Premium|HDFC Bank : ‘बिझनेस ओव्हररीच’चा ठपका; बँकिंगमधील अंतर्गत नियंत्रणाचा मुद्दा ऐरणीवर

कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.comएचडीएफसी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ठेवींच्या प्रकरणात ‘बिझनेस ओव्हररीच’चा ठपका ठेवत तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात फसवणूक किंवा वैयक्तिक आर्थिक लाभाचे पुरावे आढळले नसले, तरी व्यवसायाच्या उद्दिष्टासाठी अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणातून बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, अंतर्गत नियंत्रण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका अधोरेखित होते.एचडीएफसी बँकेचे आपल्या देशाच्या बँकिंग व्यवस्था आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेत मोठे महत्त्व आहे. हे लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला ‘डोमेस्टिक सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक’ म्हणून घोषित केले आहे. याचा अर्थ ही बँक ‘टू बिग टू फेल’ म्हणजेच ती सहजासहजी अपयशी होणार नाही, ती त्यासाठी भक्कम संस्था आहे, असे मानले जाते. मोठ्या कंपन्या आणि विशेषतः बँकांच्या कारभारात ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ म्हणजेच सुशासनाला अत्यंत महत्त्व असते. कारण बँकेचा व्यवसाय केवळ तिच्या भागधारकांपुरता मर्यादित नसतो. ठेवीदार, कर्जदार, गुंतवणूकदार, कर्मचारी आणि संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था या सर्वांचा बँकेशी संबंध असतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यवसाय वाढविताना नियम, अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था आणि अधिकारांच्या मर्यादा यांचे पालन करणे अपेक्षित असते. याच पार्श्वभूमीवर एचडीएफसी बँकेतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ठेवींच्या प्रकरणाने लक्ष वेधून घेतले. या प्रकरणात बँकेच्या संचालक मंडळाने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कृतीचे वर्णन ‘बिझनेस ओव्हररीच’ असे केले आहे. मात्र, त्यात जाणीवपूर्वक चुकीची कृती, वैयक्तिक आर्थिक फायदा किंवा अनुचित हेतू आढळला नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानुसार व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल ॲसेट्सचे ग्रुप हेड अरविंद वोहरा या तिघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आणि इशारा देणारी पत्रे देण्यात आली. अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही इशारा देण्यात आला असून, हे प्रकरण रिझर्व्ह बँकेला कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Premium|Cockroach Janata Party : व्यवस्थेच्या भेगांमधून उगवलेले कॉक्रोच! .प्रकरणाचा तपशील काय?हे प्रकरण २०१७ आणि २०२१ या वर्षांत ‘एमएसआरडीसी’कडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी मिळविण्यासाठी एचडीएफसी बँकेने केलेल्या व्यवस्थेशी संबंधित आहे. मे २०२६ मध्ये या संदर्भातील काही वृत्तांनंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. वृत्तांनुसार, ‘एमएसआरडीसी’ला देण्यात आलेली सुमारे ४५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त व्याजाची रक्कम ‘मार्केटिंग खर्च’ म्हणून दाखविण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला. या रकमेच्या देयकासंदर्भात बँकेच्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र, एचडीएफसी बँकेने कोणतेही गैरकृत्य केल्याचा आरोप नाकारला आहे. या प्रकरणाची बँकेने अंतर्गत चौकशी केली. त्यानंतर स्वतंत्र संचालकांच्या विशेष शिस्तपालन समितीने त्याचा आढावा घेतला. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे संचालक मंडळाने २३ जुलै २०२६ रोजी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वर्तन ‘बिझनेस ओव्हररीच’ असल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, जाणीवपूर्वक गैरप्रकार, वैयक्तिक फायदा किंवा अनुचित हेतू सिद्ध करणारे ठोस पुरावे आढळले नाहीत, असे बँकेने म्हटले आहे.‘बिझनेस ओव्हररीच’ म्हणजे काय?ही कोणतीही कायदेशीर संज्ञा नाही. कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियम किंवा ‘सेबी’च्या नोंदणी नियमांमध्ये या शब्दाची विशिष्ट व्याख्या नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यवसाय वाढविण्यासाठी किंवा एखादा व्यावसायिक व्यवहार मिळविण्यासाठी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडणे, अंतर्गत मंजुरीच्या प्रक्रियेला बगल देणे किंवा कंपनीच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेपेक्षा पुढे जाणे, याला ‘बिझनेस ओव्हररीच’ असे म्हटले जाऊ शकते. म्हणजेच, व्यवसायाचे उद्दिष्ट चुकीचे होते, असे यातून आपोआप सिद्ध होत नाही. परंतु, ते उद्दिष्ट साध्य करण्याची पद्धत कंपनीने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत होती का, हा मुख्य प्रश्न असतो. त्यामुळे ‘बिझनेस ओव्हररीच’ ही प्रामुख्याने ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ची बाब आहे. एचडीएफसी बँकेने या प्रकरणात ‘मालाफाइड ॲक्शन’, वैयक्तिक आर्थिक फायदा किंवा अनुचित हेतू आढळला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बँकेने ‘फसवणूक’ किंवा ‘गैरकृत्य’ यांसारखा कठोर शब्द न वापरता ‘बिझनेस ओव्हररीच’ ही संज्ञा वापरली आहे..Premium|Government Job Scam : सरकारी नोकरीच्या आमिषाला उच्चशिक्षित तरुणही बळी का पडत आहेत?.तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दंड का?बँकेने फसवणूक झाल्याचे मान्य केलेले नाही. तरीही तीन अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आणि इशारा देणारी पत्रे का देण्यात आली? याचे उत्तर अंतर्गत नियंत्रण आणि नियामक नियमांच्या पालनात आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, या व्यवहारामध्ये लागू असलेल्या ‘आरबीआय’च्या निर्देशांपासून काही प्रमाणात विचलन झाले असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. म्हणजेच, एखादी कृती फौजदारी गुन्हा नसली, तरी ती बँकेच्या अंतर्गत नियमांच्या किंवा नियामक अपेक्षांच्या चौकटीत बसत नसेल, तर संचालक मंडळ कारवाई करू शकते.रिझर्व्ह बँकेची संभाव्य भूमिकाएचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळाने हे प्रकरण आरबीआयला कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बँकेची अंतर्गत चौकशी येथेच संपते, असे म्हणता येणार नाही. एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळाने एखाद्या प्रकरणाचे अंतर्गत मूल्यांकन केले असले, तरी नियामक संस्थेला स्वतंत्रपणे त्याची पाहणी करण्याचा अधिकार असतो. ‘आरबीआय’ला या व्यवहारात बँकिंग नियमांचे किंवा आपल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे का, हे स्वतंत्रपणे तपासता येईल. यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. कंपनीचा अंतर्गत निष्कर्ष आणि नियामक संस्थेचा निष्कर्ष हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. बँकेने ‘बिझनेस ओव्हररीच’ म्हटले म्हणून आरबीआयनेही तोच निष्कर्ष स्वीकारला पाहिजे, असे नाही.बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा धडाया संपूर्ण प्रकरणातून सर्वांत महत्त्वाचा धडा म्हणजे व्यवसाय वाढविण्याची स्पर्धा आणि नियमांचे पालन यांच्यात संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. मोठ्या बँकांना मोठ्या संस्थांच्या ठेवी मिळविण्यासाठी तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. मात्र, एखादा व्यवहार मिळविण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था कमकुवत केली गेली, मंजुरीच्या प्रक्रियेला बगल दिली गेली किंवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, तर त्याचे परिणाम पुढे गंभीर होऊ शकतात. आज ‘बिझनेस ओव्हररीच’ हा शब्द कायद्यातील गुन्हा नसला, तरी तो व्यवस्थापनासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. कारण अशा कृतीकडे सुरुवातीला केवळ व्यावसायिक निर्णय म्हणून पाहिले गेले, तर पुढे त्याचे रूप नियामक उल्लंघन, आर्थिक नुकसान किंवा अगदी फसवणुकीच्या आरोपातही बदलू शकते. खरी कसोटी आहे ती बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेची, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाची आणि संचालक मंडळाच्या देखरेखीची. व्यवसाय वाढविणे महत्त्वाचे असते; परंतु व्यवसाय वाढविताना नियमांच्या मर्यादा ओलांडणे कधीही योग्य ठरत नाही. कारण चांगल्या ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ची खरी परीक्षा नफा किती मिळवला यापेक्षा तो नफा कोणत्या पद्धतीने मिळवला, यामध्ये असते..अतनू चक्रवर्तींच्या राजीनाम्यामुळे चर्चाएचडीएफसी बँकेचे तत्कालीन अंशकालीन अध्यक्ष अतनू चक्रवर्ती यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी अचानक राजीनामा दिला होता. बँकेतील काही घडामोडी आणि पद्धती आपल्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नसल्याचे त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात म्हटले होते. त्यानंतर या विधानांमुळे बँकेतील ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’बाबत प्रश्न निर्माण झाले. बँकेने त्यानंतर देशातील आणि परदेशातील बाह्य कायदेविषयक संस्थांमार्फत या आरोपांचा स्वतंत्र आढावा घेतला. जून २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या कायदेविषयक संस्थांना चक्रवर्ती यांच्या विधानांना समर्थन देणारे पुरेसे पुरावे आढळले नाहीत. मात्र, त्याच काळात ‘एमएसआरडीसी’ प्रकरणासंबंधी स्वतंत्र अंतर्गत चौकशी सुरू होती. त्यामुळे दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी संबंध आहे का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित झाला. उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, बँकेने ‘एमएसआरडीसी’ प्रकरणात ‘बिझनेस ओव्हररीच’चा निष्कर्ष काढला आहे; मात्र या प्रकरणाला फसवणूक किंवा वैयक्तिक आर्थिक लाभाचे स्वरूप दिलेले नाही.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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