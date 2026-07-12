Premium|India Geo politics : भारताचा भू-राजकीय ग्रेट गेम

How India Is Challenging China's Influence in the Indian Oceanश्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comअमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे हिंदी महासागरात सामरिक लष्करी तळ आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, यूएई, तुर्कीये आणि रशिया या प्रदेशातल्या अनेक देशांना लष्करी साहित्य पुरवतात. फ्रान्सच्या ताब्यात या महासागरातली सर्वांत जास्त बेटं आहेत. ‘यूएई’ चे या महासागरातल्या जवळपास प्रत्येक देशाशी आर्थिक आणि सामरिक करार आहेत. हिंदी महासागरात इतक्या देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने येथल्या वर्चस्वाची लढाई अमेरिका-चीन किंवा चीन-भारत अशा दोन देशांमधील नसून तिला जागतिक परिमाण आहे.कधीकधी अनपेक्षितपणे घडणाऱ्या भेटी भविष्य बदलतात. १४९८ च्या जानेवारीत मालिंदीच्या बंदरात एक पोर्तुगीज माणूस भारताकडे जायचा मार्ग सापडत नाही, या काळजीत होता. अनपेक्षितपणे त्याला तो मार्ग दाखवणारा अनुभवी खलाशी भेटला..वास्को द गामा नावाचा हा माणूस अखेर कालिकत किंवा आजच्या कोझिकोडला पोहोचला आणि हिंदी महासागराचं भविष्य कायमचं बदललं. नंतर पोर्तुगीजांनी हिंदी महासागरात अनेक सामरिक ठाणी उभारली. या गोष्टीचं भू-राजकीय महत्त्व लक्षात आलेल्या डच आणि ब्रिटिशांनी हिंदी महासागरात सामरिक ठाणी उभारून आपलं वर्चस्व गाजवलं. आजचा चीन इतिहासाची पुनरावृत्ती करायचा प्रयत्न करतोय. पण हे सगळं फार नंतरचं..Premium|South China Sea Dispute : दक्षिण चीन समुद्रातील भू-राजकीय ग्रेट गेम !.भारताचा अभूतपूर्व प्रभावत्याआधी जवळपास १३०० वर्षं आपल्या देशाने हिंदी महासागरावर वर्चस्व गाजवलं. ठरावीक काळात ठरावीक दिशेने वाहणाऱ्या मान्सून वाऱ्यांमुळे कोणतंही इंजिन नसताना भारतीय व्यापारी जहाजं या महासागरात दूरपर्यंत जाऊ लागली. भारताच्या सहिष्णू धोरणामुळे या प्रदेशात भारतीयांबरोबरच आफ्रिकी, अरबी आणि मलय द्वीपकल्पातली जहाजं व्यापारासाठी संचार करू लागली. व्यापार आणि धर्म नेहमीच हातात हात घालून चालतात. त्यामुळे भारतातला बौद्ध धर्म आशियात पसरला आणि भारत एक सांस्कृतिक शक्ती म्हणून उदयाला आला. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचं महत्त्व आजचं नाहीये. एक हजार वर्षांपूर्वी तिच्यावर दक्षिण आशियाई सम्राट श्रीविजयने वर्चस्व मिळवल्याने इतर देशांच्या हिंदी महासागरातल्या SLOC (सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन) किंवा दळणवळणात अडथळे येऊ लागले. चोल साम्राज्यासाठी सुरळीत दळणवळण महत्त्वाचं असल्याने सम्राट राजेंद्र पहिला याने १०२५ ला श्रीविजयचा युद्ध करून पराभव केला. भारताची या भागात फक्त आर्थिक किंवा सांस्कृतिक नसून लष्करी ताकदही होती आणि व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी गरज पडल्यास ती वापरायची आपली तयारी होती, हे या अभूतपूर्व घटनेने दाखवून दिलं..भारताच्या घसरणीला सुरुवातआपला प्रभाव सर्वोच्च स्थानी असताना दुर्दैवी योगायोगाने काही गोष्टी एकाच वेळी घडल्या. शतकानुशतकांच्या समृद्धीमुळे भारतीय साम्राज्यांना सुस्ती आली. अकराव्या शतकात मध्य आशियात आणि तेराव्या शतकापासून आग्नेय आशियात बौद्ध धर्माची जागा इस्लामने घेतली. परिणामी आधी रेशमी महामार्गावरच्या आणि मग आग्नेय आशियातल्या व्यापारापासून भारत तुटत गेला. एकाच वेळी जमिनीवरच्या आणि समुद्रावरच्या मुख्य व्यापार साखळीतून तुटण्यामुळे आपलं खूप नुकसान झालं. कदाचित तरीही आपला प्रभाव टिकला असता पण दुष्काळात तेरावा म्हणतात तसं त्याच सुमारास आपल्या जातिव्यवस्थेने समुद्र ओलांडण्यावर बंदी आणली. या संधीची वाटच पाहत असलेल्या ज्यू, पर्शियन, अरब आणि वास्कोपासून पुढे युरोपीयांनी जागतिक व्यापार आपल्या ताब्यात घेतला..Premium|India Central Asia Geopolitics : मध्य आशियातील भारताचे भू-राजकारण इतके महत्त्वाचे का आहे?.भारताची धोरण कसरतस्वातंत्र्यानंतरची २५ वर्षं आपल्याला उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व सीमेवरून झालेली आक्रमणं झेलावी लागली. मर्यादित बजेट असल्याने लष्करी गुंतवणुकीसाठी जमीन की समुद्र या प्रश्नावर जमिनीची निवड होणं साहजिक होतं. बांगलादेश युद्धानंतर यापुढे हिंदी महासागर महत्त्वाचा आहे हा धडा आपण घेतला. शीतयुद्धानंतर अमेरिकाकेंद्री जगात भारताने व्यवहारवाद स्वीकारला. मागच्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे १९९२ पासून अमेरिकेबरोबर मलबार नाविक कसरती सुरू केल्या. आर्थिक उन्नतीसाठी आपण लूक ईस्ट हे धोरण स्वीकारलं. १९९२ ते २०१२ या काळात आसिआन राष्ट्रांबरोबरचे संबंध टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेले. २०१४ ला मोदींनी लूक ईस्ट धोरणात आणखी स्पष्टता आणून आर्थिक विकासाबरोबरच चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अॅक्ट ईस्ट धोरण स्वीकारलं. हिंदी महासागर महत्त्वाचा का आहे? चीन भारताला तिथे रोखण्यासाठी कोणते भू-राजकीय डावपेच खेळतोय? आणि आपलं या भागातलं सामरिक महत्त्व टिकवण्यासाठी भारत काय करतोय, हे आपण आता बघू या..हिंदी महासागराचं महत्त्वएखाद्या देशाचं नाव दिलेला जगातला एकमेव महासागर म्हणजे हिंदी महासागर. भारतासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ७० टक्के व्यापार त्यातून होतो. ३८ देशांच्या किनाऱ्यांना स्पर्श करणारा हा महासागर चार खंड, अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागर एकमेकांना जोडतो. संपूर्ण जगाच्या एकूण समुद्री व्यापारापैकी ६० टक्के आणि एकूण तेलव्यापारापैकी ८० टक्के व्यापार या महासागरातून होतो. जगातले सर्वांत महत्त्वाचे तीन चोक पॉइंट्स होर्मुझ, बाब-अल-मांडेब आणि मलाक्का याच महासागरात आहेत. चीनच्या तेलाच्या आयातीपैकी ७५ टक्के आणि जपानच्या तेलाच्या आयातीपैकी ९० टक्के आयात या महासागरातून होते. या सगळ्यांमुळे हिंदी महासागराचं महत्त्व असाधारण आहे.जगासाठी सामरिक महत्त्वअमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे हिंदी महासागरात सामरिक लष्करी तळ आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, यूएई, तुर्कीये आणि रशिया या प्रदेशातल्या अनेक देशांना लष्करी साहित्य पुरवतात. फ्रान्सच्या ताब्यात या महासागरातली सर्वांत जास्त बेटं आहेत. यूएईचे या महासागरातल्या जवळपास प्रत्येक देशाशी आर्थिक आणि सामरिक करार आहेत. सौदी अरेबियाचे या प्रदेशातल्या देशांशी मोठे आर्थिक संबंध आहेत. २०१९ पासून तुर्कीयेचंही या प्रदेशावर लक्ष आहे. रशिया या प्रदेशातल्या अनेक देशांबरोबर नाविक कसरती करतो. त्याने सुदान आणि म्यानमारला शस्त्रपुरवठा केला आहे. हिंदी महासागरात इतक्या देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने येथल्या वर्चस्वाची लढाई अमेरिका-चीन किंवा चीन-भारत अशा दोन देशांमधील नसून तिला जागतिक परिमाण आहे..Premium|India-China Gopolitics : ५०० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जगाचे आर्थिक केंद्र आशियाकडे; भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार?.चिनी गळफाससागरी महासत्ताच जागतिक महासत्ता होऊ शकतात. त्यामुळे जागतिक महासत्ता बनायचं असेल, तर हिंदी महासागरावर आणि पर्यायाने इंडो-पॅसिफिक वर वर्चस्व मिळवलं पाहिजे, हे १९९० च्या दशकातच चीनच्या लक्षात आलं होतं. एवढा मोठा व्यापार ज्यावर अवलंबून आहे त्या हिंदी महासागरात व्यापारी जहाजांची सुरक्षा हा चीनपुढे प्रश्न आहे. युद्धप्रसंगी नैसर्गिकपणे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भारताकडून किंवा अमेरिकेकडून कोंडी होण्याची भीती चीनला वाटतेय. लष्करी वर्चस्वातून या दोन्ही गोष्टी टाळायच्या असतील, तर चीनला या प्रदेशात मदतीसाठी सामरिक जाळं उभारणं गरजेचं आहे. बांगलादेशमधील चितगाँग, म्यानमारमधील क्याउकफ्यू, श्रीलंकेतील हंबनटोटा, मालदीव, आफ्रिकेतलं जिबुटी आणि पाकिस्तानमधील ग्वादार या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सद्वारे चीन भारताला सामरिक वेढा देतोय. दक्षिण आशियातल्या सहापैकी पाच शेजाऱ्यांनी BRI प्रकल्पात भाग घेतलाय आणि यातला नेपाळ सोडला तर उरलेले सगळे देश या महासागरात आहेत. चीनने या महासागरातल्या तब्बल २१ बंदरांमध्ये सामरिक गुंतवणूक केलीये. वेळप्रसंगी यातल्या अनेक बंदरांचा उपयोग लष्करी कारणांसाठी करता येऊ शकतो. राजनयिक वर्चस्वासाठी या महासागरातल्या प्रत्येक देशात चीनची वकिलात असून त्यांच्याशी त्याने अनेक प्रकारचे करार केले आहेत. अनेक देशांना त्याने कर्जाच्या सापळ्यात अडकवलंय. प्रतिमासंवर्धनासाठी चीन चाचेगिरीविरोधी नाविक गस्ती आणि मानवी दृष्टिकोनातून मदत करतोय. या सर्वांमधून हिंदी महासागराशी संबंधित कोणत्याही निर्णयातून आपल्याला वगळता येणार नाही, अशी परिस्थिती चीनने निर्माण केलीये..भारताचं प्रत्युत्तरहिंदी महासागरात चीन भारताच्या शेजाऱ्यांकरवी भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करतोय. त्यामुळे भारत धोरणात्मक आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर अशा दोन पातळ्यांवर काम करतोय. धोरणात्मक दृष्टीने या प्रदेशाला सुरक्षा पुरवण्याबरोबर इथल्या देशांशी सहकार्य वाढवण्यासाठी २०१५ ला भारताने Security and Growth for All in the Region (सागर) धोरण आखलं. २०२५ ला त्यात सुधारणा करून आर्थिक, लष्करी सहकार्यासाठी आणि चीनला रोखण्यासाठी महासागर (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) धोरण जाहीर केलं. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करताना चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ला उत्तर म्हणून भारत म्यानमारमधलं सित्वे, मलाक्काच्या तोंडावर असलेलं इंडोनेशियाचं साबांग, लक्षद्वीपमधील मिनीकॉय, मॉरिशसमधील अगलेगा, ओमानचं दुकम आणि इराणमधील छाबहार येथे सामरिक गुंतवणूक करतोय. गेल्या काही वर्षांपासून भारत आपल्या नौदलाची विशेषतः पाणबुडीविरोधी तंत्राची क्षमता वाढवतोय. २०२३ ला भारताने जहाजातून डागता येणाऱ्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. चीनला रोखण्यासाठी भारत क्वाड मध्ये कसा सहभागी होतोय आणि अंदमान-निकोबारचा लष्करी विकास कसा करतोय याबद्दल आपण मागच्या लेखात सविस्तरपणे बघितलं आहे. संघटनात्मक बळ मिळवण्यासाठी भारत इंडियन ओशन रिम असोसिएशन सारख्या संघटनांचं पुनरुज्जीवन करतोय. या प्रदेशात वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून भारत भू-राजकीय वाटचाल करत असला, तरीही धोरणं फक्त कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आपल्याला खूप काम करावं लागणार आहे, हे नक्की..Premium|China India relations : चीनच्या छुप्या युद्धनीतीचा पर्दाफाश; माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या नव्या पुस्तकातून धक्कादायक खुलासे!.चीनपुढे असणारी आव्हानंहिंदी महासागरात एकहाती वर्चस्व मिळवणं चीनसाठीही सोपं नाहीये. भारताचं इथलं स्थान अत्यंत मोक्याचं आहे. चीनपेक्षा लहान असलं, तरी भारताचं नौदल दुर्लक्ष करण्यासारखं नाहीये. त्यामुळे भारत या भागाला सुरक्षा पुरवणारा महत्त्वाचा देश होऊ शकतो, याबद्दल पाश्चात्त्य जगाला खात्री आहे. आग्नेय आणि दक्षिण आशियाशी भारताचे शेकडो वर्षांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. भारतीय संस्कृतीचा खोल ठसा या देशांमधल्या संस्कृतींवर आहे. भौगोलिक स्थान, जागतिक भू-राजकीय कल आणि भारताची या भागातली सॉफ्ट पॉवर या अनुकूल गोष्टींमुळे भारत हिंदी महासागरातली सर्वांत मोठी प्रादेशिक सत्ता बनला, तर चीनच्या दीर्घकालीन योजनांना धक्का बसू शकतो. हिंदी महासागरात अनेक देश गुंतले असल्याने या प्रदेशातले लहान देश आपला फायदा साधण्यासाठी मोठ्या देशांना एकमेकांविरुद्ध झुंजवत ठेवतात. अशा परिस्थितीत लांबवरच्या छोट्या मित्रदेशांना कायम खूश ठेवणं, उच्च पातळीवर युद्धसज्जता ठेवणं चीनसाठी कठीण आहे. युक्रेन-रशिया आणि इराण-अमेरिका युद्धात आपण पाहिलं की युद्धाचं तंत्र बदलतंय. साधे ड्रोन आणि छोट्या नौका क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेला आणि अत्याधुनिक जहाजांना जेरीस आणू शकतात. बदलत्या परिस्थितीत इतक्या मोठ्या प्रदेशावर लष्करी वर्चस्व ठेवणं चीनला जड जाईल. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे चीनची लष्करी, आर्थिक आणि राजनयिक ताकद मोठी असूनही २०१२ नंतर स्वीकारलेल्या आक्रमक धोरणामुळे चीनला अनेक देशांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागतेय..नवं भू-राजकीय मॉडेल?पाश्चात्त्य जगाचं नेतृत्व अमेरिका आणि पूर्व आशियाचं नेतृत्व चीन करत असताना हिंदी महासागराचं नेतृत्व करायची भारताला संधी आहे. इतिहासही आपल्या बाजूने आहे. पण अकारण आक्रमक धोरण स्वीकारणं भारताला जड जाऊ शकतं. हा धडा महत्त्वाचा आहे कारण शतकानुशतकं संबंध असलेल्या एका प्रदेशात आपण अगदी आत्ता आत्तापर्यंत कधीही आक्रमक धोरण स्वीकारलं नाही आणि कोणा एका देशाची तळी उचलून धरली नाही. तरीही विचारसरणीच्या दोन टोकांवर असणाऱ्या देशांशी एकाच वेळी मधुर संबंध ठेवत भू-राजकारण साधण्याची किमया केली. पुढच्या लेखात आपण या प्रदेशात जाणार आहोत. भू-राजकीयदृष्ट्या कायमच ज्वालामुखीवर असणारा हा प्रदेश कोणता असेल असं तुम्हाला वाटतं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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