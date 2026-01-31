Premium|Gold rate Falling: सोन्याच्या किंमती का घसरल्या? विश्लेषण वाचा!

Gold Rate Drop Explained: Dollar Strength, Fed Policy & Profit Bookingसोन्याचांदीतली गुंतवणूक म्हणजे हमखास परतावा देणारी गुंतवणूक. आपले पैसे ज्यात सुरक्षित राहतील अशी ही गुंतवणूक हा आपल्याकडे एक समज असतो. गेले काही महिने सोन्याच्या किंमती अक्षरश: गगनाला भिडल्या आहेत. दररोज उठून दर पाहिल्यास रोजचा आकडा आधीपेक्षा वरच गेलेला दिसतो. पण आता चित्र बदललं आहे. रोज वाढणारे सोन्याचे दर अचानक घसरले. सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम तब्बल १९ हजारांनी कमी झालाय. हे अचानक का झालं? आता सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची की नाही? पुढे काय होणार, सोन्या-चांदीचे दर वाढतील की कमी होतील??सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसमध्ये. .गुरुवारी सोन्याने $५५९४.८२चा विक्रमी उच्चांक गाठला. या तुफान तेजीमध्ये सर्वांनीच हात धुऊन घेतले. व्यापाऱ्यांनी नफावसुली केली. त्यानंतर एकाच दिवसात सोन्याने तळ गाठला. कित्येक दिवसांनी सोने ५००० $च्या खाली गेले. गेल्या काही आठवड्यातील जोरदार वाढीनंतर असा ब्रेक अपेक्षितच होता, असे विश्लेषकांचे म्हणणं आहे. .सोन्याची किंमत कमी का झाली?१) डॉलर मजबूत झालाआंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार केला तर सोनं आणि डॉलरचंच वर्चस्व आहे. या बाजारात सोन्याची खरेदीविक्री ही डॉलर्समध्ये होते. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो, तेव्हा इतर देशांसाठी सोनं महाग होतं. साहजिकच खरेदी कमी होते आणि किंमतही पडते. २) नफावसुली (Profit Booking)गेले काही दिवस आपण पाहतोय की, सोन्याच्या किंमती प्रचंड वाढतायत. त्यामुळे अनेकांनी नफा मिळवण्याच्या उद्देश्याने सोनं विकलंही होतं. जास्त विक्री झाल्यावर साहजिकच किंमत आपोआप घसरते. .Premium|Gold price rise : सोन्यातील गुंतवणूक अजूनही फायद्याची?.३) अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्षपदी नवी व्यक्तीअमेरिकेची केंद्रीय बँक (Federal Reserve)च्या अध्यक्षपदी नवी व्यक्ती येण्याच्या घोषणाने गुंतवणूकदार काहीसे सावध होऊन त्यांनी सोन्यातील गुंतवणुकीतून हात आखडता घेतात. .ट्रम्पनी शुक्रवारी नव्या फेडरल रिझर्व्ह अध्यक्षांची घोषणा केली जाईल, असं सांगितलं. माजी फेड गव्हर्नर केविन वॉर्श यांची निवड होईल, असा अंदाज आहे. फेडने बाजारातून पैसा परत घ्यावा, या भूमिकेला वॉर्शनी समर्थन दिलं होतं. म्हणजेच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या काहीशा ताणून धरण्याकडे वॉर्शचा कल आहे. हे धोरण ट्रम्पच्या आधीच्या धोरणापेक्षा वेगळं आहे. आधी ट्रम्प म्हणत होते की, बाजारात पैसा खेळता राहायला हवा. लोकांनी खर्च केला तर बाजार अधिक वर जाईल. पण आता कदाचित ट्रम्पचं धोरण थोडं बदलेल. या शंकेमुळेच बाजारात अनिश्चितता आली. अनिश्चितेत बाजार सोनं आधी विकतो. .सोन्याच्या किंमतीवर नेमका कसला परिणाम होतो?सोन्याच्या किंमतीवर प्रभाव टाकणाऱ्या ५ गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत.१) डॉलरची ताकदवर म्हटल्याप्रमाणे रुपयाच्या किंवा इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलरची किंमत वाढली तर सोनं स्वस्त होतं. आणि डॉलर कमजोर झाला तर सोनं महाग होतं. .Premium|Gold Investment : सोनं विकू नका, कामाला लावा! दागिने न मोडता पैसे मिळवण्याचे ५ 'स्मार्ट' मार्ग.२) व्याजदरजर बँकांनी व्याजदर वाढवले तर लोक साहजिकच विचार करतात की जी गुंतवणूक सोन्यात करणार होतो ती बँकेतील ठेवींमध्ये करावी. बचत खात्यांमध्ये, मुदत ठेव खात्यांमध्ये आणि रोख्यांमध्ये (Bonds) गुंतवणूक करण्याकडे लोकांचा कल जास्त होतो. मग सोन्यातील मागणी कमी होते. मागणी कमी झाल्यावर साहजिकच सोन्याची किंमत कमी होते. व्याजदर कमी असतील तर मग लोक गुंतवणुकीसाठी सोन्यासारखी वस्तू घ्यायचा विचार करतात. .३) महागाई (Inflation)महागाई वाढल्यानंतर लोक पैसा सुरक्षित राखण्यासाठी सोनं खरेदी करतात. त्यातून सोन्याची किंमत वाढते.४) जागतिक अनिश्चितताजागतिक अनिश्चिततेमुळे सोनं महाग होतं पण सध्या बाजार अमेरिकेच्या धोरणांवर लक्ष ठेऊन आहे. ट्रम्प काहीही बोलत असले तरी डॉलरची किंमत वाढतेय. फेडही कडक आर्थिक धोरणांच्या विचारात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आधी नफा काढून घेतलाय. साहजिकच जागतिक तणाव असूनही सोन्याच्या किमती अल्पकालात घसरल्या आहेत..Premium | Gold Silver combo fund : सोन्या चांदीतली फायदेशीर गुंतवणूक कशी करायची? .आता सोन्यात गुंतवणूक करायची की नाही?तज्ज्ञ सांगतात की, जर तुम्हाला सोनंच विकत घ्यायचं असेल तर तुम्ही जेव्हा किंमती कमी असतील तेव्हा ते घेतलेलं बरं. सोन्याच्या किंमतीतले हे चढउतार थोडा काळ चालूच राहणार आहेत. पण दीर्घकालीन विचार केला तर सोनं ही अजूनही सुरक्षित गुंतवणूक आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार २०२६ मध्ये सोन्याची सरासरी किंमत $५३७५ असू शकते, तर चौथ्या तिमाहीत ती सुमारे $६४०० पर्यंत जाऊ शकते..गुंतवणूकदारांनी काहीशी सावध भूमिका घ्यावी. अल्पकालीन गुंतवणूकदारांनी डॉलरमधील हालचाली आणि धोरणात्मक घडामोडींवर लक्ष ठेवावे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदार किमतीतील घसरणीचा वापर आपल्या पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्यासाठी करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.