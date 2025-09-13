Premium| Managing Inherited Money: वारसा हक्कातून मिळालेल्या संपत्तीचं योग्य नियोजन कसं कराल?

आई-बाबा, आजी-आजोबा आणि सगळेच मोठे आपल्याला काहीना काही देत असतात. प्रेम, जिव्हाळा आणि सोबतच काही प्रमाणात आर्थिक संपत्ती. ही संपत्ती अनेकदा वारसाहक्काने मिळते. अशा वेळी अचानक आलेल्या या संपत्तीचं काय करावं हे आपल्याला नीट माहित नसतं आणि कळतही नसतं. गोंधळ उडतो तो वेगळाच. तुमच्या आई-बाबा, आजी-आजोबांनी तुमच्यासाठी ठेवलेला वारसा हा केवळ पैसा नसून, त्यांच्या कष्टाचं आणि प्रेमाचं प्रतीक आहे. जेव्हा तुम्हाला मोठी रक्कम किंवा मालमत्ता वारसा हक्काने मिळते, तेव्हा साहजिकच आनंद होतो पण, त्या सोबत थोडं दडपणही येतं. पण या मिळालेल्या पैशाचा योग्य वापर करून तुम्ही तुमचं भविष्य सुरक्षित करू शकता. या वारसा हक्काचं योग्य नियोजन कसं करावं, यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. आणि काही गोष्टी टाळणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. आता, नेमकं टाळायचं काय आणि करायचं काय? ते आपण 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून समजून घेउयात. .वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती मिळताना काय काळजी घ्यावी बरं?संपत्ती मिळाल्या नंतर त्याचं काय करायचं हे समजून घेण्यापूर्वी, संपत्ती मिळताना काय लक्षात असलं पाहिजे हे माहित असणंही महत्वाचं आहे. सी. ए. दिक्षा नाईक यांनी आपल्याला या संबंधित ३ महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. पहिलं म्हणजे, कागदपत्र नीट तपासून घ्या. दुसरं म्हणजे, टॅक्स किती लागतोय यावर लक्ष दिलं पाहिजे. त्याची विल्हेवाट सुरुवातीलाच लागणं आवश्यक आहे. आणि तिसरं आणि शेवटचं म्हणजे, पैसे आले की त्याचा वापर नीट करा. ते तुमच्या आर्थिक गरजांनुसार गुंतवा. आणि या तिन्ही गोष्टी कटाक्षाने पाळल्या तर तुम्हाला इतर गोष्टींची वेगळी काळजी घ्यायची गरज नाही. यासाठी तुम्हाला आधी गुंतवणूक करायची तयारी करावी लागेल आणि त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील..कोणताही निर्णय घाईघाईत घेऊ नका!सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घाईत कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नका.समजा तुम्हाला ५० लाख रुपये वारसा हक्काने मिळाले आहेत. लगेचच महागडी गाडी किंवा नवीन घर घेण्याऐवजी, तुम्ही ते पैसे काही काळासाठी बचत खात्यात ठेवू शकता आणि त्याच वेळी तज्ज्ञांशी चर्चा करू शकता. यामुळे तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीचा एक ठोस आराखडा तयार करता येईल.मिळालेल्या पैशाचं मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतःला थोडा वेळ द्या. वारसा हक्काने मिळालेल्या पैशांवर काही कर लागतो का, हे तपासणंही महत्वाचं आहे. आवश्यक असल्यास, एखाद्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन गुंतवणूक कशी आणि कशात करावी हेही समजून घ्या..आपत्कालीन निधी तयार करामिळालेल्या पैशातून किमान ६ ते १२ महिन्यांच्या खर्चासाठी एक आपत्कालीन निधी म्हणजेच Emergency Fund तयार करा.याचा उद्देश काय?तर, आपत्कालीन निधीचा मुख्य उद्देश म्हणजे नोकरी गमावणं, अचानक उद्भवलेली वैद्यकीय समस्या किंवा इतर अनपेक्षित खर्चांसाठी आर्थिक पाठिंबा देणं आहे. .हा निधी किती असावा? आणि गुंतवणूक कशात करायची?साधारणपणे, हा निधी तुमच्या ६ ते १२ महिन्यांच्या मासिक खर्चाएवढा असावा. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मासिक खर्च ५०,००० रुपये असेल, तर तुमचा आपत्कालीन निधी ३ लाख ते ६ लाख रुपयांच्या दरम्यान असायला हवा. हा निधी अशा ठिकाणी ठेवावा जिथून गरजेच्या वेळी तो सहज उपलब्ध होऊ शकेल..आता हा निधी कुठे ठेवावा?तर, यासाठी पर्याय आहेत:बचत खातं: तुम्हाला जेव्हा गरज असेल तेव्हा तुम्ही पैसे काढू शकता.लिक्विड म्युच्युअल फंड: हे फंड कमी वेळेत पैसे काढण्याची सोय देतात आणि तुलनेने बचत खात्यापेक्षा जास्त परतावा देतात.फिक्स्ड डिपॉझिट: तुम्ही काही रक्कम एफडीमध्येही ठेवू शकता. यामुळे, नोकरी गेल्यावर, अचानक आलेल्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तुम्हाला कोणावरही अवलंबून राहावं लागणार नाही..दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करातुमच्या तात्काळ गरजा पूर्ण झाल्यावर, उरलेल्या पैशातून संपत्ती निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुमचं ध्येय काय आणि धोका पत्करण्याची क्षमता (risk tolerance) यानुसार तुम्ही वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करू शकता. यामध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंड, मुदत ठेव, बाँड्स आणि निवृत्तीसाठीच्या योजनांचा समावेश होतो.इक्विटी म्युच्युअल फंड: तरुण पिढीसाठी, जास्त काळासाठी इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणं अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतं. शेअर बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असल्यामुळे यात जोखीम असते. पण, यात परतावा मिळण्याची शक्यता सुद्धा जास्त असते. त्यातही 'एसआयपी' म्हणजेच Systematic Investment Plan द्वारे गुंतवणूक सुरू करणं हा एक चांगला मार्ग आहे..मुदत ठेव: कमी जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट हा एक चांगला पर्याय आहे. यात निश्चित परतावा मिळतो, जो जोखीम घेऊ इच्छित नाही त्याच्यासाठी हा पर्याय उत्तम म्हणता येईल.बाँड्स: हे सरकारी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांद्वारे जारी केलेलं कर्जाचं साधन, ज्यावर निश्चित व्याज मिळतं. यात जोखीम कमी असतोच शिवाय नियमित उत्पन्नही असतं.निवृत्ती योजना: राष्ट्रीय पेन्शन योजना NPS किंवा भविष्य निर्वाह निधी EPF सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही तुमच्या निवृत्तीसाठी आर्थिक सोय करून ठेऊ शकता..Premium|Retirement Planning : सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे?.ठराविक विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी नियोजन करातुमच्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी या पैशांची गुंतवणूक करा- म्हणजे घर विकत घेणं, मुलांचं शिक्षण किंवा निवृत्तीची तयारी. गुंतवणुकीला जर तुम्ही ठराविक उद्दिष्टांशी जोडलत तर तुमचा पैसा सुरक्षित राहतो आणि तुम्ही अनावश्यक खर्च करणंही टाळता.लाईफस्टाईल इन्फ्लेशन टाळाहा एक मोठा सापळा आहे! हातात मोठी रक्कम आल्यावर खरेदी आणि चैनीच्या वस्तूंवर जास्त खर्च करण्याचा मोह होतोच. पण तुम्ही मात्र या मोहात अजिबात अडकू नका.वारसा हक्काने पैसे मिळाले म्हणून लगेचच महागडी कार घेणं किंवा आलिशान सुट्ट्यांवर वगैरे खर्च करणं यांसारख्या अनावश्यक गोष्टी टाळा. अचानक तुमच्या नेहेमीच्या जीवनशैलीत मोठे बदल करू नका. थोडीशी रक्कम स्वतःच्या आवडीनिवडीसाठी बाजूला ठेवा पण शक्यतो मोठा भाग मात्र तुमच्या भविष्यासाठी ठेवा..Premium| Lifestyle Inflation| पगारवाढ झाल्यावरही पैसे का पुरत नाहीयेत? मग तुम्हालाही lifestyle inflation भोवलंय!.पुढचं नियोजन कराज्याप्रमाणे तुमच्या आजी-आजोबांनी, आई-वडिलांनी तुमच्यासाठी संपत्ती ठेवली, त्याचप्रमाणे तुम्हीही तुमच्या पुढच्या पिढीसाठीचं नियोजन करू शकता. मृत्युपत्र अर्थातच विल किंवा ट्रस्ट तयार केल्याने मालमत्तेचं हस्तांतरण बरंच सोपं होतं आणि भविष्यातलय तुमच्या कुटुंबातल्या सदस्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळते.एकंदरीत, वारसा हक्काने मिळालेला पैसा हा केवळ आर्थिक मदत नसतो, तर तुमच्या पूर्वजांनी दिलेला एक वारसा असतो. त्याचं योग्य व्यवस्थापन करून तुम्ही फक्त तुमचंच नाही, तर तुमच्या पुढच्या पिढीचंही भविष्य सुरक्षित करू शकता. त्यामुळे, लगेचच मोठमोठ्या योजना आखण्याऐवजी, विचारपूर्वक आणि शांतपणे एक-एक पाऊल उचला. तुमचा हा प्रवास तुम्हाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देईल. 