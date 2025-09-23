Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी?

मधुबन पिंगळे म्यानमारमध्ये लष्कराने २०२१मध्ये केलेल्या बंडानंतर परिस्थिती ढासळत आहे. हा देश आता गृहयुद्धामध्ये अडकला आहे. ईशान्य भारतातील चार महत्त्वाच्या राज्यांना लागून म्यानमारची सीमा आहे. त्यामुळे या चारही संवेदनशील राज्यांच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने म्यानमारमधील घडामोडींकडे पाहणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच आग्नेय आशिया आणि चीन या दोन्ही दृष्टीनेही म्यानमारचे सामरिक महत्त्व भारताला विसरता येणार नाही. ईशान्य भारतातील देशविरोधी घटक आणि शेजारी देशांमधील कमकुवत व्यवस्थेचा त्यांना होणारा फायदा हा विषय भारतासाठी कायम डोकेदुखीचा ठरला आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांमधील अतिरेकी संघटनांचा उपद्रव बऱ्याच अंशी कमी झाला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये मणिपूर आणि नागालँडमधील परिस्थिती चिंताजनक होत आहे. .अशातच म्यानमारमध्ये (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) २०२१मध्ये झालेले लष्कराचे बंड आणि त्यानंतर लष्करविरोधी संघटनांशी त्यांचा तीव्र संघर्ष होत आहे. त्यामुळे म्यानमारमधील स्थैर्य संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे रखाइन प्रांतातील हिंसाचार आणि रोहिंग्यांची घुसखोरी या मुद्द्याबरोबरच म्यानमारमधील अन्य मुद्देही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असून, त्याकडेही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.भारत आणि म्यानमारची सीमा १६०० किलोमीटरची असून, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या चार राज्यांमध्ये ही सीमा आहे. भारताप्रमाणेच म्यानमारवरही ब्रिटिशांचे राज्य होते आणि त्यांना १९४८मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. अन्य शेजारी देशांप्रमाणे तेथेही संसदीय लोकशाही व्यवस्था निर्माण झाली होती. मात्र, १९६२मध्ये जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने बंड केले आणि सत्ता ताब्यात घेतली. त्यानंतर तेथील व्यवस्थेवरील लष्कराची पकड कायम असून, आंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून लष्कराची दडपशाही सुरूच आहे. .लष्कराची दडपशाहीम्यानमारमधील ही व्यवस्था काही अधिकाऱ्यांच्या हातामध्येच एकवटून राहिली आहे. (त्यामुळेच या सरकारला जुंता सरकार अशी ओळख आहे.) लोकशाही व्यवस्थेसाठी आंदोलने होत राहिली आणि लष्कराकडून ती चिरडण्यात आली. लोकशाहीवादी कार्यकर्त्या आंग सान स्यू की यांनाही बहुतांश काळ नजरकैदेमध्येच ठेवण्यात आले आहे. अखेरीस १९९०मध्ये लष्कराने पहिल्यांदा निवडणुका घेतल्या. त्या निवडणुकीमध्ये आंग सान स्यू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’चा (एनएलडी) विजय झाला. त्यावेळीही स्यू की नजरकैदेतच होत्या. या निकालामुळे लष्करशाही जनतेमध्ये तितकी लोकप्रिय नाही, याची जाणीव अधिकाऱ्यांना झाली. त्यामुळे त्यांनी हा निकाल स्वीकारलाच नाही. त्याऐवजी नियोजनबद्ध लोकशाही आणण्याचा कार्यक्रम पुढे केला..सत्ता राखण्याचा प्रयत्नअखेरीस २००८मध्ये नवी राज्यघटना आणण्यात आली. त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा पाहता, सत्ता लष्कराच्या हातून जाऊच नये, यासाठी केलेली तजवीज दिसते. सरकारमधील महत्त्वाची मंत्रालये लष्करी अधिकाऱ्यांकडे राहतील, संसदेतील २५ टक्के जागा लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील. तसेच, राज्यघटनेतील दुरुस्तीवर लष्करी अधिकाऱ्यांना नकाराधिकार असेल. लोकनियुक्त सरकारला केवळ नागरी व्यवस्थेवर लक्ष ठेवता येऊ शकेल, असे नियम करण्यात आले होते. त्यातील आणखी एक नियम पाहिल्यानंतर लष्कराचा मूळ हेतू समोर आला. हा नियम म्हणजे, न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावलेल्या किंवा परदेशी व्यक्तीबरोबर विवाह केलेल्या व्यक्तीला सरकारचे प्रमुखपद भूषविता येणार नाही, असा हा नियम होता. .स्यू की या बहुतांश काळ नजरकैदेत होत्या आणि त्यांनी ब्रिटिश व्यक्तीशी विवाह केला आहे. त्यामुळे त्यांना सरकारपासून दूर ठेवण्यासाठी हा नियम केल्याचे मानले जात होते. त्यामुळे २०१०मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर त्यांच्या पक्षाने बहिष्कार टाकला आणि लष्कराचा पाठिंबा असलेला ‘युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’चा विजय झाला. त्यानंतर २०१५मध्ये झालेल्या निवडणुकीवेळी स्यू की यांच्याकडे पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व नव्हते, मात्र त्यांचा पक्ष निवडणुकीच रिंगणात होता. अपेक्षेप्रमाणे ‘एनएलडी’ सत्तेवर आला. स्यू की अध्यक्ष झाल्या नसल्या, तरी स्टेट कौन्सिलर झाल्या..पकड निसटू लागलीयानंतर नोव्हेंबर २०२०मध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकीत ‘एनएलडी’ला ४७६पैकी ३९६ जागा मिळाल्या, तर लष्कराचे बाहुले असणाऱ्या ‘युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ला अवघ्या ३३ जागा मिळाल्या. हा निकाल लष्करासाठी धोक्याची घंटा होती. त्यावर लष्कराने या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आणि या नव्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनापूर्वीच फेब्रुवारी २०२१मध्ये लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली. स्यू की यांच्यासह ‘एनएलडी’च्या नेत्यांना ताब्यात घेतले. अन्य अनेक नेत्यांना भूमिगत व्हावे लागले. लष्कराचे प्रमुख मिन आंग हलियांग यांच्याकडे सर्व सत्ता एकवटली. त्यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. लष्कराच्या या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी आणि लोकनियुक्त सरकार पुन्हा स्थापन करण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. लष्कराने त्यांच्याविरुद्धही बळाचा वापर केला. त्यात सहाशेपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला. विरोधी गावांमध्ये अनेक अत्याचार केले. त्यातूनच लष्कराविरोधातील असंतोष वाढला आणि लष्करविरोधी संघटना अधिक आक्रमकपणे सक्रिय झाल्या..लष्कराला कडवा विरोधसद्यस्थितीला म्यानमारमध्ये लष्कराबरोबरच २५पेक्षा जास्त सशस्त्र संघटना सक्रिय आहेत. यातील बहुतांश संघटना लष्करविरोधी असून, काही संघटना लष्कराला मदतही करत आहेत. एका आकडेवारीनुसार, लष्कराकडे देशाच्या क्षेत्रफळापेक्षा २१ टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा ताबा उरला आहे. तर पीपल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ), कारेन नॅशनल युनियन (केएनयू) यांसारख्या संघटनांची ताकद वाढत आहे. लष्कराने बंड केल्यानंतर, पीडीएफकडे ६५ हजारांचे बळ होते, ते आता ८५ हजारांपर्यंत पोहोचले आहे, असा दावा या संघटनेकडून करण्यात येतो. शान प्रांतामध्ये लष्करविरोधी संघटनांनी अनेक हल्ले केले आहेत. यासाठी बॉम्बपासून ड्रोनपर्यंत सर्व प्रकारच्या आयुधांचा वापर करण्यात आला आहे. थायलंड सीमेवरील कयाह प्रांत, पश्चिमेला रखाइन आणि उत्तरेला शान या प्रांतामध्ये लष्कराची डोकेदुखी वाढली आहे. शान प्रांतामध्येच २०२३मध्ये १८०पेक्षा जास्त लष्करी चौक्यांवर हल्ले झाले आहेत..रोहिंग्यांचा नरसंहाररोहिंग्या मुस्लिमांच्या नरसंहारामुळे म्यानमार काही वर्षांमध्ये चर्चेमध्ये आले आहे. रखाइन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लिमांचे प्रमाण मोठे आहे. तर, स्थानिक बमार वंशीय लोक बहुसंख्य आहेत. त्यांच्या मते, ब्रिटिश १८२३मध्ये म्यानमारमध्ये आले आणि तोपर्यंत रोहिंग्या म्यानमारमध्ये नव्हते. ते बंगाली असून, त्यांना या देशामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यावरून लष्करी सरकारने १९८२मध्ये नागरिकत्व कायदा करून, त्यात मूलनिवासींची व्याख्या केली. त्यामध्ये रोहिंग्यांना नागरिकत्वच नाकारण्यात आले. रोहिंग्यांची ‘अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ या गटाने ऑक्टोबर २०१६ ते ऑगस्ट २०१७मध्ये हल्ले केले. त्यामुळे रोहिंग्या आणि स्थानिकांमधील तणावाचा भडका उडाला. या हल्ल्यांमध्ये काही सैनिकांचाही मृत्यू झाला. त्यानंतर लष्कराने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०१७मध्ये केलेल्या हल्ल्यांमध्ये ६७०० रोहिंग्या मुस्लिमांचा मृत्यू झाला. तर, सात लाखांपेक्षा जास्त जणांनी पलायन केले. त्यानंतर स्थलांतर सुरूच असून, बांगलादेशामध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या निर्वासित आहेत. भारताच्या सीमावर्ती भागांमध्ये एक लाख ७० हजार म्यानमारी नागरिकांनी आसरा घेतला आहे. अनधिकृत घुसखोरांची संख्या त्यापेक्षा अदिक आहे. थायलंडमध्ये म्यानमारमधील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांनी आसरा घेतला आहे..पाश्चिमात्यांपासून दूरचम्यानमारच्या या लष्करशाहीला संयुक्त राष्ट्रांसह पाश्चिमात्य देशांनी कायमच विरोध केला आहे. म्यानमारमध्ये अनेक मोठ्या समस्या असल्या, तरीही पाश्चिमात्य देशांची मदत घ्यायला म्यानमार तयार नाही. म्यानमारमध्ये २८ मार्च रोजी भूकंपाचा मोठा धक्का बसला. या भूकंपात दोन हजारांचा मृत्यू झाला, तर हजारो इमारती कोसळल्या. त्यावेळी पाश्चिमात्य देशांनी मदतीचा हात पुढे केला; मात्र, ही मदत द्यायची कशी आणि कोणाकडे, असे प्रश्न निर्माण झाले. तर, आपले सरकार कमकुवत करण्यासाठी या मदतीचा उपयोग करण्यात येईल, अशी भीती लष्कराला होती..चीनचा हस्तक्षेपम्यानमारचा विचार करताना, चीन हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. चीनसाठी आग्नेय आशिया आणि त्याहीपेक्षा त्यातून मिळणारा हिंदी महासागराचा मार्ग हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच, चीनने म्यानमारमध्ये लष्करशाही सरकारबरोबरच लोकप्रिय ‘एनएलडी’ आणि सर्व लष्करविरोधी घटकांना हाताशी धरले आहे. अनेक भागांतील शस्त्रसंधींमध्ये चीनचा सहभाग दिसून आला आहे. चीनला लागून असणाऱ्या शान प्रांतामध्ये केएनयू या संघटनेबरोबरही चीनने शस्त्रसंधी केली आहे. या भागातून जाणारा मार्ग चीनच्या युनान प्रांताला थेट हिंदी महासागरापर्यंत नेतो. हा मार्ग मलाक्का सामुद्रधुनीला पर्याय होऊ शकतो. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चे (बीआरआय) याशिवाय, दुर्मिळ खनिजे, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या साठ्यांवरही लक्ष आहे. त्यामुळेच चीनचा म्यानमारमधील भारतासाठीही म्यानमार महत्त्वाचा आहे. भारताने १९९०च्या दशकात पूर्वेकडे पाहा हे धोरण स्वीकारले, तर २०१४मध्ये आग्नेय आशियातील देशांबरोबरील आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संबंध वाढविण्यासाठी 'ॲक्ट ईस्ट' धोरण सुरू केले. आग्नेय आशियाला जोडण्यासाठी म्यानमार हे भारतासाठी प्रवेशद्वार आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग, कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट रुट तयार करण्यात येत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे भारत आणि थायलंडमधील काम पूर्ण होत आले आहे. मात्र, म्यानमारमधील काम प्रलंबित आहे. काही ठिकाणी या प्रकल्पांवरील कामगारांवर हल्ल्यांचे प्रकारही घडले आहेत. लष्करी सरकारबरोबरील भारताचे संबंधही मर्यादित अर्थाने सुरू होते. आता वाढती अस्थिरता आणि चीनचा वाढता वावर भारताला त्रासदायक ठरणारा आहे. .Premium| Social Media Geopolitics: नेपाळमधल्या घटनेतून भारताने काय धडा घ्यावा? जागतिक राजकारणात भारत कसा टिकणार?.म्यानमार सीमेवर घनदाट जंगले असून, या भागात म्यानमारच्या लष्कराविरोधातील गटांनीही अड्डे केले आहेत. याशिवाय, सीमावर्ती भागातील तस्करी आणि अवैध आर्थिक जाळे वेगाने वाढल्याचे दिसून आले आहे. लाकूड, मौल्यवान रत्ने यांसह अमली पदार्थांची तस्करी वाढली आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्येही तस्करी वाढली आहे. तसेच, या भागांमध्ये शस्त्रास्त्रांची तस्करीही वाढल्याचे दिसून आले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारामागे म्यानमारमधील घुसखोरांची भूमिका होती, हा आरोप झाला आहेच. एकूणच, म्यानमारमधील अस्थिर परिस्थिती भारतासाठी चिंतेची असून, त्यातून ईशान्येकडील डोकेदुखी वाढण्याची भीती आहे. 