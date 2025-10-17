Premium| Russia Ukraine War: परदेशी तरुणांना पैशाचे आमिष दाखवून रशिया युद्धात का ढकलत आहे?

जतीन देसाईभारतासह परदेशातील हजारो तरुण रशियाच्या वतीने युद्ध लढत आहेत. देशासाठी समर्पित वृत्तीने लढणाऱ्या सैन्याऐवजी आता पैसे देऊन सैन्य उभे करण्याचा पायंडा पडणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.र शिया ही महासत्ता असली तरी युक्रेनविरुद्ध त्यांनी सुरू केलेले युद्ध अजूनतरी त्यांना जिंकता आलेले नाही. २०२२च्या २४ फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि तेव्हापासून ते सुरू आहे. जवळपास दोन ते अडीच लाख रशियन सैनिक युद्धात मारले गेले, असे म्हटले जाते. त्याहून कितीतरी अधिक जखमी झाले आहेत. मोठ्या संख्येने रशियन सैनिक मृत्युमुखी पडत असल्याने रशियातदेखील अध्यक्ष पुतीन यांच्याविरोधात काही प्रमाणात नाराजी दिसायला लागली आहे. .अशा परिस्थितीत रशियाने इतर देशाच्या तरुणांची लष्करात भरती करायला सुरुवात केली. जवळपास ४८ देशातील काही हजार तरुण रशियाच्या बाजूने युक्रेनच्या विरोधात लढत आहेत. भारत, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन व आफ्रिका खंडातील काही देशाची अनेक तरुण रशियासाठी युद्धभूमीत उतरले आहेत. त्यातल्या अनेकांना वेगवेगळी आमिषे दाखवून रशियात आणण्यात आले. तर रशियात शिक्षण घेत असलेल्या इतर देशांतील अनेक तरुणांना बळजबरीने लष्कराशी करार करून युद्धभूमीत पाठविण्यात येत आहे. युद्ध सुरू करण्यात आले तेव्हा पुतीन यांनी युद्ध काही आठवड्यात संपणार, असे म्हटले होते. मात्र साडेतीन वर्षाहून अधिक काळ झाला तरी युद्ध थांबण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. .सात ऑक्टोबरला युक्रेनने एक व्हिडिओ व्हायरल केला आणि त्यातून भारतात खळबळ माजली. तो व्हिडिओ होता गुजरातच्या मोरबी शहरातील साहिल मोहम्मद हुसेन माजिठी नावाच्या २२ वर्षाच्या तरुणाचा. त्यात तो आपण युद्धभूमीत कसा पोहोचलो, याची माहिती देतो. अंमली पदार्थाच्या तस्करीच्या आरोपाखाली त्याला सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. त्याला तुरुंगात जायचे नव्हते. त्याला रशियाची ‘माफीयोजना’ कळाली. रशियन सैन्य युक्रेनच्या विरोधात लढण्यासाठी इतर देशातील तरुणांना शोधत होती. साहिलशी लष्करी करार करण्यात आला. १६ दिवसांचे शस्त्रांचे प्रशिक्षण त्याला देण्यात आले आणि एक ऑक्टोबरला त्याला युक्रेनच्या युद्धभूमीत पाठविण्यात आले. हे प्रशिक्षण खूपच कमी होते. युद्धभूमीत जाण्यापूर्वी सैनिकांना किमान वर्ष-दीड वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाते. .काही परदेशी तरुणांना तर दोन-तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर सरळ युद्धभूमीत पाठवण्यात आले. साहिलला काही लाख रुबल देण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले. एक वर्ष युद्ध लढण्याचा करार होता. नंतर त्याला भारतात पाठवण्यात येईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. युद्धभूमीत त्याचा रशियन कमांडरशी वाद झाला. कसा तरी तो तिथून निसटला आणि युक्रेनच्या लष्करासमोर त्याने शरणागती पत्करली. नंतर युक्रेनने त्याचा व्हिडिओ तयार केला आणि तो समाजमाध्यमावर पोस्ट केला. तो सेंट पीटर्सबर्ग येथे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यासाठी गेला होता. .भारताचे जवळपास २७ तरुण रशियाच्या बाजूने आज लढत आहेत. दीडशेहून अधिक भारतीयांना रशियाने त्यांच्या लष्करात सामील केले. त्यातील १२ जणांचे मृत्यू झाले आहेत. तर १७ जण बेपत्ता आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा मुद्दा उचलून धरला असल्यामुळे सुमारे ९० भारतीयांना रशियाने लष्करातून मुक्त केले आहे. त्यातील बहुतेक परत आले आहेत. रशियासाठी लढणाऱ्या भारतीय तरुणांपैकी बहुतेक जण शिक्षणासाठी तिथे गेलेले विद्यार्थी आहेत किंवा तिथे रोजगार व इतर कामासाठी गेलेले तरुण आहेत. त्यांना मारहाण करून, धमक्या देऊन लष्करी करार करण्यासाठी भाग पाडले गेले होते, असे मानवाधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे. लढण्यासाठी तस्करीने रशियात तरुणांना पाठविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटवर्क उभे राहिले आहे. लाखो रुबलची, रशियाचे नागरिकत्व देण्यासारखी आमिषे दिली जातात. महिन्याला दोन हजार अमेरिकी डॉलर एवढा पगार देण्याचेदेखील आश्वासन दिले जाते. साहजिकच युद्धासाठी जाणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या देशात मिळणाऱ्या पगारापेक्षा ही रक्कम कितीतरी मोठी आहे. रशियाने युक्रेनच्या विरोधातील लढ्यात इतर देशातील लोकांना सामील करून नवीन क्रूर पद्धत सुरू केली आहे. .नेपाळी तरुणही युद्धातनेपाळमधील सुमारे १५ हजार तरुण मुले रशियासाठी युद्ध लढत असल्याची नेपाळात चर्चा आहे. एकूण किती तरुण रशियाची लढाई लढत आहेत, त्याची माहिती नेपाळ सरकारकडे नाही. श्रीलंकेचेही ३००-४०० तरुण रशियाच्या युद्धात सामील झाले असल्याची श्रीलंकेत चर्चा आहे. सिंहली आणि तमिळ दोन्ही समाजाचे लोक युक्रेनच्या विरोधात लढत आहेत. बांगलादेशातील जवळपास १०० तरुण रशियाच्या बाजूने लढत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. प्रत्यक्ष युद्धभूमीत लढणाऱ्या तरुणांच्या नातलगांनी दिलेल्या माहितीवरून हा अंदाज काढला गेला आहे. युक्रेनच्या खारकीव भागात रशियन सैन्याचा सामना करताना तिथे पाकिस्तानी, चिनी, ताजिकिस्तानी आणि आफ्रिकेतील काही देशातील तरुण रशियाच्या बाजूने लढत असताना आढळले. दहशतवादी संघटनेत तर अनेक देशाचे तरुण असतात. अफगाणिस्तानचा विचार केल्यास तालिबान, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट (आयएस) सारख्या दहशतवादी संघटनेत पाकिस्तान, रशिया, उझबेकिस्तान, पश्चिम आशियातील अनेक देशातील तरुण होते आणि आहेत. .पण येथे तर रशिया नावाच्या देशाने लोकांना पैसे, नागरिकत्वासारखी आमिषे दाखवून युद्धभूमीत पाठवले आहे. तिथे शिकत असलेल्या इतर देशाच्या मुलांनाही धमक्या देऊन युद्धभूमीत पाठवले जाते. भविष्यात श्रीमंत राष्ट्रे पैशांनी माणसांना खरेदी करून युद्धभूमीत पाठवतील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.रशियन सैन्यात सामील झालेले बहुतेक लोक श्रीमंत नसलेल्या राष्ट्रातील गरीब किंवा सामान्य घराण्यातील मुले आहेत. आतापर्यंत दोन ते अडीच लाख रशियन सैनिक या युद्धात मारले गेले असल्याचे वेगवेगळ्या संघटनांचे म्हणणे आहे. हा आकडा साहजिकच खूप मोठा आहे. रशियाच्या लक्षात आले आहे की, युक्रेनच्या काही भागावर आपण ताबा मिळवला असला तरी युद्ध जिंकणे सोपे नाही. .Premium| Maharashtra flood management policy: महाराष्ट्रातील पूरस्थिती, हवामान बदलाचा इशारा आणि उपाययोजनांची गरज.अलास्का येथे पुतीन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात युद्धविरामाचा संदर्भात चर्चा झाली; पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. आक्रमक पुतीन आधी ‘केजीबी’चे अधिकारी होते. युक्रेनचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही भागावर रशियाने ताबा मिळवला आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये रशियाने केलेल्या आक्रमणात युक्रेनने क्रिमिया नावाचा भाग गमावला होता. आज तो रशियाचा भाग आहे. या युद्धात जवळपास युक्रेनचे ८० हजार सैनिक मारले गेले असल्याचे म्हटले जाते. त्याशिवाय जखमींची संख्या तर खूपच मोठी आहे. साधारण युक्रेनचे १५ हजार नागरिकदेखील रशियाच्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. सुरुवातीला मार्च २०२२ मध्ये युक्रेनचे ४३१२ नागरिक मारले गेले होते. त्यानंतर यावर्षी मारल्या गेलेल्या नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने पुतीन यांच्याविरोधात १७ मार्च २०२३ ला अटकेचे वॉरंट काढले. न्यायालयाचे म्हणणे होते की, युक्रेनवरील हल्ल्यात युद्धगुन्हे झालेले आहेत. .Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.संयुक्त राष्ट्रांनी ही गोष्ट अतिशय गंभीरतेने घेतली पाहिजे आणि यापुढे कुठल्याही देशातील नागरिक इतर देशांच्या युद्धात भाडोत्री मारेकरी म्हणून युद्ध लढणार नाहीत, हे पाहिले पाहिजे. श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब किंवा ज्या राष्ट्राचा विकास झालेला नाही, त्या राष्ट्रातील लोकांना पैशाने खरेदी करून युद्धभूमीत पाठवणे हे अनैतिक तर आहेच; पण आंतरराष्ट्रीय नियम आणि संकेताच्यादेखील विरुद्ध आहे. हे थांबले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 