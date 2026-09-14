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Premium|Ganesh Yoga kundli: पत्रिकेतला गणेश योग म्हणजे नेमकं काय? वाचा सविस्तर

Ganapati and astrology : ज्योतिषशास्त्रासाठी गणेशउपासना अत्यंत महत्त्वाची आहे. गणेशाची उपासना कोणत्या राशीसाठी फलदायी? ती कशी करावी? याविषयी वाचा.
Ganesh Worship and Astrology: Which Planets and Zodiac Signs Can Benefit?

Ganesh Worship and Astrology: Which Planets and Zodiac Signs Can Benefit?

E sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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What Is Ganesh Yoga in Kundli? Know the Benefits of Ganesh Worship

श्री गणेश आणि ज्योतिषशास्त्र यांचा जवळचा संबंध आहे. कारण ज्योतिष माणसाला जाणून घ्यायचं असतं, ते मुख्यत्त्वेकरून भविष्यात आपल्यावर एखादं संकट तर येणार नाही ना, यासाठी. गणपती तर सर्व विघ्नांचं हरण करणारा.. म्हणूनच कोणत्या राशीने गणेशाची उपासना केली असता ती फलदायी ठरेल, कोणत्या राशीने उपासना करू नये? एखाद्याच्या कुंडलीत गणेश योग असतो म्हणजे काय? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवा, ज्योतिष तज्ज्ञ, अभ्यासक ऋतुपर्णा मुजुमदार यांच्याकडून.

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