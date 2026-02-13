Premium| Copper Price Rises: सोने-चांदीनंतर आता तांब्याच्या किंमतीतही वाढ पण कारण काय?

Digital economy, EV expansion and supply tightness fuel copper price surge.सोनं आणि चांदीचे भाव दिवसेंदिवस वाढतच चाललेत. पण आता तांब्याचे भावही वाढायला लागलेत. सोन्या-चांदीचं एक ठीक आहे पण तांब्याचे भाव वाढण्याचं कारण काय, असा प्रश्न पडतोच. याचं कारण आहे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि ग्रीन एनर्जी... हो बरोबर वाचलंय तुम्ही. या दोन्ही गोष्टींना चालना देण्यात तांब्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळेच भू-राजकीय परिस्थितीचाही तांब्याच्या दरांवर परिणाम होत असतो. आता तो नेमका कसा, गोल्डमन सॅक्स रिसर्चसारखे अहवाल तांब्याच्या दरातील चढउताराबद्दल काय सांगतात हे सगळं जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. २०२६ मध्ये तांब्याच्या जागतिक किंमतीने एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. लंडन मेटल एक्स्चेंजवर ते $१४ हजार प्रति टनच्या पातळीवर किंवा त्याच्या आसपास पोहोचले आहे, ज्यामुळे हा धातू जागतिक बाजारात विक्रमी दरावर ट्रेड होत आहे. भारतातही ३० जानेवारी २०२६ रोजी तांब्याचे भाव जवळपास ₹ १३८१ प्रति किलोपर्यंत वाढले होते.MCX Copper historic data नुसार, १ जानेवारी २०२५ पासून ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत तांब्याचा भाव ₹७९३.८५/kg पासून ₹१,२९२+ दरापर्यंत वाढला आहे, जो सुमारे ६०-७०% च्या आसपास वाढ दाखवतो..MCX = Multi Commodity Exchange of India हे भारतातील एक प्रमुख कमॉडिटि एक्स्चेंज आहे. सोने, चांदी, तांबे, कच्चे तेल (Crude Oil), नैसर्गिक वायू (Natural Gas) अशा वस्तूंचे व्यवहार (ट्रेडिंग) होतात..तांब्याची किंमत एवढी का वाढली?चीनमधील सट्टेबाजीसंपूर्ण जगातील तांब्याची मागणीतील जवळपास निम्मी म्हणजे सुमारे ५० टक्के मागणी चीनकडून असते. त्यामुळे चीनमधील हालचालींचा परिणाम तांब्याच्या दरांवर होतो. चीनमधील गुंतवणूक फंड मोठ्या प्रमाणात तांबे फ्युचर्स खरेदी करतात तेव्हा बाजारात मागणी वाढल्याचा आभास निर्माण होतो. या सट्टेबाजीमुळे इतर जागतिक एक्स्चेंजवरही तांब्याचे दर झपाट्याने वाढतात. चीनची औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती तांब्यावरच विसंबलेली आहे. .डेटा सेंटर आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर - AI, क्लाउड आणि 5G विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणावर सर्व्हर, केबलिंग आणि पॉवर सिस्टीम्स लागतात. या सगळ्यासाठीच्या यंत्रनिर्मितीत तांब्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) - इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये पेट्रोल, डिझेलऐवजी चार्जिंगचा वापर केला जातो. त्यामुळेच इंधनाच्या बदली वाहनांत बॅटरीज वापरल्या जातात. त्यांच्या जोडणीत मोटर, बॅटरी कनेक्शन, चार्जिंग सिस्टम यासाठी तांब्याची गरज असते..Premium|Gold rate Falling: सोन्याच्या किंमती का घसरल्या? विश्लेषण वाचा!.सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प -सौर आणि पवन उर्जा हे हरित उर्जेचे प्रकार आहेत. मात्र या माध्यमातून उर्जा मिळवण्यासाठी सोलर पॅनल्स, इन्व्हर्टर, विंड टर्बाइन आणि ग्रिड कनेक्शनसाठी तांबे अत्यावश्यक आहे.वीज ग्रिड आधुनिकीकरण (Grid Modernization)- नवीकरणीय ऊर्जा जोडण्यासाठी स्मार्ट ग्रिड, ट्रान्सफॉर्मर आणि उच्च क्षमतेच्या केबल्सची गरज भासते. ज्यामध्ये तांबे या धातूची गरज मोठ्या प्रमाणात असते. .तांब्याला औद्योगिक क्षेत्राचा कणा आणि अर्थव्यवस्थेचा डॉक्टर असंही म्हटलं जातं. कारण थेट मौल्यवान धातू नसला तरी त्यापलिकडे अनेक ठिकाणी तांब्याची आवश्यकता, त्याची मागणी आणि पुरवठा यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असते..तांब्याचा तुटवडा का?विकसनशील देशांमध्येये पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. त्यामुळेही तांब्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढतेय. केवळ उर्जाच नव्हे तर वाहतूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही तांब्याची मागणी वाढताना दिसतेय. इतकं असलं तरी तांब्याच्या खाणींची संख्या मात्र वाढलेली नाही. कठोर पर्यावरणीय धोरणांमुळे खाणींना परवानग्या मिळणं अवघड झालंय.जे प्रकल्प सुरू आहेत, त्यातील उत्पादन क्षमताही मर्यादित आहे. त्यामुळेच मागणी-पुरवठा यांचं गणित बसवताना किंमत वाढत जाते. भू-राजकीय परिस्थितींचा परिणामजगभरात विविध ठिकाणी देशांमध्ये वाद आहे. ट्रम्पच्या टॅरिफ कराराने तर अनेक राष्ट्रे आणि त्याचे व्यापार यांच्यावर मोठा परिणाम झालाय. व्यापार आणि अर्थजगतातील या सगळ्या हालचालीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत अडचणी येत असतात. त्यामुळेच तांब्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम झाला आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम तांब्याच्या किंमतीवर दिसून येतोय. अमेरिकेतील आयात-निर्यात धोरणेसध्या अमेरिकेत आयात शुल्काच्या भीतीने मोठ्या प्रमाणात तांब्याचा साठा केला जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेबाहेरील साठे कमी झाले आहेत..Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का? .गोल्डमन सॅक्सचा अहवाल काय सांगतो?गोल्डमन सॅक्स रिसर्चने आपल्या अहवालात सांगितलं की, २०२६च्या पहिल्या सहामाहीत तांब्याचे दर मजबूत वाढतील. अर्थात अमेरिकेने त्यांच्या आयात-निर्यात धोरणाविषयी नक्की दर ठरवल्यास हे दर कदाचित २०२६च्या दुसऱ्या सहामाहीत कमी होतील, अशी आशाही गोल्डमन सॅक्सचा अहवाल दाखवतो. त्यांच्या मते २०२६ च्या मध्यावर १५ % आयात शुल्क जाहीर केले जाईल आणि २०२७ पासून ते लागू होईल. मात्र, शुल्क जाहीर करण्यात किंवा अंमलबजावणीत उशीर झाला तर मग तांब्याच्या किंमतीवर परत मोठा परिणाम होईल आणि किंमतीवर दबाव येईल. लंडन मेटल्स एक्स्चेंज (LME) वरील तांब्याचा दर नोव्हेंबर अखेरीस प्रति टन ११ हजार डॉलर्सच्या खाली होता. तो ६ जानेवारी रोजी विक्रमी १३,३८७ डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेला दिसला. म्हणजेच त्यात २२ % वाढ. गोल्डमन सॅक्सच्या मते पहिल्या तिमाहीत दर १३ हजार डॉलर्सच्या आसपास टिकू शकतात, मात्र वर्षाअखेरीस ते ११ हजार डॉलर्सपर्यंत घसरू शकतील. .जगभरातील अर्थव्यवस्थेचे हे लाखो-करोडोचे आकडे वाचल्यानंतर प्रश्न पडतो माझ्या आयुष्यावर याचा काय परिणाम होतोय ?इलेक्ट्रीक वाहने, डेटा सेंटर्स यांचे ग्राहक आपणच आहोत. साहजिक या गोष्टी तयार करण्यासाठी जे तांबे लागते त्यात वाढ झाल्यास त्याचे प्रतिबिंब किंमतीत पडणार आहेच. तांबे महागले की वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरबांधणी साहित्य, वाहनं यांचे उत्पादनखर्च वाढतात. त्यामुळे घर, गाडी, उपकरणं यांचे दर वाढू शकतात.ग्रीन एनर्जी, EV, डेटा सेंटर यांसारख्या क्षेत्रांत वाढ झाली की नवीन उद्योग आणि नोकऱ्या निर्माण होतात. शेअर बाजार/कमोडिटी बाजारातही गुंतवणुकीच्या संधी वाढतात..Premium|India-America Trade Deal: भारतीय मौनाचे जागतिक भाषांतर !.सोनं गगनाला भिडल्यामुळे अनेकजण आता सोन्याचा मुलामा दिलेले अथवा नकली दागिने वापरण्यास प्राधान्य देतात. त्यांच्यासाठी तांब्याच्या या दराचा मोठा परिणाम होणार आहे. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि दैनंदिन वापरासाठी नकली दागिन्यांना मोठा प्रतिसाद मिळतो. त्यासाठीही तांब्याचा वापर प्रामुख्याने होतो..पुण्यातील दुकानदार भाविक शाह सांगतात, तांब्याची किंमत वाढली आहे. जवळपास ३०-४० टक्के वाढ झाली आहे. आम्ही तांब्याचे दागिने कारागिरांकडून तयार करून घेतो आणि त्यानंतर त्यावर मुलामा चढवून ते ग्राहकाला विकतो. आता आम्हाला ज्या दराने तांबे मिळत होते त्यात प्रचंड वाढ झालेली दिसत आहे. जी वस्तू आम्हाला पूर्वी १०० रुपयाला मिळत होती तिची किंमत आता १३० पर्यंत गेली आहे. त्यामुळे साहजिकच ग्राहकालाही अधिक दराने वस्तू विकावी लागते. .तांब्याच्या किंमती वाढल्याने तांब्याचा बेस असलेल्या दागिन्यांच्या किंमतीही वाढत आहेत. तांब्याच्या किंमतीत जवळपास ३०-४० टक्के वाढ दिसते आहे.भाविक शाह, तांब्याच्या दागिन्यांचे दुकानदार.थोडक्यात तांब्याच्या किंमतीत झालेली वाढ संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचं एक निराळं चित्र उभं करते. केवळ सोनं महाग वा स्वस्त झाल्यावरच अर्थव्यवस्थेत बदल घडतो असं नाही तर निरनिराळ्या धातूंचं त्यात काय योगदान असतं. ते तांब्याच्या या केस स्टडीतून लक्षात येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.