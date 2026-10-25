Premium|Global Energy Geopolitics : ऊर्जेचं भू-अर्थकारण

श्रीराम कुंटेऊर्जेसारख्या अनिश्चित क्षेत्रात भविष्याचा वेध घेणं सोपं नसतं. पण अंदाज बांधायचा झाला तर अजून एक दशक चीन ऊर्जाक्षेत्रातला सर्वांत मोठा उत्पादक राहील. अमेरिका आणि युरोप आपापल्या पुरवठा साखळ्या उभारायचा प्रयत्न करतील. खनिजांचे उत्पादक आपल्या ताकदीचा आक्रमक वापर करू लागतील. मेक्सिकोने २०२२ ला लिथियमच्या साठ्यांचे राष्ट्रीयीकरण केलं तसं अनेक देश करतील. सगळेच देश जास्तीत जास्त डेटा सेंटर उभारायचा आणि त्यासाठी लागणारी वीजनिर्मिती करायचा प्रयत्न करतील. आपल्याला वाटतं तसं तेलाचं महत्त्व एका रात्रीत कमी होणार नाही. जुन्या चोकपॉइंट्सची जागा नवे चोकपॉइंट्स घेतील.ऊर्जा किती महत्त्वाची आहे तर लष्कराला हालचालींसाठी, उद्योगांसाठी आणि अर्थव्यवस्थांना झेप घेण्यासाठी ऊर्जा लागतेच. आजवरच्या इतिहासात तिच्या तालावर जागतिक सत्तासंतुलन सुद्धा बदललंय. ऊर्जेचं स्वरूप कोणतंही असो, पुरवठ्यावर नियंत्रण कोणाचं? किंमत आणि व्यवहाराचं चलन कोण ठरवतं? आणि तिचे चोकपॉइंट्स कुठे आहेत? या तीन प्रश्नांची उत्तरं जगावर सत्ता कोणाची हे ठरवतात. तेल जगाची प्रमुख ऊर्जा होती तेव्हा ज्याचं तेल विहिरींवर, समुद्रमार्गावर आणि चलनावर नियंत्रण त्याच्या हातात सत्ता असायची. आता अपारंपरिक ऊर्जेच्या काळात दुर्मीळ खनिजं, पॅनेल आणि बॅटरी बनवणारे कारखाने आणि इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेणाऱ्या ग्रीडवर ज्याचं नियंत्रण त्याच्या हातात सत्ता आहे. उद्या एआय सर्वव्यापी झाल्यावर कदाचित ज्याच्याकडे स्वस्त आणि अमर्याद वीजपुरवठा त्याच्या हातात सत्ता असण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .चाळीस लाख सैनिक गमावलेकाही निर्णय कसे दूरगामी भू-राजकीय परिणाम करतात बघा! १९१२ मध्ये ब्रिटनच्या शाही नौदलाचे प्रमुख असलेल्या विन्स्टन चर्चिल यांनी नौदलाची जहाजं कोळशावरून तेलावर चालवायला सुरुवात केली. खरंतर हा निर्णय धाडसी होता कारण ब्रिटनकडे कोळशाचे भरपूर साठे होते पण तेल अजिबात नव्हतं. तेलाच्या शोधात असलेल्या ब्रिटनने दोनच वर्षांनी एका अँग्लो-पर्शियन तेल कंपनीत गुंतवणूक केली. ही कंपनी पुढे ब्रिटिश पेट्रोलियम या नावाने जगप्रसिद्ध झाली. तेलाने लवकरच आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली. दुसऱ्या महायुद्धात १९४१ मध्ये अमेरिकेने जपानला होणाऱ्या तेलविक्रीवर निर्बंध आणल्यावर कोंडी झालेला जपान चवताळला. त्याने इंडोनेशियातल्या तेल विहिरींवर आणि पर्ल हार्बरवर हल्ले केले. पुढच्याच वर्षी जर्मनीने तेल विहिरींवर ताबा मिळवण्यासाठी रशियावर आक्रमण करून आपले जवळपास ४० लाख सैनिक गमावले.अमेरिकेला आर्थिक ताकदतेलाचं महत्त्व कळल्याने ४ फेब्रुवारी १९४५ ला यूएसएस क्विन्सी या अमेरिकी युद्धनौकेवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी सौदी अरेबियाचे संस्थापक अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांच्याशी सौदा केला. सौदीने तेल द्यायचं आणि बदल्यात अमेरिकेने संरक्षण पुरवायचं असं ठरलं. त्यानंतर पुढची जवळपास ८० वर्षं पश्चिम आशिया म्हणजे सब कुछ अमेरिका होता. १९५१ मध्ये इराणचे मोसादेघ यांनी इराणी तेल विहिरींचं राष्ट्रीयीकरण केल्यावर अमेरिका आणि ब्रिटनने त्यांची सत्ता उलथवून टाकली. १९५६ मध्ये इजिप्तने सुएझचं राष्ट्रीयीकरण केल्यावर ब्रिटन आणि फ्रान्सने त्याच्याशी युद्ध सुरू केलं. इजिप्तने सुएझची नाकेबंदी करून ब्रिटनची अवस्था गंभीर केली. अमेरिकेने मदत करायला नकार दिल्यावर ब्रिटन महासत्तापदावरून खाली आला. १९७३ मध्ये अरब देशांनी तेलावर निर्बंध आणल्यावर एका रात्रीत तेलाच्या किमती चौपट वाढल्या. आता त्यांना तेलाची खरी ताकद समजली. अमेरिकेने मंदीत संधी साधली. अरब राष्ट्रं तेलाचे पैसे डॉलर्समध्ये स्वीकारायला लागले आणि मिळालेले डॉलर्स पुन्हा अमेरिकी बँका आणि सरकारी बॉण्ड्समध्ये गुंतवू लागले. ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ अशा या व्यवहारांमुळे अमेरिकेला मोठी आर्थिक ताकद मिळाली..Pewmium|Oil Shock 2026 : कच्च्या तेलाचा भडका उडणार? पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुमच्या खिशावर कसा आणि का होणार परिणाम.विघटनामागे तेलाचं राजकारणतेल काय करू शकतं याची चुणूक रशियामध्ये दिसली. सैबेरियात मिळणाऱ्या तेलावर रशिया महासत्ता झाली. १९८० मध्ये ओपेकने तेलाच्या किमती घसरू नयेत म्हणून उत्पादन कमी करायचा निर्णय घेतला. पण ओपेक सदस्य मात्र जास्तीचं उत्पादन करतच राहिले. अखेर १९८५ मध्ये सौदीने इतकं अमाप तेल बाजारात ओतलं, की १९८६ मध्ये तेलाच्या किमती ६० टक्क्यांनी खाली आल्या. त्यामुळे रशियाचं खूप मोठं आर्थिक नुकसान झालं. दुर्दैवाने त्याच सुमारास चेर्नोबिल अपघात झाला, रशिया अफगाणिस्तानात युद्ध करत होता आणि गोर्बाचेव्ह रशियात सुधारणा करत होते. आर्थिक पाठबळ नसताना हा सर्व ताण रशियाला असह्य झाला. त्याचं विघटन होण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी तेल हे एक मुख्य कारण होतं.ऊर्जेचं भू-अर्थकारणभू-राजकीय उद्दिष्टं सध्या करण्यासाठी आर्थिक साधनांचा केलेला वापर म्हणजे भू-अर्थकारण हे आपण मागच्या लेखात बघितलं. या आर्थिक साधनांमध्ये सर्वांत महत्त्वाची आहे ती ऊर्जा. आणि ऊर्जेचं भू-अर्थकारण चार घटकांद्वारे केलं जातं. ऊर्जेची किंमत आयात करणाऱ्या देशांमधील चलनवाढ, व्यापारी तूट आणि चलनाचं स्थैर्य या गोष्टी ठरवत असते. इराण-अमेरिका युद्धामुळे आणि १९९० सालच्या तेल धक्क्याने आपण याचा अनुभव घेतलाय. ज्या चलनात ऊर्जेचे पैसे चुकते केले जातात ते सामर्थ्यवान होतं. पेट्रोडॉलर असं स्थान मिळाल्याने डॉलर जगाचं राखीव चलन झाला. आज चीन रशिया आणि इराणकडून घेत असलेल्या तेलाचे पैसे युआन मध्ये देतो किंवा भारत युएई ला तेलाचे पैसे रुपयांमध्ये देतो ते याच कारणाने. ऊर्जेतून आलेला पैसा जगभरात प्रभाव निर्माण करतो. नॉर्वे या चिमुकल्या तेलसंपन्न देशाच्या तेलाच्या फंडाची जगभरातल्या सर्व प्रमुख कंपन्यांमध्ये छोटीशी का होईना, गुंतवणूक आहे. अबू धाबी आणि सौदी अरेबियाचे फंड अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. शत्रूला नमवण्यासाठी हत्यार म्हणून ऊर्जेचा वापर होतो. डिसेंबर २०२२ मध्ये रशियाला धडा शिकवण्यासाठी जी-७ देशांनी रशियन तेलाची एका बॅरलला ६० डॉलर्स इतकीच किंमत ठरवल्याने रशियाची कोंडी झाली.ऊर्जेचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर तिचं प्रत्येक नवं रूप एक नवा नेता निवडतं. कोळशाने औद्योगिक क्रांती होऊन ब्रिटन जगाचा कारखाना बनला. तेलाने अमेरिका आणि आखाती राष्ट्रांना आर्थिक सत्ता मिळाली. युरोपला पाइपलाइन मधून नैसर्गिक वायू पुरवणारा रशिया महासत्ता बनला. द्रवीभूत नैसर्गिक वायूमुळे टीचभर कतार महत्त्वाचा देश बनला. शेल तंत्रज्ञानामुळे तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार असणारा अमेरिका आता त्याचा निर्यातदार बनला आणि आता अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रातली सर्वांत नवी महासत्ता आहे चीन. अपारंपरिक ऊर्जेचा सार्वत्रिक वापर परवडणारा नव्हता. गेल्या एका दशकभरात चार गोष्टी जुळून आल्यामुळे या ऊर्जा क्षेत्राला चांगले दिवस आले. वापर वाढल्याने सोलर पॅनेलच्या किमती काही वर्षांमध्ये खूपच कमी झाल्या आहेत. आज औष्णिक विजेपेक्षा सोलर वीज स्वस्तात बनत आहे. पर्यावरणाबद्दल जगभरात होत असलेल्या जागृतीमुळे जनतेचा दबाव वाढून अनेक देशांनी औष्णिक ऊर्जा आणि तेलाचा वापर कमी केलाय. १९७३ च्या तेलसंकटानंतर तेल नसलेल्या डेन्मार्कने मोठ्या प्रमाणावर पवन ऊर्जेत गुंतवणूक केली. आज त्याची अर्ध्याहून अधिक वीज पवनचक्क्यांमधून तयार होते. जगभरात भविष्यातल्या तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांकडे कल वाढतोय. २००८ मध्ये वॉरन बफे यांनी बीवायडी या बॅटरी बनवणाऱ्या चिनी कंपनीत गुंतवणूक केली. आज ती टेस्लाला टक्कर देतेय..तेल विहिरींकडून कारखान्यांकडे२००० च्या दशकात जर्मनी सोलर पॅनेलच्या निर्मितीत जगाचं नेतृत्व करत होती. मग चिनी कंपन्यांनी सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळ आणि स्वस्तात कर्जपुरवठा घेऊन बाजारात आपला माल ओतायला सुरुवात केली. परिणामी जर्मनीची Q-Cells ही मोठी कंपनी २०१२ ला कर्जबाजारी झाली. कदाचित खरं वाटणार नाही पण २०२२ पर्यंत सोलर पॅनेलच्या उत्पादन साखळीतल्या महत्त्वाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये चीनचा वाटा ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे आणि आता तो जगभरात लागणाऱ्या बहुतेक सगळ्या बॅटरी बनवतो. आताचे चोकपॉंइंट्स सुद्धा सामुद्रधुनीपासून पुरवठा साखळ्यांकडे वळले आहेत. जगातल्या एकूण दुर्मीळ धातूंपैकी चीन ९० टक्के धातूंवर प्रक्रिया करतो. या ताकदीच्या जोरावर चीन दादागिरी करू लागला आहे. २०१० मध्ये जपानने आपल्या समुद्री क्षेत्रात शिरलेल्या चिनी मासेमारी बोटीला पकडलं. लगेच चीनने जपानकडे जाणारे दुर्मीळ धातू रोखून धरले. २०२५ मध्ये चीनने या धातूंच्या निर्यातीवर कडक बंधनं आणल्यावर जगभरातल्या कार कंपन्यांना आपलं उत्पादन कमी करावं लागलं. चोकपॉइंटच्या या खेळातले खेळाडूही बदलले आहेत. दुर्मीळ धातूंमध्ये चीन लिथियम, कोबाल्ट आणि ग्रॅफाइटवर प्रक्रिया करतो. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगोच्या खाणींमधून जगातलं ७० टक्के कोबाल्ट निघतं. इंडोनेशियाकडे जगातले सर्वांत मोठे निकेलचे साठे आहेत. हे सगळे देश आपापल्या उद्दिष्टांसाठी जगाला वेठीस धरू शकतात.तेल आणि दुर्मीळ धातूतेल एकदा जाळल्यावर पुन्हा विकत घ्यावं लागतं. त्यामुळे त्याच्या उत्पादकाला सतत आर्थिक आणि सामरिक फायदा मिळतो. सोलर पॅनेल किंवा पवनचक्की एकदा बसवल्यावर अनेक दशकं काम करतात. सत्ता आता तेल विहीरींच्या मालकांकडून खाणमालक, प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांकडे आलीये. आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे एखादी सामुद्रधुनी बंद झाली तर ती काही आठवडे किंवा महिन्यांमध्ये सुरू करता येऊ शकते. प्रक्रिया उद्योगावर असलेली मक्तेदारी संपवण्याकरिता अनेक दशकं लागू शकतात.नवं सत्ता संतुलनरशियाच्या एकूण उत्पन्नापैकी एक तृतीयांश उत्पन्न तेल आणि नैसर्गिक वायूकडून मिळतं. तेलसमृद्ध देशांची अवस्था तर त्याहून वाईट आहे. आखाती देशांनी हा धोका ओळखलाय. त्यामुळे सौदी अरेबिया, यूएई यांसारखे देश वेगाने तेलापासून दूर जायचा प्रयत्न करताहेत. सौदी अरेबियाने तेलाचं महत्त्व संपल्यावरच्या आयुष्यासाठी व्हिजन २०३० धोरण आखलंय. चीन ऊर्जेच्या क्षेत्रातली सर्वांत मोठी महासत्ता बनतोय ते दुर्मीळ धातूंच्या जीवावर नाही तर तो या क्षेत्रात जगाला लागणारी उपकरणं बनवतोय म्हणून. अमेरिका जगातला सर्वांत मोठा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा उत्पादक आहे आणि तो अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात सुद्धा मोठी गुंतवणूक करतोय. त्यामुळे तो या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये पुढे राहील. हे धातू असणाऱ्या कॉंगो, इंडोनेशिया, चिले आणि बोलिव्हिया यांसारख्या देशांचं महत्त्व खूप वाढेल..जेव्हा वीज तेलाची जागा घेतेअमेरिकेचा सर्वांत वाईट आण्विक अपघात जिथे झाला होता, त्या पेनसिल्वानियामधल्या थ्री माइल आयलंडने सप्टेंबर २०२४ मध्ये आपला एक रिऍक्टर पुन्हा सुरू करत असल्याचं जाहीर केलं. या रिऍक्टरमधून निघणारी सगळी वीज एकच गिऱ्हाईक आपल्या एआय डेटा सेंटरसाठी विकत घेणार असतं - मायक्रोसॉफ्ट. त्यानंतर गुगल आणि ऍमेझॉनने सुद्धा आण्विक विजेसाठी असेच करार केले. भविष्यातल्या तंत्रज्ञानासाठी तंत्रज्ञ किंवा चिप पेक्षाही महत्त्वाची वीज आहे हे आघाडीच्या कंपन्यांच्या लक्षात आलंय. एआय साठी विजेचा हा वापर किती वाढणार आहे? इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अंदाजाप्रमाणे डेटा सेंटरच्या विजेच्या मागणीत २०३० पर्यंत दुपटीने वाढ होणार आहे. गंमत म्हणजे अमेरिका चिप तंत्रज्ञानात पुढे आहे आणि तिने चीनला हे तंत्रज्ञान मिळू न देण्याचा चंग बांधलाय तर चीनकडे अतिशय मुबलक प्रमाणात वीज आहे. चीन आजच अमेरिकेच्या दुप्पट वीजनिर्मिती करतो आणि अमेरिकेने आजवरच्या इतिहासात जेवढी सोलर क्षमता उभी केली आहे, तेवढी चीनने एकट्या २०२४ सालात उभी केली आहे. तेलाच्या युगात तेल विहिरींची मालकी कोणाकडे हे महत्त्वाचं होतं. अपारंपरिक ऊर्जेच्या काळात त्यांचे कारखाने कोणाच्या ताब्यात आहेत हे महत्त्वाचं होतं. एआयच्या काळात इलेक्ट्रॉन्स कोणाच्या ताब्यात आहेत हे महत्त्वाचं ठरू लागलंय.भविष्याचा वेधऊर्जेसारख्या अनिश्चित क्षेत्रात भविष्याचा वेध घेणं सोपं नसतं. पण अंदाज बांधायचा झाला तर अजून किमान एक दशक चीन ऊर्जाक्षेत्रातला सर्वांत मोठा उत्पादक राहील. अमेरिका आणि युरोप आपापल्या पुरवठा साखळ्या उभारायचा प्रयत्न करतील. खनिजांचे उत्पादक आपल्या ताकदीचा आक्रमक वापर करू लागतील. मेक्सिकोने २०२२ ला लिथियमच्या साठ्यांचा राष्ट्रीयीकरण केलं तसं अनेक देश करतील. सगळेच देश जास्तीत जास्त डेटा सेंटर उभारायचा आणि त्यांसाठी लागणारी वीजनिर्मिती करायचा प्रयत्न करतील. आपल्याला वाटतं तसं तेलाचं महत्त्व एका रात्रीत कमी होणार नाही. जुन्या चोकपॉइंट्सची जागा नवे चोकपॉइंट्स घेतील. भारत आज जगातल्या सर्वांत मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. सोलर ऊर्जेत लगेच स्वावलंबी होणं सुद्धा त्याला शक्य नाही कारण या क्षेत्रातल्या सर्व उपकरणांची आयात तो चीनकडून करतो. भारताकडे सूर्यप्रकाश आहे. आजही अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रातून त्याच्या गरजेचा काही भाग वीज निर्माण होते. या क्षेत्रात लागणाऱ्या विशिष्ट चुंबकाच्या निर्मितीसाठी भारताने योजना सुरू केलीये आणि त्याला चीनला पर्याय म्हणून उभं राहायची संधी आहे. या संधीचा भारताने फायदा घेतला नाही तर त्याचं ऊर्जेवरचं अवलंबित्व कायम राहील, फक्त तिचा विक्रेता बदलेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा 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