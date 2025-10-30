Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?

युगांक गोयल, कृती भार्गवस्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने केंद्रीय नियोजनावर लक्ष दिले. ज्यात व्यापक स्तरावरील आकडेवारीला महत्त्व दिले गेले. जिल्हास्तरावरील सूक्ष्म मांडणी तपशील अप्रस्तुत वाटू लागले. ब्रिटिशकाळात जिल्ह्यांचा बारकाईने अभ्यास करून तयार होणाऱ्या ‘गॅझेटियर’ना ‘डिजिटल’ युगात कालबाह्य ठरवण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला, की एकेकाळी अत्यंत दस्तावेजीकरण असलेला आपल्या देशाचा सांगोपांग अद्ययावत तपशील हळूहळू विस्मृतीत गेला. अपयशाची या कहाणीमागे आपल्या क्षमतांची कमतरता नव्हे तर कल्पनाशक्तीच्या मर्यादा आहेत. ब्रिटिशकालीन भारतात जेव्हा एखाद्या ‘ब्रिटिश डेप्युटी कमिशनर’ची एखाद्या नव्या जिल्ह्यात नेमणूक होत असे, तेव्हा त्याच्या हाती एक जाडजूड ग्रंथ दिला जात असे. तो म्हणजे ‘गॅझेटियर’. हा भारताचा जिल्हानिहाय विश्वकोश होता. त्यात त्या जिल्ह्याबाबतची सर्व माहिती असायची. यात त्या जिल्ह्याचा भूगोल, लोकसंख्या, रूढी-परंपरा, आर्थिक व्यवहार, महसुली नमुने आणि ऐतिहासिक संदर्भ अशी सविस्तर माहिती तपशीलवार दिलेली असायची. भारताच्या प्रत्येक तपशीलाचे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन) करण्याविषयी ब्रिटिशांचा आग्रह हा केवळ शैक्षणिक जिज्ञासेतून आलेला नव्हता. .तो ग्रंथ फक्त माहितीचा स्रोत नव्हता; ब्रिटिशांच्या सत्तेचे ते तंत्र होते. या ग्रंथांनी ब्रिटिश महासत्तेला आपल्या वसाहतींतील राज्यकारभार शक्य झाला. त्यांनी ज्ञानाचे प्रशासकीय कौशल्यात रुपांतर केले. एक शतक उलटले आहे. कधी भारतीय समाज आणि राज्यव्यवस्थेच्या आकलनाचे केंद्र असलेले तेच ‘गॅझेटियर’ आज ग्रंथालयांत धूळ खात पडले आहेत. बहुतेकांच्या विस्मृतीत गेले आहेत. सुशिक्षित वर्गातीलही फारच थोड्यांना त्यांच्या अस्तित्वाची कल्पना आहे. कधी काळी परकीयांनी नकाशांवर रेखाटलेला, मोजलेला आणि सूक्ष्म तपशिलात वर्णन केलेल्या स्वतंत्र भारताने आज आश्चर्यकारकरीत्या स्वतःचेच वर्णन करणे थांबविले आहे, हा विरोधाभासच आहे..वसाहतकालातील माहितीचे साधनभारतामध्ये ‘गॅझेटियर’निर्मिती ही एक नियोजनबद्ध आणि शिस्तबद्ध प्रक्रिया होती. १८१५ ते १८८१ या काळात ‘गॅझेटियर’च्या सुरुवातीच्या खंडांमध्ये लहान प्रांत आणि संस्थानांची माहिती नोंदवली जात होती. त्यानंतर डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर यांनी या प्रयत्नाला शिस्तबद्ध, सुयोजित, सुसंघटित रूप दिले आणि १८८१ मध्ये ‘इम्पीरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया’ या नऊ खंडांच्या संचाचा पाया रचला, जो १९०९ पर्यंत २६ खंडांपर्यंत विस्तारला. या प्रवासाचा परिपाक १९०३ ते १९१४ दरम्यान प्रकाशित झालेल्या ‘डिस्ट्रिक्ट गॅझेटियर’मध्ये झाला. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दोन खंड असत. मजकुराचा समावेश असलेल्या खंडात त्या जिल्ह्याचा भूगोल, इतिहास, समाज, भाषा, अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनाचे वर्णन केलेले असे. दुसरा सांख्यिकीय माहिती असलेला खंड वेळोवेळी अद्ययावत केला जाई. भारताच्या जीवनशैलीचे जवळपास सर्वच पैलू या ग्रथांत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. .भूविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, भाषा, धर्म, उपासना, वंश, जमाती असा कोणताही विषय सुटला नाही. ग्रंथपाल डग्लस मॅथ्यूज यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘हे ग्रंथ एका विशाल देशाचे सविस्तर अन् सर्वसमावेशक वर्णन’ होते. ब्रिटिशांसाठी हे ज्ञान केवळ शैक्षणिक नव्हते, तर प्रशासनाचे साधन होते. भारताच्या विविधतेला शासनाच्या चौकटीत बसवून समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या स्थानिक आकलनाची गरज होती, आणि या ‘गॅझेटियर’नी ही गरज भागवली. तथापि, या ज्ञानाला ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी हेतूपासून पृथक करता येत नाही. ‘ब्रिटिश गॅझेटियर’नी परकीय नजरेतून भारताची मोजणी करता येईल, त्याचे गणन होऊन त्याचा आवाका लक्षात येईल अन् त्याच्यावर शासन करता येईल, यासाठी हे दस्तावेजीकरण नक्कीच केले. ब्रिटिशांच्या अफाट बुद्धिमत्ता अन् चातुर्याचे ते दस्तावेज होते. परंतु त्याच वेळी ते मानसिक हिंसेचेही प्रतीक होते. या ‘गॅझेटियर’नी प्रवाही, जिवंत जीवनशैलीला आकडेवारीच्या कणखर चौकटीत बद्ध केले. .आज ही ‘गॅझेटियर’ वाचणे म्हणजे भारताचा अनुभवसिद्ध, विस्तृत आणि श्रेणीबद्ध पद्धतीने मांडलेला एक वसाहतकालीन आरसाच पाहिल्यासारखे आहे. ब्रिटिशांनी ही ‘गॅझेटियर’ लिहिली ती राज्य करण्यासाठी. भारतीयांनी स्वतःला समजून घेण्यासाठी ते वाचायला सुरुवात केली. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळातले भारतीय गॅझेटियर, जरी भारतीय लेखनशैलीत साकारले गेले, तरी अनेकदा १९ व्या शतकातील त्याच ब्रिटिशकालीन चौकटी अन् साचेबद्ध दृष्टिकोनांची पुनरावृत्ती करत राहिले. ही ‘भारतीय गॅझेटियर’ही भारतीय समाजाचे बदलते स्वरूप समजून घेण्याऐवजी जुन्या वर्गीकरणांमध्ये त्याला बंदिस्त करत राहिली..स्वातंत्र्योत्तर भारतात उपेक्षा१९४७ नंतरच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतात ‘गॅझेटियर’ची परंपरा पुढे चालू ठेवण्याबाबत प्रामाणिक आणि व्यापक आशावादातून प्रयत्न झाले. १९५५ मध्ये यासाठी एक राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती स्थापण्यात आली आणि तत्काळ बॉम्बे (आताचा महाराष्ट्र) व तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी कामाला सुरुवात केली. त्याचे उद्दिष्ट दूरदर्शी होते. वसाहतवादी काळातील प्रशासकीय ‘हँडबुक’ असलेल्या या ‘गॅझेटियर’चे रूपांतर भारतीय दृष्टिकोनातून अद्ययावत आणि साम्राज्यवादी पूर्वग्रहांपासून मुक्त अशा एका आधुनिक, नागरिकाभिमुख ज्ञानकोशात करण्याचा त्यामागील हेतू होता. मात्र, या प्रयत्नांचा आवेग फार काळ टिकला नाही. १९७५ पर्यंत मंजूर झालेल्या ‘गॅझेटियर’पैकी अर्ध्याहून कमी प्रकाशित झाले अन् संपूर्ण उपक्रम हळूहळू ढासळू लागला. आज ‘गॅझेटियर’ विभाग अनेक राज्यांत केवळ नावापुरते अस्तित्वात आहेत. कार्यक्षमतेपेक्षा प्रशासकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यापुरते. काही ठिकाणी हे विभाग संबंध नसलेल्या मंत्रालयांच्या अखत्यारित हरवून गेलेले आहेत. .उदाहरणार्थ हरियाना आणि बिहारमध्ये राजस्व आणि आपत्ती व्यवस्थापन, तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सांस्कृतिक व्यवहार विभागाच्या अखत्यारित गॅझेटियर प्रकाशन विभाग येतो. या विभागांचे कार्य अनियमित झाले आहे, त्यांचा कार्यादेशही अस्पष्ट आहे आणि त्यांचे सार्वजनिक अस्तित्व जवळपास नाहीसेच झाले आहे. या ‘गॅझेटियर’च्या ‘ऑनलाईन’ उपलब्धतेच्या पाहणीवरून याबाबत किती दुर्लक्षा अन् उपेक्षा झाली आहे, हे स्पष्ट होते. कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाना, केरळ, ओडिशा, बिहार आणि अरुणाचल प्रदेश ही केवळ सात राज्ये आपल्या ‘गॅझेटियर’ना नियमितपणे अद्ययावत ठेवतात. सोळा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे अंशतः किंवा अपूर्ण अभिलेख आहेत, तर चौदा राज्यांकडे जवळपास काहीच अद्ययावत उपलब्ध नाही. यात धोरणांच्या नवोन्मेषासाठी प्रसिद्ध असलेले तमिळनाडूसुद्धा समाविष्ट आहे..कल्पनाशक्तीची मर्यादाब्रिटिश वसाहतकालीन भारताशी तुलना केल्यास हे चित्र विलक्षण विरोधाभासी दिसते. जे एकेकाळी ब्रिटिश साम्राज्याच्या सविस्तर दस्तावेजीकरणाच्या यंत्रणेला पोषक होते ते आज स्वतंत्र गणराज्यात प्रशासकीय उदासीनतेच्या ठिगळांनी शिवलेले वस्त्र बनले आहे. या ऱ्हासाच्या कारणांमागे प्रशासनाइतकीच विचारधाराही आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने केंद्रीय नियोजनावर लक्ष दिले. ज्यात व्यापक स्तरावर आकडेवारीला महत्त्व दिले गेले अन् सूक्ष्म, जिल्हास्तरावरील मांडणी, तपशील अप्रस्तुत वाटू लागले. जिल्ह्यांचा बारकाईने अभ्यास करून तयार होणाऱ्या ‘गॅझेटियर’ना डिजिटल युगाच्या दृष्टीने कालबाह्य ठरवण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की, एकेकाळी अत्यंत दस्तावेजीकरण असलेला आपल्या देशाचा अद्ययावत सांगोपांग तपशील हळूहळू विस्मृतीत गेला. अपयशाची या कहाणीमागे आपल्या क्षमतेच्या कमतरता नव्हे, तर कल्पनाशक्तीच्या मर्यादा आहेत. जो देश आपल्या समृद्ध नोंदी, दस्तावेजीकरणामुळे जगाला मोहवत होता, तोच देश आता आपल्या स्थानिक वास्तवांविषयी मौन राखून बसला आहे, हा त्यातील विरोधाभास आहे..विस्मरणाची किंमतत्या विस्मरणाची अन् मौनाची किंमत केवळ अभिलेखीय पातळीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ही उपेक्षा लोकशाहीच्या आत्म्यालाच धक्का देणारी आहे. स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थित दस्तवेजीकरणाच्या अभावामुळे शासन अन् वास्तवातील तपशीलात एक मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. आज कोणत्याही जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट दिल्यास अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय यांनी यथार्थपणे वर्णन केल्यानुसार ‘थोड्याशा माहितीने भरलेली पृष्ठे’ दिसतात. औपचारिक वाक्यरचना, हरवलेला इतिहास आणि अनेक वर्षांपासून अद्ययावत न झालेली माहिती. एका जिल्ह्याच्या ज्ञानसंग्रहात काय असावे, याबद्दल देशभरात ना कोणते ठराविक मानक आहे, ना कोणती एकसंध दृष्टी. मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. नागेश्वरन यांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, भारतातील सरासरी जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे. म्हणजे अनेक सार्वभौम देशांपेक्षा अधिक. .तरीसुद्धा आपण या प्रचंड प्रशासकीय एककांवर शासन अपूर्ण, कालबाह्य आणि असमान, विस्कळीत वितरित माहितीच्या आधारे करतो. विश्वासार्ह, अद्ययावत जिल्हास्तरीय माहितीशिवाय धोरणनिर्मिती हा एक प्रकारचा अंदाजपंचे केलेला प्रयोग बनतो. जे मोजता येत नाही ते सुधारता येत नाही अन् जे वर्णन केले जात नाही ते दिसूनही येत नाही. परिणामी स्थानिक दस्तावेजीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाची ऐकण्याची आणि प्रतिसाद देण्याची क्षमता म्हणजेच प्रशासकीय क्षमता कमकुवत झाली आहे. ‘गॅझेटियर’चा आत्मा पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे केवळ जुन्या खंडांचे ‘डिजिटायझेशन’ करणे किंवा भूतकाळाची आठवण ठेवणे नव्हे. तर सतत दक्ष देण्याच्या संस्कृतीचे पुनर्स्थापना करणे गरजेचे आहे. म्हणजे एखाद्या स्थळाला सर्वार्थाने जाणून घेणे हेच खरे त्या विषयाला न्याय देण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल आहे. .त्यामुळे असे दस्तावेजीकरण होत असल्याचा विश्वास पुन्हा दृढ करणे, प्रत्येक जिल्ह्याचा ठावठिकाणा, त्याचा लय-ताल जाणून घेणे म्हणजे त्या भूमीशी नाते जोडणाऱ्या माहितीचे सूक्ष्म बिंदू गोळा करून ते जोडणे होय. त्यांचे वर्णन करणे म्हणजे, या जिल्ह्याला खरी ओळख देणे. त्यांना खरी ओळख मिळवून देणे म्हणजे विवेकीपणे शासन करणे. हे कार्य म्हणजे प्रत्येक स्थळाच्या स्पंदनाला ऐकणे अन् जेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने ऐकतो, तेव्हा ती ठिकाणे आपल्याला आपले म्हणत स्वीकारतात..Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!.फ्लेम विद्यापीठाकडून पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्नआपल्याकडे आकडेवारी आहे पण तिच्यामागे कथात्मक तपशील नाहीत; धोरणे आहेत पण त्यांना संदर्भ नाही; शासन आहे, पण त्यात भौगोलिक जाण अन् भान नाही. ‘गॅझेटियर’सदृश जिल्हास्तरीय स्थानिक ज्ञान या सगळ्या तफावतींना सांधू शकते. नव्या साधनांनी या ‘गॅझेटियर’ परंपरेत नवा आत्मा आणल्यास अन् या परंपरचे पुनरुज्जीवन केल्यास अधिक परिणामकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा हा ज्ञान, स्मृती आणि आशा-आकांक्षांचे केंद्र बनेल. ब्रिटिशांनी ‘गॅझेटियर’चा उपयोग राज्य करण्यासाठी केला. स्वतंत्र भारत हेच साधन आपले प्रशासन सुशासन करून ते अधिक मजबूत करण्यासाठी वापरू शकतो. फ्लेम विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर नॉलेज अल्टरनेटिव्हज’ (सीकेए) येथे आम्ही जिल्हास्तरीय दस्तावेजीकरणाची कला पुन्हा नव्याने पुनरुज्जीवित करत आहोत. या उपक्रमाचे प्रात्यक्षिक पुढील महिन्यात ‘indiandistricts.in’ या संकेतस्थळाच्या रूपाने सुरू होईल. हे महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांवरील सांख्यिकीय आणि सांस्कृतिक तपशील असलेले गतिशील, खुले व्यासपीठ असेल. .Premium| Tadoba Study: नरभक्षक वाघांच्या वाढत्या हल्ल्यांचे स्थानिक अर्थकारणावर काय परिणाम?.हे संकेतस्थळ एक सर्वसमावेशक ज्ञानकोश बनावे अशी अपेक्षा आहे. यात वापरकर्ते स्वतः नवी माहिती जोडतील आणि जुन्या नोंदी दुरुस्त करतील. ज्यामुळे हा उपक्रम आपल्या जिल्ह्यांचा बोलका अभिलेखसंग्रह बनेल. या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्यानंतर आम्ही आशा करतो, की ही कल्पना देशभर विस्तारेल आणि भारतातील प्रत्येक जिल्ह्याचा आवाज नोंदविला जाईल अन् तो पुन्हा सुस्पष्ट ऐकू येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.