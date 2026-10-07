Premium : Asian Games 2026: ८००.७० कोटींचा खर्च, ८५ पदकं! १३७ खेळाडू रिकामी हाताने परतले; भारताचं नेमकं काय चुकलं?

India spent Rs 800.70 crore for Asian Games 2026 preparations: भारताला नुकत्याच पार पडलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २१ सुवर्णसह एकूण ८५ पदकांसह चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. पण, तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील एकूण १०६ पदकांच्या तुलनेत यंदाची पदकसंख्या २१ ने कमी झाली आणि त्यात ६ सुवर्णपदकं कमी आहेत. भारताचे ५०१ खेळाडू जपानमध्ये पदकासाठी दाखल झाले होते आणि त्यापैकी १६ क्रीडा प्रकारातील १३७ खेळाडू रिकाम्या हाती परतले. ही संख्या कमी असली तरी भारतीय खेळाडूंची कामगिरी चिंता वाढवणारी नक्कीच आहे, कारण या स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारत सरकारने ८००.७० कोटी रुपये खर्च केले होते. .जपानमधील आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडूंच्या तयारीवर केंद्र सरकारने तब्बल ८००.७० कोटी रुपये खर्च केले. क्रीडा मंत्रालयाने ही खर्चाची आकडेवारी जाहीर केली होती. मात्र, या मोठ्या खर्चानंतर भारताच्या पदकतालिकेतील कामगिरीत अपेक्षित सुधारणा दिसली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारताच्या ४९५ खेळाडूंनी ३६ विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आणि यापैकी १६ क्रीडा प्रकारातील १३७ खेळाडूंना एकही पदक जिंकता आलेले नाही, तर ६ क्रीडा प्रकारातील ६४ खेळाडूंना कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोईंग, सेपारटकराव, सॉफ्ट टेनिस आणि वूशू या खेळात भारताने कांस्यपदक जिंकली..Premium|India Pakistan Cricket Relations : मोहसीन नक्वींमुळे भारत-पाक क्रिकेटमध्ये पुन्हा वाद; आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दा चर्चेत.कॅनॉइंग ( १९ खेळाडू), सायकलिंग ( १४), घोडेस्वारी ( ७), इस्पोर्ट्स ( १५), तलवारबाजी ( २०), जिमनॅस्टीक्स ( १), ज्युदो ( ३), कराटे ( २), रग्बी सेव्हन ( १३), स्पोर्ट्स क्लाम्बिंग ( २), सर्फींग ( ४), जलतरण ( १२), तायक्वांडो ( ३), टेनिस ( ७), टेकबॉल ( ३) व व्हॉलिबॉल ( १२) या खेळांत तर भारताला एकही पदक जिंकता आलेले नाही. या २२ क्रीडा प्रकारांमध्ये २०१ खेळाडूंनी मिळून केवळ सहा कांस्य पदके मिळवली. खेळाडूंची संख्या मोठी असलेल्या इतर प्रमुख खेळांमध्ये, टेबल टेनिसमधून १० खेळाडू पाठवून एक कांस्य पदक मिळवण्यात यश आले, तर बॅडमिंटनच्या २० सदस्यीय पथकाला पुरुषांच्या सांघिक प्रकारात एक कांस्य पदक मिळवता आले..भारताने २५९ पदकांच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि त्यापैकी केवळ २० स्पर्धांमध्ये पदके जिंकली, म्हणजेच पदक जिंकण्याचा दर ७.७% होता. भारताचा सहभाग असलेल्या ३५६ उपलब्ध पदकांपैकी, देशाने केवळ ८५ पदके मिळवली, म्हणजेच पदक जिंकण्याचा दर फक्त २३.९% होता..खर्चाची विभागणी...क्रीडा मंत्रालयाने मागील ३ वर्षांत खेळाडूंच्या तयारीसाठी ₹८००.७० कोटींची मदत दिली. यात ACTC (Annual Calendar for Training and Competition) आणि TOPS या दोन प्रमुख योजनांचा समावेश होता. यातील ACTC साठी ७०२.८६ कोटी खर्च केले गेले, तर टॉप्ससाठी ९७.८४ कोटींचा खर्च झाला. ACTC मध्ये परदेशी स्पर्धांचा सराव ( २५१.४ कोटी), देशांतर्गत प्रशिक्षण शिबिर ( ११८.३ कोटी), परदेशी प्रशिक्षक व तज्ज्ञ ( ८६.३ कोटी), खेळाचे आधुनिक साहित्य ( ८९.२ कोटी), परदेशातील विशेष प्रशिक्षण ( ३९.८ कोटी ) आणि इतर खर्च ( ११७.१ कोटी) यांचा समावेश आहे..Premium|Trimbak Fort Victory : खेळाडूंना समजून घेण्याची गरज....कोणत्या खेळासाठी किती खर्च?सरकारने २५९.६९ कोटी हे १९ प्रमुख क्रीडा प्रकारांसाठी खर्च केले. यामध्ये सर्वाधिक ४९.२६ कोटींचा खर्च हा बॅडमिंटनसाठी केला गेला आहे. हा खर्च नोव्हेंबर २०२३ ते ऑगस्ट २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीचा आहे, याची नोंद घ्यायला हवी. त्यानंतर सायकलिंग ट्रॅक ( ३५.९ कोटी), तलवारबाजी ( २८.२ कोटी), टेबल टेनिस ( २५.३ कोटी), टेनिस ( २२.४ कोटी) आणि कॅनोक/कयाक ( २०.१ कोटी) या खेळांमध्ये सरकारने सर्वाधिक गुंतवणूक केली.याव्यतिरिक्त रोईंग ( १३.८ कोटी), जलतरण ( १०.८ कोटी), जिमनॅस्टीक्स ( १०.४९ कोटी), ज्यूदो ( ८.०५ कोटी), वुशू ( ७.८ कोटी), व्हॉलिबॉल ( ६.५ कोटी), सापेकटकराव ( ५.७ कोटी), घोडेस्वारी ( ३.७ कोटी), रग्बी ( ३.६३ कोटी), सर्फिंग ( २.९ कोटी), कराटे ( १.९९ कोटी), सॉफ्ट टेनिस ( १.६ कोटी) आणि कुराश ( १.६ कोटी) या खेळांवरही खर्च केला गेला आहे. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, इ स्पोर्ट्स व स्पोर्ट्स क्लाम्बिंग या खेळांवर सरकारने पैसा खर्च केलेला नाही..भारताच्या पदकांची वर्गवारी...तिरंदाजी - ५ सुवर्ण, २ रौप्य व २ कांस्यअॅथलेटिक्स - १ सुवर्ण, ९ रौप्य व १४ कांस्यबॅडमिंटन - १ कांस्यबॉक्सिंग - ३ सुवर्ण व ३ कांस्यक्रिकेट - २ सुवर्णगोल्फ - १ सुवर्ण, १ रौप्यहॉकी - २ सुवर्णकबड्डी - २ सुवर्णकुराश - १ कांस्यMMA -१ कांस्यरोईंग - १ कांस्यसेलिंग - १ रौप्य, २ कांस्यनेमबाजी - ३ सुवर्ण, ८ रौप्य व ४ कांस्यसॉफ्ट टेनिस - १ कांस्यस्क्वॉश - २ रौप्य व ३ कांस्यटेबल टेनिस - १ कांस्यवेटलिफ्टिंग - १ रौप्यकुस्ती - २ सुवर्ण, २ रौप्य व २ कांस्यवुशू - १ रौप्य.भारताचं कुठे अपयश आलं?भारताला नेमबाजी आणि मैदानी स्पर्धांमधून सर्वाधिक पदकांची आशा होती. या खेळातून अनुक्रमे १४ व २४ पदकं भारताने जिंकली, परंतु त्यात केवळ ३ सुवर्णपदकांचा समावेश आहे. त्याशिवाय बॅडमिंनट व नौकानयन या क्रीडा स्पर्धेतील पदकांची संख्याही कमालीची घटली. टेनिस आणि घोडेस्वारी यात एकही पदक मिलाली नाही. मैदानी स्पर्धेत फक्त १ सुवर्णपदक आलं आणि या क्रीडा प्रकारातील ही तिसरी खराब कामगिरी आहे. २००६ व १९९४ मध्येही एकाच सुवर्णपदकावर आपण समाधानी राहिलो होतो..पुढे काय?चीनचे वार्षिक क्रीडा बजेट भारताच्या एकूण क्रीडा मंत्रालयाच्या बजेटपेक्षा ३ ते ४ पट मोठे आहे. जपान आणि कोरिया यांचा जीडीपीच्या तुलनेत क्रीडा क्षेत्रावरील थेट खर्च भारतापेक्षा अधिक आहे (भारत क्रीडा क्षेत्रावर जीडीपीच्या ०.००८% पेक्षा कमी खर्च करतो). चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्या एलिट खेळाडूंवरील थेट खर्च आणि स्पोर्ट्स सायन्स यावरील गुंतवणूक भारतापेक्षा बऱ्याच अंशी जास्त आहे. तेच भारताचा मोठा निधी परदेशी स्पर्धांचा सराव आणि परदेशी प्रशिक्षकांवर खर्च होतो, कारण देशांतर्गत अत्याधुनिक सुविधांची निर्मिती अजूनही प्रक्रियेत आहे..भारतीय संघाची कामगिरी फारशी अपेक्षित झाली नसली तरी २०२८ ची ऑलिम्पिक स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून आता आणखी मेहनत घेणे गरजेचे आहे. काही प्रमुख खेळाडूंना आशियाई स्पर्धेत अपयश आले, तर काहींनी दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. त्यांच्याकडून ऑलिम्पिकमध्ये दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे आणि सरकारने पैशांचं योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.