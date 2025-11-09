Premium| AI investment bubble: जगभर एआयमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक सुरू आहे, हा तंत्रज्ञानाचा सुवर्णकाळ आहे की बाजाराचा फुगवटा?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरएआय क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षांत पैशांचा अक्षरशः पूर आला आहे. एन्व्हिडिया (NVIDIA), ओपन-एआय, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, इंटेल, ओरॅकल, एएमडी या सगळ्या कंपन्यांनी एकमेकांत गुंतवणूक केली आहे. उदाहरणार्थ, एन्व्हिडिया आपल्या चिप्स विकते, पण ओपन-एआयमध्ये गुंतवणूकही करते. मायक्रोसॉफ्ट ओपन-एआयमध्ये अब्जावधी डॉलर घालते आणि त्याच वेळी त्याच कंपनीचं उत्पादन स्वतःच्या क्लाऊडमध्ये वापरते. म्हणजेच, सगळे सगळ्यांवर अवलंबून! हे परस्पर व्यवहार जणू गोलाकार घरात राहणाऱ्या लोकांसारखे झालेत; एक भिंत तुटली, की सगळं घर कोसळू शकतं.आज एआय इकोसिस्टिममध्ये हे ‘circular investing’ मोठ्या प्रमाणावर दिसतं. मायक्रोसॉफ्ट आणि एन्व्हिडिया या दोघांचे शेअर्स एकमेकांच्या यशावर चढतात, ओरॅकल आणि ॲमेझॉन दोघेही जीपीयू क्लाऊड विकतात आणि एकमेकांकडून खरेदी करतात. ही एक अशी स्थिती झाली आहे की एखादी कंपनी नफा दाखवते, तेव्हा तो खरा नफा आहे की फक्त या साखळीतून फिरलेला पैसा आहे हे आपल्याला कळत नाही. याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे एआय चिप उत्पादन. आज एका मोठ्या डेटा सेंटरसाठी लागणाऱ्या चिप्सची मागणी इतकी वाढली, की एन्व्हिडियाच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षभरात तीनपट वाढ झाली आहे. पण याच चिप्स विकत घेणाऱ्या कंपन्यांचं उत्पन्न एआय सेवांमधून अजून फारसं मिळालेलं नाही. म्हणजे खर्च आधी आणि फायदा नंतर आणि तो ‘नंतर’ किती लांब आहे हे कुणालाच माहीत नाही!.आज जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रचंड गाजावाजा आहे. कुणी म्हणतं, ‘एआयमुळे सगळं जग बदलणार!’, तर कुणी आधीच भविष्याचे अब्जावधी डॉलर्स मोजायला लागलेय. मोठ्या कंपन्यांमध्ये अफाट गुंतवणूक, नव्या स्टार्टअप्सना मिळालेला भरमसाट पैसा आणि डेटा सेंटर्सच्या नावाखाली दररोज अब्जावधी डॉलर्स फिरताना दिसताहेत. पण एक प्रश्न सतत मनात येतो, या सगळ्या उत्साहामागं खरंच ठोस आर्थिक पाया आहे की आपण पुन्हा एकदा जुन्या ‘बबल’च्या फेऱ्यात अडकतोय; जसं २०००मध्ये इंटरनेट बबल आणि २००८मध्ये हाउसिंग बबल फुटलं होतं?.शेअर बाजाराचं ‘इंधन’या सगळ्याला इंधन मिळतंय शेअर बाजारातून. वॉरेन बफे यांनी सांगितलेला ‘बफे इंडिकेटर’ म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आणि त्या देशातलं सगळ्या पब्लिक कंपन्यांचं एकत्रित बाजारमूल्य यांचं प्रमाण आज अमेरिकेत तब्बल २१७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. डॉट-कॉम बबलच्या काळात हे प्रमाण साधारण १५० टक्के होतं. म्हणजेच शेअर बाजार आज देशाच्या प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेपेक्षा दुपटीनं पुढे धावतोय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी अलीकडेच एक गंभीर इशारा दिला आहे, अमेरिकन बाजाराचं एकूण मूल्य साधारण ७२ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचलं आहे आणि हा बबल फुटल्यास जवळपास ३५ ट्रिलियन डॉलर संपत्ती हवेत विरून जाऊ शकते. त्याच वेळी सोनं आणि चांदीच्या किमती सतत वाढताहेत कारण लोक ‘सेफ हेवन्स’कडे वळत आहेत. डॉलरचं स्थैर्यही थोडं हादरलेलं दिसतंय. हे सगळं एकत्र पाहिलं की बाजार वाजवीपेक्षा जास्त वाढला आहे, हे समजतं. इतिहास सांगतो की प्रत्येक नव्या तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर काही काळ असा येतो जेव्हा अपेक्षा आणि वास्तव यांचं संतुलन ढासळतं. १९९०च्या दशकाच्या अखेरीस ‘डॉट-कॉम युग’ सुरू झालं आणि ‘जग बदलणार’ या एका विश्वासावर अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. ‘इंटरनेट असल्यावर नफा येणं अपरिहार्य आहे,’ असं एक सर्वमान्य मत बनलं होतं आणि तसं न झाल्यामुळं २०००मध्ये इंटरनेट बबल फुटला. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेभोवती निर्माण झालेला उत्साह त्या काळाचीच आठवण करून देतो. फरक फक्त तंत्रज्ञानाचा आहे; मानसिकता तीच आहे. आज प्रत्येक कंपनी स्वतःला ‘एआय पॉवर्ड’ म्हणतेय व ‘डेटा वाढतोय’ म्हणून किमती अव्वाच्या सव्वा वाढताहेत. त्या काळात गुंतवणूकदारांना हे लक्षात आलं नाही, की फक्त वेबसाइट्सच्या वापरकर्त्यांमुळे नफा आपोआप वाढत नाही त्याचप्रमाणे आज कित्येक एआय कंपन्यांकडे अद्याप योग्य बिझनेस मॉडेल नाहीये, पण त्यांचं बाजारमूल्य अब्जावधी डॉलर्स झालं आहे. गुंतवणूकदारांची मानसिकता दोन्ही काळात सारखीच होती, ‘‘जर आपण आज गुंतवणूक केली नाही, तर आपण पुढच्या भल्या मोठ्या नफ्याला मुकू.’’ ही भीती, म्हणजेच Fear of Missing Out (FOMO) ही बबलचं मूळ कारण ठरली होती आणि आजही परिस्थिती तशीच आहे. .स्थिती २००८च्या मंदीसारखी...दुसरी मोठी तुलना होते २००८च्या आर्थिक संकटाशी. त्या वेळी बँका एकमेकांना कर्ज देत होत्या आणि ‘जोखीम विभागली गेली आहे’ या भ्रमात जगत होत्या. मात्र एक बँक बुडाल्यावर आर्थिक व्यवस्थेचा पाया हादरला. आज एआय क्षेत्रातही काहीसं असंच चित्र आहे. सर्व कंपन्या परस्पर गुंतवणुकीत गुंतल्या आहेत. एका कंपनीचं यश दुसऱ्यावर अवलंबून आहे आणि उलटही खरं आहे. हे ‘circular investment loop’ म्हणजेच आधुनिक काळातलं नवं कर्ज-जाळं म्हणता येईल. लेहमान क्रायसिसच्या आधी एक वाक्य खूप ऐकायला मिळायचं की ‘हाउसिंग मार्केट कधीच पडणार नाही.’ आज त्या वाक्याची जागा घेतली आहे, ‘एआयचा बाजार कधीच कमी होणार नाही.’ दोन्ही वेळा, अतिआत्मविश्वासानं अर्थशास्त्राला मागे टाकलं. त्यावेळी घरांच्या किमती अवास्तव झाल्या होत्या, आज डेटा सेंटर्स, जीपीयू आणि एआय मॉडेल्सच्या किमती अवास्तव वाटतात. तिसरी समानता म्हणजे ‘माणसांचा अंधविश्वास आणि भावनिक गुंतवणूक.’ दोन्ही बबल्समध्ये लोक तंत्रज्ञानावर एवढा विश्वास ठेवतात की ते गणित, जोखीम आणि मूलभूत अर्थशास्त्र विसरतात. २०००मध्ये वेबसाइट हा शब्द जादूचा होता, आज ‘एआय’ हे तसंच झालं आहे. आज एखाद्या कंपनीच्या नावात ‘एआय’ आहे म्हणजे ती विश्वसनीय मानली जाते. मात्र, प्रत्येक बबलनंतर एक शुद्धीकरण होतं. इंटरनेट बबल फुटल्यावर टिकलेल्या कंपन्यांनी जग खरंच बदललं. लेहमाननंतर बँकिंग क्षेत्र अधिक नियमनबद्ध झालं. आणि आज एआय बबल फुटल्यास त्यानंतर टिकलेल्या कंपन्या आणि कल्पना कदाचित पुढच्या शतकाचं जग घडवतील. .Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.भारतावरचा परिणामया एआय बबलचा परिणाम भारतावर थेट आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारे होऊ शकतो. आपली अर्थव्यवस्था सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीवर प्रचंड अवलंबून आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी एआय वापरून आपला खर्च कमी केला, तर भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्स आणि कामगारांवर ताण येऊ शकतो. Coding, Testing, Documentation, Support Tickets अशी अनेक कामं आता जनरेटिव्ह एआय सहज करू शकतो. त्यामुळे नोकऱ्यांचा वेग थांबू शकतो आणि वेतनवाढीचं चक्र मंदावू शकतं. या बदलांची साखळी फक्त तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ती हळूहळू रिअल इस्टेट, वाहन उद्योग आणि बँकिंग क्षेत्रापर्यंत पोहोचू शकते. या चक्रात थोडीशी खळबळ आली, म्हणजे कंपन्यांनी खर्च नियंत्रणासाठी नवीन भरती थांबवली, पगारवाढीचा दर कमी केला किंवा एआयमुळे काही नोकऱ्यांवर दबाव आल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या आत्मविश्वासावर होईल. म्हणूनच, एआयच्या युगात येणारे बदल केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नसतात. ते हळूहळू घराघरांत, कर्जात आणि बाजाराच्या मनोवृत्तीत उतरतात. मात्र, हे सगळं सांगूनही एक गोष्ट स्पष्ट आहे, एआय थांबवता येणार नाही. आरोग्य, शिक्षण, शेती, औद्योगिक क्षेत्र सर्वत्र याचा वापर होणारच. उत्पादनक्षमता वाढेल, सेवा सुधारतील आणि जग अधिक स्मार्ट बनेल. एआयचा फायदा खरा आहे, पण फुगवटा पण तितकाच खरा आहे. .शेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं की हे तंत्रज्ञान टिकणार, पण बाजाराचा फुगा फुटल्याशिवाय वास्तव समोर येत नाही. इंटरनेट बबलनंतर जशा काही मोठ्या कंपन्या टिकल्या, तशाच एआयमध्येही काही दिग्गज कंपन्या टिकतील आणि पुढचं जग उभं करतील. म्हणूनच या काळात अंधउत्साह न ठेवता विवेक आणि संतुलन राखणं फार गरजेचं आहे 