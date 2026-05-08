Premium|ITR Notice: आयकर विभागाकडून नोटीस आली? घाबरू नका, काय करायचं ते Step by step वाचा!

Income Tax Notice Received? Don't Panic, Read This Step-by-Step Guide First आयकर विभागाकडून नोटीस आली तर, या कल्पनेनेच अर्धे लोक घाबरून जातात. पण अशी नोटीस येणं म्हणजे तुम्ही घोटाळा केलाय, तुमची चूकच आहे, असा नसतो. नव्या बजेटमध्ये आयकराविषयीचे काही नियमही बदलले आहेत. किती उत्पन्नांवर आयकर लागणार त्याचे टप्पे बदलले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात गोंधळ असतोच. आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया जरी ऑनलाइन झाली तरी पहिल्यांदाच कर भरणाऱ्या अनेकांना ती गुंतागुंतीची वाटते. कधीकधी कागदपत्रांत त्रुटी असतात, कधी फायलिंग करताना नजरचुकीने चुकीचा मजकूर भरलेला असतो. मुळात कोणत्या कलमांखाली आपल्याला नोटीस पाठवली जाऊ शकते त्याला उत्तर कशाप्रकारे द्यायचं हे सगळं समजून घेण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख. .आयकर (I-T) नोटीस म्हणजे काय?आयकर विभागाकडून पाठवली जाणारी औपचारिक सूचना म्हणजे आयकर नोटीस. तुम्ही रिटर्न भरायच्या आधी किंवा नंतर ही नोटीस तुम्हाला मिळू शकते आणि त्यामागे विविध कारणं असतात. मात्र, ही नोटीस आली म्हणजे करदात्याने काहीतरी मोठी चूकच केलीय, असा अर्थ नसतो. अनेकदा कागदपत्रांमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीही ही नोटीस पाठवली जाते. मात्र सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोटीशीला उत्तर देण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. हे अधिकृत आयकर ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ऑथेंटिकेशन फीचरद्वारे सहज करता येते. त्यासाठी PAN कार्ड, करसंबंधित कागदपत्रे, Document Identification Number (DIN) आणि मोबाईल जवळ ठेवावा. .आयकर नोटिसांचे प्रकार कोणते?एकदा नोटीस खरी असल्याची खात्री झाल्यानंतर, पहिली गोष्ट पाहायची ती म्हणजे त्यात उल्लेखलेलं आयकर कायद्याचं कलम. कोणत्या कलमान्वये आपल्याला नोटीस मिळाली आहे, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. दंड टाळण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर उत्तर द्या. कलम १४२(१): मूल्यांकनपूर्व चौकशी कलम १४३(१): इंटिमेशन लेटर कलम १४३(२): सविस्तर तपासणीसाठी नोटीस कलम १४८: उत्पन्न लपविल्याबाबतची नोटीस कलम २४५: करदात्यासाठी डिमांड नोटीस .आयकर नोटीस आल्यावर काय करावे?नोटीस काळजीपूर्वक वाचा, त्यातील कलम तपासा. तुमच्याकडून आयकर विभागाने नेमकी कोणती माहिती मागवली आहे हे समजून घ्या.मागणीप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी गोळा करा. यात बँक स्टेटमेंट, फॉर्म १६, गुंतवणुकीचे पुरावे, ओळखपत्र, व्यवहारांचे तपशील इत्यादींचा समावेश असू शकतो.आयकर पोर्टलवरील तुमच्या खात्यात लॉग-इन करा आणि 'Pending Action' नंतर 'e-Proceedings' वर क्लिक करा.नोटीस उघडल्यानंतर त्यासोबत स्पष्टीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून उत्तर द्या.उत्तर सबमिट केल्यानंतर acknowledgment डाउनलोड करून भविष्यासाठी जतन करून ठेवा.वेळेत उत्तर द्या आणि पुढील माहिती किंवा ई-मेलसाठी पोर्टल नियमित तपासत राहा.जर तुमच्याकडे आर्थिक सल्लागार किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) असेल, तर त्यांना नोटीसबद्दल माहिती द्या. ते तुम्हाला अधिक योग्य मार्गदर्शन करतील. .आयकर नोटीस येण्याची सामान्य कारणेITR न भरणेचुकीचा ITR फॉर्म वापरणेTDS रकमेची चुकीची माहिती देणेITR मधील विसंगती किंवा चुकाअधिकाऱ्यांकडून यादृच्छिक तपासणीआर्थिक वर्षातील उत्पन्न जाहीर न करणेआवश्यक कागदपत्रे न जोडणेभांडवली नफ्याची चुकीची किंवा अपुरी माहिती देणेस्वतः, जोडीदार किंवा मुलांच्या गुंतवणुकीची योग्य माहिती न देणेमोठ्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती लपवणे.कोणता ITR फॉर्म निवडावा?ITR-१: पगार, एक घर मालमत्ता आणि इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीसाठीITR-२: व्यवसाय उत्पन्न नसलेल्या व्यक्ती किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंबासाठी (HUF)ITR-३: व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती किंवा HUF साठीITR-४: Presumptive Income Scheme अंतर्गत व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्नासाठी .काय लक्षात ठेवाल?तुम्हाला आलेल्या कर नोटीसची सत्यता अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे. ते झाल्याशिवाय त्याविषयी कोणतीही अॅक्शन घेऊ नका. नोटीसमध्ये नमूद केलेले आयकर कायद्याचे कलम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नोटिस पाठवण्यामागचं खरं कारण कळेल.वेळेत उत्तर दिल्यास दंड टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे नोटिशीमध्ये उत्तरासाठी दिलेली कालमर्यादा आवर्जून तपासा. .(Disclaimer - सदर लेख केवळ माहितीस्तव देण्यात आलेला आहे, कोणत्याही आर्थिक बाबीविषयक निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला जरुर घ्या.)