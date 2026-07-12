Premium|Iran US Conflict: पुन्हा होर्मुझ, पुन्हा युद्ध! ट्रम्पचा माथेफिरूपणा आणि युद्धाचा भडका

Iran, America and the Strait of Hormuz: The Conflict Reshaping West Asiaश्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comखरंतर इराणचा होर्मुझवर नियंत्रणाचा आग्रह आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी विसंगत आहे, मात्र तो बळानं मोडता येत नाही आणि वाटाघाटीतूनही ते साधत नाही, हेही अमेरिकेच्या त्राग्यामागचं कारण आहे. इराणच्या या हल्ल्यांना अमेरिकनं तिखट उत्तर दिलं आणि १७० ठिकाणी हल्ले केले. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून इराणनं कतार, बहारिन आदी ठिकाणच्या अमेरिकी तळांवर क्षेपणास्त्रं डागली, करार होऊ नये असं वाटणाऱ्या इस्राईलनं संधी साधत लेबनाॅनमधील कारवाई पुन्हा सुरू केली. अमेरिकेनं या वेळी इराणच्या चाबाहर बंदराला लक्ष्य केलं. ही चाल भारतासाठी लक्ष वेधणारी. याच बंदराचा विकास करण्याचा प्रकल्प भारत साकारणार होता..तुर्कीच्या अंकारा शहरात जगातील सर्वांत बलाढ्य लष्करी संघटन असलेल्या नाटो देशांची बैठक झाली. त्याकडं युरोपचं लक्ष तर होतंच, पण जगाचही लक्ष होतं. इराणचे युद्ध संपलं नसलं, तरी थांबल्याचा दिलासा या बैठकीआधी मिळाला होता आणि युरोपातील देशांची नजर पुन्हा एकदा युक्रेन युद्धाकडं म्हणजे खरंतर रशियाची कोंडी करण्याकडं वळाली होती. अलीकडं अशा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मुद्दा असतो अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कसे वागतील. ते काहीही उधळून लावू शकतात, कशालाही महान ठरवू शकतात. ही बैठक संपताना नाटो देशांनी मिळून सारी सुरक्षेची आव्हान पेलू असं दाखवायचा प्रयत्न केला, पण तोवर ट्रम्प यांनी इराण युद्धातील ६० दिवसांसाठीचा समझोता निकालात निघाल्याचं जाहीर केलं. याचवेळी अमेरिका इराणवर भीषण बाॅम्बफेक करत होती, तर इराणनं पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली, म्हणजे जे युद्ध थांबलं असं वाटत होतं त्याचा पुन्हा भडका उडेल, अशा अवस्थेला आलं. या नव्या हल्ल्यांच्या मुळाशी पुन्हा एकदा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर नियंत्रण कोणाचे हा मुद्दा आहे..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.ट्रम्प यांच्या धोरणांचा गोंधळइराण युद्धानं काही विचित्र पेच अमेरिकेसमोर आणि अमेरिकेच्या नाटोतील युरोपीय सहकारी देशांसमोर आणले आहेत. डोनाल्ड ट्र्प यांना युद्ध तर संपवायचं आहे पण इराणच्या हाती काही लागलं असं होऊ नये, किमान तसं दिसू नये अशी व्यवस्था हवी आहे. अमेरिकेला आता लढण्यात फार स्वारस्य नाही याची जाणीव झालेल्या इराणला पश्चिम आशियातील आपल्या सामर्थ्याचा डंका वाजवायचा आहे. युरोपला इराणमधील राजवट नकोच आहे पण अमेरिकेच्या युद्धात सहभागी व्हायची तयारी नाही. यातून ट्रम्प आज एक तर उद्या दुसरं अशी परस्परविरोधी विधानं करत दिवस काढतात. युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यांनी ४० वेळा इराणला बेचिराख करण्याच्या धमक्या दिल्या. सायंकाळी इराणवर आग ओकण्याचा इशारा द्यायचा, सकाळी वाटाघाटींची तयारी दाखवायची, अशा कोलांटउड्यांचा विक्रम त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे इराणही होर्मुझ संपूर्ण खुली ठेवण्याचे आश्वासन पाळत नाही. बलाढ्य अमेरिकेला झुंजवायचं हत्यार म्हणून इराण होर्मुझच्या कोंडीचं हत्यार वापरतो. युद्ध पुन्हा सुरू होण्याचे तातडीचे परिणाम तेलाच्या किमतीत वाढ, शेअर बाजारांचं गडगडणं हे आहेतच. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे १०० दिवसांच्या संघर्षानंतर वाटाघाटी सुरू ठेवल्या पाहिजेत, असं दोन्हीकडं वाटतं. अगदी समझोता मोडला असं सांगताना ट्रम्प वाटाघाटी करण्याला आपली अनुमती असल्याचंही सांगत होते..वाटाघाटी पुढे गेल्याइराणमधील अमेरिकेनं सुरू केलेला संघर्ष ६० दिवसांसाठी थांबवून कायमच्या शांतता करारासाठी वाटाघाटी करायच्या असं ठरवलं, तेव्हा थांबलं एकदाचं युद्ध म्हणून जगानं नि: श्वास सोडला होता. या युद्धानं पश्चिम आशियातून होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बव्हंशी ठप्प झाला. त्याचे भीषण परिणाम जाणवत होते. अनेक देशांच्या एकत्र प्रयत्नांतून तेलाच्या तुटवड्याचं फार मोठं संकट आलं नाही, तरी किमती भडकल्या होत्या. हा समोझता टिकला आणि कायमची युद्धबंदी झाली तर बिघडलेलं गणित रुळावर येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मुळातच समझोता किती टिकेल यावरही शंका व्यक्त केल्या जात होत्या, याचे प्रमुख कारण समझोत्याने जे ठरले त्याचा अर्थ अमेरिका आणि इराण आपापल्या पद्धतीने लावत होते. ट्रम्प यांनी वैतागून समझोता संपल्याचं जाहीर केलं, तेव्हा हेच घडत होतं. या युद्धात आधी विचार न केलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरच्या नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा बनला. समझोत्यानुसार वाटाघाटी सुरू आहेत, तोवर इराणनं या जलमार्गातील वाहतूक अडवू नये आणि अमेरिकेनं तिथं केलेली घेराबंदी हटवावी. इराणवर अमेरिकेनं हल्ले सुरू केले तेव्हा राजवट बदल आणि इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करणं ही प्रमुख उद्दिष्टे होती. युद्ध थांबले तेव्हा होर्मुझ खुली करणे हा प्राधान्याचा मामला बनला, बाकी राजवट बदलत नाही हे स्वीकारण्याखेरीज अमेरिकेसोर पर्याय नव्हता आणि अणु कार्यक्रमावर वाटाघाटी पुढच्या टप्प्यात व्हायच्या होत्या..Premium|Iran War Impact : इराण युद्धाचे १०० दिवस; अमेरिकन लष्करी वर्चस्वाच्या मर्यादा, ट्रम्प धोरणावर प्रश्नचिन्ह.भारताला थेट फटकाआता ताजी ठिगणी पडली ती होर्मुझमधून जाणाऱ्या तीन जहाजांवर इराणनं केलेल्या हल्ल्याने. त्याचं कारण इराणच्या सूचनांचं तेथून जाणाऱ्या जहाजांनी पालन केलंच पाहिजे हा आग्रह. इराण पुन्हा पुन्हा होर्मुझची स्थिती युद्धापूर्वीसारखी होणार नाही हे सांगत आहे. हा मार्ग खुला करणं म्हणजे स्थिती पूर्ववत करणं असं अमेरिका मानत होती. हा आकलनातील फरक ताज्या संघर्षाला तोंड फोडणारा आहे. ही तीन जहाजे इराणनं आखून दिलेल्या मार्गानं न जाता ओमानच्या बाजूने पुढे निघाली होती. ही अमेरिकेच्या मित्रदेशांशी संबंधित जहाजं असल्याचं सांगितलं जातं. खरंतर इराणचा होर्मुझवर नियंत्रणाचा आग्रह आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी विसंगत आहे, मात्र तो बळानं मोडता येत नाही आणि वाटाघाटीतूनही ते साधत नाही, हेही अमेरिकेच्या त्राग्यामागचं कारण आहे. इराणच्या या हल्ल्यांना अमेरिकनं तिखट उत्तर दिलं आणि १७० ठिकाणी हल्ले केले. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून इराणनं कतार, बहारिन आदी ठिकाणच्या अमेरिकी तळांवर क्षेपणास्त्रं डागली, करार होऊ नये असं वाटणाऱ्या इस्राईलनं संधी साधत लेबनाॅनमधील कारवाई पुन्हा सुरू केली. अमेरिकेनं या वेळी इराणच्या चाबाहर बंदरालाही लक्ष्य केलं. .ही चाल भारतासाठी लक्ष वेधणारी. याच बंदराचा विकास करण्याचा प्रकल्प भारत साकारणार होता. त्यात केवळ पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा मुद्दा नाही तर पाकिस्तानाला टाळून इराणमार्गे अफगाणिस्तान आणि पुढं मध्य आशियात जोडणारा एक मार्ग त्यातून खुला होण्याची शक्यता भारतासाठी चाबाहारच्या आकर्षणाचे कारण. याच मार्गानं इंटरनॅशनल नाॅर्थ साउथ काॅरिडाॅर जाईल असं नियोजन आहे. भारतानं त्यात सुमारे १२ कोटी डाॅलरची गुंतवणूकही केली. ताज्या संघर्षाचा या सगळ्याला थेट फटका बसू शकतो..Premium|US Iran Agreement : अमेरिका-इराण करारानंतर बदलते जागतिक सत्तासंतुलनाचे चित्र .पर्यायी मार्गाची चाचणीहोर्मुझ खुली ठेवायची हे मान्य झालं असताना इराणनं तीन जहाजांवर हल्ला करणं अमेरिकेला मान्य नाही. अमेरिकेच्या मते या वेळी सुरुवात इराणनं केली. इराणच्या आकलनानुसार होर्मुझ खुली असेल पण जहाजांनी कुठून जावं हे इराण ठरवणार, जे ऐकणार नाहीत त्यांच्यावर हल्ला होईल. जहाजांनी चुकीचा मार्ग निवडला सुरुवात त्यांनी केली. यात खरा मुद्दा इराणच्या होर्मुझमधील या अति संवेदनशीलतेचा आहे. इराणला युद्धादरम्यान जगाचं नाक दाबण्याची क्षमता होर्मुझ बंद करण्यात आहे आणि ते आपण करू शकतो, याचा आत्मविश्वास गवसला. अमेरिकेला युद्ध थांबवण्यासाठी कोणतंही घोषित उद्दिष्ट्य साध्य झालेलं नसतानाही पुढं यावं लागलं. यात होर्मुझचा मार्ग बंद राहण्यावाचून तयार झालेला ताण हेच प्रमुख कारण होतं. .युद्धातील एक हत्यार म्हणून इराणनं या जलमार्गाला रोखण्याचा वापर केला, मात्र इराण कायमच तिथं आपला अधिकार सांगणार असेल, तर जगासाठी धोक्याची घंटा वाजवणारे आहे. इराणवर युद्ध लादताना अमेरिकेनं आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पत्रास ठेवली नाही. आता इराण होर्मुझमध्ये मनमानी करताना तेच करतो आहे. यात पुन्हा निर्बंध लादल्यानं इराणचं नुकसान होईल मात्र ते सहन करण्याची क्षमता हेच इराणनं सामर्थ्य बनवलं आहे. अमेरिकेसाठी होर्मुझमधील स्थिती कायमची बदलणं प्रतिष्ठेला धक्का देणारं असेल, पण अमेरिकेला तिथून तेलाची फारशी गरज नाही. यात फटका बसतो आहे तो प्रामुख्यानं आशियाई देशांना, ज्यांचा या युद्धाशी थेटपणे काहीच संबंध नाही. इराणनं होर्मुझची स्थिती १२ फेब्रुवारीपूर्वीची होणार नाही, असं ठरवलंच असेल तर जलवाहतुकीचे असेच जगभरातील अंरुद मार्ग आहेत तिथं अशाच मनमानीसाठी एक मॉडेल तयार होईल. हे अधिक घातक आहे. आता तातडीनं होर्मुझमधून येऊ शकणाऱ्या तेलाची भरपाई करणं अशक्य आहे, मात्र जमेल तितकी पर्यायी मार्गांची चाचणी नव्या तेल, गॅस पाइपलाइन्सची चर्चा सुरू झाली आहे. व्यावसायिक वाहतूक बंदुकीच्या धाकात कायम राहू शकत नाही. इतिहास सागंतो, ज्या मार्गांवर जगाची वाहूतक अवलंबून असते तिथं एकदा ती विस्काळीत झाली, की हळूहळू का असेना पर्याय उभे केले जातात आणि पुन्हा कधीच मूळ मार्ग पूर्वीचं वैभव पाहत नाही. हे दीर्घकाळात होर्मुझविषयी घडू शकतं..Premium|Iran US Conflict : अमेरिका-इराण संबंधांतील अविश्वासाची मुळे नेमकी किती खोलवर रुजली आहेत?.पुन्हा निर्बंध लादलेनव्या भडक्यानंतरही वाटाघाटीची शक्यता दोन्ही बाजू नाकारत नाहीत याचं कारण युद्धानं काही पदरात पडण्याची शक्यता नाही, हे अमेरिका आणि इराणच्या लक्षात आलं आहे. मात्र ताज्या हल्ल्यांनी पश्चिम आशियातील शांतता गृहीत धरता येणार नाही हे दाखवलं. या हल्ल्यांनी ट्रम्प यांचा नूर पुरता पालटला. ते तीन आठवड्यांपूर्वी इराणी लोक हुशार, महान वगैरे आहेत, ज्यांच्या हाती सूत्रे आहेत ते अधिक तर्कशुद्ध विचार करतात, अशी स्तुतिसुमनं उधळत होते, तेच ट्रम्प आता हेच इराणी रोगट मानसिकतेचे, दहशतवाद पोसणारे, घाणेरडे वगैरे असल्याची मुक्ताफळं उधळायला सुरुवात केली आणि पुनश्च हल्ल्यांचा आदेश देतानाच इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध पुन्हा लादले. याचा तातडीचा परिणाम पुन्हा एकदा होर्मुझमधून वाहतूक थंडावली. युद्ध आणि वाटाघाटी मूळ पदावर आल्या. कदाचित ना उघड युद्ध ना शांतता अशा एका तणावाच्या दीर्घकालीन स्थितीकडं पश्चिम आशियाची वाटचाल सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षात होर्मुझ हा यापुढं कायमचा मुद्दा असेल, याची झलक हा संघर्ष दाखवतो आहे, जे भारतासह आशियाई देशांसाठी आव्हानं वाढवणारं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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