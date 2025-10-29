Premium | Gold Silver combo fund : सोन्या चांदीतली फायदेशीर गुंतवणूक कशी करायची?

प्रीमियम आर्टिकल

Gold Silver combo fund : सोन्या चांदीतली फायदेशीर गुंतवणूक कशी करायची?

Low-Risk Investment Options : सोन्या-चांदीचे भाव झपाझप वाढतायत. ते विकत घेणं तर अवघड झालं आहे पण यात गुंतवणूक करता आली तर? त्याचसाठी आलेत सोन्या-चांदीचे फंड ऑफ फंड्स.
Low-Risk Investment Options

gold silver etf combo 

स्वाती केतकर-पंडित
Updated on

Gold and Silver FoFs: A Safer Route to Diversified Metal Investments

अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनी (AMCs) रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी गोल्ड–सिल्वर कॉम्बो फंड ऑफ फंड्स (FoFs) सुरू केले आहेत. आता हे फंड म्हणजे काय? ते कसे काम करतात? असे प्रश्न पडले असतीलच. तर सोन्या-चांदीतली गुंतवणूक म्हणजे फक्त सोन्याची वळी किंवा दागिने घेणं नव्हे. गुंतवणुकीची ही वेगळी पद्धत आहे तरी काय?

बरेचदा गुंतवणूकदारांना सोनं आणि चांदी यामध्ये किती आणि केव्हा गुंतवणूक करावी, हे समजत नाही. अशावेळी हे फंडस ऑफ फंड पोर्टफोलिओमधील जोखीम कमी करण्यास मदत करतात. समजून घ्या त्याविषयी सारं काही, सकाळ प्लसच्या या लेखातून.

Share Market
gold
Silver
Gold Investment
gold and silver
Investment

