Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?

H1B Visa Holders in Trouble? New US Immigration Deadline Explainedअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी आता एच-1बी व्हिसाधारकांकडे वळली आहे. त्यांनी या व्हिसाधारकांना आणि त्यांना नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्याना चांगलीच अडचणीत आणेल, अशी नियमावली आणली आहे. त्याची अंमलबजावणी होतेय, उद्यापासून म्हणजे २१ सप्टेंबरपासून. ट्रम्पनी आपल्या जाहिरनाम्यातच म्हटलं होतं की, आयटी कंपन्यांनी एच-1बी व्हिसाचा गैरफायदा घेतलाय. त्यामुळे अमेरिकेतल्या स्थानिकांना काम मिळत नाहीये. त्यातूनच ही नवी नियमावली उद्यापासून जारी होणार असं जवळपास पक्कं झालंय. आता कंपन्यांचं धाबंही दणाणलंय आणि कर्मचाऱ्यांचंही. त्यामुळेच मग मायक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गनसारख्या बड्या कंपन्यांनी एक मेल पाठवलाय ज्यात कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेत परत यावं, असं म्हटलंय. व्यापारयुद्धानंतर आता ही कोणत्या नव्या युद्धाची नांदी आहे ?.मायक्रोसॉफ्टने मेलमध्ये काय लिहीलंय?एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा धारकांनी येत्या काळात अमेरिकेतच थांबावे आणि सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या अशा व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांनी उद्यापर्यंत अमेरिकेत परत यावे, अशी कडक सूचना कंपनीने या मेलमधून दिल्या आहेत. रॉयटर्सने यासंबंधीचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या मेलमध्ये म्हटलंय की,“आम्ही ठामपणे शिफारस करतो की एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा धारकांनी उद्या अंतिम मुदतीपूर्वी अमेरिकेत परत यावे.” दुसरीकडे जेपी मॉर्गनच्या बाह्य इमिग्रेशन सल्लागारांनीदेखील अशाच प्रकारचा सल्ला दिलाय. एच-1बी व्हिसाधारकांना अमेरिकेतच राहण्याचा आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळावेत, असं सांगितल्याचं रॉयटर्सने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं आहे..Premium|Study Room: मत चोरीच्या आरोपाचे विस्तृत चिंतन.असं का झालं?अचानक एच-1बी आणि एच-4 व्हिसाधारकांसाठी कंपन्यांनी असा इशाऱ्याचा मेल पाठवण्याचं कारण काय, असा प्रश्न पडू शकतो. पण याचं कारण आहे, डोनाल्ड ट्म्प यांची नवी घोषणा.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एच-1बी व्हिसा अर्जांवर 1 लाख डॉलर्सचं शुल्क लावणार, असं म्हटलं. इतकंच नव्हे तर हा नवा नियम 21 सप्टेंबरपासून लागू होईल आणि तो 12 महिने म्हणजे वर्षभर लागू राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. एच-1बी व्हिसाधारक म्हणजे अनेक अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करणारे इतर देशातील नागरिक. तर एच-4 व्हिसाधारक म्हणजे त्यांच्यावर अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंबिय.ट्रम्पच्या मते, आयटी कंपन्यांनी या एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा प्रकरणाचा भलताच फायदा घेतलाय. त्यामुळे कित्येक स्थानिक अमेरिकनांच्या नोकऱ्या कमी झाल्यात आणि ते सगळं ठीक करण्यासाठी हा नवा नियम आणलेला आहे.आयटी कंपन्यांवर याचा कसा परिणाम होणार?ट्रम्पनी म्हटलं होतं की, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या एच-1बी व्हिसा प्रणालीचे गैरफायदे घेतात. या प्रणालीचा वापर करून ते परदेशातून कर्मचारी आयात करतात आणि त्यामुळे अमेरिकेतल्या लोकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. ट्रम्पचा हा आरोप कितपत खरा आहे, हे समजून घेण्यासाठी मुळात एच-1बी आणि एच-4 व्हिसाबद्दल समजून घेणं गरजेचं आहे. .अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या व्यावसायिकांसाठी H-1B व्हिसा हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ मानला जातो. पण आता अचानक परिस्थिती बदलली आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि जेपी मॉर्गनसारख्या बड्या कंपन्यांनी आपल्या H-1B आणि H-4 व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत परत येण्यासाठी केवळ 24 तासांचा अवधी दिला आहे. अन्यथा त्यांचा व्हिसा धोक्यात येऊ शकतो, असं कडक इशारा कंपनीने ईमेलद्वारे दिला आहे.दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार H-1B व्हिसा अर्जांवर 1 लाख डॉलर्सचं अतिरिक्त शुल्क लावलं जाणार आहे. हा नियम 21 सप्टेंबरपासून लागू होऊन पूर्ण 12 महिने टिकणार आहे. परिणामी, अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय IT व्यावसायिकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार असून, हा निर्णय परदेशी भारतीयांच्या भवितव्यावर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं करतो..एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा म्हणजे काय?एच-1बी व्हिसा हा अमेरिकेचा non-immigrant work visa आहे. सुरुवातीला ते 3 वर्षांसाठी दिला जातो, त्यानंतर 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. पात्रता (Eligibility): अर्जदाराकडे संबंधित क्षेत्रातील विशेष पदवी (Bachelor’s degree किंवा त्यापेक्षा जास्त) असणे आवश्यक असते. कोटा (Quota): दरवर्षी मर्यादित संख्येतच व्हिसा दिले जातात (साधारण 85,000). कामाचा प्रकार: IT services, Engineering, Science, Finance, Medicine इत्यादी उच्च-कौशल्य क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी.तर H-4 व्हिसा: H-1B व्हिसाधारकाच्या कुटुंबियांना (पत्नी/पती व मुलांना) अमेरिकेत राहण्यासाठी मिळणारा अवलंबित (dependent)वास्तव्याचा परवाना आहे. एच-1बी हा अमेरिकेचा non-immigrant work visa आहे. म्हणजेच अमेरिकेतील तात्पुरत्या वास्तव्याचा परवाना आहे. या व्हिसाद्वारे अमेरिकन कंपन्यां त्यांच्या विविध प्रोजेक्टसाठी परदेशातून उच्च कौशल्यप्राप्त व्यावसायिक आयात करतात. .Premium|Nepal Digital Uprising: नेपाळमध्ये तरुणांनी सैन्याशिवाय सरकार पाडले. फक्त सोशल मीडिया अल्गोरिदम हॅक करून त्यांनी ही क्रांती घडवली!.पण अमेरिकन कंपन्यांमध्ये स्थानिकांऐवजी परदेशी नागरिकांना का प्राधान्य देतात?अमेरिकेतील कामगार कायदे आणि एकूणच स्थानिक नियमांमुळे स्थानिकांना रोजगार द्यायचा झाला तर त्यांच्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतात. तेच परदेशातील कंत्राटी कर्मचारी कंपनीला तुलनेने कमी पैशात अधिक उत्पादन मिळवून देतात. हे कर्मचारी म्हणजे तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी नव्हेत तर बरेचदा भारतासारख्या विकसनशील देशातून आयात केलेले उच्च कौशल्य असलेले व्यावसायिक असतात. आयटी, इंजिनीअरिंग, वैद्यकीय तसेच वित्तीय क्षेत्रातील कर्मचारी अशाप्रकारे अमेरिकेत राहुन अमेरिकन कंपनीत नोकरी करतात मात्र अमेरिकेचे नागरिक असत नाहीत. सुरुवातीला कंपन्यांसाठी फायद्याचं ठरलेलं हे कलम नंतर मात्र बदनाम होऊ लागलं. अशाप्रकारे परदेशातून कमी पैशात कामगार आणून या कंपन्या स्थानिक रोजगार डावलतायत, असा आरोप होऊ लागला..त्यामुळेच ट्रम्पच्या म्हणण्याप्रमाणे, “एच-1बी कार्यक्रमाचा गैरवापर हा राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका आहे. देशांतर्गत कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी अशा व्हिसांवर अवलंबून असलेल्या काही आऊटसोर्सिंग कंपन्यांची चौकशी केली आहे. त्यांच्यावर व्हिसा फसवणूक, मनी लॉन्डरिंगचे षडयंत्र आणि परदेशी कामगारांना अमेरिकेत आणण्यासाठी इतर बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतल्याचे आढळले आहे.” आता याला आळा घालायचा तर ट्रम्पच्या मते, एच-1बी आणि एच-4 व्हिसामार्फत कर्मचारी आणणाऱ्या सगळ्याच कंपन्यांवर चाप लावायला हवा. त्यासाठी त्यांच्यावर अधिक खर्च लादण्याचा विचार आहे.ओव्हल ऑफिसमधील पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक म्हणाले की, “या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्या अधिकाधिक स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य आणि रोजगार देतील. तर स्वस्त परदेशी कामगार परत पाठवतील. ” .भारतावर याचा काय परिणाम?एच-1बी व्हिसा धारकांमध्ये जवळपास 70 टक्क्यांहून अधिक भारतीय कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या निर्बंधांचा अमेरिकेतील भारतीय समुदायावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या या भारतीय कामगारांवर बऱ्याच अवलंबून असतात. कारण हे कामगार अमेरिकेत स्थलांतर करतात अथवा वारंवार भारत-अमेरिके दरम्यान प्रवास करतात. ते अमेरिके असतील त्यामुळेच अशाप्रकारे अमेरिकेबाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लगेचच परत यावं, यासाठी मायक्रोसॉफ्टसकट काही बड्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीचे मेल लिहीले आहेत..कर्मचारी २१ सप्टेंबरच्या आत अमेरिकेत न परतल्यास काय होईल?कारण हे कर्मचारी परत आले नाहीत कदाचित त्यांना दिलेल्या तारखेनंतर अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो किंवा त्यांचा व्हिसा अवैध ठरवला जाऊ शकतो.त्यानंतरही जर त्यांनी अमेरिकेत नोकरीसाठी पुन्हा अर्ज करायचा ठरवला तर त्यासाठी मोठा खर्च आणि कागदोपत्री प्रक्रिया करावी लागेल. शिवाय संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावरही यामुळे संकट येतं. जर मुख्य H-1B धारक परत आला नाही, तर साहजिकच त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्हिसा धारकांचा परवानाही अवैधच ठरतो. दुसरीकडे अनेक अमेरिकन कंपन्या एच-1बी व्हिसा धारकावर अवलंबून असल्याने त्यांचा कर्मचारी अशाप्रकारे देशाबाहेरच अडकल्यास त्यांनाही कंपनीलाही याचा तोटा होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.