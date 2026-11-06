Premium|Gen Z Relationships and Financial Habits : जेन झीची बदलती नाती आणि पैशांकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन

नेहा लिमये - nehaalimaye@gmail.comजन्मापासून स्मार्टफोनच्या स्क्रीनसोबत वाढलेली ‘जेन झी’ची पिढी नात्यांकडे ज्या नजरेने पाहते, त्याच नजरेने पैशांकडेही पाहते. नात्यात ‘कमिटमेंट’पेक्षा ‘स्पेस’ आणि आर्थिक व्यवहारात ठरावीक चौकटीपेक्षा लवचीकता, डिजिटल सुविधा आणि स्वतःची आर्थिक सुरक्षितता यांना ती प्राधान्य देते. ‘सिच्युएशनशिप’, ‘स्लो डेटिंग’, ‘घोस्टिंग’ किंवा ‘बेंचिंग’सारख्या नव्या नातेसंबंधांच्या संकल्पनांचा परिणाम त्यांच्या खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीच्या सवयींवरही दिसतो. त्यामुळे ‘जेन झी’चा अर्थवेध घेताना त्यांच्या नात्यांची बदलती भाषा आणि पैशांशी असलेलं त्यांचं नातं समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरतं.सध्या सगळीकडे ‘जेन झी’चा बोलबाला आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेला सतत प्रश्न विचारणं असो, वागण्या-बोलण्यातला मोकळेपणा असो किंवा करिअर-नात्यांच्या बाबतीतली स्पष्ट भूमिका असो, ही पिढी आधीच्या मिलेनियल किंवा जेन एक्सपेक्षा वेगळी आहे, हे प्रकर्षाने जाणवतं. ‘कुठल्याही घालून दिलेल्या रेषेवर आम्ही का चालायचं? कुणीतरी सांगतं आहे म्हणून का करायचं? तुम्ही आयुष्यभर एकच काम करत राहिलात, त्याच जोडीदाराबरोबर राहिलात म्हणून आम्ही का राहायचं? तुम्ही तरी कुठे सुखी झालात? ताण आहेच ना; मग आम्ही तेच करत का जगायचं?’ असे प्रश्न सडेतोडपणे विचारणं एवढ्यावरच हे थांबत नाही. ‘आमचे प्रश्न आम्ही आमच्या पद्धतीने सोडवू, तुमच्या नाही,’ असा ठामपणाही ही पिढी दाखवते. त्यामुळे आधीच्या पिढ्यांना ‘जेन झी’ काहीशी जड जाते; पण जरा खोलात जाऊन विचार केला, तर ही पिढी अशी का आहे, याची उत्तरं त्यांच्या जडणघडणीत आणि भवतालातच सापडतात. एकतर, ‘जेन झी’ ही जन्मापासून स्मार्टफोन हातात घेऊन वाढलेली पहिली पिढी आहे. त्यामुळे त्यांचं वैयक्तिक आणि आर्थिक जीवन मोबाइलच्या स्क्रीनभोवतीच फिरतं. दुसरं म्हणजे, आधीच्या पिढ्यांनी ‘आम्हाला मिळालं नाही ते तुम्हाला आम्ही देणारच’ असं म्हणत ‘जेन झी’ला वाढवलं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आयुष्याची लढाई ‘अस्तित्वाची’ कधीच नव्हती; तर ‘संपन्नतेच्या प्रश्नांची’ (प्रॉब्लेम ऑफ ॲबॅण्डन्स) होती. त्यात कोविडची महासाथ, आयटी क्षेत्रातील मंदी, ‘एआय’चा झपाट्याने वाढलेला वापर, जागतिक युद्धप्रसंग, भू-राजकीय अस्थिरता आणि नोकऱ्यांची अनिश्चितता या सगळ्या गोष्टी ‘जेन झी’ने अगदी जवळून पाहिल्या आहेत. या पिढीच्या आयुष्याचा मूलमंत्रच ‘कसलीही शाश्वती नसणं हीच शाश्वती आहे,’ असा आहे. त्यामुळे ते कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवत नाहीत. धोका किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी ते नात्यात, करिअरमध्ये आणि आर्थिक बाबतीतही खूप सावधपणे पावलं टाकतात. साहजिकच, याचं प्रतिबिंब अगदी तरुण वयापासून त्यांच्या नातेसंबंधांत आणि आर्थिक सवयींतही दिसतं..Premium|Sayali Patil Entrepreneurial Journey : भारतीय सुगंधाची नवी ओळख.‘लाऊड बजेटिंग’चा ट्रेंडजोडीदार शोधण्यासाठी ही पिढी टिंडर, हिंज किंवा बंबलसारख्या डेटिंग ॲपचा वापर करते. स्क्रीनवर डावीकडे किंवा उजवीकडे ‘स्वाइप’ करून माणसं निवडणं किंवा नाकारणं ही त्यांच्या सवयीची बाब झाली आहे. तसंच, पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी ही पिढी क्वचितच बँकेच्या पायऱ्या चढते. बँकिंग क्षेत्रातील डेटा पाहिला, तर तब्बल ६६ टक्के ‘जेन झी’ केवळ मोबाइल बँकिंग ॲपचा वापर करते, असं दिसतं. डेटिंग ॲपवर जसं स्क्रीन स्वाइप चालतं; तसंच ग्रो, झीरोधावर एका स्वाइपमध्ये शेअरची खरेदी-विक्री होते. डेटिंग ॲप हिंजच्या रिपोर्टनुसार, ८४ टक्के ‘जेन झी’ तरुणांना नात्यात निव्वळ ‘टाइमपास’ नको असतो. त्यांना पहिल्याच भेटीत समोरच्या व्यक्तीकडून पारदर्शकता हवी असते. जुन्या पिढ्यांमध्ये पगार किती आहे किंवा नात्यात काय समस्या आहेत, यावर उघडपणे बोलणं म्हणजे घोर अपराध मानला जायचा. ‘जेन झी’ मात्र या दोन्ही गोष्टींवर थेट बोलते. आपल्या भावना आणि अपेक्षा पार्टनरसमोर नि:संकोचपणे मांडण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. समाजमाध्यमांवर, विशेषतः इन्स्टाग्राम आणि रिल्सवर, सध्या ‘लाऊड बजेटिंग’ हा ट्रेंड खूप गाजत आहे. यात ही तरुणाई आपल्या मित्रांना उघडपणे सांगते, ‘भावा, माझं सध्या बजेट नाहीये, त्यामुळे मी त्या महागड्या कॅफेमध्ये पार्टीला येऊ शकत नाही.’ शो-ऑफ करण्यासाठी, म्हणजेच जगाला दाखवण्यासाठी स्वतःवर विनाकारण कर्ज लादून घेण्यापेक्षा पैशांची कमतरता उघडपणे स्वीकारण्याकडे त्यांचा कल आहे. थोडक्यात, ‘जेन झी’ची नात्यांची व्याख्या पारंपरिक चौकटीत बसणारी किंवा बंधनं स्वीकारणारी नाही. एकच जोडीदार, त्याच्यावर प्रेम आणि त्याच्याशीच लग्न अशा संकल्पना त्यांच्यासाठी कालबाह्य वाटू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या नात्यांमध्ये अनेक वेगवेगळे टप्पे येतात आणि ज्या टप्प्यावर एखादं नातं असेल, त्यानुसार ते खर्च करतात किंवा बचतीचं धोरण ठरवतात. त्यासाठी या पिढीच्या नात्यांची परिभाषा समजून घेणं गरजेचं आहे.१. सिच्युएशनशिप : आर्थिक लवचीकतापारंपरिक पिढ्यांसाठी प्रेम आणि नातं म्हटलं, की ‘मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार’ असं असायचं. म्हणजे थेट लग्न, जोडीदार आणि सात जन्मांच्या आणाभाका घेतल्या जायच्या. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराचाही ओढा आपसूक फिक्स्ड डिपॉझिट किंवा सोने खरेदीकडे जास्त असायचा; पण ‘जेन झी’ला अशा कडक बंधनांची ॲलर्जी आहे. त्यामुळे त्यांचा भर आधी ‘सिच्युएशनशिप’वर असतो. म्हणजे दोन व्यक्ती एकत्र तर येतात; पण एकमेकांना ‘बॉयफ्रेंड’ किंवा ‘गर्लफ्रेंड’ असं कुठलंही लेबल लावत नाहीत. एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार, जवळजवळ २० टक्के ‘जेन झी’ तरुण कोणत्याही पारंपरिक बंधनाशिवाय ‘सिच्युएशनशिप’मध्ये राहण्याला प्राधान्य देतात; कारण त्यांना ‘कमिटमेंट’ची भीती वाटते. ‘आज एकत्र आहोत, उद्याचं माहीत नाही; मग कशाला इतकं एकमेकांत अडकायचं?’ हाच स्वभाव पैशांच्या बाबतीतही दिसतो. ‘सिच्युएशनशिप’मध्ये असताना कोणताही मोठा किंवा दीर्घकालीन खर्च, उदा. महागड्या ट्रिप किंवा एकमेकांच्या कुटुंबासाठी भेटवस्तू, केला जात नाही. कॅज्युअल डेट, चित्रपट किंवा कॅफेमध्ये ‘टीटीएमएम’, म्हणजेच ‘तुझं तू, माझं मी’ किंवा ५०-५० टक्के बिल वाटून घेण्यावर भर असतो. गुंतवणुकीच्या बाबतीतही आपले पैसे २०-३० वर्षांसाठी बँकेत किंवा विमा पॉलिसीत लॉक करून ठेवणं त्यांना आवडत नाही. ‘ईवाय इंडिया’च्या ताज्या आर्थिक अहवालानुसार, शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये ३८ टक्के वाटा हा ३० वर्षांखालील तरुणांचा म्हणजेच ‘जेन झी’चा आहे. त्यांना ‘लिक्विड’ पर्याय आवडतात. म्हणजेच म्युच्युअल फंडांचे लिक्विड फंड किंवा जेव्हा वाटेल तेव्हा काढता येणारे शेअर यात ते पैसे ठेवतात, जेणेकरून नात्यासारखीच पैशांमध्येही लवचीकता राहील. जेव्हा वाटेल तेव्हा पैसे गुंतवायचे आणि गरज पडेल तेव्हा एका क्लिकवर ते काढून घ्यायचे! हा साधा फंडा असतो.२. स्लो डेटिंग : शिस्तबद्ध बचतआजूबाजूची अस्थिर परिस्थिती पाहून ही पिढी ताकही फुंकून पिणारी आहे. त्यामुळे छोट्या छोट्या पायऱ्यांनी नातं जोडणं आणि टिकवणं हे त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. जागतिक सर्वेक्षणांनुसार, जवळजवळ ५७ टक्के सिंगल ‘जेन झी’ तरुणाई घाईघाईने कोणाशीही लग्न किंवा गंभीर नात्यात अडकायला नकार देते आणि आधी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याला प्राधान्य देते. ‘घाई न करता, वेळ घेऊन पाया मजबूत करायचा,’ हे सूत्र पाळून जोडीदाराबरोबर भरपूर वेळ घालवला जातो. त्याच्याशी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक ‘व्हाइब’ जुळतो आहे का, हे पाहिलं जातं. यालाच ‘स्लो डेटिंग’ असंही म्हणतात. मागची पिढी याला ‘लिव्ह-इन’ म्हणायची; पण ‘स्लो डेटिंग’ त्याशिवाय, अगदी दूरस्थ नात्याद्वारेही असू शकते. सर्व धोके आधीच पाहिल्यामुळे केवळ एका नोकरीवर अवलंबून राहणं धोकादायक आहे, हे या पिढीला चांगलंच ठाऊक आहे. म्हणूनच मुख्य नोकरी सांभाळून पार्ट-टाईम किंवा फ्रीलान्सिंग काम करणं, यूट्यूब चॅनेल चालवणं, इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर होणं म्हणजेच ‘साइड हसल’ (पर्यायी उद्योग-व्यवसाय) करण्याकडे या पिढीचा मोठा कल आहे. ‘स्लो डेटिंग’ करणारे तरुण प्रत्येक आठवड्याला बाहेर जाऊन पैसे उडवण्यापेक्षा महिन्यातून एकदाच; पण दर्जेदार ठिकाणी भेटण्याला पसंती देतात. यामुळे विनाकारण होणारा ‘इम्पल्सिव्ह खर्च’ नियंत्रणात राहतो. तसंच, क्रेडिट कार्डवर मोठं कर्ज घेणं शक्यतो टाळतात. जसा नात्याला वेळ दिला जातो, त्याचप्रमाणे आर्थिक वाढीलाही वेळ दिला जातो. आर्थिक बचतीची शिस्त दरमहा ठरलेली म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’, आवर्ती ठेव किंवा दीर्घकालीन शेअर यांच्या माध्यमातून पाळली जाते..३. ब्रेडक्रंबिंग : ‘फोमो’ गुंतवणूकएखादी व्यक्ती आवडली आहे असं वाटतं आहे; पण इतरही पर्याय खुले ठेवायचे आहेत, हा या प्रकारच्या नात्याचा पाया. म्हणून उपलब्ध पर्यायांपैकी कुठल्याही एका व्यक्तीकडे पूर्ण लक्ष द्यायचं नाही; फक्त अधूनमधून त्याला किंवा तिला नातं एक पायरी पुढे नेण्याची आशा दाखवायची. जमलं तर ठीक; नाहीतर ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ म्हणत पाठ फिरवून निघून जायचं. याला म्हणतात ‘ब्रेडक्रंबिंग’. ब्रेडचे तुकडे टाकून जसं एखाद्या प्राण्याला आमिष दाखवलं जातं, प्रत्यक्षात त्याची भूक भागेल इतका ब्रेड नसतोच किंवा तितका द्यायची तयारीही नसते, तसंच हे नातं. त्यामुळे यातलं आर्थिक धोरणही डळमळीत असतं. निव्वळ समोरच्याला ‘इम्प्रेस’ करण्यासाठी किंवा स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली येऊन कधीतरी अचानक महागडी खरेदी केली जाते. उदा. ब्रँडेड शूज किंवा गॅझेट्स, तर कधी अगदी नाक्यावरून समोरच्याला पिक-अप करायचं असलं तरी ‘तुझं तू बघ, मी पेट्रोल का वाया घालवू?’ इथवर गाडी येते. कधी एकदम आकाशात आणि कधी एकदम जमिनीवर, असा नात्याचा हिंदोळा गरजेनुसार वर-खाली झुलत राहतो. अर्थातच, खर्च अनियंत्रित आणि मूडवर आधारित असतात; पण गुंतवणुकीची सवयही संदिग्ध असते. असे तरुण क्रिप्टो करन्सी, इंट्रा-डे ट्रेडिंग किंवा ‘एफअँडओ’सारख्या अत्यंत धोकादायक आणि अस्थिर पर्यायांमध्ये ‘शॉर्टकट’ म्हणून पैसे लावतात. बाजारात मंदी आली, की गुंतवणूक संपूर्णपणे थांबवतात.४. बेंचिंग : आपत्कालीन व्यवस्था‘मुख्य प्लॅन फसला, तर बॅकअप तयार पाहिजे,’ या सूत्रातून एका नात्यात बिनसलं, तर दुसऱ्या नात्यात सहज ‘कमिट’ करण्याची सोय करून ठेवली जाते. त्यासाठी पहिल्या जोडीदाराला वाट पाहायला थांबवूनही ठेवलं जातं. यालाच म्हणायचं ‘बेंचिंग’. यातली ‘जेन झी’ खूप हिशोबी असते. नात्यात जसे दोन पर्याय ठेवले जातात, तसंच पैशांच्या बाबतीतही ‘कंजूष’ किंवा ‘अति-सावध’ असणं यात काय ते नवल? त्यामुळे अशी ‘जेन झी’ सहजासहजी कुठेही मोठा खर्च करत नाही. त्यांच्या बँक खात्यावर आणि आर्थिक सुरक्षिततेवर जास्त विश्वास असतो. त्यामुळे आपल्या पगारातला मोठा हिस्सा आपत्कालीन निधी म्हणजेच इमर्जन्सी फंड किंवा बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये बाजूला काढून ठेवला जातो, जेणेकरून वाईट वेळेत पैसा हाताशी राहील.५. गॅट्सबायिंग : जीवनशैलीचा महागडा भत्ता‘जेन झी’ आणि समाजमाध्यमांचं नातं नोकरी-व्यवसाय-नात्यांपेक्षाही वरचढ आहे. सतत मोबाइलमध्ये डोकं घालून बसलेली ही पिढी ‘जगाला दिसलं पाहिजे की मी किती भारी आणि सुखी आहे,’ यावर खूप भर देते. एखादं नातं जोडतानाही हाच विचार करून जोडणारी अनेक कपल्स या पिढीत दिसतील. त्यामुळे त्यांचा सगळ्यात जास्त खर्च हा दिसण्यावर होतो. महागडे कॅफे, ब्रँडेड कपडे, आयफोन, पब आणि पार्टी यावर प्रचंड पैसे उडवणं, तिथले फोटो किंवा रिल्स समाजमाध्यमांवर पोस्ट करणं, त्यातून लाइक्स आणि फॉलोअर्स मिळवणं, प्रत्यक्षात काहीही अटॅचमेंट नसली, तरी लोकांना आवडतं म्हणून ‘कपल थिंग्ज’, म्हणजे जोडीने प्रवास-मौज-मस्ती करणं, याला म्हणतात ‘गॅट्सबायिंग’ अर्थात महागड्या जीवनशैलीवर आधारित नातं. इतके महागडे खर्च असल्यामुळे बचत जवळजवळ शून्य. गुंतवणुकीचा विचार लांबच. त्यामुळे यांचे पैसे क्रेडिट कार्डचं बिल किंवा ‘बाय नाऊ, पे लेटर’चे (बीएनपीएल) हप्ते फेडण्यातच जातात..Premium|Study Room : ई १०० इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?.६. पॉलियामरी : डायव्हर्सिफाइड पोर्टफोलिओआर्थिक गुंतवणूक करताना सल्लागार नेहमी सांगतात, की सगळे पैसे एकाच प्रकारच्या गोष्टीत गुंतवू नका किंवा, ‘डोन्ट पुट ऑल द एग्ज इन वन बास्केट.’ ‘जेन झी’ हेच नात्यांच्या बाबतीतही पाळते. ‘ओपन रिलेशनशिप’ म्हणजेच खुल्या नातेसंबंधात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींसोबत डेटिंग करणं त्यांना चालू शकतं. यात अर्थातच ‘जीवनशैली खर्च’ म्हणजे बाहेर खाणं, पिणं, प्रवास खूप जास्त असतो. त्यात वेगवेगळ्या जोडीदारांवर किती खर्च झाला, याचा हिशोब ठेवावा लागतोच. त्यामुळे पैशांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी हे अनेकदा वेगवेगळ्या डिजिटल वॉलेटचा वापर करतात. जसं, जोडीदारातलं वैविध्य; तसंच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही कमालीचं वैविध्य, म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन ठेवतात. शेअर, सोनं-चांदी, रिअल इस्टेट, म्युच्युअल फंड आणि पीपीएफ अशा सर्वच ठिकाणी थोडे थोडे पैसे गुंतवून स्वतःची जोखीम कमी करतात.७. कॉम्पॅनिअनशिप डेटिंग : जॉइंट बजेटिंगकाही ‘जेन झी’ तरुण नात्यांमधील नैराश्य आणि वाईट अनुभवांमुळे चांगली सोबत आणि मानसिक शांततेला महत्त्व देतात; पण त्यांना दीर्घकाळासाठी गुंतवणूकही नको असते. त्यामुळे अशा नात्यात ते स्थैर्य आणि रोमान्स शोधतात. एकत्र ट्रेकिंगला जाणं, पुस्तक प्रदर्शन पाहणं, निवांत प्रवास करणं यावर खर्च होतो; पण पैशांवरून वाद होत नाहीत. ‘गिल्ट’ म्हणजे अपराधगंडही येत नाही; कारण सगळे खर्च अगदी प्रामाणिकपणे शेअर केले जातात आणि एकत्र मिळून बजेट आखलं जातं. नात्यात खस्ता खाल्ल्यामुळे ते खूप प्रॅक्टिकल असतात. त्यामुळे भविष्यासाठी शांतपणे बचत करणं किती महत्त्वाचं आहे, हे त्यांना कळून चुकलेलं असतं. इंडेक्स फंड, ईटीएफसारख्या तुलनेने स्थिर आणि कमी धोक्याच्या पर्यायांमध्ये ते नियमितपणे पैशांची गुंतवणूक करतात.८. डिजिटल-फर्स्ट लाँग डिस्टन्स : गॅझेट्स, ओटीटीवर खर्चकधीकधी नोकरी-व्यवसायामुळे खूप फिरावं लागतं. वेगवेगळ्या शहरांत, देशांत मुक्काम असतो. असं दीर्घकाळ सुरू राहणार असेल, तर जोडीदाराला वेळ कधी आणि कसा देणार? त्याला गरज असेल तेव्हा तिथे असू, याची खात्रीच नसेल तर नातं कसं टिकणार? या प्रश्नांवर ‘जेन झी’ने काढलेला तोडगा म्हणजे ‘डिजिटल-फर्स्ट लाँग डिस्टन्स’ म्हणजेच शारीरिक अंतराने काय होतं? स्क्रीनवरून जोडलेले राहू, असं नातं. यालाच ‘टेक्स्टेशन्सशिप’ही म्हटलं जातं. यात साहजिकच हॉटेल किंवा कॅफेचा खर्च वाचतो; पण हा खर्च डिजिटल सबस्क्रिप्शन्स - ओटीटी, गाण्यांचे प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग - हाय-स्पीड इंटरनेट, वेगवेगळी गॅझेट्स - स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, पेड ॲप आणि चांगल्या वेबकॅम किंवा स्मार्टफोनवर होतो. कधीतरी प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी विमानाचं किंवा ट्रेनचं तिकीट काढण्यासाठीही मोठी रक्कम खर्च होते. त्यासाठी दरमहा ट्रॅव्हल फंडासाठी डिजिटल पिगी बँक किंवा रिकरिंग डिपॉझिटमध्ये पैसे साठवले जातात. उरलेले पैसे डिजिटल सोनं किंवा ऑनलाइन इन्व्हेस्टमेंट ॲपमध्ये गुंतवले जातात..९. घोस्टिंग : इम्पल्सिव्ह ट्रेडिंग व घाईघाईचे निर्णयभविष्याची अति चिंता करण्यापेक्षा आजचा दिवस एन्जॉय करण्यावर या पिढीचा जास्त विश्वास आहे. त्यामुळे नात्यात थोडा जरी त्रास झाला किंवा मतभेद झाले, तर जास्त डोकं न चालवता लगेच पुढे जाणं, म्हणजे ‘मूव्ह ऑन’ करणं, याचं त्यांना विशेष वाटत नाही. ‘त्रास नको, डायरेक्ट कट ऑफ करायचं,’ ही स्पष्ट भूमिका असते. कधीकधी तर जोडीदार फार स्पष्टीकरण मागणारा असेल, तर त्याला काहीही न सांगता अचानक गायबही होतात. म्हणजे नात्यातून चक्क पळ काढतात. यालाच ‘घोस्टिंग’ म्हणतात. हाच ‘इन्स्टंट’ स्वभाव त्यांच्या खरेदीतही दिसतो. खिशात पैसे नसले, तरी आजच आयफोन किंवा महागडे कपडे खरेदी करायचे आणि नंतर हप्ते फेडत बसायचं. ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ आणि नो-कॉस्ट ‘ईएमआय’चा जास्तीत जास्त वापर करण्यात या पिढीला काहीही वावगं वाटत नाही किंवा त्याचा ताण वगैरे येत नाही. जुन्या पिढीसारखे पैसे साठवून, थांबून खरेदी करणं यांच्या शब्दकोशात बसतच नाही. त्यामुळे असे तरुण पैशांच्या बाबतीतही अत्यंत लहरी असतात. आर्थिक संयम अजिबात नसतो. मनाविरुद्ध काही घडलं, की नैराश्यात जाऊन ‘रिटेल थेरपी’ म्हणजे आनंद मिळवण्यासाठी अवाजवी खरेदी करत सुटणं, करतात आणि नंतर पश्चात्ताप करत बसतात. बाजारातील पडझड सहन होत नाही. त्यामुळे शेअर बाजारात जरा जरी तोटा झाला, तर हे तरुण घाबरून जाऊन आपली गुंतवणूक क्षणात तोट्यात विकून बाहेर पडतात. यालाच ‘पॅनिक सेलिंग’ म्हणतात.१०. झॉम्बीइंग : बंद पडलेली खाती; अचानक गुंतवणूकमूडनुसार नात्यात ये-जा करणं म्हणजे ‘झॉम्बीइंग’. मूड आला की परत यायचं, नाहीतर शांत बसायचं, हे सूत्र. त्यामुळे अशा तरुणांच्या खर्चाचाही एक ठरावीक पॅटर्न नसतो. कधीकधी हे कित्येक महिने काहीच खर्च करत नाहीत, तर कधी अचानक एकाच आठवड्यात हजारो रुपये खर्च करून टाकतात. त्यांच्या गुंतवणुकीची खाती अनेकदा नात्यांसारखीच ‘डॉर्मंट’ म्हणजेच निष्क्रिय झालेली असतात. वर्षभर काहीच न करता, अचानक बोनस मिळाला की किंवा सोशल मीडियावरील एखाद्या ‘फिनफ्लुएन्सर’चा व्हिडिओ पाहिला, की हे एकदम मोठी रक्कम कुठेतरी गुंतवून मोकळे होतात आणि पुन्हा विसरून जातात. नात्यात अस्थिरता असणं हे अगदी कॉमन असलं, तरी अलीकडे या पिढीत नवनवी आर्थिक विचारसरणीही दिसून येते.उदा. ‘डी-इन्फ्लुएन्स्ड डेटिंग’ म्हणजे समाजमाध्यमांवरील इन्स्टाग्राम किंवा टिकटॉकवरील महागड्या डेटिंगच्या कल्पनांना नकार देऊन साधेपणाला महत्त्व देणं. यात ‘महागडी डेट म्हणजेच उत्तम डेट’ हा विचार हे तरुण पूर्णपणे नाकारतात. पंचतारांकित हॉटेलऐवजी रस्त्याकडची टपरी किंवा स्थानिक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देतात. या सवयीमुळे महिन्याला हजारो रुपयांची थेट बचत होते. वाचलेले पैसे हे तरुण ट्रॅव्हल फंड किंवा स्वतःच्या इमर्जन्सी फंडसाठी बाजूला ठेवतात किंवा ‘कॉस्मिक मॅच’ किंवा ‘स्पिरिच्युअल डेटिंग’ या विचारसरणीनुसार भौतिक गोष्टींपेक्षा अनुभवांवर आणि आध्यात्मिक आवडी-निवडी जपण्याकडे कल असतो. त्यामुळे महागडे ब्रँड, कपडे किंवा दागिन्यांवर होणारा निरर्थक खर्च वाचतो. मल्टिप्लेक्स किंवा पबऐवजी आध्यात्मिक वर्कशॉप्स, योगा क्लासेस, ट्रेकिंग किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी फिरण्यावर जास्त खर्च होतो.थोडक्यात, आजची पिढी नात्यात ‘भावनिक स्पेस’बरोबरच ‘आर्थिक स्पेस’ जपण्यालाही तितकंच प्राधान्य देते. ‘आधी स्वतःची आर्थिक सुरक्षा, मग नातं’ हा या पिढीचा मूळ मंत्र आहे. त्यांना नात्यांमध्ये जसा कोणताही कडक नियम किंवा सक्ती नको आहे, तशीच पैशांच्या व्यवहारातही जुनाट बंधनं नको आहेत. दोन्हीकडे त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत व्यावहारिक, डिजिटल आणि स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे. ते नात्यांमध्ये जितके ‘स्मार्ट’ आहेत, तितकेच पैशांच्या बाबतीत ‘प्रॅक्टिकल’ आहेत. टिकटॉक पिढी, इन्स्टा पिढी म्हणून त्यांना नावे ठेवा किंवा पुढे जाऊन एकटी पडणारी पिढी म्हणून हिणवा; खरंतर या पिढीपुढचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं अतिशय गुंतागुंतीची आहेत. वरवर दिसायला सोपं, सडेतोड वाटणारं त्यांचं आयुष्य कधी, कुठे, कसं वळण घेईल, हे कुणालाच सांगता येत नाही. या पिढीला समजून घेऊन, त्यांचं एक बोट आपल्या हातात कायम राहील, याची काळजी घेणं एवढंच आधीच्या पिढ्यांच्या हातात आहे. या दीपावलीच्या निमित्तानं या पिढीला त्यांचे आर्थिक आणि भावनिक प्रश्न त्यांच्या पद्धतीनं सोडवण्याचं बळ मिळो, त्यांच्या आयुष्यात स्थैर्य नांदो, हीच प्रार्थना. मोअर पॉवर टू ‘जेन झी’!(लेखिका कंपनी सेक्रेटरी- सीएस आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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