Premium| Guru Pushya Amrit Yog: गुंतवणूकीसाठी गुरुपुष्यामृत योग का महत्त्वाचा असतो?

ॲड. प्रतिभा देवी pratibhasdevi@gmail.comगुरुपुष्यामृत योग ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून, ती एक सकारात्मक मानसिकता निर्माण करणारी संधी आहे. योग्य नियोजन, विचारपूर्वक गुंतवणूक आणि सकारात्मक कृती यांच्या साह्याने या दिवशी टाकलेली पावले आपल्याला आर्थिक समृद्धीच्या दिशेने नेतात. गुरुपुष्यामृत योग असलेल्या दिवसाचे वैशिष्ट्य काय आणि त्या दिवशी कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणुकीची सुरुवात करता येते, याविषयी माहिती देणारा हा लेख....प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनात अर्थप्राप्ती करत असताना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या विवाहासाठी आणि निवृत्तीच्या जीवनासाठी पैशांची बचत करते; पण निव्वळ बचत करून त्यात वृद्धी होत नाही. यासाठी योग्य गुंतवणूक करणे फायद्याचे असते. कारण मुद्दलात व्याज किंवा परतावा यांची भर पडून वाढ होते. आता ही गुंतवणूक करताना गुरुपुष्यामृत योग केव्हा आहे, हे लक्षात घेऊन त्या दिवशी गुंतवणूक करण्याचा मुहूर्त साधला जातो. या दिवसाचे वैशिष्ट्य काय आहे, हे पाहू या..भारतीय पंचांगानुसार काही विशिष्ट मुहूर्त हे अत्यंत शुभ व फलदायी मानले जातात. त्यातीलच एक योग म्हणजे गुरुपुष्यामृत योग. ज्या गुरुवारी चंद्र पुष्य नक्षत्रात असतो, त्या दिवशी गुरुपुष्य योग असतो. त्यालाच गुरुपुष्यामृत योग आणि 'सर्वकार्यसिद्धी योग' असेही म्हटले जाते. या दिवशी केलेली गुंतवणूक, खरेदी अथवा नवीन उपक्रमांची सुरुवात यश आणि समृद्धी घेऊन येते, असा धार्मिक व पारंपरिक विश्वास आहे.गुरुपुष्यामृत योगाचे विशेषत्वगुरुवारचा संबंध बृहस्पती ग्रहाशी आहे. तो ज्ञान, संपत्ती व उन्नतीचा कारक मानला जातो. पुष्य नक्षत्र हे नक्षत्रांतील राजा मानले जाते. याच्या प्रभावाने केलेले कार्य स्थिर, शाश्वत व फलदायी होते. यामुळे हा योग शुभ, स्थिर व धनवृद्धीकारक मानला जातो..गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम वेळगुरुपुष्यामृत योगामध्ये पुढील प्रकारच्या गुंतवणुकीस प्रारंभ केल्यास त्यातून दीर्घकालीन फायदे होऊ शकतात सोने व चांदीची गुंतवणूक : या दिवशी सोने किंवा चांदी खरेदी केल्यास त्यात सातत्याने भरभराट होते, असे मानले जाते. सोने ही संपत्तीची पारंपरिक निशाणी असून, गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय आहे. सोने खरेदी करून ठेवणे ही गुंतवणुकीची पद्धत पूर्वापार चालत आली आहे. अडचणीच्या काळात ही गुंतवणूक लाभदायक ठरते..शेअर बाजार व म्युच्युअल फंड : या शुभमुहूर्तावर शेअरमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करता येईल. 'एसआयपी' (SIP) म्हणजे पद्धतशीर गुंतवणूक योजना अर्थात सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन ही एक अशी गुंतवणूक पद्धत आहे, ज्यामध्ये ठराविक कालावधीसाठी, उदा. दर महिन्याला, म्युच्युअल फंडात ठरावीक रक्कम गुंतवली जाते. उदा. दर महिन्याला ५०० किंवा एक हजार रुपये किंवा तुमच्या सोयीनुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवता येतात. ही गुंतवणूक गुरुपुष्यामृत योग असलेल्या दिवशी सुरू करणे हे आर्थिक वाढीस मदत करू शकते. ही आर्थिक शिस्तीची एक पद्धत असून, वेळेनुसार छोटी रक्कम गुंतवून भविष्यासाठी मोठा निधी तयार करण्याचा मार्ग आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हे एक उत्तम साधन मानले जाते.रिअल इस्टेट खरेदी : घर, दुकान, प्लॉट आदींची खरेदी या दिवशी केल्यास शुभफल देणारी मानली जाते. स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक ही कायमस्वरूपी संपत्ती निर्माण करू शकते. स्थावर मालमत्ता येणाऱ्या पिढ्यांसाठी फायद्याची असते..Premium| GST Rate Cut: जीएसटी दरांतील कपात खरोखरच वस्तू स्वस्त करेल का?.विमा व निवृत्ती योजना (पेन्शन प्लॅन) मुख्य उद्देश : विमा पॉलिसीचा मुख्य उद्देश म्हणजे अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींपासून तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे संरक्षण करणे. उदा. आरोग्य विमा, आयुर्विमा, वाहन विमा आदी. काही विमा पॉलिसी, उदा. युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (युलिप), तुम्हाला विमा संरक्षणासोबत गुंतवणुकीचे पर्यायदेखील देतात. काही विमा पॉलिसीमध्ये, तुम्ही भरलेल्या प्रीमियमचा काही भाग रोख रकमेत रूपांतरित होतो आणि ती कालांतराने वाढत जाते. तुम्ही ही रक्कम गरज पडल्यास वापरू शकता किंवा कर्ज घेऊ शकता. विमा आणि गुंतवणूक हे दोन्ही तुमच्या आर्थिक नियोजनाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. तुमच्या गरजेनुसार आणि आर्थिक उद्दिष्टांनुसार योग्य विमा आणि गुंतवणूक योजना निवडणे महत्त्वाचे आहे. गुरुपुष्यामृत योगावर आयुर्विमा, आरोग्य विमा किंवा निवृत्ती नियोजन योजना सुरू करणे हे आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्याचे पाऊल ठरते.व्यवसायाची सुरुवात : नवा व्यवसाय, स्टार्ट-अप किंवा ब्रँड लाँचिंग या गोष्टीसुद्धा या दिवशी केल्यास उन्नतीचा मार्ग मोकळा होतो, असे मानले जाते..निष्कर्ष काय?गुरुपुष्यामृत योग ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून, ती एक सकारात्मक मानसिकता निर्माण करणारी संधी आहे. योग्य नियोजन, विचारपूर्वक गुंतवणूक आणि सकारात्मक कृती यांच्या साह्याने या दिवशी टाकलेली पावले आपल्याला आर्थिक समृद्धीच्या दिशेने नेतात. तेव्हा आपणही या गुरुपुष्यामृत मुहूर्तावर गुंतवणूक करा आणि समृद्धीकडे वाटचाल करा!(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५)