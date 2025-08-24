Premium| Post-Retirement Investing: तुमची पेन्शन एफडीत गुंतवताय? मग थांबा...

"माझी आई मागच्या महिन्यात रिटायर झाली. तिचं नुकतंच पेन्शन सुरु झालं. आणि तिने सरसकट सगळे पैसे FD करता येतील का असा प्रश्न विचारला. आता मी तिला यावर काय सांगू! आणि मुळात तिला पटणार तरी आहे का मी सांगेन ते! काय बरं करावं? कसं सांगावं आईला? पण त्या आधी मलाच जरा अभ्यास करावा लागेल या रिटायरमेंट नंतरच्या इन्व्हेस्टमेंटचा." हे सगळे विचार मीनलच्या डोक्यात भुणभुण करत होते. रिटायरमेंट पर्यंतच्या सेविंग बद्दल सगळेच कधीतरी विचार करतात. पण त्यानंतर काय? पेन्शनचं काय? साठलेल्या पुंजीचं काय? एकदम मिळालेल्या पॉलिसीच्या पैश्यांचं करायचं तरी काय? हे सगळंच तसं किचकट काम म्हणायचं. मग विल्हेवाट लावायची कशी? रिटायरमेंट नंतरच्या कमाईचं, पैश्यांचं काय करायचं? ते कुठे गुंतवायचे? की FDच उत्तम म्हणायचं? तर नाही, प्रत्येक काळातल्या गुंतवणुकीला एक दिशा असायला हवी. छोटे-मोठे गोल्स असायला हवेत. ते गोल्स कशाप्रकारचे असू शकतात? या वयातले गुंतवणुकीसाठीचे सुरक्षित पण उत्तम पर्याय कोणते? तुमचे असे सगळे प्रश्न 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखाद्वारे सुटणार आहेत....पेन्शनचे पैसे फक्त FD मध्ये ठेवू नका!समजा, तुम्हाला दर महिन्याला ५०,००० रुपये पेन्शन मिळतंय. हे पैसे तसे सेफ वाटतात, पण ते बँकेत तसेच ठेवले तर त्यांची किंमत महागाईमुळे कमी होत असते. उदाहरणार्थ, आज ५०,००० रुपयांमध्ये जेवढ्या वस्तू येतात, पाच वर्षांनी तेवढ्याच वस्तूंसाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतील. म्हणूनच, पेन्शनमधले काही पैसे दर महिन्याला पुन्हा गुंतवले तर, तुम्ही एक मोठी रक्कम म्हणजेच कॉर्पस तयार करू शकता, ज्यामुळे भविष्यात पैशांची चिंता राहणार नाही..शार्दूल फाटक, पुण्यातले अँम्फी नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आहेत. ते सांगतात की, रिटायरमेंट नंतरची गुंतवणूक करण्याआधी या सहा गोष्टी लक्षात ठेवा!सुरक्षित गुंतवणूक: तुमची गुंतवणूक शेअर बाजाराच्या चढ-उतारांपासून दूर आणि सुरक्षित असावी. निवृत्तीनंतर आयुष्य स्थिर असावं, त्यामुळे जास्त धोका घेऊ नका.गरजेला पैसे मिळतील: गरज पडल्यास लगेच पैसे काढता यायला हवेत. त्यामुळे अशी गुंतवणूक करा, जिथे पैसे अडकून राहणार नाहीत.महागाईवर मात करा: तुमची गुंतवणूक अशी असावी, जिथे महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळेल. नाहीतर, तुमचे पैसे कमी होत जातील.पैसे काढण्याचं नियोजन: दर महिन्याला किती पैसे काढायचे आणि त्याचा तुमच्या एकूण गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल, याचा विचार आधीच करा.डायव्हरसीफिकेशन: "सगळी अंडी एकाच टोपलीत ठेवू नका," असं म्हणतात. म्हणजे, वेगवेगळी गुंतवणूक करा, जेणेकरून धोका कमी होईल.खर्चाचं नियोजन: तुमचा महिन्याचा खर्च किती आहे, याची नोंद ठेवा. अनपेक्षित खर्चासाठी थोडे पैसे बाजूला काढून ठेवा..तुमच्या पेन्शनचं योग्य कॉम्बिनेशन कसं कराल?तुम्हाला नियमित उत्पन्न आणि चांगला परतावा दोन्ही हवा असेल, तर तुमच्या पेन्शनचे पैसे विभागून गुंतवा.४०% सुरक्षित पर्याय: तुमच्या पेन्शनचा ४०% हिस्सा ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) किंवा चांगल्या कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉझिट्स मध्ये टाका. यातून तुम्हाला दर महिन्याला एक ठराविक रक्कम मिळत राहील आणि तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील..३०% कमी धोका असलेले फंड: ३०% पैसे डेट म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवा. यात धोका कमी असतो आणि बचत खात्यापेक्षा जास्त फायदा होतो. हे फंड कमी काळ गुंतवणूक करण्यासाठी चांगले आहेत.२०% भविष्यासाठी: २०% रक्कम इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवा. लॉन्ग टर्ममध्ये, हे फंड महागाईचा मुकाबला करतात आणि तुमचे पैसे वाढवतात. यामुळे तुम्ही मोठी रक्कम जमा करू शकता.१०% वेगळा पर्याय: उरलेले १०% पैसे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मध्ये गुंतवा. हे रियल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे तुम्हाला नियमित उत्पन्न मिळतं..Premium|Share Market: ट्रम्प-पुतीन भेटीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम; भारतीय बाजारावर काय परिणाम..?.गुंतवणुकीला ऑटोमॅटिक करा आणि वर्षातून एकदा तपासाम्युच्युअल फंडात एसआयपी सुरू करा. त्यामुळे दर महिन्याला तुमच्या पेन्शनमधले पैसे आपोआप गुंतवले जातील. यामुळे तुम्हाला शिस्त लागते आणि तुमची गुंतवणूक सतत वाढत राहते.वर्षभरानंतर तुमच्या गुंतवणुकीचा आढावा घ्या. जर शेअर बाजार वाढल्यामुळे इक्विटीतली तुमची गुंतवणूक खूप वाढली असेल, तर त्यातला काही फायदा असेल तर तो काढून फिक्स्ड इन्कम सारख्या सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवा. यामुळे तुमचा पोर्टफोलिओ नेहमीच बॅलन्सड राहील..Premium|Share Market : शेअर बाजारात यशासाठी मानसिकताही महत्त्वाची!.टॅक्सबद्दल पण माहिती ठेवा!जसा तुमच्या पेन्शनवर टॅक्स लागतो, तसंच काही गुंतवणुकीच्या फायद्यावरही टॅक्स लागतो. म्हणून, ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेले डेट फंड किंवा कलम ८०सी अंतर्गत येणारे कर-बचत पर्याय निवडा.योग्य नियोजन, सुरक्षितता आणि वाढ यांचा विचार करून तुम्ही तुमच्या पेन्शनच्या पैशांची गुंतवणूक केली तर, तुम्ही निवृत्तीनंतरचं आयुष्य आरामदायी बनवू शकता, महागाईला तोंड देऊ शकता आणि भविष्यासाठी व्यवस्थित गुंतवणूक करून ठेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.