Premium| Maharashtra Protests: आंदोलनामुळे यंदाचा गणेशोत्सव दुर्लक्षित राहिला का?

श्याम पेठकरpethkar.shyamrao@gmail.comअकरा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर आज श्रीगणेशाला भक्त भावपूर्ण वातावरणात निरोप देतील. यंदाचा गणेशोत्सव राज्य उत्सव म्हणून साजरा केला गेला... परंतु तेव्हाच मुंबईत आंदोलनाचे वारे वाहत असल्याने गणेशोत्सव काहीसा झाकोळला गेल्याचे पाहायला मिळाले. गणेशाचा लाडका उंदीरमामाही त्यामुळे विचारात पडला. तेव्हा बाप्पानेच त्याला आठवण करून दिली, की पुढच्या वर्षी येईल तेव्हा राज्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ कुणावरच येऊ नये, हाच माझा भक्तांना आशीर्वाद...उंदीरमामांनी स्वत:चे असे यू-ट्युब चॅनल सुरू केले. त्यावर पॉडकास्ट सुरू केले. आजकाल तसा ट्रेंड आहे. इतरांकडे प्रसिद्धीसाठी दीनवाणे बघत राहायचे, कलावंत-व्यावसायिक लेखक असू तर कामे मिळविण्यासाठी कुणाचा तरी अनुनय करायचा... पुन्हा तुम्ही किती चांगले लिहिता किंवा चांगला अभिनय करता यापेक्षा तुमचे 'फॉलोअर्स' किती हेच पाहिले जाते. त्यापेक्षा आजकाल लोक स्वत:चे यू-ट्युब चॅनल सुरू करतात. ते सोपे असल्याचे उगाच वाटते. त्याही पलीकडे जाऊन अमक्या-तमक्याने अगदी दोन वर्षांपूर्वी स्वत:चे ऑनलाइन असे काम सुरू केले. आज तो महिन्याला दोन लाख रुपये कमावतो. शिवाय, इन्फ्युएन्सर म्हणून सेलिब्रिटी गटात गेल्याने आता महिन्याला एखादी एक लाखाची सुपारी मारतो. कुठल्या प्रॉडक्टची, सिणम्याची जाहिरात करून देतो... असे चार-पाच लाख तर सहज कमावतो, असे ऐकलेले असते. त्यामुळे आजकाल गेलाबाजार एक गल्ली सोडून एक असा यू-ट्युबर असतो... .केबल वायर कुरतडताना उंदीरमामांना हा ऑनलाइन झटका बसला. घरात गणपतीच्या आगमनाची साफसफाई सुरू होती. हा झटका बसल्याने उंदीरमामांच्या दिमाकात एक आयडिया आली. त्याने मग स्वत:चे यू-ट्युब चॅनल सुरू करण्याचे ठरविले. आता गणपतीचे आगमन होणार, सर्वच न्यूज चॅनलसह अनेक यू-ट्युब वाहिन्या, इन्फ्युएन्सर सगळेच गणेशोत्सवाच्या टीआरपीच्या गंगेत हात धुऊन घेतात. चोवीस तास रतीब चालतो. त्या पुण्याच्या एका प्रभावकाने धार्मिक सलोखा गणपतीच्या रूपाने कसा असतो, हे दाखविणारी रील केली तर त्याला धमक्या देऊन काढून टाकायला लावली... म्हणजे त्यालाही प्रसिद्धी आणि धमक्या देणाऱ्यांनाही टीआरपी अशी ही बहुदुधी व्यवस्था आहे... हे उंदीरमामांच्या धेनात आलं अन् आपल्या गणेशाचा टीआरपीचा मलिदा इतरांनी का खायचा, असा विचार करून त्याने पॉडकास्ट सुरू केले.आता चॅनलचे नाव काय ठेवायचे? पहिल्याप्रथम त्याच्या डोक्यात ‘रॅट टॉक’ असेच नाव आले. वाहिनी मराठी असली तरीही जबऱ्या वाटले पाहिजे असे नाव द्यायचे तर ते विंग्रजीतच असावे, अशी मऱ्हाठी माणसाची आपली धारणा होती. आता अभिजात झाल्याने थोडा बदल झाला. मराठीतले मात्र विंग्रजी अपील असणारे शब्द निवडून नाव ठेवण्याची पद्धत आली आहे. असेतसे, कसेअसे, बोलना बावा... अशी नावे ठेवली जातात. त्याच धर्तीवर उंदीरमामांनी ‘बाप्पा रे!’ असे नाव आपल्या वाहिनीचे ठेवले. आता आपण या दहा दिवसांत आपले चॅनल सेट करू, असे मामांना वाटत होते; मात्र झाले भलतेच... मुंबईत अचानक आंदोलक आलेत. अर्थात त्यांची काही चूक नाही. .त्यांनी सहा महिन्यांआधी तारीख दिली होती. त्यामुळे ते आले. आता वृत्त वाहिन्यांवर मग आंदोलनाचा रतीब सुरू झाला. टीआरपी देणारा विषय असेल तर मग वाहिन्या सुसाट असतात. साप दीड फुटाचा असेल तर वाहिन्या त्याला मीटरभराचा करतात. बातमी अहमदाबादलाही पोहोचणारी नसते हे इस्लामाबादला पोहोचतात. त्यामुळे आंदोलनाच्याच बातम्या सुरू झाल्या. गणपतींकडे दुर्लक्षच झाले. आता कितीही नाही म्हटलं तरीही गणपतींना या दहा दिवसांतल्या प्रसिद्धीची सवय झालेलीच. मग अमका राजा, तमका राजा, अमक्या ॲक्टरकडचा गणेश, तमक्या नटीकडचा विघ्नहर्ता... असा ज्याचा-त्याचा उत्सव आणि उत्साह. यंदा तेही झाले नाही. नाहीतर काही काही प्रख्यात अभिनेत्यांकडचे गणपती हे चॅनलवाल्यांना टीआरपी इंधन असतात. त्यांच्याकडे मग इतर क्षेत्रातील नामवंत लोक दर्शनाला जातात अन् त्याचीही बातमी होते. काही अभिनेते तर गणपती मांडतात घरी तेच दहा दिवस प्रसिद्धीच प्रसिद्धी असते म्हणून की काय, असे वाटते. यंदा तेही नाही. मराठ्यांनी आरक्षण मागितले, की बहुजनांचे भुजबळ फुरफुरायला लागते. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे करायचे नाही, असे म्हणत मग लक्ष्मणरेषा आखली जाते आणि मराठ्यांचे आरक्षण मग हाकेच्या अंतरावरच राहते... गेल्या वेळेस नवी मुंबईतून असाच जीआर (‘जा यार’ असा लाँगफॉर्म होतो) देत नाथाघरी आला सखा पांडुरंग, अशी भेट घेत वापसी करण्यात आली होती. या वेळी मात्र थेट मुंबईतच एन्ट्री... त्यामुळे चॅनलवाल्यांना पर्वणीच होती. त्यांनी आंदोलकांचे रस्त्यावरचे खेळ दाखविले... उत्सवाचे कसे चालले यापेक्षा आंदोलनाचा नेता काय म्हणतो, हेच दाखवित राहिले. अगदी ‘महाराष्ट्राचाच राजा’ म्हणावा असा ‘लालबागचा राजा’ही दुर्लक्षित राहिला. अखेर काही आंदोलकच ‘राजा’च्या ओढीने लालबागच्या दर्शनाला गेले. वृत्त वाहिन्यांचे कॅमेरे तिकडे वळले....उंदीरमामांना कळेना आपण आता कुणाला बोलवावे? विघ्नहर्ताच म्हणाले, ‘अरे मलाच बोलते करना...’ मग मामांनी गणपतींना पॉडकास्ट केला. गणपतींनी आधी हे आंदोलन नेमके कशाचे, हे जाणून घेतले. गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत पहिल्यांदाच हे आंदोलन झाल्याने त्यांनी हे काय प्रकरण आहे, हे जाणून घेतले. गणपती म्हणाले, ‘अरे वर्षातले दहा दिवस तर मला देता. त्यातही हे असे होत असेल तर पुढच्या वर्षी मी नाही येणार... राज्य सरकारने हे दहा दिवस माझ्यासाठी आरक्षित केल्याचा जीआर काढावा, मला आरक्षण द्यावे,’ अशी मागणीच बाप्पांनी केली... उंदीरमामा म्हणाले, ‘तुम्हाला असे कुठलेच आरक्षण देता येणार नाही अन् तुम्ही मागूही शकत नाही. तुम्ही खुल्या प्रवर्गात येता...’ गणपतींना कळेना, आपण का नाही मागू शकत आरक्षण? तर उंदीरमामांनी हळूच त्यांच्या गळ्यातल्या यज्ञोपविताकडे लक्ष वेधले... बाप्पा म्हणाले, ‘अरे मी गणांचा अधिपती आहे ना. बहुजनांचा गणनायक आहे मी...’ मामा म्हणाले, ‘बाप्पा तुम्ही आरक्षण देऊ शकता, मागू शकत नाही.’ मग उंदीरमामांनी सीएमना तिथूनच फोन लावला. त्यांना गणपतींची मागणी सांगितली. ते म्हणाले, ‘हे राज्यच बाप्पांचे आहे. आम्ही राज्य सरकारकडून गणेशोत्सव हा राज्य उत्सव म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे वेगळ्याने दहा दिवस आरक्षित करण्याचे काहीच कारण नाही...’.बाप्पा म्हणाले, ‘काही अमंगल होते की काय, असे वाटत होते.’ मामा म्हणाले, ‘तुमच्यासारख्या मंगल करणाऱ्या देवतेला असे वाटावे? तुमच्या दिवसात मुंबईवर चाल करून आलेले अमंगल करूच शकणार नाही, हा विश्वास होता.’बाप्पा हसत म्हणाले, ‘होना, त्यांना आपण जिंकलो असे वाटले. सर्व समाजाला देणे हेच सरकारचे काम असल्याने मागितल्याप्रमाणे दिले तर त्याचा अर्थ सरकार हरले असे होत नाही... ’बाप्पांचे हे पोल्टीकल ज्ञान पाहून उंदीरमामा अचंबित की काय म्हणतात, तसे झाले. त्याबाबत मामांनी कौतुक केल्यावर बाप्पा म्हणाले, ‘अरे त्यात काय एवढे! माझी आकलनशक्ती तगडी आहे, हे तुला माहितीच आहे अन् माझी स्थापना प्रत्येक चॅनलमध्ये, वर्तमानपत्रांच्या कचेरीत करतातच. तिथे राजकारणाच्या चऱ्हाटाचे दोर वळणे सुरू असते. घरीघरीही सतत न्यूज चॅनल सुरू असते अन् अलीकडे लोक पोलिटिकल ॲडिक्टेड झाले आहेत. हे भयानक ॲडिक्शन आहे. त्यांच्या चर्चा ऐकून एकून माझे कान उठले... त्यात माझे कान हे असे मोठे...’.मामांनी मग प्रश्नाचा रोख वळवला. म्हणाले, ‘बाप्पा, तरीही यंदा आंदोलनामुळे भक्तांचे अन् माध्यमांचेही तुमच्याकडे दुर्लक्षच झाले... मीही पाहत होतो ना की, घरची माणसे आरती करताना टीव्ही लावून ठेवत अन् बातम्या बघत असायचे. बरं आरतीची वेळही प्राइमटाईमलाच. त्याच वेळी महत्त्वाच्या बातम्या अन् आंदोलक मुंबईतून गेले का, हे जाणून घेणे अगदी बुद्रुक अन् खुर्दच्या गावकऱ्यांनाही महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. वर्तमानपत्रातही स्थानिक आवृत्त्यांमध्ये स्थानिक महत्त्वाच्या गणपती मंडळांचे फोटो छापतात... मात्र, यंदा मुंबईच्या आंदोलनाच्या फोटोंनीच तुमचीही जागा व्यापून टाकली होती... हे बघून तुमच्या भावना काय?’.गणपती म्हणाले, ‘मी बाप्पा असलो तरीही बापूंचे विचार लोकांनी लक्षात न ठेवल्याने असे होते आहे...’ उंदीरमामांना एकदम कसेसेच वाटले. उंदीरमामांना बाप्पांच्या सर्वविचार समभावाचे कौतुक वाटले. मामा असे विचारात हरवल्यावर बाप्पाने त्याला हटकले. ते म्हणाले, ‘अरे मी बापूंचे नाव घेतल्यावर एकदम असा दचकतोस का? बापूंना कसलेच केंद्रीकरण मान्य नव्हते. सत्ता, पैसा, पाणी... कशाचेच नाही. मात्र, आम्ही केंद्रीकरण स्वीकारलंच नाही तर त्याचे गुलामही झालो. त्यामुळे मुंबईबाहेरही महाराष्ट्र आहे, असे आम्हाला वाटतच नाही. अमेरिकेत पाऊस पडल्यावर इकडे छत्र्या उघडणारे आहेत, तसेच मुंबईत काहीही झाले म्हणजे ते आपल्या गावात, महाराष्ट्र आहे, असे आम्हाला वाटतच नाही. अमेरिकेत पाऊस पडल्यावर इकडे छत्र्या उघडणारे आहेत, तसेच मुंबईत काहीही झाले म्हणजे ते आपल्या गावात, शहरातच झाले असेच समजणारे आहेत. अरे, माझी स्थापना काय केवळ मुंबईत होते? आंदोलक मुंबईत आले म्हणून अवघा गणेशोत्सवच नासवला गेला, असे वातावरण का करता? चॅनलवाल्यांना तर राज्यातील बाकी शहरांत काय घडते, त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नसते. ग्रामीण भागात बातमी असू शकते हे तिकडे मोठी दुर्घटना घडून किमान दहाच्या वर लोक गेल्याशिवाय न्यूजवाल्यांना कळतच नाही... ठीक आहे, मुंबईत होता आंदोलनाचा अडथळा. वाहतूक वगैरे प्रभावित झाली म्हणे... अस्वच्छता झाली म्हणे... तसेही मुंबई हे अस्वच्छतेच्या यादीत टापच्या शहरांपैकी एक आहे. गर्दी तर कधीच आटत नाही... पण, नागपुरात, छत्रपती संभाजीनगरात, नाशकात, पुण्यात काय माझा उत्सव नसतो का? मोठी मंडळे नाहीत का? मग यांचे कॅमेरे तिकडे का नाही वळले?'.गणपतींच्या उत्तराने मामा अंतर्मुख की काय म्हणतात तसे झाले. त्यांनी विचारले, 'बाप्पा, तुमची अशी हेळसांड होते तर मग तुम्ही तुमचे दिवस कमी करणार का?'बाप्पा म्हणाले, 'मी खूपच भक्तफ्रेंडली आहे. त्यामुळे माझे तसेही हालच करतात भक्त... माझ्या मूर्ती कशाच्याही करतात. मक्याची कणसं, बदाम, लाडू, बांगड्या, स्टीलची भांडी, धान्य, झुले, मोती... हे झाले वस्तूंचे. माझ्या कुणाच्याही रूपात मूर्ती करतात... अरे! मागे 'शोले' गाजला त्यानंतर माझा गब्बरसिंग केला. म्हणजे मूर्ती केली गब्बरची अन् त्याला सोंड लावली. खलनायक चित्रपट आला तर तिकडे नागपूरला खलनायक गेटअपमधला संजय दत्त तयार केला अन् त्यालाच सोंड लावून गणपती केला... म्हणे खलनायक गणपती! तर तू विचारलेला प्रश्न... माझे दिवस मी कमी करण्याचे तसेच काही कारण नाही. लोकांना सोयीचं पडेल तसे तितके दिवस ते माझी स्थापना करतात. अगदी दीड दिवसाचा... आणला की विसर्जित केला. मी खूपच मोकळा असल्याने माझी आरतीही केली-नाही केली, असे असते. आजकाल तर मी दर्शनी असण्यापेक्षा प्रदर्शनी झालो आहे. आयोजकांच्या ऐवजी प्रायोजकांचा करून टाकला मला...' बाप्पा खंतावत म्हणाले..Maratha Reservation : गुलाल उधळूनच परतणारगुलाल उधळूनच परतणार - मनोज जरांगे.मग मामा म्हणाले, 'तुमचा धाक असायला हवा...'बाप्पा म्हणाले, 'अरे मी गणनायक आहेना... गणांचा नायक, तो फ्रेंडलीच असला पाहिजे. सार्वजनिकही आहे. तुमचे देवाभाऊच म्हणाले ना, सार्वजनिक जीवनात लोक शिव्या देतात अन् स्तुतीच्या ओव्याही रचतात तुमच्यासाठी. तसेच माझेही आहे. आता विसर्जनाची तरी प्रसिद्धी मिळेल, अशी अपेक्षाही मी ठेवलेली नाही. दरवर्षी विसर्जनानंतर समुद्र आणि इतर पाणवठ्यांवर विद्रूप झालेल्या माझ्या मूर्ती दाखविल्या जातात. यंदा ते नसणार, कारण आंदोलनादरम्यान मुंबई कशी खराब केली ते दाखविण्याकडेच चॅनल्सचा कल असेल. तितकाच माझा एक फायदा...'मामा विचारात पडले असताना बाप्पा अचानक म्हणाले, 'चल येतो... वेळ झाली निघायची माझी. पुढच्या वर्षी येईल तेव्हा राज्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ कुणावरच येऊ नये, हेच आशीर्वाद भक्तांना देतो.'बाप्पा निघाले अन् उंदीरमामांनी पॉडकास्ट एअर केले.(लेखक प्रसिद्ध नाटककार-कथाकार आहेत.) 