Premium| H-1B Visa: अमेरिकेतील बहुतांश भारतीय कुशल कामगारांसाठी महत्त्वाचा असलेला H-1B व्हिसा संकटात?

मधुबन पिंगळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एच१बी’ व्हिसाचे शुल्क एक लाख डॉलर करण्याचे जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणेमुळे अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणारे बहुतांश भारतीयांसाठी हाच व्हिसा उपयुक्त आहे. त्यामुळे, भारतीयांमध्येही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांच्या या आदेशाचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. कंपन्यांकडूनही कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निर्णय न घेता, संयमाने निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. उच्चशिक्षणाबरोबर नोकरीसाठी भारतातून अमेरिकेत जाण्याचे प्रमाण कायम आहे. यासाठी ‘एच१बी’ व्हिसा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच, ‘एच१बी’चा कोटा आणि त्याच्या शुल्कावर चर्चा होत असते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी घोषणा दिली आहे. तसेच, अन्य देशांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एच१बी’ व्हिसाचे शुल्क एक लाख डॉलर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हे शुल्क सध्याच्या व्हिसाधारकांना आहे की केवळ नव्या व्हिसासाठी आहे, याविषयी संदिग्धता आहे. मात्र, अमेरिकेत नोकरी करत असलेल्या भारतीयांमध्ये याविषयी चिंतेचे वातावरण आहे. .न्यूयॉर्कलाच पसंतीएच१बी व्हिसाधारकांकडून अमेरिकेत प्रवेश करताना, प्रामुख्याने न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी या राज्यांनाच प्राधान्य देण्यात येते. या यादीमध्ये वॉशिंग्टन डीसी, व्हर्जिनिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, असे २०२३मधील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे..कुशल मनुष्यबळासाठी...अमेरिकेने १९९०मध्ये व्हिसाच्या नियमांमध्ये अनेक बदल केले. त्यामध्ये ‘एच१बी’ व्हिसाचीही सुरुवात करण्यात आली.अमेरिकेतील कंपन्यांना विशिष्ट प्राविण्याची गरज असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये परदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्याची सवलत या व्हिसाद्वारे मिळाली. यातून या कर्मचाऱ्यांना सहा वर्षांपर्यंत अमेरिकेमध्ये राहण्याची मुभा मिळाली.या नियमानुसार घटनात्मक मर्यादा प्रतिवर्ष ६५ हजार व्हिसाची असून, अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण किंवा डॉक्टरेट घेणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी २० हजार असे दरवर्षी ८५ हजार व्हिसा देण्याचा नियम करण्यात आला आहे.गणित, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी वैद्यकीय विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमधील नोकऱ्यांमध्ये हा व्हिसा वापरण्यात येतो.‘एच१बी’ व्हिसाद्वारे नोकरी करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना किमान वार्षिक ६० हजार डॉलर वेतन द्यावे लागते..अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चालनाच‘एच१बी’ व्हिसाद्वारे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळत असल्याचा दावा या व्हिसाचे समर्थन करताना करण्यात येतो.‘एच१बी’ व्हिसाद्वारे उच्चकौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींनाच रोजगार देण्यात येतो, तर अमेरिकी नागरिकांची कौशल्ये वेगळी असल्याने ते परस्परांना पूरकच आहेत.. परदेशी नागरिकांना मिळणारे वेतन ते अमेरिकेतच खर्च करतात, त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला फायदाच होतो.अमेरिकी कंपन्यांना अमेरिकेतच कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे, ते विस्तारासाठी अन्य देशांऐवजी अमेरिकेचाच विचार करतात.स्थलांतरितांकडूनही अमेरिकेतच नवे व्यवसाय निर्माण केले जातात. त्यामुळे, नवा रोजगारही निर्माण होतो.स्थलांतरितांच्या नव्या कल्पना आणि नावीन्यपूर्ण रोजगारामुळे विकासाला आणखी चालना मिळते..चारपैकी तीन ‘एच१बी’धारक भारतीयअमेरिकेने २०२४ या आर्थिक वर्षामध्ये ३,९९,३९५ ‘एच१बी’ व्हिसा मंजूर केले. यातील प्रत्येक चार व्हिसामधील तीन व्हिसा भारतीयांना मिळाला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर चीनचा क्रमांक लागतो.देश २०२४मधील ‘एच१बी’ व्हिसाधारक प्रमाण (टक्क्यांमध्ये)भारत २,८३,३९७ ७१.०चीन ४६,६८० ११.७फिलिपिन्स ५,२४८ १.३कॅनडा ४,२२२ १.१दक्षिण कोरिया ३,९८३ १.०मेक्सिको ३,३३३ ०.८तैवान ३,०९९ ०.८पाकिस्तान ३,०५२ ०.८ब्राझील २,६३८ ०.७नायजेरिया २,२७३ ०.६अन्य ४१,४७० १०.४.स्थानिकांचा वाढता विरोधअमेरिकेतील अनेक संघटनांकडून ‘एच१बी’ व्हिसाला विरोध होतो. कंपन्यांकडून या व्हिसाचा गैरवापर होतो. स्थानिकांना रोजगार देण्याऐवजी कमी मोबदल्यामध्ये परदेशी नागरिकांना नोकरी देण्यात येते, असा आरोप करण्यात येतो. या व्हिसाद्वारे काम करणाऱ्या ६० हजार डॉलर वार्षिक वेतन देण्यात येते. तेच काम अमेरिकी नागरिक करत असेल, तर त्याला एक लाख डॉलर किंवा त्यापेक्षा जास्त मोबदला द्यावा लागतो. त्यामुळे कंपन्यांकडून पैसे वाचविण्यासाठी या व्हिसाचा वापर करण्यात येतो, अशी टीकाही होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.