेगळ्या प्रकारे वाढलो हे खरंच, पण या पृथ्वीतलावर कितीतरी वर्षं झाडांचं राज्य होतं. माणूस म्हणजे आम्ही सेपियन्स तर आत्ता आत्ता आलो आहोत. म्हणजे खरंतर तुम्ही आमच्यापेक्षा कितीतरी जास्त काळ उत्क्रांत होत आहात, पण आम्हा सेपियन्सनी कुणाला म्हणजे कुणालाही सोडलं नाही, तर तुम्हाला काय सोडणार! त्याला वाटतं की, आपण प्रतिसृष्टी निर्माण करू शकतो, सहज शक्य आहे ते. पण एका क्षणात एका पुरात किंवा भूकंपात त्याच्या या प्रतिसृष्टीच्या कशा ठिकऱ्या ठिकऱ्या होतात ते पाहत असालच तुम्ही मूकपणे. . बालकवींच्या औदुंबर या कवितेच्या शेवटच्या ओळीत आहेत – ‘पाय सोडुनि जळात बसला असला औदुंबर’ यात ‘असला’ या शब्दामुळे या कवितेचे अनेक समीक्षक, वाचकांनी अनेक अर्थ काढले आहेत. मला ‘असला’ हा शब्द आजच्या माणसासाठी वाटतो. जणू औदुंबर म्हणतोय की, तू काहीही कर, एक दिवस असा येईल की ही पृथ्वीवरची निसर्ग-व्यवस्था तुला नेस्तनाबूत करेल आणि पुन्हा आमचंच राज्य येईल. बघ. तोवर मी पाय सोडून बसतो पाण्यात निवांत! प्रिय झाडांनो...माझ्या आठ वर्षांच्या मुलीला मी विचारलं विचारलं की, तुला पुढचा जन्म मिळाला तर काय व्हायला आवडेल? तिने तत्काळ उत्तर दिलं, झाड. किंचितही विचार केला नाही.मी विचारलं, झाड? का?ती म्हणाली, ते भारी असतं. आपल्याला किती नि काय काय देतं बघ ना. आपण फक्त घेतो. ते आपल्याकडून काहीच मागत नाही. मला खूप बरं वाटलं तिचं उत्तर ऐकून!------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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