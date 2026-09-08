Premium|Financial Planning : गणरायाच्या रूपातून आर्थिक नियोजनाचे धडे कसे शिकाल?

सुधाकर कुलकर्णी - sbkulkarni.pune@gmail.comगणेशोत्सवास लवकरच सुरुवात होत आहे. या गणेशोत्सवात आपल्या बहुतेकांच्या घरी गणपती येणार असतीलच; शिवाय आजूबाजूलाही विविध मंडळांचे गणपती असतील. या आठ-दहा दिवसांत संपूर्ण वातावरण गणरायांच्या जयजयकाराने दुमदुमून जाते. कोणत्याही नव्या गोष्टीची सुरुवात करताना आपण प्रथम गणेशाला वंदन करून आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्याच्याकडे प्रार्थना करतो. चला तर, या शुभपर्वात आपण आपल्या आर्थिक नियोजनाचा आणि त्यानुसार आर्थिक गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा करू या.गद्धी, विवेक आणि समृद्धीचे दैवत असलेल्या श्रीगणेशाचे रूप आपल्याला केवळ आध्यात्मिक मार्ग दाखवत नाही, तर आर्थिक नियोजन कसे करावे, याचे उत्तम धडेही देते. या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गणरायाच्या मूर्तीतील विविध अवयवांतून आपण गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाबाबत काय शिकू शकतो, हे पाहू या. श्रीगणेशाची ही विलोभनीय मूर्ती शांतपणे न्याहाळत असताना आपल्याला गुंतवणुकीबाबत खूप चांगले मार्गदर्शन मिळू शकते..Premium|The Golden Deer of Markets : शेअर बाजारातील ‘सुवर्णमृग’चा मोह; तेजीच्या बाजारात चमकणाऱ्या प्रत्येक शेअरच्या मागे धावू नका.१) मोठे कान : ऐका सगळे...गणपतीचे कान मोठे आहेत. ते आपल्याला शांतपणे ऐकण्यास आणि आवश्यक ती माहिती घेण्यास सुचवतात. याचाच अर्थ असा, की कोणतीही गुंतवणूक करताना समोरची व्यक्ती जे सांगते ते शांतपणे ऐकावे; मात्र केवळ ऐकीव माहितीवर विश्वास ठेवू नये. त्या माहितीची शहानिशा करावी, आवश्यकता वाटल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि मगच गुंतवणूक करावी.२) छोटे डोळे, मोठे डोके : बारकाईने पाहा, दूरचा विचार करागणरायाचे छोटे आणि तीक्ष्ण डोळे सूक्ष्म निरीक्षण आणि दूरदृष्टीचे प्रतीक आहेत. बारीक डोळे आपल्याला बाजारातील घडामोडींवर बारीक नजर ठेवण्याचे सुचवतात, जेणेकरून बाजारातील परिस्थितीनुसार आपण गुंतवणुकीचे निर्णय घेऊ शकू, तर दूरदृष्टी आपल्याला आपल्या दीर्घकालीन गरजांचे जसे, मुलांचे शिक्षण, विवाह आणि आपली सेवानिवृत्ती यासाठी वेळेवर नियोजन करण्यास सुचवते. त्या दृष्टीने शेअर, म्युच्युअल फंड, ‘एनपीएस’, ‘पीपीएफ’मधील गुंतवणुकीचा आवर्जून विचार करावा. मोठे डोके हे ज्ञान, बुद्धी आणि व्यापक विचारांचे प्रतीक आहे. गुंतवणूक करताना भावनिक निर्णय न घेता व्यापक विचार करून गुंतवणूक करावी.३) लंबोदर : सगळे पचविण्याचा संयमगणरायांचे मोठे पोट आपल्याला सर्व गोष्टी सामावून घेण्याचा आणि संयम ठेवण्याचा संदेश देते. त्याचबरोबर गुंतवणुकीतील जोखीम पचवण्याची क्षमता निर्माण करण्याचाही संदेश त्यातून मिळतो. म्हणजेच, मंदीच्या काळात संयम ठेवून गुंतवणुकीत टिकून राहणे आवश्यक असते. मोठ्या पोटातून आणखी एक संदेश मिळतो- आपत्कालीन गरजांसाठी काही रक्कम आपल्या ‘पोटात’ म्हणजेच बँकेत बाजूला ठेवावी, जी गरज पडल्यास त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल. याला आपण ‘विघ्नहर्ता निधी’ म्हणू शकतो..४) लांब सोंड : लवचीकता गणरायांचे तोंड हत्तीचे आहे आणि म्हणूनच त्याला गजानन किंवा गजमुख असे म्हणतात. सोंड हा अत्यंत लवचीक अवयव असतो आणि तरीही तो खूप सामर्थ्यवान असतो. सोंडेने प्रसंगी लहानात लहान वस्तूदेखील उचलता येते, तर गरज पडल्यास विशालकाय वृक्षही उन्मळून टाकता येतो. यातून गुंतवणुकीसाठी मिळणारा धडा म्हणजे, गुंतवणूक करताना प्रसंगानुरूप; तसेच काळानुसार लवचीकता ठेवावी. केवळ एकाच प्रकारची गुंतवणूक करू नये. आपल्या वयानुसार गुंतवणुकीचे पर्याय बदलत राहावेत. थोडक्यात, आपल्या गुंतवणुकीचा वेळोवेळी आढावा घ्यायला हवा आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार; तसेच आपल्या वयानुसार त्यात आवश्यक ते बदल करावेत. आपल्या गुंतवणुकीत गणपतीच्या सोंडेसारखी लवचीकता ठेवायला हवी. आपल्या गुंतवणुकीत बँक एफडी, शेअर, म्युच्युअल फंड, सोने-चांदी, स्थावर मालमत्ता; तसेच पर्यायी गुंतवणुकीचा समावेश करायला हवा. यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम विविध पर्यायांमध्ये विभागली जाऊन कमी होण्यास मदत होऊ शकते. ५) मूषक वाहन : छोटी गोष्ट; मोठे ध्येय प्रचंड देह असलेल्या गणपतीचे वाहन छोटासा उंदीर आहे. यातून छोट्या गोष्टीतून मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्याचा संदेश मिळतो. उदा. छोट्या रकमेची ‘एसआयपी’ करून मोठे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते. त्याचबरोबर उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर अहंकार निर्माण होऊ देऊ नये, असाही संदेश यातून मिळतो. जसा उंदीर कधीही ‘मी गणपतीचा वाहक आहे’ म्हणून बढाया मारत नाही. .६) एकदंत : एकाग्रतागणपतीला ‘एकदंत’ असे म्हणतात. एकदंत म्हणजे एकाग्रता. यातून आपल्याला आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांवरील लक्ष विचलित होऊ न देता आवश्यक ती गुंतवणूक सातत्याने करण्याचा संदेश मिळतो. थोडक्यात, अनावश्यक खर्च टाळून आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करावे, हा संदेश यातून मिळतो.७) हातातील मोदक : गुंतवणुकीचे गोड फळगणरायाच्या हातातील मोदक म्हणजे गुंतवणुकीचे गोड फळ होय. मोदक बाहेरून आवरण असलेला; पण आतून गोड असणारा पदार्थ आहे. त्याप्रमाणे कष्टाने आणि शिस्तीने केलेल्या गुंतवणुकीचे गोड फळ भविष्यात आर्थिक स्थैर्याच्या रूपाने मिळू शकते.थोडक्यात, बुद्धीची देवता असलेल्या श्रीगणेशाची कृपा मिळवायची असेल, तर केवळ त्याची पूजा करून चालणार नाही. श्रीगणेशाच्या मूर्तीतून दिसून येणारा संयम, विवेक, लवचीकता आणि शिस्त आपल्या आर्थिक आयुष्यात आचरणात आणणे हीसुद्धा गणरायाची सेवाच आहे.अशी सेवा करताना एक पंचसूत्री लक्षात ठेवू या... ऐका सगळे, बघा बारकाईने, शिका खूप, पचवा सगळे ...आणि वाट पाहा.ही पंचसूत्री आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीच्या प्रवासात अंगीकारली, तर गणरायाच्या आगमनाचा हा उत्सव आपल्या आर्थिक आयुष्यातही शहाणपणाची आणि समृद्धीची नवी सुरुवात ठरू शकतो.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर - सीएफपी आहेत. ९४२३००२०१४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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