Premium| Solapur Textile Industry: सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगाला 'जीएसटी' सुधारणांमुळे नवी दिशा?

आरती बेत सोलापूरचा वस्त्रउद्योग हा केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. मोठा रोजगार देणारा अन् देशाची निर्यात भक्कम करणारा... या उद्योगाच्या बाबतीत ‘जीएसटी सुधारणा’ ही एक चांगली सुरुवात ठरेल. आगामी काळात सूत (यार्न) उद्योगातील उलाढाल, जैविक उत्पादने, नवकल्पना अन् तरुण उद्योजकांसाठीच्या संधींमुळे हा उद्योग भविष्यात अधिक सशक्त होईल. सोलापूरच्या चादरी अन् टॉवेल जागतिक स्तरावर अधिक भक्कम स्थान मिळवतील, हेच या उद्योगाचे खरे यश मानावे लागेल. .वस्तू अन् सेवा करामधील (जीएसटी) नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणा सोलापूरच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नव्याने एक चांगली सुरुवात ठरेल. आगामी काळात नव्या आव्हानांना पेलण्याची ताकद यामुळे मिळावी. सोलापूर महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक शहर केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यानेच नव्हे, तर वस्त्रोद्योगाच्या समृद्ध परंपरेनेही ओळखले जाते व वस्त्र उद्योगाच्या दृष्टीने भारताच्या औद्योगिक नकाशावर एक महत्त्वाचे स्थान आहे. १८७७ मध्ये पहिल्या सूतगिरणीची स्थापना झाल्यापासून सोलापूरने ‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हणून ख्याती मिळवली. या शहराने हातमाग, वाफेवर चालणाऱ्या गिरण्या आणि नंतर यंत्रमागाच्या (पॉवरलूम) माध्यमातून एक औद्योगिक क्रांती अनुभवली. सोलापूरच्या चादरी आणि टेरी टॉवेल यांची ओळख देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातही झाली आहे. .सोलापूरच्या चादरी अन् टॉवेल हे उत्पादन केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही प्रसिद्ध झाले. विशेषतः सोलापूरच्या जॅक्वार्ड (Jacquard) डिझाइन असलेल्या चादरी आणि उच्च दर्जाचे ‘टेरी टॉवेल’ यांना ‘जीआय मानांकन’ (Geographical Indication) टॅग मिळालेला आहे. या उत्पादनांनी सोलापूरला भारताचे ‘टॉवेल हब’ म्हणून ओळख मिळवून दिली आहे. सध्या सोलापूरमध्ये वस्रोद्योगाची सुमारे ६०० सुक्ष्म, लघु अन् मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत. यापैकी ३५० युनिट ‘इंटिग्रेटेड’ प्रकारात मोडतात म्हणजे कापसाच्या सुतापासून तयार वस्त्रापर्यंत सर्व प्रक्रिया एकाच छताखाली होतात. .कापूस सूत उलाढालीचे केंद्रसोलापूर वस्त्रउद्योग हा सूत उलाढालीचे केंद्राच्या (यार्न टर्नओव्हर) दृष्टीने एक मोठा केंद्रबिंदू आहे. सुमारे १६ हजार यंत्रमागांपैकी१२,००० लूम्स टेरी टॉवेलचे उत्पादन करतात. यार्नपासून तयार वस्त्रापर्यंतची साखळी सोलापूरमध्ये कार्यरत असून, दररोज सुमारे दोन लाख किलो टॉवेलचे उत्पादन होते. या उद्योगात महिलांचे आणि स्थलांतरित कामगारांचे मोठे योगदान आहे. विशेषतः अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहत, परिसरात अनेक उद्योग कार्यरत आहेत. यात महिलांचा सहभाग विडी उद्योगात अन् पुरुषांचा टॉवेल उत्पादनात आहे. .बाजारातील पकड आणि निर्यातसोलापूरचे टेरी टॉवेल अन् चादरी भारतातच नव्हे तर अमेरिका, युरोप, दक्षिण आफ्रिका, इराण आणि इस्रायलमध्येही निर्यात होतात. २०२४ मध्ये सोलापूरने ६१८ कोटी रुपयांच्या टॉवेलची निर्यात केली. त्यापैकी २०० कोटींची निर्यात केवळ अमेरिकेत झाली. हॉटेल, रुग्णालये, समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्ट आणि उच्चभ्रू ब्रँडमध्ये सोलापूरची उत्पादने वापरली जातात. सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत सोलापूरचे उत्पादक लुधियाना अन् उत्तर भारतातील स्पर्धकांशी स्पर्धा करत आहेत. पण दर्जा आणि डिझाइनमुळे सोलापूरचे उत्पादन अधिक पसंतीस उतरते. .शुल्कसंरचनेचा प्रश्न मार्गीकेंद्र सरकारने नुकतीच ‘जीएसटी’ दरांमध्ये सुधारणा करत वस्त्रोद्योगासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तयार कपड्यांवर २५०० रुपयांपर्यंत जीएसटी दर ५ टक्के करण्यात आला. मॅनमेड फायबर आणि यार्नवर जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला. टेरीटॉवेल, चादरी, नॅपकिन या सारख्या फॅब्रिक्सवर जीएसटी दर १२ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यात आला. यामुळे उत्पादन खर्चात घट झाली आणि ‘एमएसएमई युनिट’साठी खेळते भांडवल (वर्कींग कॅपिटल) सुलभ झाले. या सुधारणा उलट शुल्क संरचनेचा (Inverted Duty Structure) प्रश्न सोडवतात. पूर्वी इनपुटवर म्हणजे कच्चा माल खरेदीवर जास्त ‘जीएसटी’ आणि आउटपुटवर कमी ‘जीएसटी’ असल्यामुळे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’मध्ये (आययटीसी) अडकून पडत होता. आता यार्न, फायबर आणि तयार वस्त्र यावर समान दर लागू झाला असल्यामुळे कार्यशील भांडवल मुक्त होईल. ‘आयटीसी’चा परतावा जलद मिळेल. उत्पादन खर्चात घट होणार आहे. स्पर्धात्मक निर्यातीला त्यामुळे पाठबळ मिळेल. .जैविक वस्त्र निर्मितीजीएसटी सुधारणा करताना केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्राबद्दल घेतलेली भूमिका पुढील काळातील नव संशोधनाकडे चालना मिळण्यासाठी पूरक ठरणार आहे. जागतिक ग्राहक आता पर्यावरणपूरक वस्त्रांकडे वळत आहेत. सोलापूरमध्ये जैविक वस्त्रनिर्मितीची मोठी संधी पुढील काळात समोर आली आहे. जैविक यार्न्स, ऑर्गेनिक कॉटन, रासायनिक खतांशिवाय पिकवलेला कापूस उत्पादनात संशोधन अन् त्यापासून उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल. बांबू फायबर : कमी पाण्यात वाढणारा, श्वास घेणारा आणि टिकाऊ, हेम्प : जलद वाढणारा, कीटकनाशकांशिवाय पिकणारा फायबर, टेन्सेल फायबर : युकॅलिप्टसपासून तयार होणारा बायोडिग्रेडेबल फायबर, पुनर्निर्मित यार्न्स (रिसायकल्ड पॉलीएस्टर), प्लॅस्टिक बाटल्यांपासून तयार होणारा फायबर. ओपन एंड स्पिनिंग हे पुनर्निर्मित यार्नसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान वापरास चालना मिळेल. अशा सुतांपासून जॅक्वार्ड इंटरलॉक आणि मॉईश्चर विकिंग फॅब्रिक तयार करता येतात. सोलापूरमध्ये अशा यार्नचे उत्पादन केंद्र उभारण्याची मोठी संधी आहे. .नवकल्पना अन् तंत्रज्ञानसोलापूर वस्त्रोद्योग आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामध्ये ‘एआय’आधारित डिझाइन सॉफ्टवेअर, ग्राहकांच्या पसंतीनुसार डिझाइन तयार करणे, डिजिटल लूम्स : जॅक्वार्ड आणि संगणकीकृत विव्हिंग (कम्प्युटराईज वीव्हिंग) यंत्रणा, स्मार्ट फॅब्रिक : तापमान नियंत्रित, अँटी-बॅक्टेरियल आणि मॉईश्चर विकिंग कपडे वस्रोद्योगांची दिशा ठरवणारी ठरतील. ‘ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म’वर स्वतःचे ब्रँड ग्राहकांसमोर आणले जातील..Premium|Short term mutual funds : संभाव्य व्याजदरकपातीचा लाभार्थी फंड.तरुण उद्योजकांसाठी संधीसोलापूरमध्ये तरुण उद्योजकांसाठी वस्त्रोद्योगात प्रवेश करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. नवउद्योगांसाठी (स्टार्टअप) अनुदान : ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाच्या योजनांमधून प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य. पीएम मित्रा (पीएम-मित्रा) टेक्सटाइल पार्क :आधुनिक यंत्रणा आणि क्लस्टर आधारित विकास. सीएसआर उपक्रम : उद्योगांच्या कॉर्पेरेट सोशल फंडातून महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण रोजगार अन् हरित उत्पादनासाठी सामाजिक गुंतवणूक शक्य होणार आहे. तरुणांनी नवीन यंत्रणा, हरिततंत्रज्ञान, संगणकीकरण अन् ‘डिजिटलायझेशन’चा वापर करून सोलापूरच्या ‘टेरी टॉवेल’ आणि चादरींच्या मागणीला पूरक उत्पादन सुरू करणे आवश्यक आहे..Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?.जागतिक बाजारपेठेतील संधीसोलापूरचे उत्पादक पारंपरिक वस्त्रे (एथिनिक फॅशन), ‘प्लस साईज गारमेंट’, ‘ॲडाप्टिव्ह क्लोथिंग’ या बाजारपेठेत येत आहेत. ‘हेरिटेज रिव्हायवल’ आणि हातमाग आधारित उंची (प्रीमियम) वस्त्रांची मागणी वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, 