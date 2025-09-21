Premium| Sword: भारतीय तलवारीच्या पात्याचे आणि मुठीचे विविध प्रकार कसे विकसित झाले?

गिरिजा दुधाटdayadconsultancies@gmail.com वाचकहो, सदर सुरू होऊन निम्म्यावर आलं, तरी अजून ‘ती’ कशी आली नाही? असा विचार तुम्ही करताय ना? अहो, कोण काय! तीच... भारतीय शस्त्रागाराची अभिषिक्त सम्राज्ञी.. सधारा, अक्षता, सपाणि..‘तलवार’! बाकी शस्त्रजगतात अनेक शस्त्रे ही आधी शिकारीची शस्त्रे म्हणून विकसित झाली (भाला, धनुष्यबाण वगैरे), त्यांना पहिला पाया ‘संरक्षणाचा’ होता, पण तलवार शस्त्र हे माणसाने ‘माणसाला’च मारण्यासाठी पहिल्यांदा विकसित केलं. तलवारीच्या विकासाचा पाया हा ‘आक्रमणाचा’ होता! बाकी शस्त्रांपेक्षा तलवार एवढी प्रसिद्ध का झाली? असा विचार केला तर लक्षात येतं की, तलवार हे एकमेव शस्त्र आहे ज्याला पूर्ण लांबीचं पातं आहे, ज्याने समोरच्यावर वरपासून खालपर्यंत वार केला जाऊ शकतो! बाकी कुठल्याही सधारा शस्त्रांना (बाण, भाले, चाकू-सुरे, कुऱ्हाडी इ.) लांब पाती नाहीत. त्यामुळे समोरच्यावर घातक वार करण्याची त्यांची क्षमता तलवारीपेक्षा मर्यादित आहे..सुखद अपवादशस्त्रांचा अभ्यास केला जातो, तेव्हा त्यामध्ये शस्त्राचा उगम-शस्त्राचा विकास/उत्क्रांती - काळानुरूप शस्त्राची बदलत गेलेली रूपं आणि त्याची कारणं - शस्त्राचे विविध प्रकार अशा अनेक पैलूंचा अंतर्भाव अपेक्षित असतो. यासाठी उत्खनन, प्राचीन मूर्ती, शिल्पं, नाणी, चित्रं, लिखित साधनं अशा साधनांचा आधार घेतला जातो. भारतीय शस्त्रांच्या बाबतीत मात्र गडबड अशी होते की, बहुसंख्य शस्त्रांच्या अभ्यासाच्या साधनांमध्ये मोठे ‘dark periods’ आहेत. म्हणजे त्या शस्त्रांचा उगम, विकास यांचे पुरावे नीटसे सापडत नाहीत. सापडले तरी त्यांच्या कालक्रमामध्ये मोठा खंड पडलेला असतो. तलवार मात्र असा एक सुखद अपवाद आहे की, या शस्त्राचा उगम, विकास ते प्रकार यांचे अगदी हजारो वर्षांपासूनचे संदर्भ प्रत्येक कालखंडात आढळून येतात! भारतीय तलवारीचा उगम कधी, कसा झाला? इथपासून ते अगदी तिचे स्वरूप कसे विकसित होत गेले, बदलत गेले?, तिचे विविध प्रकार केव्हा आणि कसे तयार झाले? याचे एक ‘क्रोनोलॉजिकल’ चित्र पुरातत्त्वीय आणि ऐतिहासिक साधनांमधून आपल्याला नक्कीच रेखाटता येते!.विविध नावेविष्णूसहस्रनामासारखं एखादं ‘खड्गसहस्रनाम’ स्तोत्र रचायचं, तर एखाद्याला अगदी सहज रचता येईल एवढी नावे भारतीय तलवारीला आहेत! असि, करवाल, थांग, खङग, कालवज्र, तोरोवाल, कत्ती, वाल, अरुवल, तलोयार, कडितुल, एकचर, धेनुका अशी कितीतरी नावं तलवारीसाठी सापडतात. भारतातलं भाषावैविध्य हे त्याचं एक कारण आहेच, पण तलवारीची परंपरागत युद्ध आणि युद्धेतर प्रसिद्धी, तलवारीचे कार्य, तिची युद्धातली भूमिका यावरूनही तिला अनेक संज्ञा मिळत गेल्या. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अनेकदा तलवारीच्या स्वरूपावरून, रचनेवरून तिला वेळोवेळी वेगवेगळ्या संज्ञा मिळत गेल्या..प्रकारतलवारीच्या पात्याच्या आकारावरून तलवारींचे काही मुख्य प्रकार आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये सांगितले आहेत - ‘अग्रपृथू’ - जिच्या पात्याचा टोकाकडचा भाग रूंद आहे, ‘मूलपृथू’ जिचा तळाकडचा भाग रूंद आहे, ‘संक्षिप्तमध्य’ - जिचा मध्यभाग बारीक आहे आणि ‘समकाय’ - जिचे पाते तळापासून अग्रापर्यंत एकसमान रूंद आहे. तलवारीच्या पात्याचा आकार बदलला, की तिचं कार्यसुद्धा बदलणार. तलवारीने वार करायचा, घाव घालायचा, खुपसायची की भोसकायचं, हे तलवारीचं पातं आणि त्या पात्याचं टोक यावरून ठरायचं. हे सगळं ठरवण्यामागे तलवारीची पाती शतकानुशतकं अतिशय पद्धतशीरपणे विचार करून विकसित केली गेली. भारतीय तलवारीचं पातं हे पारंपरिकरीत्या सरळच होतं. परकीय आक्रमणांसोबत (विशेषतः तुर्की आक्रमणांसोबत) वक्र पात्याच्या तलवारी भारतामध्ये प्रचलित झाल्या आणि नंतरच्या काळात त्याच प्रामुख्याने वापरल्या जायला लागल्या..रचनाभारतीय शस्त्रकर्त्यांनी तलवारीची पाती विकसित करताना त्याच्या प्रत्येक भागाची रचना, आकार हे अतिशय विचारपूर्वक ठरवले. भारतीय तलवारीच्या पात्याला वेगवेगळे भाग असतात. त्यांचे कार्य आणि रचना परंपरागत ठरलेले आहे. सुरूवात होते ‘अग्रा’पासून, म्हणजेच टोकापासून. हे टोक त्रिकोणी, सपाट, फुगीर, बोथट किंवा तीक्ष्ण अशा अनेक प्रकारचं असायचं. त्याच्याखालचा एकतृतीयांश भाग म्हणजे ‘पिपळा’, यानंतर येतात ते सर्वांत महत्त्वाचे भाग, ते म्हणजे ‘पाठ’ आणि ‘पेटा’. माणसाच्या कण्याचं काम काय? शरीराला आधार देणं, कणा नसला तर उभंसुद्धा राहता येणार नाही. अगदी तेच काम तलवारीच्या 'पाठी'चं! तलवार घाव किती सोसणार? पात्याची ताकद किती? या सगळ्या गोष्टी 'पाठी'वरून ठरतात. तलवारीची कच्ची पाठ म्हणजे रणांगणात मृत्यू! 'पेटा' हा पाठीचाच खालचा पात्याचा आधार देणारा विस्तारित भाग. पाठीच्या विरूद्ध असते ती पात्याची धार. .जर तलवार दुधारी असेल, तर पात्याला दोन्ही बाजूंनी धारच असते, पाठ नाही. पात्यामध्ये सगळ्यात खाली असतात ते 'खजाना' आणि 'दुमाला'. पातं तळापासून जिथे सुरू होतं तो भाग म्हणजे खजाना. या भागावर बहुतेकदा शस्त्रकर्त्याचे किंवा वापरकर्त्याचे नाव, तारीख, शस्त्रागाराच्या खुणा, शुभ-अशुभ चिन्हे अशा गोष्टी कोरलेल्या किंवा छापलेल्या दिसून येतात. दुमालेचा भाग बहुतेकदा मुठीच्या आतमध्ये जातो त्यामुळे तो सहसा दिसून येत नाही. दुमालेचा भाग हा खजान्याखालून काढलेला, एखाद्या खिळ्यासारखा असतो. हा भाग मुठीत बसवून पाते मुठीला जोडले जाते. या सगळ्या भागांसाठी शस्त्रलम्ब, कशेरुक, आश्रि:, कोटि: अशा पारंपरिक संस्कृत संज्ञा आढळून येतात..मूठतलवारीचं दुसरं महत्वाचं अंग म्हणजे 'मूठ'. याला 'कब्ज', 'सिघन', 'वारंग', 'ताला'सुद्धा म्हटलं जायचं. तलवार पात्यासकट हातात व्यवस्थित बसायला हवी, त्याने हाताचं संरक्षण व्हायला पाहिजे, तलवारीच्या वजनाचा भार फक्त पात्यावर न झुकता मुठीच्या बाजूनेही समतोल झाला पाहिजे अशा अनेक गोष्टी विचारात घेवून भारतीय तलवारीच्या मुठीची रचना अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असलेली दिसून येते. पात्याची दुमाला झाकणाऱ्या 'नख्या', समोरच्या तलवारीचे वार थेट हातावर उतरू नयेत यासाठी आडवी रचना असणारे 'ठोले', मूठ हातात धरण्यासाठीची 'पुतळा', वारांच्या आघाताने हात मुठीमधून निसटू नये यासाठी पुतळेखाली बनवलेली गोल कटोरी, मुठीमध्ये रेशमी दोरा ओवण्यासाठीचा 'मोगरा', हाताचे संरक्षण करण्यासाठीची 'परज' असे अनेक भाग तलवारीच्या मुठीला असतात. या विविध भागांचे आकार कसे आहेत? त्यांची रचना कशी आहे? यावरून भारतीय तलवारींच्या मुठींचे मुल्हेरी, मुघल, पूरब, उदेपुरी, डुंगरपुरी, गुलाबघाटी असे अनेक स्थानिक प्रकार आढळून येतात..खड्गलक्ष्मीतलवार शस्त्राच्या बहुगुणसंपन्नतेला ध्यानी घेऊन प्राचीन, मध्ययुगीन योद्ध्यांनी, शस्त्रकर्त्यांनी, टीकाकारांनी शस्त्रजगतात सर्वोच्च स्थान दिले. तलवार ही शौर्य, पराक्रम यांसोबतच सार्वभौमत्व, राजसत्ता, संपन्नतेचेही प्रतीक बनली! भारतीय क्षात्रधर्मातल्या शस्त्रांशी संबंधित अनेक प्रथा परंपरा जसे की, खांडाविवाह, खरगबंधाई, खांडेनवमी इ. या तलवार या शस्त्राशी जोडल्या गेल्या. त्यामुळेच अनेक प्राचीन, मध्ययुगीन ग्रंथ 'खड्गस्तुती' लिहितात, ''खड्गाल्लक्ष्मीस्तथा राज्यं यश: खड्गादवाप्यते । खङगाद्वैरिविनाशाञ्च यत्नात्तमभिद्ध्महे।।'' म्हणजे 'तलवारीच्या साह्याने लक्ष्मी (संपत्ती), राज्य आणि यश प्राप्ती करता येते. शत्रूचा नाश करण्यासाठी आम्ही हे खड्ग जाणीवपूर्वक धारण केले आहे.' तलवारीची नावं, संज्ञा, भाग यांची माहिती आपण आजच्या भागात घेतली, भारतातल्या तलवारींचे वेगवेगळे प्रकार आणि त्यांची वैशिष्ट्ये यांच्याबद्दल वाचूया लेखाच्या पुढच्या भागात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. 