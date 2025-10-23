Premium| Share Buyback Offers: बायबॅकचे नियम बदलल्याने गुंतवणूकदारांना मोठा फटका?

शेअर बाजारात आपण वेगवेगळे मार्ग वापरून नफा कमवत राहण्याच्या प्रयत्नात असतो. फार पूर्वीपासून, शेअर बाजारात नफा कमावण्याचा एक अत्यंत आकर्षक मार्ग म्हणजे 'शेअर बायबॅक'. बायबॅक म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी स्वतःचे शेअर्स गुंतवणूकदारांकडून परत विकत घेते. आतापर्यंत, ही प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी एक उत्तम, जवळपास 'कर-मुक्त' नफ्याची संधी होती. मात्र, गेल्या वर्षीपासून सरकारने हे नियम इतके बदलले आहेत की, तुमच्याकडे असलेल्या शेअरची किंमत जास्त असूनही बायबॅक ऑफर स्वीकारणं तुम्हाला तोट्याचं ठरू शकतं.पण इतकी चांगली संधी असूनही, बायबॅक गडबडीचं का आहे बरं? समजून घेऊयात 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... .जुने आणि सोपे नियम३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत बायबॅकचे नियम गुंतवणूकदारांसाठी खूप फायदेशीर होते:टॅक्स कंपनी भरायची: शेअर्स परत घेणाऱ्या कंपनीला त्या व्यवहारावर २०% दराने कर भरावा लागत होता.गुंतवणूकदारांना 'नो टॅक्स': सर्वात महत्वाचं म्हणजे, शेअर्स विकणाऱ्या गुंतवणूकदाराला (म्हणजे तुम्हाला) या नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. त्यामुळे, बायबॅकद्वारे मिळालेलं उत्पन्न तुमच्या हातात पूर्णपणे कर-मुक्त येत होतं, ज्यामुळे ही संधी खूप आकर्षक ठरत होती..नवीन आणि कठोर नियम१ ऑक्टोबर २०२४ पासून सरकारने हे चित्र पूर्णपणे बदलेलं आहे. आता बायबॅकच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम तुमच्या खिशावर मोठा भार टाकणार आहे:संपूर्ण रक्कम 'लाभांश': बायबॅकच्या माध्यमातून गुंतवणूकदाराला मिळालेली संपूर्ण रक्कम आता 'डिव्हिडंड इनकम' म्हणून गणली जात आहे.उच्च दराने कर: या 'डिव्हिडंड इनकम'वर तुमच्या वैयक्तिक 'टॅक्स स्लॅब' नुसार कर लागतो. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, त्यांचा कर दर ३५% किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. हा तसा खूप मोठा दंड आहे!.कॅपिटल लॉसचा तोकडा तोडगा: तुम्ही ज्या किमतीला शेअर्स खरेदी केले होते, ती किंमत 'कॅपिटल लॉस' म्हण्जेच भांडवली तोटा म्हणून दाखवण्याची परवानगी आहे. पण या तोट्यामुळे होणारी कर-बचत खूप कमी, म्हणजे फक्त १४.९५% पर्यंतच होते.या बदलांमुळे, आता बायबॅकचा व्यवहार अगदी कठोर झाला आहे. कारण कंपनीने तो नफ्यातून केला नसला तरीही, गुंतवणूकदाराला मिळालेली संपूर्ण रक्कम 'डिव्हिडंड' मानून त्यावर मोठ्या दराने टॅक्स लावला जातोय..'नुकसान' समजून घेऊ...या नव्या नियमामुळे नेमका किती फरक पडतो, हे इन्फोसिसच्या एका उदाहरणाने पाहूया. प्रसिद्ध कंपनी इन्फोसिसच्या बायबॅक ऑफरची किंमत १,८०० रुपये प्रति शेअर आहे, तर खुल्या बाजारातील किंमत १,५०० रुपये प्रति शेअर आहे. तुमच्याकडे असे १०० शेअर्स आहेत आणि तुम्ही ते १,००० रुपये प्रति शेअरला खरेदी केले आहेत असं समजू.वरवर बघता खुल्या बाजारापेक्षा बायबॅकचा व्यवहार फायद्याचा वाटू शकतो, पण तसं नाही...१. बायबॅक: जर तुम्ही कंपनीच्या ऑफरनुसार १,८०० रुपये प्रति शेअरने १०० शेअर्स विकले, तर तुम्हाला एकूण १,८०,००० रुपये मिळतील. मात्र, नव्या नियमानुसार या संपूर्ण रकमेवर 'डिव्हिडंड इनकम' म्हणून टॅक्स लागेल, जो साधारण ३४.०२% दराने अंदाजे ६१,२३६ रुपये इतका भरेल. तुम्हाला तुमच्या खरेदी किमतीवर 'कॅपिटल लॉस' दाखवून सुमारे १४,९५० रुपयांची कर-बचत होईल. त्यामुळे, तुमच्या हातात उरणारी रक्कम असेल १,३३,७१४ रुपये..२. खुला बाजार: याऐवजी, तुम्ही खुल्या बाजारात १,५०० रुपये प्रति शेअरने १०० शेअर्स विकले तर, तुम्हाला एकूण १,५०,००० रुपये मिळतील. या व्यवहारात तुमचा नफा ५०,००० रुपये इतका असेल. या नफ्यावर LTCG नुसार अंदाजे १५% दराने टॅक्स लागेल, जो सुमारे ७,४७५ रुपये असेल. त्यामुळे, तुमच्या हातात उरणारी रक्कम असेल १,४२,५२५ रुपये.आता, बायबॅकची किंमत खुल्या बाजारापेक्षा २०% जास्त असूनही, नव्या टॅक्समुळे गुंतवणूकदाराला खुल्या बाजारात शेअर्स विकले तर जास्त मिळतात, तर बायबॅकमध्ये तुलनेने कमीच मिळतात. या उदाहरणात सुद्धा, बायबॅकमध्ये तुम्हाला ८,८११ रुपयांचा तोटाच होतोय!तुमच्या शेअर्सची खरेदी किंमत कितीही कमी असली तरी, बायबॅकच्या संपूर्ण रकमेवर लागणाऱ्या प्रचंड टॅक्समुळे हे नुकसान टळत नाही..Premium|Gold Rate : सोन्याची तेलावर कुरघोडी, पुढच्या पाचच वर्षांत तेलाची मागणी घटणार? .मग हे कठोर नियम कशासाठी?सरकारने हा कठोर नियम आणण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे गैरवापर थांबवणं:कर चुकवेगिरी: काही कंपन्या, विशेषतः परदेशी कंपन्यांच्या भारतीय उपकंपन्या जुन्या करारांचा गैरवापर करायच्या. ते 'डिव्हिडंड' देण्याऐवजी 'बायबॅक' करून प्रमोटर कंपन्यांना कर-मुक्त फायदा मिळवून देत होते.प्रमोटर्सचा फायदा: जास्त उत्पन्न असलेले कंपनीचे प्रमोटर्स म्हणजे मालक डिव्हिडंडऐवजी बायबॅकचाच मार्ग निवडायचे. कारण डिव्हिडंडवर त्यांना ३५% पेक्षा जास्त टॅक्स भरावा लागत होता, तर बायबॅकवर फक्त २०% टॅक्स होता.हा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि बायबॅक हा 'डिव्हिडंड'चा पर्याय बनू नये यासाठी, सरकारने बायबॅकच्या संपूर्ण रकमेला थेट 'डिव्हिडंड इनकम' मानून त्यावर उच्च दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला..Premium| India's Defense Future: भविष्यातील युद्धे अल्गोरिदमवर अवलंबून असतील का? संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन काय?.सामान्य गुंतवणूकदाराचा प्रश्नहा कठोर नियम फक्त गैरवापर करणाऱ्या अनलिस्टेड कंपन्यांसाठीच ठेवता आला नसता का?सूचीबद्ध कंपन्यांच्या सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी, फक्त नफ्याच्या रकमेवर (बायबॅक किंमत - खरेदी किंमत) 'कॅपिटल गेन' म्हणून टॅक्स लावणं जास्त योग्य ठरलं असतं.सध्या तरी, बायबॅक टॅक्समधील या बदलामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हातात येणारं उत्पन्न कमी झालेलं आहे. परिणामी, बायबॅकची ऑफर असूनही ती टाळणंच जास्त फायदेशीर ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 