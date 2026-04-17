Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comमहागाई, जागतिक अनिश्चितता आणि आर्थिक चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीचा विचार करताना बहुतेक गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती सोने आणि चांदीच असते. आधुनिक काळात सोने-चांदीतील गुंतवणुकीसाठी एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडाचा (ईटीएफ) पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदी ईटीएफमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. या गुंतवणुकीत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सोने-चांदी ईटीएफची ‘एनएव्ही’ मोजण्याच्या पद्धतीत एक एप्रिल २०२६ पासून बदल होणार आहे. हा निर्णय भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर एक नजर.भारतात सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे हे केवळ परंपरेचा भाग नसून, ते आर्थिक सुरक्षेचे एक प्रभावी साधन मानले जाते. सोने गुंतवणुकीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या गुंतवणुकीद्वारे महागाईपासून संरक्षण मिळते. कारण वस्तूंच्या किमती वाढल्यास सोन्याचे भावही वाढतात, ज्यामुळे पैशांची खरेदीशक्ती टिकून राहते. युद्ध किंवा जागतिक मंदीच्या काळात, जेव्हा शेअर बाजार कोसळतो, तेव्हा सोन्याचे भाव वाढतात आणि आर्थिक संकटकाळात ते आधार देतात. सोने हे अत्यंत तरल (liquid) गुंतवणूक साधन आहे. ते कधीही आणि कुठेही विकून रोख रक्कम मिळवता येते. गेल्या काही दशकांत पारंपरिक थेट खरेदीव्यतिरिक्त इतर अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत..१) पारंपरिक थेट सोने खरेदी : यामध्ये दागिने, नाणी किंवा सोन्याच्या विटा खरेदी केल्या जातात. याचा फायदा म्हणजे सोन्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळतो. मात्र, मजुरी खर्च, जीएसटी आणि चोरीची भीती हे तोटे आहेत.२) डिजिटल गोल्ड : मोबाईल अॅपद्वारे (उदा. गुगलपे) अगदी एका रुपयापासून सोने खरेदी करता येते. यात साठवणुकीची चिंता नसते आणि शुद्धतेची हमी मिळते.३) ईटीएफ (Exchange Traded Funds): ‘ईटीएफ’ म्हणजे शेअर बाजारात सोने किंवा चांदीच्या भावावर आधारित युनिटची खरेदी-विक्री करणे. आपण जसे एखाद्या कंपनीचे शेअर खरेदी करतो; तसेच सोने किंवा चांदी 'ईटीएफ'चे युनिट खरेदी करता येतात. सोने 'ईटीएफ'मध्ये गुंतवणूक प्रत्यक्ष सोन्यात केली जाते आणि गुंतवणूकदाराला त्याचे डिजिटल युनिट मिळतात. चांदीचे 'ईटीएफ' चांदीच्या भावावर आधारित असतात आणि वाढत्या औद्योगिक मागणीचा फायदा घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. 'ईटीएफ' गुंतवणुकीचे अनेक फायदे आहेत. यात ९९.५ टक्के शुद्धतेची हमी असते, चोरीचा धोका नसतो, युनिट डी-मॅट खात्यात सुरक्षित असतात आणि मजुरीचा खर्च नाही, फक्त नाममात्र ब्रोकरेजचा खर्च येतो..Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.'ईटीएफ'ची 'एनएव्ही' (NAV) म्हणजे काय?'ईटीएफ'ची 'एनएव्ही' म्हणजे एका युनिटची दररोजची किंमत होय. तुमच्या युनिटचे मूल्य दररोज 'एनएव्ही'नुसार बदलते. उदा. तुमच्याकडे ५०० युनिट असून, 'एनएव्ही' ६५ रुपये असेल, तर तुमची गुंतवणूक ३२,५०० रुपये होते.'एनएव्ही' मोजण्याची प्रचलित पद्धतसध्या भारतातील सोने आणि चांदी 'ईटीएफ'चे मूल्यांकन आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कवर आधारित असते. विशेषतः 'एलबीएमए'च्या (London Bullion Market Association - LBMA) एएम फिक्सिंग (AM Fixing) दरांचा आधार घेतला जातो. हा दर लंडन वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता निश्चित होतो. हा दर थेट भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी लागू होत नाही. कारण भारतातील सोने-चांदी प्रामुख्याने आयात केली जाते आणि त्यासाठी डॉलर-रुपया विनिमय दर, आयातशुल्क, वाहतूक आणि विमा खर्च, जीएसटी आणि इतर स्थानिक कर या घटकांचा विचार केला जातो. ही प्रक्रिया गणितीयदृष्ट्या अचूक असली, तरी गुंतागुंतीची आहे आणि कधी कधी आंतरराष्ट्रीय व भारतीय दरांमध्ये तफावत दिसते.एक एप्रिलपासून नवी पद्धतएक एप्रिल २०२६ पासून 'ईटीएफ'ची 'एनएव्ही' देशांतर्गत एक्स्चेंजेसवरील गोल्ड स्पॉट किमतींवर आधारित असेल. या किमती प्रत्यक्ष व्यवहारांवर आधारित असतात. उदा. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (Multi Commodity Exchange-MCX), राष्ट्रीय शेअर बाजार (National Stock Exchange -NSE). थोडक्यात, 'एनएव्ही' आता थेट भारतीय मागणी-पुरवठ्यावर आधारित असेल..'सेबी'चा निर्णय - कारणमीमांसा'सेबी'ने हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. त्यामागे दीर्घकालीन धोरणात्मक विचार आहे.१) पारदर्शकता वाढवणे : गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य कसे ठरते, याबद्दल स्पष्टता हवी असते. आंतरराष्ट्रीय दर, चलन रूपांतर, कर आणि विविध खर्च यांच्या गुंतागुंतीमुळे 'एनएव्ही' मोजण्याची प्रक्रिया सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला समजणे कठीण जात होते. देशांतर्गत स्पॉट किमती वापरल्यामुळे 'एनएव्ही' अधिक सोपी आणि थेट होईल. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. 'एनएव्ही' मोजण्याची प्रक्रिया सोपी आणि स्पष्ट होईल.२) कन्व्हर्जन लॅग (Conversion Lag) कमी करणे : आंतरराष्ट्रीय दर आणि भारतीय बाजारातील वेळेतील फरक कमी होईल. डॉलर-रुपया यांच्या विनिमय दरातील चढ-उतार, आयातशुल्कातील बदल यामुळे 'एनएव्ही'मध्ये तात्पुरता विलंब जाणवत असे. नव्या पद्धतीमुळे हा विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि 'एनएव्ही' अधिक तत्काळ बाजारस्थितीचे प्रतिबिंब दाखवेल.३) भारतीय बाजाराला बळकटी : भारतीय कमोडिटी एक्स्चेंजेस गेल्या काही वर्षांत अधिक सक्षम आणि पारदर्शक झाली आहेत. देशांतर्गत किमतींना प्राधान्य दिल्यामुळे या बाजारांना जागतिक पातळीवर अधिक मान्यता मिळेल. हा निर्णय भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.४) आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व कमी करणे : जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि चलनातील अस्थिरता यांचा परिणाम थेट भारतीय 'एनएव्ही'वर होऊ नये, हादेखील एक विचार आहे. देशांतर्गत दरांवर आधारित मूल्यांकन केल्याने हा धोका कमी होतो. जागतिक अस्थिरतेचा परिणाम कमी होईल..गुंतवणूकदारांवर होणारा परिणाम१) 'एनएव्ही' अधिक बाजाराभिमुख : भारतात सोन्याचे भाव वाढले, तर 'ईटीएफ'ची 'एनएव्ही' जलद गतीने वाढताना दिसेल. पूर्वी आंतरराष्ट्रीय भावांच्या प्रभावामुळे काही वेळा थोडा फरक जाणवत असे. आता तसे होणार नाही, भारतातील भावानुसार जलद बदल दिसतील.२) डॉलर-रुपया परिणाम कमी : डॉलर-रुपया विनिमय दरातील चढ-उताराचा या 'एनएव्ही'वर होणारा थेट परिणाम कमी जाणवेल. कारण स्पॉट किमती आधीच भारतीय बाजारात ठरलेल्या असतील.३) दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी स्थैर्य : गुंतवणूकदारांच्या युनिटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्न, नफा यावरील करप्रणालीत कोणताही बदल होणार नाही. खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आहे तशीच राहील. हे लक्षात घेता, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल मुख्यतः पद्धतीपुरता मर्यादित आहे.४) अल्पकालीन ट्रेडरसाठी कमी आर्बिट्राज : या बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत दरातील फरकावर आधारित 'आर्बिट्राज'च्या संधी मर्यादित होतील. त्यामुळे ट्रेडिंग धोरणात बदल करावा लागू शकतो..निष्कर्षएक एप्रिल २०२६ पासून सोने आणि चांदी 'ईटीएफ'ची 'एनएव्ही' अधिक 'भारतीय' होणार आहे. हा बदल पारदर्शकता, स्थैर्य आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याची गरज नाही. उलट, भारतीय बाजार अधिक परिपक्व होत असल्याचे हे संकेत आहेत. सोने हे नेहमीच सुरक्षित गुंतवणुकीचे प्रतीक राहिले आहे. आता त्याचे मूल्यांकनही भारतीय बाजाराशी अधिक सुसंगत होणार आहे, जे दीर्घकालीन दृष्टीने सकारात्मक ठरू शकते.(टीप : हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. हा कोणत्याही प्रकारचा गुंतवणूक सल्ला नाही. गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना स्वतःच्या जबाबदारीवर आणि आवश्यक असल्यास तज्ञांचा सल्ला घेऊनच घ्यावा.)(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 