Premium|How to Remember What You Read : वाचलं; पण लक्षात राहिलं का?

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inवाचलेल्या गोष्टींमधील बोध लक्षात ठेवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्या पुस्तकात पूर्णपणे मग्न होणं आणि त्याचा आनंद घेणं. थोडक्यात सांगायचं तर वाचलेलं लक्षात ठेवणं ही कोणतीही जादू नाही. ती जाणीवपूर्वक केलेली सवय आहे...बहुतेक जण म्हणतात, की ते जे वाचतात ते लक्षात राहत नाही... पण समस्या पुस्तकात नसते; ती आपण त्यांना कसं हाताळतो, यात असते. वाचन हे विचार आणि कृतीसाठी चांगला सराव ठरू शकतं; पण त्यासाठी फक्त डोळ्यांनी ओळी स्कॅन करणं पुरेसं नसतं; तर त्यात सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो.खाली दिलेल्या काही वैज्ञानिक आधार असलेल्या सोप्या पद्धती तुम्हाला वाचलेलं अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवायला मदत करतील. एक साधा नियम लक्षात ठेवा : पुस्तक वापरा, फक्त सजावटीसाठी ठेवू नका...सर्वप्रथम, पुस्तकाची निवड अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुमच्या उद्दिष्टांशी किंवा कुतूहलाशी संबंधित पुस्तक निवडलं; तर ते अधिक लक्षात राहतं. फक्त दिखाव्यासाठी किंवा तात्पुरत्या उत्सुकतेपोटी घेतलेलं पुस्तक मनात ठसत नाही. ज्या पुस्तकाचा तुम्हाला खरोखर उपयोग होणार आहे, ते पूर्ण वाचा आणि त्याचा वापर करा. वाचनासाठी ठरावीक वेळ द्या... २५ ते ४५ मिनिटांच्या लक्षपूर्वक सत्रांमध्ये वाचणं अधिक परिणामकारक ठरतं; कारण एकाग्रता स्मरणशक्तीला बळकटी देते..Premium|Benefits of Reading Books for Children : लहानपणी वाचून दाखवलं तरच किशोरवयात मुलं स्वतःहून वाचतील; वाचनाची आवड कशी जोपासावी?.पुस्तकाला कामाचं साधन समजणं ही पुढची महत्त्वाची पायरी आहे. पुस्तकं ही ट्रॉफी नाही; त्यांचा वापर करावा. मार्जिनमध्ये लिहा, महत्त्वाच्या ओळी अधोरेखित करा, आवश्यक ठिकाणी पानं वळवा. अशा शारीरिक सहभागामुळे मेंदू अधिक सक्रिय होतो आणि स्मरणशक्ती मजबूत होते. पुस्तक खराब होईल, या भीतीमुळे आपण त्याचा उपयोग टाळतो; पण खरं तर तुमच्या नोंदी म्हणजे तुमच्या विचारांचा ठसा असतो. जर स्वच्छ प्रत ठेवायची असेल; तर स्टिकी नोट्स किंवा वेगळी वही वापरा; पण लिहिणं थांबवू नका.केवळ ओळी अधोरेखित करण्याऐवजी, प्रत्येक प्रकरणाचा थोडक्यात सारांश लिहिण्याची सवय लावा. ओळींखाली रेषा ओढल्याने काहीतरी साध्य केल्याचा आभास निर्माण होतो; परंतु त्यातून त्या मजकुराची एकूण रचना स्पष्ट होत नाही.३०० पानांच्या माहितीपर (non-fiction) पुस्तकातील आशय लक्षात ठेवण्यासाठी एका साध्या पद्धतीचा वापर करता येईल. पहिल्या दहा दिवसांत दररोज ३० ते ४० पाने वाचा आणि प्रत्येक प्रकरणानंतर तीन ते पाच वाक्यांचा सारांश लिहा. त्यानंतरच्या दोन ते चार आठवड्यांच्या काळात, त्या पुस्तकातील एखादी कल्पना प्रत्यक्ष अमलात आणण्याचा प्रयत्न करा आणि त्याचे परिणाम नोंदवून ठेवा. जर ते पुस्तक खरोखरच उपयुक्त ठरले असेल, तर वेळोवेळी त्यातील माहिती पुन्हा तपासात राहा. या प्रक्रियेमुळे माहिती समजून घेण्यास आणि ती लक्षात ठेवण्यास मदत होते.वाचन करताना प्रश्न विचारण्याची सवय अत्यंत प्रभावी ठरते. वाचण्यापूर्वी शीर्षकं, उपशीर्षकं आणि चित्रं पाहून तीन ते पाच प्रश्न तयार करा. वाचनादरम्यान त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधा आणि ती कुठे मिळाली ते नोंदवा. वाचनानंतर पुस्तक न पाहता उत्तरं आठवण्याचा प्रयत्न करा आणि मग त्याची पडताळणी करा. ही ‘रिट्रिव्हल प्रॅक्टिस’ स्मरणशक्तीसाठी अत्यंत प्रभावी तंत्र आहे.तुम्हाला त्या पुस्तकातून काय समजले आहे, ते दुसऱ्या कोणालातरी समजावून सांगा. तुम्ही यावर चर्चा करू शकता किंवा ज्याला याचा फायदा होऊ शकेल, अशा कोणाला तरी हे शिकवू शकता. शिकवताना आपण विचारांची मांडणी अधिक स्पष्ट करतो आणि आपल्या समजुतीतील उणिवा समोर येतात. जर तुम्ही ६० ते ९० सेकंदांत एखाद्या प्रकरणाचा सारांश स्पष्टपणे सांगू शकत असाल; तर ते तुमच्या मनात व्यवस्थित बसलेलं असतं..दोन पानांचा ‘चीट शीट’एखादं प्रकरण किंवा संपूर्ण पुस्तक पूर्ण झाल्यावर दोन पानांचा संक्षिप्त ‘चीट शीट’ तयार करणंही उपयुक्त ठरतं. एका पानावर मुख्य कल्पना, मुद्दे किंवा फ्रेमवर्क लिहा आणि दुसऱ्या पानावर तुमचे वैयक्तिक निष्कर्ष आणि कृती लिहा. ही माहिती पुन्हा पाहिल्यास आठवण अधिक सुलभ होते.जोडणी करा, लक्षात ठेवानवीन माहिती आधीच्या ज्ञानाशी जोडणं ही स्मरणशक्ती वाढवण्याची आणखी एक महत्त्वाची पद्धत आहे. वाचनानंतर स्वतःला विचारा, ‘हे मला कशाची आठवण करून देतं?’ आधी वाचलेल्या पुस्तकांशी, कामातील अनुभवांशी किंवा वैयक्तिक आयुष्याशी संबंध जोडल्यास माहिती अधिक दृढ होते. साधे डायग्राम्स किंवा माइंड मॅप्स तयार केल्यासही आठवण पक्की राहते.तुम्हाला लागू होतात असे वाटणारे सल्ले लवकरात लवकर अमलात आणा. उदाहरणार्थ, एखाद्या पुस्तकात दिलेली सवय किंवा पद्धत आठवडाभर वापरून पाहा आणि त्याचे परिणाम नोंदवा. प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळालेलं ज्ञान अधिक टिकाऊ असतं. नियमित पुनरावलोकन ही सवयही तितकीच महत्त्वाची आहे. जर तुम्हाला संवाद कौशल्यांबाबत काही अडचण असेल आणि तुम्ही नुकतंच असं एखादं पुस्तक वाचलं असेल ज्यामुळे ती कौशल्यं आत्मसात करण्यास मदत होते; तर त्यातील महत्त्वाच्या टिप्सचा सारांश मांडा. तुमचे सारांश एक दिवस, एक आठवडा आणि एक महिन्यानंतर पुन्हा वाचा. प्रत्येक वेळी आधी स्वतः आठवण्याचा प्रयत्न करा आणि मग नोट्स पाहून पडताळा करा. यामुळे स्मरणशक्ती मजबूत होते. वाचन ही आपल्या कल्पनाशक्तीचा वापर करून भरपूर आनंद घेण्याची किंवा काहीतरी नवीन शिकण्याची एक संधी आहे. ते एक ओझे वाटू नये. दृष्टिकोनातील हा बदल खूप मदत करू शकतो. इतरांसोबत वाचन आणि चर्चा करणंही फायदेशीर ठरतं. समूहात चर्चा केल्याने वेगवेगळे दृष्टिकोन समोर येतात आणि आपली समज वाढते. एकाने सारांश सांगावा, दुसऱ्याने प्रश्न विचारावेत आणि तिसऱ्याने उदाहरणं द्यावीत; यामुळे विषय अधिक स्पष्ट होतो.वाचनासाठी योग्य वातावरण तयार करणंही आवश्यक आहे. लहानसहान व्यत्ययही एकाग्रता भंग करतात आणि समज कमी करतात. शांत वातावरणात, पेन आणि वही जवळ ठेवून वाचन केल्यास सहभाग वाढतो..रीडिंग लॉगची सवय‘रीडिंग लॉग’ तयार करणं ही दीर्घकालीन सवय आहे. वाचलेल्या पुस्तकांची शीर्षकं, सुरुवात आणि समाप्तीच्या तारखा, प्रकरणांचे सारांश, मुख्य मुद्दे आणि तुम्ही करणार असलेली कृती यांची नोंद ठेवा. ऑडिओ बुक्स किंवा सारांश हे उपयुक्त असले तरी, फक्त ऐकण्यावर अवलंबून राहणं पुरेसं नाही. त्यासोबत सारांश लिहिणं, चर्चा करणं किंवा प्रत्यक्ष वापर करणं आवश्यक आहे, अन्यथा माहिती दीर्घकाळ टिकत नाही. शेवटी, स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घ्या आणि वाचनाचा आनंद घ्या. कथा-कादंबऱ्या (फिक्शन) आणि माहितीपर साहित्य (नॉन-फिक्शन) या दोन्हीचे आपापले फायदे आहेत. वाचलेल्या गोष्टींमधील बोध लक्षात ठेवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्या पुस्तकात पूर्णपणं मग्न होणं आणि त्याचा आनंद घेणं. थोडक्यात सांगायचं तर, वाचलेलं लक्षात ठेवणं ही कोणतीही जादू नाही. ती जाणीवपूर्वक केलेली सवय आहे. पुस्तकं फक्त वाचण्यापुरती मर्यादित ठेवू नका; त्यांचा सक्रिय वापर करा. लिहा, सारांश तयार करा, समजावून सांगा, प्रत्यक्षात वापरा आणि पुन्हा वाचा. प्रत्येक पुस्तकाला ‘कार्यशाळा’ म्हणून पाहिलंत; तर तुमची स्मरणशक्ती अधिक सक्षम होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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