Premium | Gold Silver combo fund : सोन्या चांदीतली फायदेशीर गुंतवणूक कशी करायची?

Gold and Silver FoFs: A Safer Route to Diversified Metal Investmentsअॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांनी (AMCs) रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी गोल्ड–सिल्वर कॉम्बो फंड ऑफ फंड्स (FoFs) सुरू केले आहेत. आता हे फंड म्हणजे काय? ते कसे काम करतात? असे प्रश्न पडले असतीलच. तर सोन्या-चांदीतली गुंतवणूक म्हणजे फक्त सोन्याची वळी किंवा दागिने घेणं नव्हे. गुंतवणुकीची ही वेगळी पद्धत आहे तरी काय? बरेचदा गुंतवणूकदारांना सोनं आणि चांदी यामध्ये किती आणि केव्हा गुंतवणूक करावी, हे समजत नाही. अशावेळी हे फंडस ऑफ फंड पोर्टफोलिओमधील जोखीम कमी करण्यास मदत करतात. फंड ऑफ फंड्स म्हणजे काय?फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds - FoF) म्हणजे असा गुंतवणूक फंड जो थेट शेअर्स, बाँड्स किंवा इतर सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक न करता इतर म्युच्युअल फंड्स किंवा इन्व्हेस्टमेंट फंडात गुंतवणूक करतो. अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं तर असा फंड जो इतर फंडात गुंतवणूक करतो. म्हणजेच आपण एखाद्या 'क्ष' नावाच्या फंड ऑफ फंड्समध्ये गुंतवणूक केली तर तो फंड त्या रकमेतील काही रक्कम इक्विटी फडात टाकतो. काही डेट फंडात तर काही आंतरराष्ट्रीय फंडात गुंतवू शकतो. म्हणजेच विविध फंडाचे फायदे एका फंडात मिळू शकतात. सोन्या चांदीचे फंड्स ऑफ फंड म्हणजे काय?गोल्ड-सिल्वर FoFs हे असे ओपन-एंडेड पॅसिव्ह फंड आहेत जे गोल्ड ETF आणि सिल्वर ETF युनिट्समध्ये गुंतवणूक करतात. सध्या चार फंड हाऊसेस — Motilal Oswal, Mirae, Edelweiss आणि Kotak — हे कॉम्बो FoFs ऑफर देतायत.या फंडांमध्ये इन-हाऊस क्वांटिटेटिव्ह मॉडेल वापरले जाते, जे सोनं आणि चांदीच्या किंमतींनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण ठरवते आणि वेळोवेळी रीबॅलन्सिंग करते. फंड मॅनेजर परिस्थितीनुसार कोणत्या फंडात किती रक्कम टाकायची ते ठरवू शकतात. गुंतवणूकदार लंपसम किंवा SIP द्वारे गुंतवणूक करू शकतात. या गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड्सना देशांतर्गत सोनं आणि चांदीच्या किंमतींशी बेंचमार्क केलेले आहे. दुसरं म्हणजे यासाठी ETFs पेक्षा वेगळं म्हणजे, डिमॅट खाते आवश्यक नाही. सोन्या चांदीच्या फंड्स ऑफ फंडमध्ये गुंतवणूक का करावी ?जोवर भू-राजकीय परिस्थितीत गोंधळ असतो तोवर सोन्याचे भाव चढते राहतात. कारण सोनं ही सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. चांदीचंही तसंच असतं.बाजारात घसरणीचा काळ सुरू असताना सोनं आणि चांदी दोन्ही संरक्षण (Downside Protection) देतात. बाजार पुन्हा वाढू लागतो त्यावेळ चांदी चांगली कमाई करवून देते. दोन्हीचं संयोजन करून गुंतवणूक केली तर संतुलित परतावा निश्चित मिळू शकतो. गोल्ड-सिल्वर FoFs हे गुंतवणूकदारांना जागतिक अस्थिरतेपासून हेजिंग देतात (हेजिंग म्हणजे गुंतवणुकीची जोखीम कमी करण्यासाठी केलेली धोरणात्मक प्रक्रिया आहे.) आणि सोनं-चांदीतील किंमतींच्या अस्थिरतेतही दीर्घकालीन वाढीचा लाभ मिळवून देऊ शकतात. हे फंड रीबॅलन्सिंगद्वारे एका धातूमध्ये घसरण झाल्यास पोर्टफोलिओ सुरक्षित ठेवतात. तथापि, चांदीच्या किंमती फार अस्थिर असतात आणि कधी कधी दीर्घ काळ कमी राहू शकतात. उदा. एप्रिल २०११ ते मार्च २०२० दरम्यान चांदीच्या किंमती $४८ वरून $१२ प्रति औंसपर्यंत घसरल्या म्हणजेच त्यात ७५%ची घट झाली होती. तर आता चांदीची किंमत भलतीच वाढलेली आहे. स्वतंत्र गोल्ड किंवा सिल्वर FoF पेक्षा वेगळेपणागोल्ड FoF हे गोल्ड ETF मध्ये, तर सिल्वर FoF हे सिल्वर ETF मध्ये गुंतवतात. (ETF -Exchange Traded Fund म्हणजे एक्सचेंजवर ट्रेड होणारा फंड . म्हणजेच असा गुंतवणूक फंड जो शेअरप्रमाणे शेअर बाजारात खरेदी–विक्री करता येतो. ).चांदीच्या पुरवठ्यात घट झालेली असल्याने सध्या सिल्वर ETF प्रीमियमवर ट्रेड होत आहेत. हा पुरवठा सुरळीत झाला की हा प्रीमियमही कमी होईल आणि त्याचा अल्पकालीन परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सहा फंड हाऊसेसनी नवीन सिल्वर ETF FoF मध्ये गुंतवणूक तात्पुरती थांबवली आहे, तरीही चालू SIP चालू ठेवण्यास परवानगी आहे. सिल्वर ETFs मध्ये थेट गुंतवणूक मात्र खुली आहे. गोल्ड ETFs मध्ये फिजिकल मार्केट अधिक स्थिर असल्याने अशा प्रीमियमचा परिणाम होत नाही. देशांतर्गत बाजारात जानेवारी–सप्टेंबर दरम्यान सिल्वर ETF मध्ये १४,००० कोटी रुपये आणि गोल्ड ETF मध्ये १९,८०० कोटी रुपये इतके खेळते झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात सोनं ६५% आणि चांदी ९५% ने वाढली आहे. तीन वर्षांत सोन्याने ३६%, तर चांदीने ४७% परतावा दिला आहे. २०२५ मध्ये सोन्याने ३९ वेळा सर्वकालीन उच्चांक गाठला, पण गेल्या आठवड्यात दोन्ही धातूंमध्ये तीव्र घसरण झाली..जागतिक स्तरावर चीन, भारत आणि तुर्की यांनी मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केली आहे, ज्यातून डॉलरपासून विविधीकरणाचा कल दिसलाय. तर दुसरीकडे चांदीची मागणी सलग पाच वर्षांपासून पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक वापरामध्ये चांदीची गरज वाढते आणि त्याचा परिणाम किंमतीवर होतो..FoF २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धरल्यास त्यावरील नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) म्हणून गणला जातो आणि त्यावर १२.५% फ्लॅट कर लागू होतो (इंडेक्सेशन लाभ नाही). तर २४ महिन्यांपूर्वी विकल्यास तो अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG) ठरतो आणि तो उत्पन्नात समाविष्ट करून संबंधित टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जातो. अनिवासी भारतीय या फंडात गुंतवणूक करू शकतात. त्यांच्यासाठी करदरसुद्धा भारतीय गुंतवणूकदारांप्रमाणेच आहे. पण रीडीम करायचे असल्यास मात्र TDS लागतो. सोनं किंवा चांदी कोणत्याही स्वरूपात विकल्यास कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो, मात्र Sovereign Gold Bond (SGB) ८ वर्षे ठेवल्यास करमुक्त असतो. 