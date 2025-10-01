प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Solapur Textile Industry: सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगाला 'जीएसटी' सुधारणांमुळे नवी दिशा?

GST Reforms: वस्त्रोद्योगाला 'जीआय मानांकन' मिळाल्याने सोलापूरची ख्याती वाढली आहे. तरुणांसाठी स्टार्टअप आणि 'पीएम मित्रा पार्क'च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचे उत्तम मार्ग खुले
सरकारनामा टीम
आरती बेत

सोलापूरचा वस्त्रउद्योग हा केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. मोठा रोजगार देणारा अन् देशाची निर्यात भक्कम करणारा... या उद्योगाच्या बाबतीत ‘जीएसटी सुधारणा’ ही एक चांगली सुरुवात ठरेल.

आगामी काळात सूत (यार्न) उद्योगातील उलाढाल, जैविक उत्पादने, नवकल्पना अन् तरुण उद्योजकांसाठीच्या संधींमुळे हा उद्योग भविष्यात अधिक सशक्त होईल. सोलापूरच्या चादरी अन् टॉवेल जागतिक स्तरावर अधिक भक्कम स्थान मिळवतील, हेच या उद्योगाचे खरे यश मानावे लागेल.

