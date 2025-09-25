Premium| Ishiba's Resignation: इशिबा यांच्या राजीनाम्यामुळे जपानचे क्वाडमधील स्थान धोक्यात?

डॉ. मनीष दाभाडेपंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे जपान पुन्हा एकदा राजकीय अस्थैर्यामध्ये ढकलला गेला आहे. देशांतर्गत आव्हाने आणि प्रादेशिक तणाव वाढत असल्यामुळे, जपानला स्थिर नेतृत्वाची गरज होती. या काळामध्ये इशिबा यांनी दिलेला राजीनामा जपानसाठी मोठा धक्का आहे. जपानमध्ये १९५५पासून लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे (एलडीपी) वर्चस्व आहे. मात्र, या पक्षाला लागोपाठच्या निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे एक वर्षांचा काळ पूर्ण करण्याआधीच इशिबा यांना राजीनामा द्यावा लागला. अमेरिका आणि जपान यांच्यामध्ये नुकताच व्यापार करार झाला. या करारावरून निर्माण झालेली नाराजी ही ‘एलडीपी’च्या पराभवामागील एक महत्त्वाचे कारण होती. मात्र, इशिबा यांचा राजीनामा हा एका नेत्याचे पतन नाही, तर यातून जपानच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेमध्ये दिसणारी खोल दरी दर्शविते. महासत्तांच्या स्पर्धांतील तणाव आणि ‘क्वाड’सारख्या प्रादेशिक गटांसाठीची प्रतिष्ठा या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. भारतासाठी आणि हिंद-प्रशांत दृष्टिकोनानेही जपानमधील कोणतीही घडामोड तितकीच महत्त्वाची ठरते. .एकेकाळी जपान राजकीय स्थैर्यासाठी ओळखला जात होता. मात्र, सातत्याने होणारा नेतृत्वबदल ही जपानची ओळख होऊ पाहात आहे. शिंझो अबे यांनी २०२०मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर, कोणताही पंतप्रधान एक किंवा दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकलेला नाही. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि नेतृत्वातील शैथिल्य यांमुळे जनतेची या नेत्यांवर नाराजी होती. संरक्षण धोरणांतील अनुभवी नेते म्हणून इशिबा यांच्याकडे नेतृत्व आले आणि पूर्वसुरींनी गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळविण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडे होती. मात्र, लवकरच अधिकार प्रस्थापित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांत गणिते चुकली. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्यावरच उलटला आणि ७० वर्षांत प्रथमच ‘एलडीपी’ला प्रथमच कनिष्ठ सभागृहातील बहुमत गमवावे लागले. या आत्मघाती पावलामुळे त्यांच्या प्रशासनाची स्थिती कमकुवत झाली, विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढला. त्यानंतर वरिष्ठ सभागृहांतील बहुमतही ‘एलडीपी’ने गमावले आणि इशिबा यांना पदावर पाणी सोडावे लागले..महागाईने विश्वास गमावलाजपानमधील या राजकीय नाट्यामागे तेथील अंतर्गत जनभावना महत्त्वाची आहे. येनची घसरण, इंधन व अन्नपदार्थांच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या महागाईमुळे जपानी नागरिक त्रस्त आहेत. दीर्घकाळ चलन फुगवटा नसल्यामुळे जपानमध्ये स्थिरता आहे. त्यामुळे हा महागाईचा धक्का सामान्य जनतेला बसला. दैनंदिन जीवनात दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची भावना वाढली आणि नागरिकांनी मतपेटीतून संताप व्यक्त केला. पाठोपाठच्या गैरव्यवहारांमुळे ‘एलडीपी’ची विश्वासार्हता ढासळली आहे. त्यातच, अबे यांच्या हत्येनंतर राजकीय नेत्यांचे वादग्रस्त ‘युनिफिकेशन चर्च’बरोबरील घनिष्ठ संबंध उघड झाले आहेत. तसेच, आर्थिक निधीतील अनियमितता आणि गैरव्यवस्थापनाचे प्रकारही समोर आले आहेत. त्यामुळे ‘एलडीपी’ची प्रतिमा मलिनच होत गेली. इशिबा सत्तेवर आल्यानंतर, या जबाबदारी त्यांच्या डोक्यावर सुरुवातीलाच आल्या. त्या कुशलपणे दूर करण्यात त्यांना अपयश आले..व्यापार कराराचा फटकाअमेरिकेबरोबरील व्यापार करार हा शेवटचा आघात ठरला. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर, अमेरिकेने पुन्हा जपानवरील आयात शुल्क वाढवले. त्याचा फटका जपानच्या वाहन उद्योगाला बसला आणि त्यातून व्यापक आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यावर इशिबा यांनी चर्चेला प्राधान्य दिले. अनेक महिन्यांच्या चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर अमेरिका-जपान यांच्यामध्ये व्यापार करार झाला. त्यात जपानकडून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू देण्याच्या हमीनंतर, अमेरिकेने आयात शुल्क मागे घेतले. या करारासाठी एक मोठा अडथळा दूर झाला, असे वर्णन इशिबा यांनी केले. .मात्र, जनतेला हा करार पसंत पडला नाही. जपानने अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करली, या करारामुळे जपानचे देशांतर्गत कृषी क्षेत्र धोक्यात आले आणि परदेशात प्रचंड निधी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. या करारासाठी ‘एलडीपी’ने राष्ट्रीय हितसंबंधांचा बळी दिला, असे रचितकथन विरोधकांनी तयार केले. त्यामुळे अमेरिकेबरोबरील करार हा जपानचा राजनैतिक विजय म्हणून न पाहता, त्यातून जनतेच्या नाराजीला अधिकच खतपाणी मिळाले.जपानमध्ये आता अंतर्गत राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण अविभाज्यपणे परस्परांशी जोडले गेलेले आहे, ही गोष्ट इशिबा यांच्या राजीनाम्यातून अधोरेखित होते. महागाई, आयात शुल्काचा वाद आणि आर्थिक असुरक्षितता या देशांतर्गत बाबी थेट बाह्य घटकांशी आणि मित्रदेशांच्या अस्थिरतेशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. ही परिस्थिती जपानमधील नेत्यांसाठी कायमस्वरूपी तणाव निर्माण करते. त्यांना देशांतर्गत मतदारांमधील विश्वासार्हता जपतानाच, अमेरिकेच्या अतार्किक मागण्याही पूर्ण कराव्या लागतात. हा समतोल सांभाळण्यात अपयशी ठरलेले इशिबा हे पहिलेच नेते नाहीत. त्यांच्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या नेत्यांनाही याच परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल..स्थैर्य महत्त्वाचेभूराजकीय परिस्थितीमुळे जपानमधील या नेतृत्वबदलांच्या घडामोडींचे महत्त्व वाढते. जपानचे शेजारी देशांबरोबरील संबंध सातत्याने तणावपूर्ण राहिले आहेत. पूर्व चीन समुद्राच्या वादावरून चीनने लष्करी दबाव वाढविला आहे. उत्तर कोरियाकडून अण्वस्त्र हल्ल्यांची धमकी देणे सुरूच आहे. रशियाचे चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्याबरोबरील संबंध वाढत असून, या त्रिशक्तीचा उदय होत असल्याचे संकेत सतत मिळत आहेत. इशिबा यांच्या राजीनाम्याची घटना घडत असतानाच, लष्करी संचलनाच्या निमित्ताने चीन, रशिया व उत्तर कोरियाचे नेते बीजिंगमध्ये एकत्रित आले होते. हिंद-प्रशांत विभागातील लोकशाही शक्तीविरोधातील शक्तींच्या या आघाडीचे हे चित्र या संचलनात दिसून येत होते. त्यामुळेच, परदेशातील विश्वासार्ह ताकदीसाठी देशांतर्गत स्थैर्य का अपरिहार्य आहे, ही गोष्ट जपानसाठी ठळकपणे दाखवून देतात..धोरणबदल नाही, तरीही...या अडचणी असूनही, एक धोरणात्मक घटक म्हणून जपानची वाटचाल मूलभूतपणे बदलण्याची शक्यता कमी आहे. गेल्या दशकात जपानने प्रादेशिक सुरक्षेत आपली भूमिका सातत्याने वाढवली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर घेतलेल्या शांततावादी भूमिकेपासून दूर येत जपानने सक्रिय संरक्षण धोरणाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. यासाठी संरक्षण खर्च दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणे, लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांच्या क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतासोबतच्या सुरक्षा भागीदाऱ्या अधिक दृढ करणे हे जपानच्या या प्रवासातील प्रमुख टप्पे ठरले आहेत. शिंझो अबे यांनी मांडलेली ‘मुक्त आणि खुला हिंद-प्रशांत विभाग’ ही संकल्पना आता जपानमध्ये पक्षीय पातळीवर एकमताने स्वीकारली गेली असून, तीच देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. नेतृत्वातील अस्थिरतेमुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा वेग कमी होऊ शकतो, परंतु त्याची व्यापक दिशा थांबवली जाणार नाही..आर्थिक शक्ती, राजनैतिक दृष्टी आणि तंत्रज्ञानाची क्षमता यांचा विचार करता जपान हा क्वाड गटासाठी महत्त्वाचा देश आहे, त्यामुळे जपानमधील घडामोडी ‘क्वाड’वरही लक्षणीय परिणाम करतात. सागरी क्षेत्रातील माहितीपासून ते लवचिक पुरवठा साखळ्यांपर्यंत क्वाडच्या प्रकल्पांचे अवलंबन प्रामुख्याने जपानच्या साधनसंपत्तीवर आणि नेतृत्वावर आहे. जपानचे पुढील पंतप्रधान देशांतर्गत पुनर्बांधणीमध्ये व्यग्र राहिले, तर या गटामध्ये जपानची सक्रियता कमी होण्याचा धोका आहे. चीनला तोलण्यासाठी ‘क्वाड’ला एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या भारतासाठी जपानची स्थिरता अत्यावश्यक आहे. जपान आणि भारत हे केवळ सहधोरणकर्ते नाही, तर जपान हा भारतीय पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि संपर्क प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाचा गुंतवणूकदारही आहे..भारताशी सहकार्यभारत आणि जपान यांच्यातील भागीदारी काही वर्षांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात दृढ झाली आहे. विविध क्षेत्रांतील पुरवठा साखळ्यांसाठी दोन्ही देश परस्परांचे विश्वासार्ह भागीदार आहेत, संवेदनशील तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यात येत आहे आणि सागरी सुरक्षाही बळकट करण्यामध्ये द्विपक्षीय भागीदारी महत्त्वाची आहे. जपानने भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली असून, सेमीकंडक्टर आणि दुर्मीळ खनिजांमध्ये भारताला सहकार्य करण्याची जपानची तयारी आहे. तसेच, दोन्ही देशांमधील संयुक्त लष्करी सरावामुळे पूर्व आशियामध्ये जपान हा भारताचा सर्वांत महत्त्वाचा सामरिक भागीदार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. .विविध क्षेत्रांतील या सहकार्याबरोबरच, अमेरिकेच्या आयात शुल्काच्या दबावामुळे दोन्ही देशांना समान आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आर्थिक दबावाचा सामना करण्यासाठी आणि बहुध्रुवीय आशियाई व्यवस्था निर्माण करणे या आव्हानांमुळे दोन्ही देशांना नैसर्गिक सहकारी म्हणून आणखी जवळ आणले आहे.इशिबा यांच्या कार्यकाळात व्यक्त करण्यात आलेल्या कटीबद्धतेविषयी जपानचे नवे नेतृत्व काय भूमिका घेते, याकडे भारत आणि हिंद-प्रशांत विभागाचे लक्ष लागले आहे. धोरण पूर्ण बदलण्याची शक्यता नसली, तरीही अंमलबजावणीतील वेगाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. पुरवठा साखळीतील अडथळे, प्रादेशिक संघर्ष किंवा मानवी आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तत्काळ प्रतिसाद देण्याची ‘क्वाड’ची क्षमता विचलित झालेल्या जपानमुळे कमकुवत होऊ शकते. .Premium|Nepal Social media ban: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेचा भारतावर काय परिणाम..?.जपानची सुरक्षा आणि समृद्धी हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या स्थैर्यापासून वेगळी नाही, अशी सामरिक संस्कृती जपानमध्ये विकसित झाली आहे, ही आश्वासक बाब आहे. ही गोष्ट व्यक्तीकेंद्री नाही आणि इशिबा यांच्या उत्तराधिकाऱ्यालाही ती मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.इशिबा यांचा राजीनामा हा जपानच्या सततच्या नेतृत्वबदलाच्या राजकारणातील एक नेहमीचा भाग वाटू शकतो, परंतु त्याचे परिणाम खूपच खोलवर आहेत. अंतर्गत अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तणाव आणि प्रादेशिक सुरक्षेचा दबाव कशा पद्धतीने एखाद्या नेत्याला पदच्युत करू शकते आणि देशाचा नवा प्रवास निश्चित करते, हे यातून दिसून आले. .Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .देशांतर्गत स्थैर्य निर्माण करताना जागतिक पटलावरील भान हरवू न देणे, ही जपानच्या पुढील पंतप्रधानांसमोरील खरी कसोटी असेल. या अस्थिरतेच्या टप्प्यामुळे पुनरुज्जीवित ताकद निर्माण होईल आणि जपान मुक्त, खुले व स्थिर आशियाचा आधारस्तंभ राहील, हीच क्वाड’साठी आणि भारताच्या अमेरिकेबरोबरील व्यापार करारानंतर जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा दिला. या करारामुळे जनतेतील वाढलेल्या नाराजीचा फटका त्यांना बसल्याचे मानले जाते. आता सत्ताबदलानंतर जपानच्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील धोरणामध्ये फार बदल होणार नाही. मात्र, या सहकार्यातील वेग कमी झाला, तर त्याचा परिणाम 'क्वाड'वरही होण्याची शक्यता आहे. 