Premium| Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई विमानतळ महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देईल का?

जितेंद्र भार्गवsaptrang@esakal.comनवी मुंबई विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झाले. या विमानतळामुळे महाराष्ट्रासह मुंबईच्या आर्थिक, सामाजिक विकासात मोठी भर पडणार असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी टॉनिक ठरणार आहे. या विमानतळाची वैशिष्ट्ये आणि त्यातून होणाऱ्या फायद्यांबद्दल...भारतीय विमान सेवेत मुंबईचे एक विशेष स्थान आहे. १५ ऑक्टोबर १९३२मध्ये पहिल्यांदा जेआरडी टाटा यांनी नागरी उड्डाणसेवा चालवण्यात आली होती, कराची ते मुंबई. याच दिवशी आपण मानतो की, विमानसेवेची पायाभरणी करण्यात आली. जून १९४८मध्ये लंडनसाठी मुंबईतूनच पहिली विमानसेवा सुरू झाली. .भारतीय विमानसेवेत ज्या घडामोडी आहेत, त्या सर्वांत जास्त मुंबईतूनच होत आहेत. देशात विमानक्षेत्र वाढत गेले. मुंबई शहरात विमानतळाची अडचण होती. आवश्यक तेवढी क्षमता नव्हती. कोंडी होत होती. त्यामुळे देशातील इतर विमानतळाला त्याचा फायदा झाला, तिथून विमानसेवा चालवण्यात आली.मुंबईत विमान पार्किंग करण्यासाठी परवानगी मागितली जायची, तेव्हा सांगितले जायचे की ना पार्किंगसाठी जागा आहे लँडिंग आणि टेकऑफसाठी! आता जे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू होत आहे, त्याच्या दोन बाबी आहेत. एक नकारात्मक आहे, ती म्हणजे या विमानतळासाठी खूप वेळ लागला, तब्बल वीस वर्षे! विमानतळ तयार करण्यासाठी जमीन अधिकरणाचा प्रश्न होता, मात्र सरकारने ठाम निर्णय घेतला होता की, विमानतळ होईल तर इथेच होईल. .दुसरी बाब म्हणजे यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. विमान क्षेत्रामध्ये दोन गोष्टी होतात. एक, जुन्या विमानतळाचे नूतनीकरण करण्यात येते आणि जेवढी क्षमता वाढवता येईल तेवढी वाढवली जाते. जुने विमानतळ असते तिथे मोठे आलिशान विमानतळ बनवले जाऊ शकत नाही. कारण त्याला अनेक अडचणी असतात. एक नवी बिल्डिंग बनवणे आणि एका बिल्डिंगची क्षमता वाढवणे यामध्ये फरक असतो.मुंबई विमानतळाचे नूतनीकरण झाल्यावर त्यामध्ये अनेक कमतरता राहिल्या होत्या. खूप जास्त विस्तार केला जाऊ शकत नव्हता; पण आता नवी मुंबई एअरपोर्ट खूप आलिशान आहे आणि त्याची क्षमता खूप जास्त आहे. २ कोटी प्रवासी क्षमता आहे, ती ९ कोटीपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. आता एखादी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनी मुंबईत विमानसेवा सुरू करू इच्छित असेल त्याला स्लॉटचा कोणताही अडथळा येणार नाही. .त्यामुळे विमानसेवा वाढेल. मोठ्या इंडस्ट्री परिसराच्या बाजूला विमानतळ असल्यामुळे त्याला कार्गोचा फायदा होणार आहे. एक्स्पोर्ट सोपे होणार आहे. नवी मुंबईच्या आजूबाजूचा परिसर आहे, त्याचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. शहरीकरण वाढेल. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल. एखादे विमानतळ तयार झाल्यावर ते अर्थव्यवस्था वाढीसाठी टॉनिकचे काम करतात. विमानतळ तयार झाल्यानंतर हॉटेल तयार होतील. आजूबाजूला लोकांना राहण्यासाठी इमारती उभ्या राहतील. हे विमानतळ मुंबई शहरापासून दूर आहे; पण अटल सेतूमुळे प्रवास सोयीचा होणार आहे. आताही कुलाबा ते मुंबई विमानतळ हे अंतर पार करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. अनेकदा वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. एक-दीड तासाहून जास्त वेळ लागतो; परंतु नवी मुंबई विमानतळावर जाताना अटल सेतूमुळे वेळेची खूप बचत होते. .अंतर किती आहे यापेक्षा वेळ किती लागतो किंवा किती वेळेत पोहोचता हे महत्त्वाचे आहे. विमानतळाचा सगळा फायदा मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा वाढीसाठी होणार आहे. जेआरडी टाटांनी मुंबईतून विमानसेवा सुरू केली, तेच वैभव आता नवी मुंबईच्या विमानतळामुळे पुन्हा एकदा मिळणार आहे. हैदराबाद, बंगळूर, दिल्ली विमानतळही खूप मोठमोठे आहेत; पण आता मुंबईलादेखील एक विशाल विमानतळ मिळाले आहे. एकीकडे याची ख्याती होईल, तर दुसरीकडे आर्थिक लाभही मिळेल. कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तर मुंबई शहरासाठी आणि भारतीय विमान क्षेत्रासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे..Premium|Marathi Business : टचस्क्रीनच्या उत्पादनातील मराठी पाऊल.राज्यातील इतर शहरांनाही लाभनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे केवळ मुंबई महानगर क्षेत्रालाच नाही, तर राज्यातील इतर क्षेत्रांनाही लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी इंडस्ट्रिअल परिसर आहे. पुणे, सोलापूर किंवा छत्रपती संभाजीनगरसाठी निर्यातीला फायदेशीर ठरेल. इथे बनवलेल्या वस्तू, पिकवलेला भाजीपाला दुबईला पाठवणे सोपे होईल. त्यामुळे राज्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे.रोजगाराच्या संधीविमानतळामुळे स्वाभाविकच अनेक रोजगार उभे राहतात. विमान हाताळण्यासाठी, प्रवाशांच्या सेवेसाठी मनुष्यबळ लागेल. देखभाल दुरुस्तीसाठी तंत्रज्ञ लागतील. आजूबाजूला इंडस्ट्री सुरू होईल. त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होतील. इतकेच काय तर रिक्षा टॅक्सी सेवेपासून खासगी वाहतूक क्षेत्रासह सर्वच ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विमानतळ परिसरातच दहा हजार लोकांना रोजगार मिळेल..Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.व्यापाराला चालनानवीन इंडस्ट्री उभी राहिल्यावर लॉजिस्टिकची स्थिती काय, याचाही विचार केला जातो. विमानतळामुळे लॉजिस्टिकची अडचण दूर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे की, प्रत्येक गोष्ट इतकी मोठ्या प्रमाणात तयार केली जावी की भविष्यातील २५ वर्षांच्या गरजा त्यातून भागवता येतील. नवी मुंबई विमानतळ इतके मोठे आहे, ते भविष्यातील गरजादेखील भागवू शकेल. वाढीच्या आवश्यकतेनुसार विमानतळाची क्षमतादेखील वाढेल.मुंबई विमानतळाला दिलासानवी मुंबई विमानतळामुळे मुंबई विमानतळावरील ताण कमी होणार आहे. मुंबई विमानतळावर क्षमतेपेक्षा जास्त विमानसेवा चालवल्या जातात. विमानांच्या गर्दीमुळे लँडिंगच्या अडचणी येत होत्या, त्या येणार नाहीत. नवी मुंबईतून काही विमान सेवा असल्याने मुंबई विमानतळावरील वाहतूक सुरळीत होईल. यातून हवेच्या प्रदूषणाची समस्याही काही प्रमाणात सुटू शकते.(लेखक एअर इंडियाचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 