Share Market and Election: मोदी जिंकले... बाजार हरला, की तरला?

Impact Of Election Results On The Stock Market: निकालाच्या दिवशी शेअर बाजाराचे सर्व निर्देशांक ३ ते ८ टक्के कोसळले. मात्र, नंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी सावरले. भाजपला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्याने भांडवली बाजार निराश झाला. आता पुढे काय करायचे, हा प्रश्न असंख्य गुंतवणूकदारांच्या मनात येत आहे.