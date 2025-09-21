Premium| Prataprao Pawar: 'सकाळ'सोबतची ४० वर्षांची वाटचाल; प्रतापराव पवार यांचा नजरेतून...

प्रतापराव पवारeditor@esakal.com २१ सप्टेंबर! माझ्या आयुष्यातील कायमचा लक्षात राहणारा दिवस. २१ सप्टेंबर १९८५ या दिवशी मी संचालक या नात्याने प्रथमच ‘सकाळ’च्या वास्तूमध्ये प्रवेश केला. आणि लवकरच कार्यकारी संचालक म्हणून शंभर टक्के जबाबदारी स्वीकारली, अध्यक्ष या नात्याने माजी न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड हे काम पाहू लागले. ‘सकाळ’ हा आजतागायत, म्हणजे ४० वर्षे माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. या काळाचा परामर्श घेताना आठवणीचे मोहोळ उठते. काही गोष्टी पुन्हा लिहाव्याशा वाटल्या. अर्थात, ते वाचक नजरेसमोर ठेवूनच. सर्वांत प्रथम म्हणजे ‘सकाळ’मधील माझ्या आगमनाचे अनेक पडसाद समाजात उमटले. ‘पवार’ या आडनावापासून शरद पवार ते एखाद्या बुद्धिमान, कर्तृत्ववान व्यक्ती किंवा कुटुंबाकडे ‘सकाळ’ जायला हवा होता, ही पहिली प्रतिक्रिया होती. ‘आता ‘सकाळ’चं भवितव्य सुरक्षित नसल्याचं स्पष्ट दिसत आहे,’ अशी प्रतिक्रिया जनसामान्यांत उमटली. विशेष म्हणजे, मी कोण आहे, माझी पार्श्वभूमी काय आहे याचा कोणीही क्षणभरही विचार केला नाही. आपापली मते व्यक्त करून ‘हळहळ’ मात्र व्यक्त केली. त्यामुळेच आजही या प्रवासाबद्दल लिहावेसे वाटते. .माझा प्रवासमी ११ भावंडांतील शेंडेफळ. मिडलस्कूल स्कॉलरशिप प्रावीण्यामध्ये मिळविलेला, चार वर्षे दामले गुरुजींमुळे संस्कृत भाषा शिकलेला, बीट्स पिलानी या प्रख्यात संस्थेतून इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेला एका सुशिक्षित कुटुंबाचा सदस्य. पिलानीतील राष्ट्रीय संस्थेतून, सर्व प्रांतांतील मित्र असलेला, मारवाडी मित्रांच्या घरी आपल्या घरातील एक सदस्य वाटावा इतका समरस झालेला मी. यामुळे आपण व्यवसायच करायचा हे ठरविलेला एक मराठी तरुण. हवे तितक्या कष्टांसाठी मानसिक, शारीरिकदृष्ट्या तयार असलेला. आई-वडिलांची नैतिक जबाबदारी आम्ही भावंडे पदवीधर होईपर्यंतच मर्यादित. त्यामुळे व्यवसायाला लागणारे थोडेफार भांडवल पिलानीच्या डॉ. गोंधळेकरांनी न मागता विनाअट दिलेल्या पैशावर एका गॅरेजमध्ये बहिणीच्या सायकलवरून वडीलबंधूंच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली सुरुवात. .अमाप पैसा असलेल्या (असा सर्वसामान्यांचा समज आहे.) पवार यांच्या सर्वांत धाकट्या मुलाची ही वस्तुनिष्ठ सुरुवात १९६८मध्ये झाली.मात्र, याआधीच खासदार बिडेश कुलकर्णी आणि देशातील एक मोठे नेते स. का. पाटील यांनी पिलानीहून पुण्याला घरी पोहोचण्याच्या आधीच कोरेगाव पार्कमधील अंधशाळेचा कार्यकारी विश्वस्त पदाची जबाबदारी टाकली! म्हणजे माझी सामाजिक क्षेत्रातील कार्याची सुरुवात व्यवसाय सुरू करण्याआधीच झाली. ती गेली ५७ वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे! नंतर १९७३मध्ये शंतनुराव किर्लोस्कर यांनी त्यांच्या किर्लोस्कर ऑइल इंजिन लिमिटेडच्या संचालक पदावर माझी निवड केली, हा मला सुखद धक्का होता. शंतनुरावांनीच १९७४मध्ये माझी किर्लोस्कर फाउंडेशन या त्यांच्या कौटुंबिक न्यासावर निवड केली. त्यांनी आम्हा शेकडो मराठी उद्योजकांना मार्गदर्शन, आर्थिक मदत केली. ‘अजय मेटाकेम’च्या माध्यमातून आमची दर्जेदार उत्पादने प्रगत देशांत जात होती. त्यामुळे व्यवसायाच्या निमित्ताने कायम परदेशी प्रवास होत होता. दर्जेदार उत्पादनांमुळे १९७८मध्ये ‘पारखे पुरस्कारा’नेही मला सन्मानित करण्यात आले होते. याच काळात टाटा ग्रुपच्या सहकार्यामुळे जमशेदपूर येथे फॅक्टरीही सुरू केली होती..सामाजिक कार्यात सहभागडॉ. अच्युतराव आपटे यांनी १९७५मध्ये माझी विद्यार्थी सहायक समितीवर विश्वस्त या नात्याने नेमणूक केली. त्यांची व माझी ओळखही नव्हती. याच संस्थेत १९८१मध्ये त्यांनी मला कायमचा विश्वस्त आणि अध्यक्षही केले. समितीच्या माझ्या नात्याला ५४ वर्षे पूर्ण झाली! संस्थेचा विस्तारही सर्वांच्या साह्याने खूप मोठा झाला. तोही सरकारचा एकही पैसा न घेता! मी १९७६-७७मधील सहा महिने बारामतीच्या ‘बोस्का वायनरी’ची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि तेथे वाइनचा डिस्टिलरी प्लॅन्ट उभारणे आणि ती संस्था आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्याची कामगिरी वडीलबंधूंच्या विनंतीमुळे यशस्वीपणे पार पाडली. यातून माझे पुष्कळ आर्थिक नुकसान झाले; परंतु आजही काही राजकीय शहाणे ही वायनरी माझ्या मालकीची आहे (आमच्या अनेक संपत्तीपैकी एक छोटासा भाग या दृष्टिकोनातून) अशी टीका करतात. १९७५मध्ये बाबासाहेब जाधव, डॉ. अच्युतराव आपटे, शोभनाताई रानडे यांच्या आग्रहामुळे ‘बालग्राम’ या संस्थेचा विश्वस्त, खजिनदार या नात्याने जबाबदारी स्वीकारावी लागली, ती पुढील ३५ वर्षे! एक मोठी संस्था उभी करण्यात आपला हातभार लागला याचे समाधान आहे. .अनेक अनाथ भगिनी आणि शेकडो अनाथ मुलांचे यातून कल्याण होत आहे. १९७८-७९मध्ये राजभवनमध्ये जन्म घेतलेल्या पुणे बालकल्याण संस्थेचा मानद सचिव म्हणून माझी निवड करण्यात आली. तेव्हा मी कोलकता येथे होतो. यमुताई किर्लोस्कर व तत्कालीन राज्यपालांच्या सुविद्य पत्नी शांता सादिक अली आणि इतर सहकाऱ्यांना मला विनंती करण्याचीही आवश्यकता वाटली नाही! आजतागायत मी विश्वस्त व अध्यक्ष म्हणून हजारो अपंग मुला-मुलींसाठी कार्यरत आहे. त्यालाही आता ४५ वर्षे होऊन गेली. ‘सकाळ’ची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी ही माझी व्यावसायिक आणि सामाजिक वाटचाल झालेली होती..वर्तमानपत्रातील प्रवेशज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी १९८१मध्ये ‘विशाल सह्याद्री’ या वर्तमानपत्राची पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर सोपविली. ‘मला वर्तमानपत्र व्यवसायातील काहीही माहिती नाही,’ असे मी सांगण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर ‘तो तुझा प्रश्न आहे. तुला येथे काम करायचे आहे आणि वर्तमानपत्र सुस्थितीत आणायचे आहे,’ एवढेच सांगितले. काही महिन्यांतच मी त्याची घडी बसवली. वर्तमानपत्र तोट्यातून बाहेर काढले. त्या वेळी वर्तमानपत्राचा आत्मा कशात आहे आणि अर्थशास्त्र यांबद्दल माझे बारकाईने प्रशिक्षण झाले; जे मला ‘सकाळ’बद्दल निर्णय घेताना उपयुक्त ठरले. दरम्यान १९८२-८३मध्ये ‘सकाळ’चे विश्वस्त डॉ. बानूबाई कोयाजी, प्रसिद्ध सॉलिसिटर जयवंतलाल मटुभाई (जे नानासाहेबांच्या अगदी जवळचे सहकारी होते) यांची भेट झाली. .‘सकाळ’चे संस्थापक नानासाहेबांनी मृत्युपत्रात व्यक्त केलेल्या सूचनेनुसार योग्य व्यक्ती किंवा संस्थेने ‘सकाळ’ ताब्यात घ्यावा यासाठी डॉ. कोयाजी आणि मटुभाई प्रयत्नशील होते. मी आणि यमुताई किर्लोस्कर शंतनुराव व त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव चंद्रकांत किर्लोस्कर यांना भेटलो व ‘सकाळ’ची जबाबदारी घ्या अशी विनंती केली. परंतु किर्लोस्कर मंडळींनी एका मिनिटांत ‘हा आमचा व्यवसाय नाही’ या मुद्द्याखाली आमचे म्हणणे धुडकावून टाकले..‘सकाळ’मध्ये प्रवेशडॉ. कोयाजी आणि मटुभाई यांनी त्यानंतर ५-६ व्यक्ती, संस्थांना संपर्क केला. त्यांच्याशी बोलून ‘सकाळ’चे समभाग विकण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान ते शरद पवारांना भेटले. त्यावेळी मी तिथेच होतो. चर्चेअंती ‘सकाळ’ची जबाबदारी घेण्याची मी तयारी केली. सर्व आर्थिक व्यवहार मान्य आणि पूर्ण करत १९८५मध्ये ‘सकाळ’ची जबाबदारी माझ्याकडे आली. वरील सर्व सांगायचे कारण म्हणजे, ‘सकाळ’प्रमाणे अन्य जबाबदाऱ्या माझ्याकडे चालत आल्या. त्या सर्व संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांकडे मी विश्वस्त याच नात्याने पाहत आलो. प्रत्येक जबाबदारीला न्याय देण्याचा कसोशीनेच प्रयत्न केला. कारण माझी जडणघडण त्याच पद्धतीने झाली आहे. कायम शिकण्याची भूमिका स्वीकारल्याचा हा परिणाम आहे. ‘सकाळ’ची जबाबदारी घेत असताना ‘विशाल सह्याद्री’चा अनुभव पाठीशी होताच..नानासाहेब परुळेकर यांनी सामाजिक, शैक्षणिक न्यासांचे उपक्रम सुरू केले होते. त्याला मी १९८५नंतर अधिक बळ दिले. मी ‘सकाळ’च्या प्रगतीकडे व्यावसायिक दृष्टीने पाहिले तरी सामाजिक जाणिवेतून ‘सकाळ रिलिफ फंड’, ‘सकाळ इंडिया फाउंडेशन’, ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’ या माध्यमातून अनेक समाजोपयोगी कामे उभी राहिली. ‘एज्युकॉन’सारखे व्यासपीठ गेली २० वर्षे यशस्वीपणे सुरू आहे. मराठवाडा व गुजरातचा भूकंप, कारगिल युद्ध या प्रसंगी वाचकांना आवाहन करेपर्यंत कोट्यवधी रुपये ‘सकाळ’च्या कार्यालयात जमा होत असत. आजही हीच परिस्थिती कायम आहे. ‘सकाळ इंडिया फाउंडेशन’च्या माध्यमातून परदेशी उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या हजारो तरुणांना आर्थिक मदत दिली आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात गुटखा विक्री होते आणि तरुणाई व्यसनाच्या आहारी जाते हे लक्षात आल्यावर ‘सकाळ’मध्ये गुटख्याच्या जाहिराती छापणे बंद केले. हा मोठा आर्थिक तोटा होता. .परंतु भावी पिढीचा विचार करता तो सोसण्याची तयारी केली. असा निर्णय घेणारे भारतातील ‘सकाळ’ हे एकमेव वर्तमानपत्र होते. ‘बालकुमार चित्रकला स्पर्धे’तून महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या हजारो शाळांतून लाखो बालकुमारांना एकाच दिवशी व्यक्त होण्याची संधी दिली. या सगळ्यात माझी भूमिका प्रत्यक्ष कृतीची असली तरी ‘सकाळ परिवार’ म्हणून आजवर सर्वांनी दिलेले योगदान, वाचकांनी दाखवलेला विश्वास यामुळे शक्य झाले, असे माझे ठाम मत आहे. नवीन पिढी, म्हणजे अभिजितने ‘ॲग्रोवन’ वर्तमानपत्र यशस्वी केले, तर ‘तनिष्का’, ‘यिन’ यांसारखे नवीन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर अमलात आणले. माझी सून मृणालने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम सुरू केल्या. या उभयतांनी समाज शिक्षणाबरोबर आध्यात्मिक उपक्रमांवरही सध्या भर दिला आहे. आता त्यांच्यापुढची पिढी उच्चशिक्षण घेऊन कार्यरत झाली आहे..विश्वास जोपासलावैयक्तिकरीत्या, मी ‘सकाळ’चा वापर कोणाचा बदला अथवा वैयक्तिक फायदा घेण्यासाठी कधीही केला नाही. याबाबतची काही उदाहरणे मी सांगू शकेन. कोणतीही बातमी घेऊ नका किंवा हीच बातमी घ्या, असा आग्रह मी कधीही संपादकीय विभागापुढे धरला नाही. अगदी गो. रा. खैरनारांसह अनेक जण शरद पवारांवर बेछुटपणे आरोप करत होते, त्या बातम्याही ‘सकाळ’ने दिल्या. बातमी देताना किंवा कोणताही गौप्यस्फोट करताना दोन्ही बाजू समजून घेऊन मांडणी करा, असाच माझा आग्रह राहिला आहे. बातमी देताना नीतिमत्ता, वस्तुस्थिती, नैतिक मूल्ये व सामाजिक जाणीव ठेवावी असाच विचार मी कायम संपादकीय विभागासमोर ठेवला. ही भूमिका संपादकीय सहकाऱ्यांना पहिल्याच बैठकीत मी सांगितली. ‘सकाळ’च्या मूलभूत तत्त्वांना कोठेही बाधा येणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. .Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.‘वाचकांनी ज्या विश्वासाने ‘सकाळ’ जोपासला, वाढवला त्या विश्वासाला तडा जाणार नाही या न्यायाने आपण काम करायचे आहे,’ हा माझा संदेश त्यांना समजला आणि ‘सकाळ परिवारा’ने तो अंगीकारला. अगदी माझा लेख असला तरी त्यात तुमच्या अधिकाराप्रमाणे योग्य ते संस्कार करण्याचे स्वातंत्र्य मी संपादकीय विभागाला दिले. ते आजही कायम आहे. त्यामुळे त्यांना मोकळेपणाने काम करता आले. तो कालखंड नवनवे तंत्रज्ञान बाजारात येण्याचा होता. संगणकाचा बोलबाला सुरू झाला होता. माझ्या सवयीप्रमाणे हे तंत्रज्ञान ‘सकाळ’मध्ये आणण्यासाठी मी प्रयत्न केले. सामान्य वाचक हा ‘सकाळ’चा प्रथमपासूनचा भक्कम आधार आहे. त्याच्याशी निगडित, त्याच्या भावविश्वाचा विचार करणाऱ्या बातम्या, लेख किंवा पुरवण्या देण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वांनी केला. .Premium| Gokul Dairy Politics: 'गोकुळ'च्या सत्तेसाठी भाजप आणि महायुतीतील नेत्यांची मैत्री तुटणार का?.बातमीचा ताजेपणा, शुद्धलेखन, मांडणीतील आकर्षकता, रंगसंगती यांमुळे वाचकांनी ‘सकाळ’ला भरभरून प्रेम दिले आणि तो सतत अग्रेसर राहिला. कामगारहित केवळ संघटनेनेच पहावे, हा समज मला मान्य नाही. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिने योग्य कार्यवाही होण्यासाठी मी आग्रही आहे. त्याचा प्रत्यय कर्मचाऱ्यांच्या आपलेपणातून येतो. निष्ठा व गुणवत्तेने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पुढची पिढीही त्यांच्या हुशारीच्या जोरावर ‘सकाळ’शी जोडली गेल्याने मला देखरेखीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकताच भासली नाही. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांच्या निष्ठेचा प्रवाह ‘सकाळ’मध्ये कायम आहे.या सर्वांतून तावूनसुलाखून निघालेला ‘सकाळ’ आज महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील वर्तमानपत्रांमध्ये उच्चस्थानी पोहोचला आहे. त्याचा आपल्या सर्वांनाच अभिमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.