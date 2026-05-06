Premium|Study Room : चीनला मागे टाकण्याचे स्वप्न; मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि जागतिक सप्लाय चेनसाठी भारताची नवी रणनीती

सध्याच्या IMF आकडेवारीनुसार भारत GDP मध्ये ४ थ्या स्थानावरून ६ व्या स्थानावर गेला आहे, तरी चौथ्यावरून सहाव्या क्रमांकावर घसरण ही केवळ आकड्यांची घसरण नाही, तर आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. ह्याला जागतिक परिस्थिती भलेही कारणीभूत असली तरी संरचनात्मक मजबुतीशिवाय पुढे जाता येणार नाही. जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न केवळ GDP च्या वेगाने पूर्ण होणार नाही; त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा मजबूत पाया उभारावा लागेल. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क आणि शहरी पायाभूत सुविधा हाच पुढील आर्थिक झेपेचा कणा होऊ शकतो.पायाभूत सुविधा संदर्भात भारत आणि चीनभारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था जवळपास सारखीच होती पण आज चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा ४-५ पटीने पुढे आहे, ह्यामागे अनेक कारणे आहेत पण सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पायाभूत सुविधा, ज्यामुळे चीन हा ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनला आणि ग्लोबल सप्लाय चेनचा महत्वाचा घटक बनू शकला.भारताचे आताचे उद्दिष्ट केवळ चीनची बरोबरी करणे नाही, तर 'चायना प्लस वन' या जागतिक धोरणाचा फायदा घेऊन जगाची विश्वासार्ह सप्लाय चेन बनणे हे आहे. त्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे, सध्या भारताचे अर्थव्यवस्था उद्दिष्ट हेच आहे की, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग बनणे आणि जागतिक 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनून २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणे..Premium|Study Room : नवीन अर्थसंकल्पाचा गाभा असणारी 'तीन कर्तव्ये' काय आहेत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?.१९४७ ते २०१४ : पायाभूत सुविधांचा एक संथ प्रवास १९४७ ते २०१४ या काळातील भारताच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा पण संथ गतीचा प्रवास राहिला आहे. या ६७ वर्षांत भारताने बरीच प्रगती केली आहे, परंतु लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा आणि जागतिक स्पर्धेच्या तुलनेत काही त्रुटीही राहिल्या. सुरुवातीच्या टप्प्यात पायाभूत सुविधांना मोठ्या धरणांना आधुनिक भारताची मंदिरे' म्हटले गेले. भाक्रा नांगल, हिराकूड यांसारखी धरणे आणि IIT, AIIMS यांसारख्या संस्था उभारण्यावर भर दिला गेला. परंतु ह्या काळात विकासाचा वेग मंदावल्याने ज्याला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' (३.५%) म्हटले जाते ते झाले. या काळात गरिबी निर्मूलनावर भर होता, पण पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले.१९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारताने पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत 'बैलगाडीच्या वेगाकडून विमानाच्या वेगाकडे' झेप घेतली. खाजगी क्षेत्राला गुंतवणुकीची संधी मिळाल्यामुळे विकासाचा वेग प्रचंड वाढला. 'टेलिकॉम क्रांती' मुळे घराघरांत इंटरनेट पोहोचले, तर 'सुवर्ण चतुष्कोन आणि ग्राम सडक योजनेमुळे देशाचा कानाकोपरा रस्त्यांनी जोडला गेला. पीपीपी (PPP) मॉडेलमुळे आपली विमानतळं जागतिक दर्जाची बनली आणि मेट्रोमुळे शहरी प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलला.मात्र, हा भौतिक विकास 'सर्वसमावेशक' नव्हता. याचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या शहरांनाच झाला, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील सुविधा मागे पडल्या आणि शहरांकडे स्थलांतर वाढले. अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्यांचा खर्च वाढला आणि सरकारी तिजोरीवर ताण पडला. प्रकल्पांसाठी घेतलेली कर्जे रखडल्यामुळे बँकांमध्ये 'एनपीए' (NPA) चे संकट निर्माण झाले. त्यातच २-जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपासारख्या घोटाळ्यांमुळे ही विकास प्रक्रिया कलंकित झाली. शहरांमध्ये चकचकीत इमारती उभ्या राहिल्या, पण ड्रेनेज आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याने प्रदूषण आणि पाणी तुंबण्याच्या समस्या वाढल्या. थोडक्यात, सुधारणांमुळे आधुनिकता आली, तरी पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि वाढती आर्थिक दरी या रूपाने देशाला मोठी किंमतही मोजावी लागली..पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकारचे मागील एका दशकातील धोरणात्मक बदलगेल्या दहा वर्षांत (२०१४-२०२६) भारत सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडे केवळ 'विकास प्रकल्प' म्हणून न पाहता 'आर्थिक इंजिन' म्हणून पाहिले आहे. या दशकात झालेले बदल हे केवळ रस्ते किंवा पूल बांधण्यात पुरते मर्यादित नसून, ते धोरणात्मक आणि प्रक्रियात्मक आहेत.'पीएम गतिशक्ती - पूर्वी रस्ते, रेल्वे, गॅस पाइपलाइन आणि टेलिकॉम विभाग वेगवेगळे काम करायचे. रस्ता बांधून झाला की तो केबलसाठी खोदला जायचा. 'पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लॅन' द्वारे १६ मंत्रालयांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणले गेले. आता कोणत्याही प्रकल्पाचे नियोजन करताना सर्व विभाग एकत्र माहिती पाहू शकतात, ज्यामुळे प्रकल्पांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचत आहे.रस्ते बांधणी भारतमाला आणि सागरमाला - २०१४ पूर्वी महामार्ग बांधणीचा वेग साधारण १२ किमी प्रति दिवस होता, जो आता २८ ते ३७ किमी प्रति दिवस झाला आहे. 'भारतमाला' प्रकल्पांतर्गत केवळ शहरे जोडण्यावर भर न देता 'इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' विकसित केले गेले. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी महामार्ग ही याची मोठी उदाहरणे आहेत. भारताला ७,५०० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे, ज्याचा वापर मालवाहतुकीसाठी करणे आवश्यक होते. 'सागरमाला' प्रकल्पाद्वारे बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. बंदरांना रेल्वे आणि रस्त्यांनी जोडले गेले. यामुळे जहाजांवरील माल उतरवण्याचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.विमान प्रवास हा केवळ श्रीमंतांसाठी न ठेवता तो मध्यमवर्गासाठी सुलभ करण्यात आला.'उडान' (UDAN - उडे देश का आम नागरिक) - योजनेद्वारे लहान शहरांमध्ये (Tier-2 & Tier-3) विमानतळ सुरू करण्यात आले. गेल्या १० वर्षांत विमानतळांची संख्या ७४ वरून १५० च्या पार गेली आहे. रेल्वेला केवळ प्रवासाचे साधन न ठेवता ती आर्थिक प्रगतीचा कणा बनवण्यात आली.वंदे भारत हाय-स्पीड आणि आधुनिक गाड्यांची निर्मिती केली आज ह्या १६४ पेक्षा जास्त वंदे भारत ट्रेन धावत आहे. त्याचबरोबर 'अमृत भारत' योजनेअंतर्गत स्थानकांचे जागतिक दर्जाचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग, ज्यामुळे मालगाड्यांचा वेग वाढला..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर - भारताने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जगाला मागे टाकले आहे. 'भारतनेट' द्वारे ग्रामीण भागात ऑप्टिकल फायबर पोहोचवणे, ५ जी तंत्रज्ञानाचा वेगवान विस्तार आणि UPI मुळे झालेली डिजिटल क्रांती. आज जगातील ४०% पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार एकट्या भारतात होतात.पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निधी उभारणीचे नवे मार्गपायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लागणारा अवाढव्य निधी उभा करणे हे कोणत्याही सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. गेल्या दशकात भारत सरकारने केवळ सरकारी तिजोरीवर अवलंबून न राहता, निधी उभारणीचे 'नवे आणि कल्पक' मार्ग शोधले आहेत. निधी उपलब्ध होण्यासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन, नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन' आणि NaBFID सारख्या विशेष बँकेची स्थापना करून मोठ्या प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन कर्जाची सोय केली.सरकारने दरवर्षी बजेटमध्ये 'कॅपिटल एक्स्पेंडिचर (भांडवली खर्च) मध्ये मोठी वाढ केली आहे. २०१४ मध्ये हा खर्च अंदाजे २.५ लाख कोटी होता, जो २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये ११.११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे. म्हणजे सरकार स्वतःच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा पायाभूत सुविधांवर खर्च करत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' (InvITs) आणले गेले. पायाभूत सुविधांच्या विकासात, विशेषतः रस्ते बांधणीमध्ये भारत सरकारचे 'HAM' (Hybrid Annuity Model) अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. २०१६ मध्ये जेव्हा रस्ते विकास प्रकल्प रखडले होते, तेव्हा हा नवा मार्ग शोधण्यात आला. या मॉडेलमध्ये सरकार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ४०% हिस्सा बांधकामाच्या दरम्यान हप्त्या-हप्त्याने कंपनीला दिले जाते. सरकारने 'HAM मॉडेलच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करत आहेत आणि आर्थिक बोजा सुद्धा सरकारवर पडत नाही.मागील एका दशकातील पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या धोरणात्मक बदलाचे परिणामजागतिक बँकेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या 'लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स' (LPI) मध्ये भारताने गेल्या काही वर्षांत केलेली प्रगती अत्यंत प्रभावी आहे, ह्या अहवालानुसार २०१४ मध्ये १६० देशांमध्ये भारताचा ५४ वा क्रमांक होता आणि २०२३ नुसार १३९ देशांमध्ये ३८ वा क्रमांक आहे. भारताचा लॉजिस्टिक खर्च सध्या जीडीपीच्या साधारण १३-१४% आहे, जो विकसित देशांमध्ये ८-९% असतो. रँकिंग सुधारल्यामुळे हा खर्च कमी होण्यास मदत होत आहे. जेव्हा लॉजिस्टिक रँकिंग सुधारते, तेव्हा परदेशी कंपन्या (FDI) भारतात कारखाने काढण्यास जास्त उत्सुक असतात, कारण त्यांना त्यांचा माल वेळेत आणि कमी खर्चात पोहोचवता येईल याची खात्री मिळते. परिणामी भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतात. भारत हा जागतिक बाजारपेठ केंद्र आणि ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग बनत आहे..पण भारताला आणखीन सामाजिक सुविधा संदर्भात गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या पायाभूत सुविधांमध्ये अजूनही अपेक्षित सुधारणा दिसत नाही. केवळ रस्ते आणि पूल बांधून राष्ट्र 'विकसित' होत नाही, तर त्यातील नागरिकांची गुणवत्ता आणि आरोग्यही जागतिक दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. आर्थिक आकडेवारीनुसार, भारत सध्या आपल्या जीडीपीच्या केवळ २.९% ते ३% हिस्सा शिक्षणावर आणि साधारणपणे २.१% हिस्सा आरोग्यावर खर्च करतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या किमान ६% असणे आवश्यक आहे, तर राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार, आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च किमान २.५% ते ३% पर्यंत तातडीने नेणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत आपण 'मानवी भांडवलावर' मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत नाही, तोपर्यंत केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांच्या बळावर आर्थिक विषमता दूर करणे कठीण जाईल.पायाभूत सुविधा हे केवळ प्रकल्प नाहीत, तर विकसित भारताच्या स्वप्नाचे आधारस्तंभ आहेत.पायाभूत सुविधांच्या बळावर भारताला जगाचे पुढचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचे आहे. मेक इन इंडिया पासून मेक फॉर वर्ल्ड पर्यंतचा प्रवास हाच या परिवर्तनाचा गाभा आहे आणि हाच मजबूत पाया भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या ध्येयापर्यंत घेऊन जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.