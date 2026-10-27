Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?

पुणे – एखाद्या संशोधनाचा प्रवास कसा असतो, तर एखादा संशोधक प्रयोगशाळेत नवे तंत्रज्ञान विकसित करतो, त्याला पेटंट मिळते आणि त्या शोधाची सायन्स जर्नलमध्ये नोंद होते. पण या पलिकडे जाऊन सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी असते ती म्हणजे या व्यावहारिक जगात उपयोग झाला की नाही? संशोधनावर आधारित उत्पादन बाजारात आले की नाही? या संशोधनाने एखादी सामाजिक समस्या सोडवता आली की नाही? आणि जर असे काहीच झाले नाही तर त्याला नवसंशोधन म्हणायचे का? असे प्रश्न त्या अनुषंगाने निर्माण होतात.जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना म्हणजे World Intellectual Property Organization ने २९ सप्टेंबर रोजी स्वित्झर्लंड येथील परिषदेत प्रसिद्ध केलेला Global Innovation Index 2026 याच विषयावर भाष्य करतो आहे. या निर्देशांकात म्हणजेच इंडेक्समध्ये भारत १३९ अर्थव्यवस्थांमध्ये ३८ व्या स्थानावर आहे.या इंडेक्सनुसार भारताची प्रथमदर्शनी परिस्थिती बरी दिसत असली तरीही हा अहवाल सविस्तर कोणत्या गोष्टींविषयी भाष्य करतो, भारत त्यात कुठे कमी आहे, भारताच्या चांगल्या बाजू कोणत्या आहेत हे सगळं आपण सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेऊया..WIPO चा हा ग्लोबल इंडेक्स नेमकं काय सांगतो?WIPO चा हा Global Innovation Index केवळ जगातील सर्वाधिक पेटंट मिळवणाऱ्या देशांची यादी सांगत नाही, तर एखाद्या देशात नवकल्पना निर्माण होण्यासाठी किती अनुकूल वातावरण आहे आणि त्यातून कोणते परिणाम घडतात, याचे मूल्यमापन केले जाते. या इंडेक्समध्ये धोरणव्यवस्था, शिक्षण, संशोधन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, उद्योगांची क्षमता, ज्ञाननिर्मिती आणि सर्जनशील उत्पादन अशा साधारण ८० इंडेक्सचा समावेश असतो. थोडक्यात या अहवालात एखाद्या देशात संशोधनाची ‘इकोसिस्टीम’ कशी आहे हेच सांगतो.भारताचे संशोधनाचे आकडे काय सांगतात?२०२६ च्या इंडेक्समध्ये भारताचे चित्र पाहिले तर दोन Innovation साठी आवश्यक असणारी साधनं आणि व्यवस्था या गटात भारत हा ४९ व्या स्थानावर आहे. पण Innovation मधून निर्माण झालेल्या परिणामांच्या गटात तो २५ व्या स्थानावर आहे. ज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिणाम या स्वतंत्र गटात भारताचा क्रमांक १५ वा आहे.याचाच अर्थ असा की, सध्या उपलब्ध संसाधनांच्या तुलनेत भारतातील संशोधक हे चांगली कामगिरी करत आहेत. पण याचा अर्थ संशोधनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भारत आघाडीवर आहे, असाही नाही. म्हणजेच काय तर, अन्य क्षेत्राच्या तुलनेत भारताची कामगिरी ही डिजिटल सेवा, उद्योजकता आणि स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात अधिक दिसते आहे. WIPO च्या आकडेवारीनुसार भारत ICT सेवांच्या निर्यातीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. उशिराच्या टप्प्यातील व्हेंचर कॅपिटल व्यवहारांच्या संख्येत तो चौथ्या स्थानावर आहे. हे भारतातील तंत्रज्ञानाधारित व्यवसायांची क्षमता दाखवून देते.पण इथेच पुढचा प्रश्न निर्माण होतो. डिजिटल सेवा निर्माण करणे, जागतिक ग्राहकांना तंत्रज्ञानाधारित सेवा पुरवणे आणि स्वतःच्या संशोधनावर आधारित जागतिक दर्जाची उत्पादने विकसित करणे या वेगवेगळ्या क्षमता आहेत. भारताला पहिल्या दोन क्षेत्रांत मिळालेल्या यशाचा फायदा तिसऱ्या क्षेत्रात किती प्रमाणात मिळतो आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे..संशोधनावर खर्च वाढतोय पण तरी तो पुरेसा आहे का?नवीन औषध विकसित करणे, अधिक कार्यक्षम बॅटरी तयार करणे, शेतीसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करणे किंवा उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा करणे यासाठी दीर्घकालीन संशोधनाची गरज असते. या प्रक्रियेत वेळ, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि मोठी गुंतवणूक लागते.भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या Research & Development Statistics 2025–26 या अहवालावर आधारित संसदीय माहितीनुसार, २०२३–२४ मध्ये भारताचा एकूण संशोधन व विकास खर्च २ लाख ४४ हजार ७६८ कोटी रुपये होता. हा खर्च देशाच्या GDP ०.८४ टक्के इतका होता.. वर्ष संशोधन व विकासावरील खर्च GDP मधील हिस्सा२०१९–२० १,३२,५६७ कोटी ०.६६%२०२१–२२ १,९४,८११ कोटी ०.८३%२०२२–२३ २,१३,३७८ कोटी ०.८२%२०२३–२४ २,४४,७६८ कोटी ०.८४%(स्रोत: भारत सरकार, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाची संशोधन व विकासविषयक आकडेवारी; २९ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेले संसदीय उत्तर.)या संदर्भात आणखी एक बदल महत्त्वाचा आहे. २०१९–२० मध्ये भारतातील एकूण संशोधन खर्चापैकी खासगी क्षेत्राचा वाटा सुमारे ३३.८ टक्के होता. २०२३–२४ मध्ये तो ५१.८ टक्क्यांवर पोहोचला. त्याच वर्षी सरकारच्या क्षेत्राचा वाटा ४८.२ टक्के होता.खासगी क्षेत्राचा वाढलेला वाटा सकारात्मक संकेत आहे. कारण उद्योगांनी संशोधनात गुंतवणूक केली तर त्यातून उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणे, नवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढणे शक्य होते..भारतात पेटंट वाढले; पण त्यातून उत्पादन किती निर्माण होते?WIPO च्या भारताच्या २०२६ च्या प्रोफाइलनुसार, २०२४ मध्ये भारतात पेटंटच्या सुमारे ६३ हजार २२० नोंदी झाल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या २६.८ टक्क्यांनी अधिक होती. GDP आणि क्रयशक्तीच्या आधारे मोजलेल्या पेटंट निर्मितीच्या निर्देशकात भारत १६ व्या क्रमांकावर आहे. ही प्रगती महत्त्वाची आहे. मात्र पेटंटची संख्या आणि त्या पेटंटचा व्यावसायिक वापर या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.एखाद्या संशोधकाने शेतीसाठी कमी खर्चात पाणी वापरण्याचे नवे तंत्रज्ञान विकसित केले, असे समजू. त्याला पेटंट मिळाले, तरी शेतकऱ्यांना वापरता येईल असे उपकरण तयार करणे, त्याची किंमत परवडणारी ठेवणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे, दुरुस्तीची व्यवस्था उभी करणे आणि बाजारपेठ निर्माण करणे हे पुढचे टप्पे असतात.सरकारी प्रयोगशाळांतून उद्योगांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचते का?या प्रश्नासाठी भारत सरकारने संसदेत दिलेली माहिती विशेष उपयुक्त ठरते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संशोधन संस्थांनी विकसित केलेल्या आणि उद्योगांकडे हस्तांतरित केलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती दिली होती.त्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत CSIR अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेकडून एकूण ४४७ तंत्रज्ञान विकसित झाल्याची नोंद होती.सरकारच्या मते, संशोधनाचे व्यावसायिक उत्पादनात रूपांतर करताना काही संस्थांमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालयांचा अभाव, उद्योगांशी कमकुवत संबंध आणि संशोधकांना प्रत्यक्ष वापरासाठी संशोधन करण्यास पुरेसे प्रोत्साहन नसणे असे अडथळे आढळतात. हे मुद्दे NITI Aayog च्या सार्वजनिक संशोधन संस्थांविषयीच्या अभ्यासातही नमूद केले आहेत.म्हणजेच समस्या केवळ संशोधनाचा दर्जा किंवा पेटंटची संख्या एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. संशोधकाला योग्य औद्योगिक भागीदार मिळणे, उत्पादनाच्या चाचण्यांसाठी सुविधा उपलब्ध होणे, तंत्रज्ञानाला बाजारपेठ मिळणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण होणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.भारत सरकारच्या माहितीनुसार, National Research Development Corporation (NRDC) ने ५,१०० हून अधिक उद्योजकांना तंत्रज्ञान परवाने दिले आहेत आणि २ हजार १०० पेक्षा जास्त पेटंटच्या नोंदी दाखल करण्यास मदत केली आहे. तसेच जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात उद्योग आणि संशोधन संस्था यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी BIRAC ने देशभरात ९४ इन्क्युबेशन आणि प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे स्थापन केली आहेत..Premium|Amar Subramanya : अॅपलच्या AI नेतृत्वात मोठे बदल का झाले? कोण आहेत नव्याने आलेले अमर सुब्रमण्यम..?.भारताने चीन आणि दक्षिण कोरियाकडून काय शिकावे?जागतिक निर्देशांकात चीन दहाव्या आणि दक्षिण कोरिया चौथ्या स्थानावर आहे. भारताशी तुलना करताना या देशांची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा आकार, औद्योगिक इतिहास आणि गुंतवणुकीची पातळी वेगळी असल्याचे लक्षात ठेवावे लागेल. तरीही त्यांच्या संशोधन व्यवस्थांचा अभ्यास उपयुक्त ठरतो.दक्षिण कोरियाच्या नवकल्पना व्यवस्थेत उद्योगांकडून होणारे संशोधन आणि संशोधनात कार्यरत मनुष्यबळ यांना मोठे महत्त्व आहे. चीननेही संशोधन, उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योग यांचा विस्तार केला आहे. WIPO च्या विश्लेषणानुसार भारताची वाटचाल तुलनेने डिजिटल सेवा, उद्योजकता आणि व्हेंचर कॅपिटलमधील ताकदीवर अधिक अवलंबून आहे.भारतासाठी याचा अर्थ चीन किंवा दक्षिण कोरियाचे मॉडेल जसेच्या तसे स्वीकारणे असा नाही. भारताने स्वतःच्या गरजांनुसार संशोधन संस्थांना उद्योगांशी जोडणे, दीर्घकालीन संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचे उत्पादनात रूपांतर करण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा मजबूत करणे आवश्यक आहे.भारताची पुढची परीक्षाGlobal Innovation Index 2026 मधील भारताचा ३८ वा क्रमांक हा प्रगतीचा संकेत आहे. डिजिटल सेवा निर्यात, स्टार्टअप्स, पेटंट निर्मिती आणि ज्ञान व तंत्रज्ञान परिणाम यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताची क्षमता दिसते. मात्र संशोधनासाठीचा खर्च, वैज्ञानिक लेखनिर्मिती, उद्योगांमधील संशोधन आणि प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिक रूपांतर या क्षेत्रांत अजूनही सुधारणा करण्याची गरज आहे.नवकल्पना म्हणजे केवळ एखादी कल्पना सुचणे किंवा पेटंट मिळणे नव्हे. त्या कल्पनेला योग्य निधी मिळणे, तिची चाचणी होणे, उद्योगाने ती स्वीकारणे, उत्पादन तयार होणे आणि त्याचा उपयोग समाजाला होणे ही संपूर्ण प्रक्रिया आहे.भारताने पुढील काळात स्वतःला केवळ सेवा पुरवणारी किंवा तंत्रज्ञान वापरणारी अर्थव्यवस्था म्हणून न पाहता, संशोधनातून जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि उत्पादने निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याची गरज आहे.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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