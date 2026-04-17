Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य

Gold ETF Investment India : सोने-चांदी ईटीएफच्या एनएव्ही मोजण्याच्या पद्धतीत १ एप्रिल २०२६ पासून महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढून गुंतवणूकदारांना अचूक भाव मिळतील. अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी ईटीएफ हा आधुनिक आणि फायदेशीर पर्याय ठरत आहे.
कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.com

महागाई, जागतिक अनिश्चितता आणि आर्थिक चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीचा विचार करताना बहुतेक गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती सोने आणि चांदीच असते. आधुनिक काळात सोने-चांदीतील गुंतवणुकीसाठी एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडाचा (ईटीएफ) पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदी ईटीएफमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. या गुंतवणुकीत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सोने-चांदी ईटीएफची ‘एनएव्ही’ मोजण्याच्या पद्धतीत एक एप्रिल २०२६ पासून बदल होणार आहे.

हा निर्णय भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर एक नजर.

भारतात सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे हे केवळ परंपरेचा भाग नसून, ते आर्थिक सुरक्षेचे एक प्रभावी साधन मानले जाते. सोने गुंतवणुकीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या गुंतवणुकीद्वारे महागाईपासून संरक्षण मिळते. कारण वस्तूंच्या किमती वाढल्यास सोन्याचे भावही वाढतात, ज्यामुळे पैशांची खरेदीशक्ती टिकून राहते. युद्ध किंवा जागतिक मंदीच्या काळात, जेव्हा शेअर बाजार कोसळतो, तेव्हा सोन्याचे भाव वाढतात आणि आर्थिक संकटकाळात ते आधार देतात. सोने हे अत्यंत तरल (liquid) गुंतवणूक साधन आहे. ते कधीही आणि कुठेही विकून रोख रक्कम मिळवता येते. गेल्या काही दशकांत पारंपरिक थेट खरेदीव्यतिरिक्त इतर अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.

Related Stories

No stories found.