Premium|Ganesh Yoga kundli: पत्रिकेतला गणेश योग म्हणजे नेमकं काय? वाचा सविस्तर

What Is Ganesh Yoga in Kundli? Know the Benefits of Ganesh Worshipश्री गणेश आणि ज्योतिषशास्त्र यांचा जवळचा संबंध आहे. कारण ज्योतिष माणसाला जाणून घ्यायचं असतं, ते मुख्यत्त्वेकरून भविष्यात आपल्यावर एखादं संकट तर येणार नाही ना, यासाठी. गणपती तर सर्व विघ्नांचं हरण करणारा.. म्हणूनच कोणत्या राशीने गणेशाची उपासना केली असता ती फलदायी ठरेल, कोणत्या राशीने उपासना करू नये? एखाद्याच्या कुंडलीत गणेश योग असतो म्हणजे काय? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवा, ज्योतिष तज्ज्ञ, अभ्यासक ऋतुपर्णा मुजुमदार यांच्याकडून. .गणपतीला विघ्नहर्ता, ग्रहदोष निवारक म्हणतात. त्यामुळेच ज्योतिषशास्त्रासाठी गणेशाची उपासना अत्यंत महत्त्वाची. जोतिष्य हे देखील उपनिषदांचे अंग आहे. ज्योती अधिक ईश म्हणजे ईश्वराचे चक्षु. अशी या शास्त्राची फोड केली जाते. वैदिक ज्योतिष शास्त्र हे नक्षत्रांवर आधारलेले आहे. सत्तावीस नक्षत्रे, त्यांचे स्वामी, दैवते हे सगळं ठरलेलं असतं. या शास्त्रातील पहिलं नक्षत्र म्हणजे अश्विनी. आरंभ. लोकप्रिय असे वैदिक ज्योतिष्य शास्त्र हे नक्षत्र शास्त्रावर आधारित आहे. .सत्तावीस नक्षत्रे आणि त्यांचे स्वामी ,त्यांचे स्वभाव, त्यांची दैवते हे सर्व ठरलेले असते. अश्विनी हे ज्योतिष्य शास्त्रातील पाहिले नक्षत्र. म्हणजेच नक्षत्रांचा आरंभ, सुरुवात आणि गणपती म्हणजे मुळारंभ. सगळ्या गोष्टींची सुरुवात गणेशापासूनच आपण करतो. त्यामुळे अश्विनी नक्षत्रावर गणपतीचा वरदहस्त आहे. दुसरं म्हणजे मेष राशीच्या ०_१३ अंशा पर्यंत असलेले हे नक्षत्र केतूच्या अधिपत्याखाली येते. आणि गणपती हे केतू नक्षत्राची देवता आहे. त्यामुळेही गणपती महत्त्वाचाच..Premium|Ganeshotsav DJ Ban : ढोल-ताशा,‘डीजे’चं अर्थकारण.अश्विनी नक्षत्राची देवता आहे, अश्विनी कुमार. तर स्वामी आहे केतू. असं मानलं जातं की ग्रहांपैकी राहू हा मस्तक आणि केतू म्हणजे फक्त धड. बुद्धिदायक गणेश हा या केतू ग्रहाचा अधिदेव आहे. केतू वैराग्यकारक आहे. दोन महत्वाच्या शाखा या नक्षत्राच्या अधीन आहेत. अश्विनीकुमार याचे अधिपत्य करतात. देवांचे वैद्य आणि ज्योतिष .या प्रमुख विद्या या श्री गणेशाची उपासना केल्याने प्राप्त होतात. तसेच केतू ग्रहा संबंधी जर काही त्रास असेल तर गणेश उपासना फलदायी ठरते. नियमित अथर्वशीर्ष पाठ केल्याने केतू ग्रहाचे शुभ फळ वाढते. पर्यायाने त्यासंबंधी असलेले त्रास कमी होतात..Premium|Ancient Indian Astronomy : ऋग्वेदातील खगोलीय उल्लेखांपासून आधुनिक अंतराळ संशोधनापर्यंत भारताचा थक्क करणारा प्रवास.दुसरा ग्रह म्हणजे बुध. हा बुध ग्रह बुद्धीचा कारक मानला जातो.बुध ग्रह आहे ज्यास नीट, त्यास सर्व मार्ग सुचती सुभट ! या ग्रहाचे अधिपत्य देखील गणेशाकडे येते. कारण तो बुध्दी ,शिक्षण,वाणिज्य आणि कला या सर्व शास्त्रांचा अधिपती आहे. हरिद्रा गणेश पूजन यासाठी केले जाते.मतिमंदत्व, फिट्स आदी साठी गणेश उपासना करणे योग्य ठरते. बुधवार हा गणपतीचा वार मानला जातो..मंगळ असलेल्या व्यक्तींनी काय करावे?हमखास उपाय म्हणजे रक्त वर्णी गणेशाचे पूजन सतत २१ दिवस करावे. त्याला लाल फुल, दुर्वा वाहून लाडूचा नैवेद्य दाखवून संकट नाशन स्तोत्र ११ वेळा म्हणावे. मंगळवार पासून या व्रताला सुरुवात करावी. उपवर म्हणजे लग्नाळू मुलामुलींनी हे व्रत करावे. मंगळ दोष कमी होण्यासाठी याचा फायदा होतो. मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा ही मंगळाची नक्षत्रे आहेत. ह्या सर्वांना गणेश उपासना फलदायी ठरते. राहू मंगळ अंगारक योगात गणेशाच्या उपासनेने लाभ होतो. तीव्र फळे कमी होतात. .कोणत्या राशीला / ग्रहाला गणपती उपासना फायदेशीर?खरं सांगायचं तर प्रत्येक व्यक्तीसाठीच गणेश उपासना फायदेशीरच आहेत. मात्र एक लक्षात घ्यायला हवं की इथे राशी म्हणजे मेष, मीन अशा राशी म्हटलेल्या नाहीत. राहु-केतू ग्रह असल्यास त्या व्यक्तीला नोकरीत अडचण येत असेल, भ्रम जाणवत असेल तर संकट नाशन गणेश स्तोत्र नक्कीच मन:शांती देते..Premium | Parenting Tips: ऐन सणासुदीत मुलं हट्ट का करतात? Mood Swings हाताळताना पालकांनी काय करावं?.ज्यांना शनिची पीडा आहे, साडेसाती सुरू आहे. कामात उशीर होतो आहे, अशांनी दर मंगळवारी गणपती अथर्वशीर्ष म्हणावे.मंगळ असलेल्या, झटकन राग येणाऱ्या, अपघाताची भीती असलेल्या, लग्नात अडचणी संभवणाऱ्या व्यक्तींनी लाल फुलांनी गणेशाची पूजा करावी.स्थानी गुरु असे, शिक्षण, संततीत अडथळे येत असतील तर गणेशाला पिवळे मोदक आणि हळद अर्पण करावी.कोणत्याही नव्या कामात विघ्न येऊ नये म्हणून गणरायाची आराधना पूजा करूनच त्या कामाची सुरूवात करावी..दररोजचे ३ सोपे उपाय१. बुधवारी - गणपतीला दुर्वा + मोदक वाहिल्याने तुमच्या पत्रिकेतील बुध ग्रहाचं स्थान मजबूत होतं. त्याचा बुद्धि आणि व्यवसायाशी संबंधित गोष्टींत सकारात्मक परिणाम दिसतो.२. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी उपवास केल्यास तसेच वक्रतुंड महाकाय हे स्तोत्र ११ वेळा म्हटल्यास राहु-केतुचे दोष कमी होतात. ३. सकाळी घरातून बाहेर पडण्याआधी 'ॐ गं गणपतये नमः' असा जप २१ वेळा करून निघावे, त्यामुळे कोणतेही काम अडत नाही..गणपती पर्णसाज : दूर्वा, आघाडांचे महत्त्व.कुंडलीत "गणेश योग" कधी असतो?जर तुमच्या पत्रिकेत लक्ष्मी-गणेश युती किंवा बुध-गुरू युती असतील तर बाप्पाची कृपा लवकर होते. असे लोक पटकन नवीन सुरुवात करतात आणि अडचणीतून मार्ग काढतात.बुध म्हणजे बुद्धी तर गुरु म्हणजे ती कधी कुठे आणि कशी वापरावी हे सांगणारे शहाणपण. त्याचा नीट विनियोग व्हायला हवा . ह्यासाठी पत्रिकेत गणेश योग असला तर फायदा होतो . मांगलिक लोकांनी ही गणेश उपासना करणे खूप आवश्यक आहे. मंगळाचे तामसिक आणि तीव्र परिणाम फक्त गणेश उपासना दूर करू शकते. .सगळ्यात महत्वाचं: गणपती म्हणजे "बुद्धी + शांती". त्यामुळे पत्रिकेत कितीही दोष असले तरी रोज 5 मिनिटं शांतपणे "गणपती स्तोत्र" म्हटलं की मन स्थिर होतं. || ओम गं गणपतये नमः ||.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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