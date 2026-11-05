Premium|Gulzar Mumbai Litfest 2026 : गुलजार यांच्या कवितांतून उलगडली मुंबईच्या बदलत्या रूपाची कहाणी

विनोद राऊत - vinod.raut@esakal.comसहा दशकांपूर्वी मुंबईत आलेल्या गुलजार यांनी या शहराला केवळ जवळून पाहिले नाही, तर त्याच्या बदलत्या रूपाचे, विसंगतींचे आणि माणसांच्या जगण्याचे सूक्ष्म चित्र आपल्या कवितांतून रेखाटले. त्यांच्या नजरेतून मुंबईकडे पाहताना शहराची नवी ओळख होते आणि स्वतःच्या जगण्याचेही भान येते. ‘मुंबई लिटफेस्ट’मधील त्यांच्या सुरेल संवादाचा शब्दवेध...लिटरेचर लाइव्ह! मुंबई लिटफेस्ट २०२६ साहित्य महोत्सव नुकताच पार पडला. नरीमन पॉइंटच्या समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये (एनसीपीए) तीन दिवस रंगलेल्या या महोत्सवाला साहित्यप्रेमींचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. साहित्याच्या या उत्सवात गुलजार, जावेद अख्तर, शेफाली शहा, रामचंद्र गुहा, शशी थरूर, आदिल रुस्तमजी, डॉ. कौशिक बसू, अजित रानडे, गझाला वहाब, हरिंदर बावेजा, इरा दुबे, पवन वर्मा, शांता गोखले, सुमंत्र घोषाल आदी नामवंत लेखक, कवी, साहित्यिक, अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी सहभाग घेतला. त्यातील ‘एक शायर इस शहर में’ हे गुलजार यांचे सत्र विशेष गाजले... मनामनात रुजले.गुलजार आपल्या कविता गुणगुणत होते आणि आपल्याला मुंबईची नव्याने ओळख होत होती... ‘मी सहा दशकांपूर्वी मुंबईत आलो. फाळणीच्या जखमा सोसलेल्या मला माझ्या आई-वडिलांनी दिल्लीहून मुंबईला पाठवले. या शहराने माझा हात हातात घेतला. मुंबईने मला आसरा दिला, स्वप्न दिले, मला घडवले आणि परिवारही मिळवून दिला. मात्र, मुंबई आता साठ वर्षांपूर्वीची राहिलेली नाही... ये शहर वो नहीं, जहाँ साठ साल पहले मैं आया था,’ अशा शब्दांत गुलजार यांनी मुंबईविषयीच्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या.एनसीपीएच्या मुख्य सभागृहात तासभर रंगलेल्या या संवादाच्या मैफलीत गुलजार यांच्या प्रत्येक कवितेला रसिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. या सत्रात लेखिका आणि अभ्यासक रक्षंदा जलील अन् कौसर मुनीर यांनी गुलजार यांच्याशी संवाद साधला. मुंबईविषयीच्या गुलजार यांच्या भावना, त्यांची निरीक्षणे आणि या शहराकडे पाहण्याची त्यांची वेगळी दृष्टी या संवादातून उलगडत गेली. आपल्या आजूबाजूच्या घटना आणि भोवतालचे विश्व पाहण्याची एक वेगळीच नजर अन् नजाकत गुलजार यांच्या लेखनात आहे. त्यामुळे आपण अनेक वर्षे ज्या शहरात राहतो-फिरतो त्याकडे त्यांच्या नजरेतून पाहताना एक वेगळाच अनुभव येतो..मुंबईकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन‘आमची मुंबई’ या आपल्या कवितासंग्रहात गुलजार यांनी मुंबईविषयीची निरीक्षणे मांडली आहेत. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत ते या शहराकडे वेगळ्या चष्म्यातून, अगदी चिकित्सकपणे पाहतात. मुंबईतील झाडे, पाऊस, कामगारांचे विश्व, धारावी, हाजी अली, जुहू, वांद्रे ते दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह आणि नॅशनल पार्क अशा विविध परिसरांचे चित्रण त्यांच्या कवितांमध्ये आढळते. त्यातील निवडक कविता त्यांनी या सत्रात ऐकवल्या. त्यांच्या आवाजातील या कविता जणू आपल्याशीच संवाद साधत असल्याचा अनुभव येत होता.वृक्षांविषयीची गुलजार यांची ‘कोसबाद के नुक्कड़ पर’ ही एक कविता आहे. ‘एक मुश्टंडा पेड़ खड़ा इमली का, उसका गुस्सा नहीं उतरता’ अशा शब्दांत ते चिंचेच्या एका झाडाचे चित्र उभे करतात. रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले झाड आणि माणसे यांच्यातला मूक संवाद ते टिपतात. लोक येतात, झाडाच्या खोडावर सिगारेट विझवतात आणि बसमध्ये चढतात. पान खाऊन झाडावर थुंकतात. काही जण चाकूने त्याच्या खोडावर ओरखडेही काढतात. या सगळ्याचा झाडाला किती त्रास होत असेल, याचा आपण कधी विचार करतो का? माणसांच्या अशा वर्तनामुळे झाडाचा राग वाढत जातो आणि तो सहजासहजी शांत होत नाही, अशी कल्पना गुलजार कवितेतून मांडतात. झाडाला मानवी भावभावना देत ते पर्यावरणाविषयीची आपली संवेदनशीलताही हळुवारपणे व्यक्त करतात.समाजवाद, वास्तववाद, राजकीय जाणीव आणि पर्यावरणविषयक चिंता या गोष्टी गुलजार यांच्या मुंबईवरील असंख्य कवितांमधून सहजपणे समोर येतात. ‘आमची मुंबई’ हे त्यांचे पुस्तक म्हणजे मुंबईला लिहिलेले एखादे रोमँटिक प्रेमपत्र नाही. त्याऐवजी ते शहराचा खरेपणा, त्याचे वास्तव आणि प्रत्यक्ष जगलेल्या जीवनातील अनुभव मांडते. गुलजार या शहराकडे गुलाबी चष्म्यातून पाहत नाहीत, ही त्यांच्या लेखनाची विशेष बाब आहे. त्यांच्या कवितांमध्ये मुंबईचे केवळ रोमँटिक चित्रण नाही; तर तिच्या जगण्यातील विसंगती, संघर्ष आणि वास्तवही ठळकपणे जाणवते..गुलजार संवाद साधत होते... ‘मी अनेक वर्षांपासून मुंबईत राहतो. जे काही पाहिले, ते लिहिले. विचार करून काही पाहिले नाही. त्यामुळे विचार करून लिहिण्याचा संबंधच येत नाही.’ ते पुढे म्हणाले, ‘मी इथे राहतो. तुम्हाला एखादी गोष्ट दिसली; तर तुम्ही तिच्याविषयी नक्कीच विचार करता. मी जे काही पाहतो, त्याचा संबंध जीवनाशी असतो. त्यामुळे त्या गोष्टीची जाणीव करून घेण्यासाठी आणि तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मी माझ्या निरीक्षणांना व्यक्तिरूप देतो आणि त्यांना मानवी रूपात मांडतो.’गुलजार यांच्या कवितांची मैफल रंगली असताना कौसर मुनीर यांनी एक मजेशीर किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या, ‘‘एकदा आम्ही दोघे अमेरिकेला जात होतो. विमानाच्या खिडकीतून बाहेर पाहताना गुलजार निरीक्षण करत होते. अचानक ते म्हणाले, ‘भेडे हैं, आपस में लड़ रही हैं...’ हे ऐकून मला आश्चर्य वाटले. या आकाशात मेंढ्या कुठून आल्या,असा प्रश्न मला पडला. मात्र, नंतर लक्षात आले, की गुलजार ढगांकडे पाहत होते. त्या ढगांचा आकार त्यांना एकमेकांशी भांडणाऱ्या मेंढ्यांसारखा दिसत होता.’’गुलजार यांची निरीक्षणशक्ती आणि कल्पनाशक्ती किती विलक्षण आहे, हे या किश्श्यातून समोर येते. ढगांकडे आपणही नेहमी पाहतो. मात्र, त्यात मेंढ्यांचा कळप दिसावा आणि त्या एकमेकींशी भांडत असल्याची कल्पना सुचावी, यासाठी वेगळीच नजर लागते. कदाचित हीच गुलजार यांची खासियत आहे.कोविड काळातील मुंबईचे वास्तवमुंबईतील कोविड महामारीच्या दिवसांचे भयावह चित्रही गुलजार यांनी आपल्या कवितेतून मांडले. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर हजारो कामगार मुंबई सोडून आपल्या गावांकडे निघाले. उद्योगधंदे बंद पडले, काम थांबले आणि जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या बिकट परिस्थितीचे वास्तव गुलजार यांनी कविताबद्ध केले आहे. एवढ्या अडचणींनंतरही माणूस जगण्याची साथ सोडत नाही, ही जिद्द त्यांच्या कवितेतून अधोरेखित होते. संकटाच्या काळातही जगण्याची उमेद टिकवून ठेवणे, हेच जगण्याचे खरे स्पिरीट आहे. मुंबईतील मजूर गावाकडे परतू लागले, तेव्हा त्यांच्या मनातील भावना आणि त्यांच्या जगण्याचे वास्तव गुलजार यांनी पुढील ओळींतून नेमकेपणाने व्यक्त केले आहे,‘यहाँ तो जिस्म लाकर प्लग लगाए थे! निकाले प्लग सभी ने...’घरों को भाग लिए थे सभी मज़दूर, कारीगरमशीनें बंद होने लग गई थीं शहर की सारीउन्हीं से हाथ पाओं चलते रहते थेवरना ज़िंदगी तो गाँव ही में बो के आए थे।वो एकड़ और दो एकड़ ज़मीं और पाँच एकड़कटाई और बुआई सब वहीं तो थीज्वारी, धान, मक्की, बाजरे सब।सूखा, बाढ़, हर बार आसमाँ बरसे न बरसे।मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर ज़िंदगी है.Premium|Rashtrasant Tukadoji Maharaj : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भजनांतून ग्रामविकास आणि मानवतेचा संदेश.गुलजार साठ वर्षांपूर्वी मुंबईत आले. या सहा दशकांत हे शहर आमूलाग्र बदलले. ‘ये शहर वो नहीं’ या कवितेत त्यांनी बदलत्या मुंबईचे चित्र अत्यंत चपखलपणे टिपले आहे. गुलजार सांगतात की, ते मुंबईत आले तेव्हा हे शहर गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येकाला सामावून घेणारे होते. अगदी घरातील मोठ्या माणसाने सर्वांना सांभाळून घ्यावे तसे... त्या काळात मुंबईत प्रत्येक कोपऱ्यावर इराणी हॉटेल होते. हॉटेलमध्ये पाण्याने भरलेले ग्लास एका थाळीत ठेवलेले असायचे. कुणीही यावे आणि पाणी प्यावे, एवढी सहजता होती. आज या हॉटेलची जागा मॉलने घेतली आहे. त्या काळी रस्त्यांच्या मधोमध ट्राम धावत असत, बसही होत्या आणि गर्दीही; परंतु त्यामध्ये उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई होती. त्या काळातही मुंबईत गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात भेद होता; परंतु गरिबीचे स्वरूप आजच्याइतके विदारक वाटत नव्हते. हे शहर तेव्हाही चिंताग्रस्त होते; परंतु आजच्याइतके अस्वस्थ नव्हते. या कवितेतील प्रत्येक ओळ मुंबईचे बदललेले स्वरूप अधोरेखित करते. गुलजार यांच्या आवाजातून ही कविता ऐकताना मुंबई आपल्याशीच काहीतरी बोलत आहे, अशी जाणीव होते.किसान, मज़दूरों के जुलूस, हड़तालें देखी थीं यहाँ पर,एक आबरू थी, कारीगर नौकर न लगते थेअमीरी-गरीबी में फर्क़ तब भी था,पर गरिबी इतनी बदसूरत न लगती थीये शहर फ़िक्र-मंद तो रहता था हमेशा,पर इस तरह परेशान न रहता था।साठ वर्षांपूर्वी ज्या मुंबईने गुलजार यांचा हात हातात घेतला,ते शहर बदलले, ही त्यांची तक्रार आहे. मात्र, त्या शहरालाही आपल्याबद्दल काही तक्रार असू शकते, याची जाणीव ते कवितेच्या अखेरीस करून देतात.ये शहर वो नहीं, जहाँ मैं साठ साल पहले,पहली बार आया था।इस शहर को भी मुझसे बस एक ही गिला है...की तुम भी वो नहीं, जो साठ साल पहले आए थे।म्हणूनच गुलजार यांच्या नजरेतून मुंबईकडे पाहताना आपल्याला केवळ एक शहर दिसत नाही; तर त्या शहरासोबत बदलत गेलेले आपले स्वतःचे आयुष्यही नव्याने जाणवते.मान्सून सिम्फनी...गुलजार यांच्या मते, मुंबईचा एकच ऋतू आहे आणि तो म्हणजे पावसाळा! मुंबईत पावसाळा सुरू झाला, की जणू संपूर्ण शहरालाच काहीतरी होते. पाऊस हा मुंबईच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे. त्याच्या तालावर शहराची धावपळ, माणसांचे संघर्ष आणि निसर्गाचे बदलते रूप यांची एक वेगळीच सिम्फनी रंगत असते. गुलजार यांनी पावसाचे हे बहुरंगी रूप आपल्या कवितेतून जिवंत केले आहे...बारीश आती है को मेरे शहर को कुछ हो जाता है...टीन की छत, तिरपाल का छज्जा, पीपल, पत्ते, परनालासब बजने लहते हैतंग गली मे जातै जाते,साइकिल का पहया पानी की कुल्लियाँ करता हैबारिश मे कुछ लम्बे हो जाते है कद भी लोगों केजितने उपर हैं, उतने ही पैरौ के नीचे पानी मेंउपर वाला तैरता है तो नीचे वाला डूब के चलता है!.पावसाच्या सरींसोबत मुंबईतील टिनाची छपरे, ताडपत्रीचे छज्जे, पिंपळाची पाने आणि पाण्याचे नालेही जणू वेगवेगळी वाद्ये बनतात. चिंचोळ्या गल्ल्यांतून जाणाऱ्या सायकलीच्या चाकांमुळे पाण्यात तरंग उठतात. पावसात माणसांची उंचीही जणू बदलते. उंचावर राहणारे पाण्यावर तरंगतात; तर खालच्या भागात राहणाऱ्यांना पाण्यात बुडत चालावे लागते. या प्रतिमेतून गुलजार पावसाचे सौंदर्य दाखवतानाच मुंबईतील विषमतेचे वास्तवही अधोरेखित करतात.मुंबईच्या नॅशनल पार्कमधील एका जुन्या नळाचे वर्णन गुलजार यांनी अनोखे केले आहे. त्यात सर्व काही सामावलेले आहे...नेशनल पार्क में लान किनारे एक पुराना सा नलका हैथोड़ी थोड़ी देर में... टप टप बहता रहता हैउसके पास ही बैंच पे बैठा इक बूढ़ा गर्दन फेंकेखूँटी टेके, बुड़ बुड़ बुड़ कुछ कहता रहता हैदोनों एक से लगते हैं जल्दी दोनों ख़ारिज होने वाले हैं!गुलजार यांच्या कवितांची हीच ताकद आहे. झाड, ढग, पाऊस, जुना नळ किंवा मुंबईतून गावाकडे परतणारा मजूर... त्यांच्या नजरेत या सगळ्यांना स्वतंत्र अस्तित्व आणि भावना प्राप्त होतात. त्यांच्या कविता मुंबईचे केवळ सौंदर्य दाखवत नाहीत; तर त्या शहरातील विषमता, संघर्ष, बदल आणि माणसांच्या जगण्याचे वास्तवही उलगडतात. गुलजार यांच्या नजरेतून मुंबईकडे पाहताना आपण शहराला नव्याने ओळखतो आणि त्याच वेळी स्वतःलाही नव्याने समजून घेतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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