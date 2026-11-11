Premium|Global South Countries : ‘ग्लोबल साऊथ’चा वाढता प्रभाव; जागतिक सत्तासंतुलनात कोणते बदल घडणार?

डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.com‘ग्लोबल साऊथ’चा वाढता प्रभाव म्हणजे पाश्चिमात्य देशांना आव्हान देण्यासाठी एकत्र आलेल्या ठरावीक देशांचा समूह नव्हे. अनेक वर्षांपासून वंचित परंतु महत्त्वाकांक्षी असलेल्या देशांनी त्यांच्या संघर्षाचे राजकीय सामर्थ्यात रूपांतर करण्यासाठी केलेली ही लढाई आहे. ज्या व्यवस्थेला ही राष्ट्रे आव्हान देऊ पाहताहेत, त्याच व्यवस्थेची त्यांनाही गरज आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न हादेखील त्यांच्या संघर्षाचा भाग आहे.‘ग्लोबल साऊथ’ ही संकल्पना पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. संस्थात्मक सुधारणांच्या मागणीसाठी अनेक विकसनशील वा उदयोन्मुख देश या संकल्पनेअंतर्गत आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दुसरीकडे प्रस्थापित महासत्ता असलेले देश ‘ग्लोबल साऊथ’चा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या संकल्पनेबाबत जगभर चर्चा होत असली तरी तिचा नेमका अर्थ काय, याबाबत मात्र एकमत दिसत नाही. भिन्न आर्थिक व राजकीय व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाविषयक हितसंबंध आणि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा असलेल्या देशांचा प्रामुख्याने ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश होतो. आर्थिक संपत्ती, सुरक्षा व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी या विषयांवर परिणाम करणाऱ्या जागतिक सत्ताकारणाच्या प्रवाहातून वंचित राहण्याचा अनुभव या देशांनी घेतला आहे. राजनीतिक कर्तृत्व आणि जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी आहे. दीर्घकाळ विकासविषयक धोरणे आणि महासत्तांच्या रणनीतींचा विषय म्हणून या देशांना आता आंतरराष्ट्रीय नियमांचे निर्माते बनता येईल का? भांडवल, तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाचा जागतिक प्रवाह ज्या अटींवर चालतो, त्या बदलता येतील का? तसेच हे देश ज्या विषमतेबाबत भाष्य करतात तीच आपल्या समाजात किंवा परस्परसंबंधांत पुन्हा निर्माण न करता त्यांना हे बदल घडवून आणता येतील का? त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ ही संकल्पना केवळ ‘विकसनशील देश’ या संज्ञेला पर्यायी ठरू शकत नाही. ढोबळमानाने ती अल्प किंवा मध्यम अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांसाठी वापरली जात असली, तरी ती आर्थिक उत्पन्नापुरती मर्यादित नाही; किंबहुना ती भौगोलिकही नाही. ही संकल्पना भूगोल, वसाहती इतिहास, विकासातील विषमता आणि राजकीय मागण्यांना एकत्र आणते, तरीही या सर्व आयामांना एकसारखे मानत नाही. परिणामी, तिच्या सीमा प्रशासकीय पातळीवर निश्चित होण्याऐवजी कायम वादाचा विषय राहिल्या आहेत.‘ग्लोबल साऊथ’ ही संकल्पना सुरुवातीला अमेरिकेतील कार्ल ओग्ल्सबी यांनी प्रचलित केली. १९६९ मधील व्हिएतनाम युद्ध आणि ‘ग्लोबल नॉर्थ’च्या वर्चस्वाबाबत भाष्य करताना त्यांनी हा शब्दप्रयोग केला होता. जागतिक व्यवस्थेत विविध समाजांची असमान वर्गवारी स्वाभाविक मानणाऱ्यांच्या असंतोषाचे ते प्रतिबिंब ठरल्याने त्याचे महत्त्व वाढले. प्रतिकूल परिस्थिती ही केवळ पाश्चिमात्य पद्धतीच्या विकासापूर्वीची पायरी न मानता, ती पूर्वीपासून निर्माण झालेली समस्या म्हणून समजून घेण्याची संधी ‘ग्लोबल साऊथ’ने दिली. तथापि ‘तिसरे जग’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ यांच्यातील संबंध हा केवळ शब्दांतील फरकाइतका सरळसोपा नाही. ‘तिसरे जग’ या संकल्पनेत साम्राज्यवादी राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळविण्याची आणि शीतयुद्धातील महासत्तांच्या गटांपासून स्वायत्तता राखण्याची राजकीय आकांक्षा सामावलेली होती. कालांतराने सर्वसामान्य वापरात या संकल्पनेचा अर्थ गरिबी, अस्थिरता आणि मागासलेपणा असा मर्यादित होत गेला; मात्र ‘ग्लोबल साऊथ’ने त्यापूर्वीच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेतील काही भाग पुन्हा अधोरेखित केले. तसेच बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीलाही या संकल्पनेत सामावून घेतले. ‘ग्लोबल साऊथ’ची संकल्पना आज पुन्हा प्रभावी होण्यामागे आणखी एक महत्त्वाची बाब कारणीभूत आहे. ती म्हणजे त्यात गणल्या जाणाऱ्या काही देशांकडे आता औद्योगिक, तांत्रिक आणि राजनीतिक क्षमता विकसित झाल्यास ते कर्जबाजारी, कच्च्या मालाच्या आयातीवरील अवलंबित्व आणि हवामान बदलाच्या संकटांना सामोरे जात आहेत. त्यामुळे दोन्ही प्रकारचे देश ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये असल्याने या संकल्पनेचे विश्लेषण करणे कठीण होते; परंतु राजकीयदृष्ट्या तिचे महत्त्वही स्पष्ट होते. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’कडे कायमस्वरूपी सदस्य देशांचा समूह म्हणून नव्हे; तर भूगोल आणि इतिहास यांच्या परस्परसंबंधातून घडलेली संकल्पना म्हणून पाहिले पाहिजे..Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’ .समान इतिहास, असमान देश‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांच्या राजकारणाचा पाया सार्वभौमत्व आणि विकासासाठीच्या संघर्षात आहे. वसाहतवादातून मुक्त होण्याच्या प्रक्रियेत परकीय सत्तांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर राजकीय स्वातंत्र्याला आर्थिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी परस्पर सहकार्याचे प्रयत्न झाले. दक्षिण-दक्षिण सहकार्याची परंपरा बांडुंग परिषदेतूनपुढे आलेल्या एकजुटीशी आणि विकसनशील देशांमध्ये तांत्रिक अन् संस्थात्मक क्षमता विकसित करण्याच्या प्रयत्नांशी जोडलेली आहे.१९७८ मध्ये स्वीकारलेल्या ‘ब्युनोस आयर्स कृती आराखड्या’ने विकसनशील देशांमधील तांत्रिक सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चौकट निश्चित केली. हा इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे; कारण राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही वसाहतवादाचा वारसा असलेले आर्थिक संबंध आपोआप संपुष्टात आले नाहीत. एखाद्या भूभागावरील राजकीय नियंत्रण स्वतःकडे असले, तरी बाह्य बाजारपेठा, वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कायम राहतेच असे नाही. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांसमोरील मूलभूत प्रश्न केवळ कायदेशीरदृष्ट्या सार्वभौम होण्याचा नव्हता; तर त्या सार्वभौमत्वाचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी आवश्यक क्षमता आणि धोरणात्मक स्वायत्तता त्यांच्याकडे आहे का, हा होता.एक मोठा उत्पादनक्षम, खनिज तेलाचा निर्यातदार, भूवेष्टित असलेला अल्पविकसित देश किंवा एखाद्या लहान बेटसदृश देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे अनुभव वेगवेगळ्या प्रकारे येतात. प्रतिनिधित्व किंवा वित्तपुरवठ्यावरील त्यांच्या प्राथमिक गरजा एकसारख्या असू शकतात; पण ऊर्जेच्या किमती, व्यापारी संरक्षण, कर्जाच्या तरतुदी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या वेगावर मात्र त्यांच्यात तीव्र मतभेद असू शकतात. हवामानविषयक बदलांबाबतच्या राजकारणात हे मतभेद प्रामुख्याने चर्चेत येतात. हवामान बदलामुळे अस्तित्वच धोक्यात आलेला एखादा छोटा देश जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यास प्राधान्य दिऊ शकतो. एखादा गरीब देश परवडणारी ऊर्जा आणि बाह्य मदतीवर भर देऊ शकतो. दुसरीकडे एखादी मोठी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था ‘लो कार्बन टेक्नोलॉजी’मध्ये गुंतवणूक करीत असताना, स्वतःच्या औद्योगिक विकासाबाबत मात्र तितकाच आग्रही असू शकते. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या एकजुटीतून हा तणाव संपवता येत नसला तरी वाटाघाटीतून त्यावर तोडगा काढता आला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्था, हुकूमशाही राजवटीसोबतच घटनात्मक व्यवस्था संकटात असलेल्या देशांचाही ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये समावेश होतो. जागतिक अजेंड्यावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या देशांसोबतच आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीत स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले देशही त्यात आहेत. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील विविधता केवळ संस्कृती किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित नाही; तर वाटाघाटी करण्याची ताकद कशी विभागण्यात आली, त्यातूनही दिसून येते. चीन हे त्याचे उत्तम उदाहरण. विकसनशील देशांसोबतचे ऐतिहासिक व्यापारी संबंध, आर्थिक व तांत्रिक क्षमतेमुळे चीन हा इतर देशांपेक्षा थोडा वेगळा ठरतो. भारताची महत्त्वाकांक्षा विकसित देशाची असली तरी भारतात अनेक मूलभूत प्रश्न अद्यापही आ वासून आहेत. ब्राझीलला जागतिक स्तरावर स्वतःचा प्रभाव पाडायचा असताना दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि बहुपक्षीय संस्थांमध्ये उत्सुकता असते. असेच देश ‘ग्लोबल साऊथ’च्या मागण्यांना अधिक बळ देऊ शकतात; मात्र त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे ते नेमके कोणाच्या हितासाठी आग्रही आहेत, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखादा देश आपण ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज असल्याचा दावा करीत असला, तरी त्याला त्याच्यापेक्षा तुलनेने कमी प्रभावशाली देशांविषयीदेखील बोलत असल्याचे सिद्ध करावे लागते अन्यथा या देशांच्या एकजुटीची ताकद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढवणे, व्यावसायिक हितसंबंध जपणे किंवा संस्थात्मक लाभ मिळवण्यासाठी वापरली जाण्याची शक्यता असते. या घडामोडीला एक सामाजिक किनारही आहे, जी सरकारकेंद्रित चर्चांमध्ये अनेकदा दुर्लक्षित राहते. एखाद्या देशाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेली समानतेची राजनीतिक मागणी म्हणजे त्या देशातही सर्वच क्षेत्रात समानता असेलच असे नाही. बाह्य सुधारणांचा संबंध जेव्हा अंतर्गत उत्तरदायित्व आणि भौतिक सुधारणांशी जोडला जातो, तेव्हाच ‘ग्लोबल साऊथ’च्या राजकारणात सुधारणेचे वारे वाहू लागतात. त्यामुळे याकडे राजकीय एकजुटीचे माध्यम म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. ही एकजूट ठरावीक अटींवर आधारित, वाटाघाटींतून घडणारी आणि विशिष्ट मुद्द्यांपुरती मर्यादित असल्याने ‘ग्लोबल साऊथ’ ही संकल्पना अवास्तव ठरत नाही. टिकाऊ राजकीय आघाड्या बहुतेक वेळा मतभेदांचा अभाव असल्यामुळे नव्हे; तर मतभेदांमध्ये समन्वय साधून उभ्या राहतात. समान तक्रारी आणि असंतोषाचे रूपांतर वेगवेगळ्या गरजांना सामावून घेणाऱ्या कार्यक्रमांत करता येते का, हा खरा प्रश्न आहे.असमान बहुध्रुवीय जगातील रणनीतिक समतोलजागतिक सत्तास्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ‘ग्लोबल साऊथ’चे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. उदयोन्मुख महासत्ता आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रस्थापित महासत्ता आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे प्रमुख सत्ताकेंद्राबाहेर असलेले देश आपल्यासमोरील पर्याय वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सहकार्यावर आधारित बहुध्रुवीय व्यवस्था निर्माण करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताचे उद्दिष्ट केवळ विद्यमान सत्ताकेंद्राला विरोध करणे नसून, स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मोकळीक राखत स्वतःला प्रभावी सत्ताकेंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे आहे. त्यामुळे रणनीतिक स्वायत्तता हा भारताचा राष्ट्रीय अजेंडा असून, त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची रचना कशी असावी, याबाबतचा एक प्रभावी युक्तिवादही ठरतो. मात्र, ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता केवळ राजनीतिक भाषेवर नव्हे; तर भौतिक आणि आर्थिक सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. याबाबतची दुसरी बाजू ब्राझीलच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. एकीकडे अमेरिका, चीनसमवेत चांगले संबंध ठेवणे, ‘ब्रिक्स’ आणि ‘जी-२०’मध्ये सहभागी होणे आणि दुसरीकडे अन्य भागीदारांशी संबंध बळकट करण्याचा प्रयत्न करणे, हा ब्राझीलच्या बहुपक्षीय संबंध धोरणाचा भाग आहे. एखाद्या महासत्तेशी बिनशर्त बांधिलकी स्वीकारण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि जागतिक प्रशासन व्यवस्थेत आपली स्वायत्तता अधिक सुरक्षित राहू शकते, असे ब्राझील मानतो. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये सहभागी होणे म्हणजे दुसऱ्या देशाचे वर्चस्व स्वीकारणे नाही, असे स्पष्ट होते.नवी दिल्लीत २०२३ मध्ये झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेने अशा वाटाघाटींतून सहअस्तित्व निर्माण करण्याच्या शक्यता अधोरेखित केल्या. या परिषदेच्या घोषणापत्रात सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि बळाचा वापर न करण्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तत्त्वांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. त्याच वेळी रणनीतिक दृष्टिकोनात तीव्र मतभेद असलेल्या देशांचीही एका सर्वसमावेशक आराखड्यावर सहमती झाली. मोठी अर्थव्यवस्था असलेले देश संसाधने, राजनैतिक पाठिंबा किंवा तांत्रिक क्षमता देऊ शकतात. विविध देश त्यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी स्पर्धा करतात. याउलट कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या देशांकडे तुलनेने कमी पर्याय असतात. आर्थिक सहकार्याची तातडीची गरज असताना आणि संस्थात्मक क्षमता मर्यादित असताना हे संबंध केवळ महत्त्वाकांक्षेपुरतेच मर्यादित राहू शकतात. बाह्यसत्तांमधील स्पर्धा ही त्या देशांसाठी नेहमीच फायदेशीर ठरते असे नाही. त्यामुळे वाटाघाटींमधील ताकद वाढू शकते; परंतु नीट पडताळणी न केलेले प्रकल्प, करार किंवा प्रसंगी राजकीय वचनबद्धता स्वीकारण्याचा दबावही टाकला जातो. अनुकूल अटी पदरात पाडून घेण्याची क्षमता ही देशांतर्गत कौशल्य, पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया आणि विश्वासार्ह पर्यायांवर अवलंबून असते. त्यामुळे बहुध्रुवीयता आणि लोकशाहीकरण यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सत्ताकेंद्रांची संख्या वाढल्याने एकतर्फी वर्चस्वाला आळा बसू शकतो; मात्र त्याच वेळी नव्या उतरंडीही निर्माण होऊ शकतात. अनेक शक्तिशाली देशांच्या हातात असलेली जागतिक व्यवस्था दुर्बल देशांच्या गरजांना अधिक प्रतिसाद देईलच, असे नाही. त्यामुळे चांगली आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यात ‘ग्लोबल साऊथ’चे योगदान कितपत आहे, हे तपासताना केवळ काही देशांमध्येच विशेषाधिकार विभागले गेलेत का, यापेक्षा निर्णय प्रक्रियेत अधिक व्यापक आणि अर्थपूर्ण सहभागाची संधी निर्माण झाली का, हे पाहणे आवश्यक आहे.विद्यमान व्यवस्थेला आव्हान‘ग्लोबल साऊथ’चे राजकारण पाश्चिमात्य देशांवरील टीकेपुरते मर्यादित नाही. पाश्चात्य देशांतील अनेक सत्ताधारी आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या असमान कार्यपद्धतीला आव्हान देतात; परंतु त्याच वेळी या संस्थांनी ज्या नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, त्यावरही त्यांचे अवलंबित्व कायम असते. त्यांची मागणी प्रामुख्याने प्रस्थापित नियम बदलणे नव्हे; तर त्यांची अंमलबजावणी आणि अपेक्षित परिणाम साधण्यात येणाऱ्या अपयशाशी संबंधित असतो. हा फरक महत्त्वाचा आहे; कारण ‘उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’ या संकल्पनेत अनेक वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय कायदा, आर्थिक देवाणघेवाण, बहुपक्षीय संस्था, उदारमतवादी राजकीय मूल्ये आणि पाश्चिमात्य नेतृत्वांना एकाच अर्थाने पाहता कामा नये. एखादे सरकार पाश्चिमात्य देशांच्या हातातील सत्ताकेंद्राला विरोध करू शकते आणि त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचेही समर्थन करू शकते. राजकीय हस्तक्षेपाशी संबंधित कठोर अटींना विरोध करतानाच विकास किंवा हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर सहकार्यालाही पाठिंबा देऊ शकते. सार्वभौम समानतेचे तत्त्व यासंदर्भात विशेष महत्त्वाचे आहे. नवी दिल्ली येथील जी-२० परिषदेच्या घोषणापत्रात या तत्त्वांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. जागतिक व्यवस्थेत बदलांची मागणी करतानाही ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांची राजनैतिक भूमिका प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय नियमांचे संरक्षण करू शकते, हे त्यातून स्पष्ट झाले.आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संस्थात्मक धोरणांना प्राधान्य देण्याच्या ब्राझीलच्या भूमिकेतून धोरणात्मक स्वायत्तता मिळवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवू न शकणाऱ्या देशांसाठी अशा बंधनांना बळकट करणे हे ती बंधने तोडण्याच्या आनंद साजरा करण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त ठरू शकते. तथापि या भूमिकेच्या सुसंगततेबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. सार्वभौमत्वाचे तत्त्व समाजांचे बाह्य दबावापासून संरक्षण करू शकते; परंतु देशांतर्गत दडपशाहीची तपासणी होऊ नये, म्हणून त्याचा युक्तिवादासाठी वापर केला जाऊ शकतो. दुटप्पीपणाचा निषेध तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा आपल्या मित्रदेशांना आणि भागीदारांनाही तीच तत्त्वं लागू करण्याची तयारी असते. हाच मुद्दा अर्थव्यवस्थेतही दिसतो. गुंतवणुकीची उपलब्धता, देशांतर्गत उद्योग उभारण्याची क्षमता, परवडणारे तंत्रज्ञान आणि अस्थिरतेच्या धक्क्यांपासून संरक्षण या बाबींवर संबंधित देशांचा भर असतो. संरचनात्मक परिवर्तनाची शक्यता सोडून दिल्याशिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा त्यामागील उद्देश असतो. संस्थात्मक सुधारणांचे उदाहरण म्हणजे २०२३मध्ये आफ्रिकी संघाला जी-२०चे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळाले. या निर्णयामुळे स्वतंत्रपणे दक्षिणेकडील संस्था उभारण्याऐवजी अस्तित्वात असलेल्या संस्थांमधील प्रतिनिधित्वाचा विस्तार झाला. एखाद्या संस्थेत स्थान मिळाल्याने तिच्या अजेंड्यावर प्रभाव टाकण्याची संधी निर्माण होते; परंतु त्यामुळे आर्थिक संसाधने, वाटाघाटी करण्याची क्षमता किंवा निर्णयांच्या अंमलबजावणीची हमी मिळत नाही. संस्थात्मक समावेशनाचा संबंध कर्ज, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि उत्पादक विकासाबाबतच्या प्रत्यक्ष परिणामांशी जोडणे आवश्यक आहे.हवामान-वित्तविषयक चर्चेतही अशाच प्रकारे आव्हान आणि समर्थन या दोन्ही बाबी एकत्र दिसतात. विकसनशील देश बहुपक्षीय हवामानविषयक नियमावलीबाहेर जाऊन एखादा पर्याय शोधण्याऐवजी त्या नियमावलीतच जबाबदाऱ्यांचे न्याय्य वाटप होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हवामानविषयक परिषद ‘कॉप-२९’मध्ये विकसनशील देशांसाठी विकसित देशांच्या पुढाकाराने २०३५पर्यंत दरवर्षी किमान ३०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारण्यात आले. तसेच दरवर्षी हे प्रमाण किमान १.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले; परंतु या दोन्ही आकड्यांमध्ये मोठी विसंगती आहे. दरवर्षीचे उद्दिष्ट म्हणजे विकसित देशांनी सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून निधी देण्याची बांधिलकी नाही. ठरावीक निधीची घोषणा झाली तरी प्रत्यक्षात किती रक्कम अनुदानस्वरूपात मिळेल आणि किती रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात ते स्पष्ट होत नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकासविषयक संस्थेनेही (यूएनसीटीएडी) मान्य केलेले किमान उद्दिष्ट आणि अंदाजित गरजा यांच्यातील मोठा फरक अधोरेखित केला आहे. त्यामुळे राजकीय वाद हा केवळ वित्तपुरवठ्याच्या रकमेपुरता मर्यादित नसून, त्या निधीचे स्वरूप, उपलब्धता आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हेही मुद्दे तितकेच महत्त्वाचे आहेत..Premium|Honey Bee Network Innovation : मधमाश्यांच्या कार्यपद्धतीतून सुचली हनी बी नेटवर्कची कल्पना; ग्रामीण संशोधकांचे ज्ञान जगभर पोहोचवण्याचा प्रयत्न.एकजुटीला रणनीतीची जोडदक्षिण-दक्षिण सहकार्यामुळे पुनर्रचनेच्या महत्त्वाकांक्षेला संस्थात्मक आणि व्यावहारिक स्वरूप येते. या सहकार्यामुळे उत्तरेकडील देशांच्या मदतीवर अवलंबून न राहता, माहितीची देवाणघेवाण, वित्तपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक पातळीवर समन्वय साधता येतो. समान मर्यादा आणि आव्हानांचा सामना करणाऱ्या देशांतही उपयुक्त ज्ञानाची निर्मिती होऊ शकते, हाच या सहकार्यामागील दृष्टिकोन आहे. १९७८च्या ब्युनोस आयर्स कृती आराखड्यातही तांत्रिक सहकार्यासाठी महत्त्वाची नियमावली उद्धृत करण्यात आली. विशेष म्हणजे या आराखड्यात या सहकार्याला पारंपरिक उत्तर-दक्षिण विकास सहकार्याची पूरक व्यवस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली. विकसनशील देशांनी स्वतःची क्षमता आणि निवडीचे पर्याय वाढविणे हा त्यामागील प्रमुख हेतू होता. हा मुद्दा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचा वापर करून उत्तरेकडील देशांनी आपला पाठिंबा मागे घेतल्यास अनेक विकसनशील देशांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे. त्याऐवजी नवे पर्याय विकसित करून ज्ञानाची निर्मिती कोण करतो आणि उपाययोजना कोण सुचवतो, यावरच सहकार्याची गृहीतके दडलेली आहेत. त्यांचे स्वरूप मात्र वेगवेगळे आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य कौशल्यांपासून सवलतीच्या दरातील कर्ज, पायाभूत सुविधांची उभारणी, डिजिटल प्रणाली आणि संयुक्त विकास निधीपर्यंत अशा नानाविध क्षेत्रांचा त्यात समावेश होतो. त्यामुळे हे सहकार्य हे केवळ दाता-ग्राहक असा व्यवहार नसून, ते परस्पर संबंधांची एक परिपूर्ण परिसंस्था आहे. भारताची विकासविषयक भागीदारी त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अनुदान, कर्जपुरवठ्यातील मर्यादा, क्षमता विकास आणि तांत्रिक सहाय्य हे भागीदारीचे स्वरूप आहे. भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमांतर्गत (आयटीईसी) भागीदार देशांतील व्यावसायिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. भारताच्या मदतीने उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा हेदेखील सहकार्याचे वेगळे स्वरूप दर्शवितात. त्यात मॉरिशसमधील मेट्रो प्रकल्प, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील रेल्वे प्रकल्प, आफ्रिकी देशांमधील ऊर्जा प्रकल्प आणि आयटी पार्कचा समावेश होतो. या सर्व प्रकारच्या मदतीचे स्वरूप एकसारखे नाही. त्यांचे विकासविषयक मूल्य स्थानिक गरजा, खरेदीची व्यवस्था, देखभाल करण्याची क्षमता आणि राष्ट्रीय आर्थिक प्राधान्यांशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून असते. दुसरीकडे चीनचा ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा उपक्रम यापेक्षा वेगळा; पण अधिक भांडवलकेंद्रित आहे. संपर्कव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे. जागतिक बँकेच्या मूल्यांकनानुसार, या उपक्रमांतर्गत विकसित होणारे वाहतूक मार्ग व्यापार, गुंतवणूक आणि जीवनमान सुधारू शकतात; मात्र त्यातून मिळणारे लाभ पूरक सुधारणांवर आणि आवश्यक संरक्षणात्मक उपायांवर अवलंबून असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याच मूल्यांकनात कर्ज, भ्रष्टाचार, खरेदी प्रक्रिया, पर्यावरण आणि सामाजिक परिणामांशी संबंधित जोखमींकडेही लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे या उपक्रमाचे अतिशयोक्तीपूर्ण कौतुक करणे किंवा त्याला पूर्णपणे नाकारणे, या दोन्ही दृष्टिकोनांबाबत सावध राहण्याची गरज आहे. एखादा प्रकल्प ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशाने राबविला जातो म्हणून तो योग्यच असेल असे नाही. तसेच त्यामागे रणनीतिक हितसंबंध आहेत म्हणून त्याचे विकासविषयक मूल्यदेखील नष्ट होत नाही. त्यातून मिळणारे लाभ दीर्घकाळ टिकतात का, जोखमींचे व्यवस्थापन करता येते का आणि लाभार्थी समाजांचे त्या प्रकल्पांवर प्रभावी नियंत्रण राहते का, या निकषांवर त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्या तुलनेत ‘भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका निधी’ हे वेगळे उदाहरण आहे. २००४ मध्ये स्थापन झालेला आणि २००६ पासून कार्यरत असलेला हा निधी स्थानिक सरकार, राष्ट्रीय संस्था आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या भागीदारीतून मागणीवर आधारित प्रकल्पांना मदत करतो. अन्नसुरक्षा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि लैंगिक समानता या क्षेत्रांमध्ये या निधीचा वापर केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या दक्षिण-दक्षिण सहकार्य कार्यालयाकडे या निधीचे व्यवस्थापन आणि सचिवालयाची जबाबदारी आहे. दक्षिणेकडील देशांचे सहकार्य संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेच्या विरोधात न जाता तिच्या माध्यमातूनही प्रभावीपणे कार्य करू शकते, हे यातून दिसते. तुलनेने मर्यादित व्याप्तीचे प्रकल्पही भागीदारीची वेगळी संकल्पना प्रत्यक्षात आणू शकतात, हेही त्यातून स्पष्ट होते. व्यावहारिक समस्यांचे निराकरण, स्थानिक सहभाग आणि यशस्वी पद्धतींची अन्यत्र पुनरावृत्ती करण्याची शक्यता या बाबी अशा भागीदारीचा पाया ठरू शकतात.उतरंडीची पुनरावृत्ती न करता पर्यायी व्यवस्था‘ग्लोबल साऊथ’च्या संस्थात्मक महत्त्वाकांक्षांमध्ये एकाच वेळी दोन दृष्टिकोन दिसतात. प्रस्थापित संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि त्याचबरोबर अतिरिक्त संस्था व पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे होय. ‘ब्रिक्स’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याच वेळी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठ्याचा पर्यायही उपलब्ध केला गेला आहे. उदा. ‘ब्रिक्स’मधील ब्राझीलचा सहभाग हा संस्थात्मक सुधारणांमधील स्वारस्य, भागीदारीचे विविधीकरण आणि स्वायत्तता जपण्याची इच्छा दर्शवतो; मात्र एखादी पर्यायी संस्था उभी राहिल्यास तिचे स्वरूप आपोआप बदलेल असे नाही. अधिक न्याय्य निर्णयप्रक्रिया, कर्जपुरवठ्यातील पारदर्शकता, स्वतंत्र तपासणी आणि स्थानिक प्राधान्यांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता या दक्षिण-दक्षिण सहकार्याच्या व्यवस्थेत ऐच्छिक बाबी नाहीत. उलट ज्या उतरंडीवर ही व्यवस्था टीका करते, त्यांचीच पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून ही तत्त्वे आवश्यक आहेत. कर्जविषयक धोरणांमधून या प्रश्नांचे महत्त्व प्रत्यक्षात दिसून येते. पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे भविष्यातील उत्पादनक्षमता वाढू शकते; मात्र अपेक्षित महसूल न मिळाल्यास किंवा आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यास कर्जफेडीच्या जबाबदाऱ्यांमुळे सार्वजनिक खर्चावर मर्यादा येऊ शकतात. ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ उपक्रमासंबंधीच्या जागतिक बँकेच्या विश्लेषणातूनही वाहतूक आणि संपर्कव्यवस्थेचा विस्तार करताना कर्जाची शाश्वतता आणि प्रकल्पांमधील पारदर्शकता यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. कर्ज देणारा देश कोणता आहे, या एकाच निकषावरून योग्य आर्थिक मूल्यमापन करता येत नाही. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. डिजिटल भागीदारीमुळे सार्वजनिक संस्थांची क्षमता वाढू शकते. मात्र, देशांनी स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञान व्यवस्थेचे परीक्षण करणे, तिची देखभाल करणे किंवा स्थानिक गरजांनुसार तिच्यात बदल करणे शक्य नसेल, तर नव्या प्रकारचे अवलंबित्व निर्माण होऊ शकते..राजनीतिक संकल्पनेपासून परिवर्तनापर्यंत‘ग्लोबल साऊथ’चा उल्लेख संंबंधित देशातील नेते किती वेळा करतात, त्यापेक्षा त्या संकल्पनेचे व्यवहार्य राजकीय आघाड्यांमध्ये रूपांतर करण्याची त्यांची क्षमता किती आहे, यावर त्याचे भवितव्य अधिक अवलंबून आहे. व्यापक तत्त्वांना विशिष्ट मुद्द्यांवरील सहकार्याची जोड देणे, हा सर्वात आशादायक मार्ग ठरू शकतो. या सहकार्यासाठी सर्व देशांनी एकसारखे असण्याची आवश्यकता नाही. विकासविषयक वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर देश एकत्र वाटाघाटी करू शकतात, तरी सुरक्षा धोरणाबाबत त्यांचे मतभेद कायम राहू शकतात. समान राजकीय व्यवस्था स्वीकारल्याशिवाय तांत्रिक ज्ञानाची देवाणघेवाण करता येऊ शकते. जागतिक संस्थांमध्ये अधिक चांगले प्रतिनिधित्व मिळावे, या मागणीला पाठिंबा देतानाच प्रत्येक देश आपापल्या प्रादेशिक प्राधान्यांना महत्त्व देऊ शकतो. प्रत्येक मतभेदाकडे एकजुटीचे अपयश म्हणून पाहणे म्हणजे अवास्तव अपेक्षा बाळगण्यासारखे आहे. सहकार्य दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत, हा अधिक उपयुक्त प्रश्न आहे.पहिली बाब म्हणजे सहकार्यातून प्रत्यक्ष लाभ व्हायला हवा. पायाभूत सुविधांमुळे आर्थिक संधी वाढाव्यात, प्रशिक्षणामुळे क्षमता विकसित व्हाव्यात, डिजिटल व्यवस्थांमुळे लोकांना सुलभ सेवा मिळाव्यात, हवामानविषयक वित्त पुरवठ्यामुळे असुरक्षितता कमी व्हावी आणि त्याचवेळी कर्जाचा डोंगर निर्माण होता कामा नये.दुसरी बाब म्हणजे कमी शक्तिशाली देशांनाही सहकार्यामध्ये योग्य स्थान मिळावे. मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे जागतिक अजेंडा घडविण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत; मात्र त्यांच्या प्राधान्यक्रमांना बेटराष्ट्रे, अल्पविकसित देश किंवा कर्जबाजारी लहान अर्थव्यवस्थांच्या गरजांचे प्रतिनिधित्व मानता येणार नाही.तिसरी बाब म्हणजे जागतिक न्यायाबाबतचे दावे सुसंगत असावेत. एखाद्या मित्रदेशाकडून प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन झाल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून दुसरीकडे त्याच तत्त्वाचे समर्थन केल्यास त्या तत्त्वाची विश्वासार्हता कमी होते. आर्थिक दबावाच्या राजकारणावर टीका करतानाच अपारदर्शक अवलंबित्व निर्माण केले, तर त्यावरही अशीच टीका होऊ शकते. सार्वभौमत्वाला पाठिंबा देणे म्हणजे सरकारांना सर्व प्रकारच्या उत्तरदायित्वापासून संरक्षण देणे नव्हे; तर समाजांच्या निवडीचे पर्याय वाढविणे होय.चौथी बाब म्हणजे संस्थात्मक समावेशाचा संबंध प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशी असावा. आफ्रिकी संघाला ‘जी-२०’चे सदस्यत्व मिळाल्याने एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली. मात्र, या संधीचे मूल्य आफ्रिकेच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रभाव टाकण्याची आणि त्यासाठी पाठिंबा व संसाधने एकत्रित करण्याची क्षमता किती विकसित होते, यावर अवलंबून असेल.शेवटची बाब म्हणजे दक्षिणेकडील देशांचे सहकार्य जागतिक स्तरावरील सामायिक जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत राहावे. दक्षिण-दक्षिण सहकार्य हे उत्तर-दक्षिण सहकार्याला पूरक असावे, ही ब्युनोस आयर्स चौकटीतील भूमिका आजही मार्गदर्शक ठरते. उदयोन्मुख महासत्तांचा वाढता प्रभाव किंवा त्यांच्या विकासविषयक भागीदारीच्या विस्तारामुळे संपन्न देशांच्या जबाबदाऱ्या संपुष्टात येत नाहीत. या तत्त्वांमधून परिवर्तनाची अशी संकल्पना पुढे येते, जी पाश्चिमात्य वर्चस्वाच्या जागी दुसरी उतरंड निर्माण करण्यापेक्षा अधिक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. या संकल्पनेनुसार निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग अधिक व्यापक केला जाईल, बळाच्या वापरावर बंधने घालणाऱ्या नियमांचे संरक्षण केले जाईल, विकासाचे पर्याय वाढविले जातील आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ज्या लोकांच्या हितासाठी निर्माण करण्यात आले आहे त्यांच्याप्रति ते उत्तरदायी बनविले जाईल.जागतिक दक्षिणाचे राजकीय महत्त्व असमान सत्तावाटपावर टीका करण्याबरोबरच पर्यायी व्यवस्था उभारण्याच्या क्षमतेत आहे. हे देश असमान जागतिक सत्ताव्यवस्थेला आव्हान देतानाच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे संरक्षण करू शकतात. बहुपक्षीय व्यवस्था टिकवून ठेवत धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाठपुरावा करू शकतात. तसेच नव्या संस्था उभारण्याबरोबरच विद्यमान संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणीही करू शकतात. या भूमिका परस्परविरोधी असतीलच असे नाही. ज्या जागतिक व्यवस्थेचा पूर्णपणे त्याग करणे शक्य नाही, त्याच व्यवस्थेत राहून बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणे, हे या देशांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे जागतिक दक्षिणातील देशांमधील विविधता ही या संकल्पनेसमोरील अडचण मानण्याऐवजी तिच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग म्हणून पाहायला हवी. या विविधतेतून निर्माण होणाऱ्या मतभेदांचे रूपांतर कायमस्वरूपी सत्तेच्या उतरंडीत होऊ न देणे आणि वंचिततेच्या सामायिक अनुभवांतून व्यावहारिक सहकार्याची दिशा शोधणे, हे त्यांच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. जागतिक दक्षिणाला जागतिक प्रशासनासाठी खऱ्या अर्थाने नवी चौकट उभारायची असेल, तर केवळ प्रभावी आवाजांची संख्या वाढवून चालणार नाही; तर जागतिक निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारांचेही अधिक व्यापक आणि न्याय्य वितरण होणे आवश्यक आहे.(लेखक दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल आॅफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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