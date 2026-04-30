Premium|Global Energy Security: जागतिक ऊर्जासाखळी, सामुद्रधुनींचे शस्त्रीकरण आणि भारताचा संयमी पण निर्णायक सागरी डाव

पल्लवी यादव, तेल आणि वायू क्षेत्राच्या तज्ज्ञसागरी राजकारणाच्या कठोर वास्तवात, सहकार्याचा आदर तेव्हाच केला जातो, जेव्हा संघर्षाचे प्रत्युत्तर देण्याचे सामर्थ्यदेखील तितकेच पक्के असते.जा गतिक ऊर्जा सुरक्षा ही संसाधनांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असली, तरी भौगोलिक सागरी स्थिती ही जागतिक भू-राजकारणाचे प्रमुख मर्मस्थान आहे. सागरी मार्गाने होणारा ६० टक्क्यांहून अधिक तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीचा ओघ हा होर्मुझ, मलाक्का, बाब-अल-मंदेब यांसारख्या काही महत्त्वाच्या सामुद्रधुनींवर अवलंबून आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठा-साखळीची कार्यक्षमता पूर्णतः या सागरी मार्गिकांमधील टँकरच्या अबाधित दळणवळणावर आधारित असते. या सागरी मार्गांचा वापर सामरिक मुत्सद्देगिरीचे एक साधन म्हणून केला जात आहे. म्हणजेच, या जलमार्गांवर नियंत्रण असणे हे ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण असण्याइतकेच प्रभावी ठरते, हे लक्षात येत आहे. याच वर्षात हवामान बदलामुळे पनामा कालव्यातील जलपातळी खालावल्याने, जहाजांच्या मालवाहू क्षमतेवर आणि त्यांच्या वाहतुकीच्या फेऱ्यांवर मर्यादा आल्या. ही महत्त्वाची व्यापारवाहिनी विस्कळित झाल्याने, याचा परिणाम नैसर्गिक वायू (एल.एन.जी) आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर झाला. सामरिक सागरी मार्ग खंडित होतो, तेव्हा ऊर्जा पुरवठासाखळी केवळ मंदावत नाही, तर कोलमडून पडते. परिणामी, जागतिक ऊर्जा-समीकरण बिघडते. कच्च्या तेलाच्या तात्काळ उपलब्धसाठ्यात तूट निर्माण होते. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वधारतात. जोखीम वाढल्याने मोठ्या तेलवाहू जहाजांचे विमाहप्ते गगनाला भिडतात. हा सर्व आर्थिक बोजा या संपूर्ण मूल्यसाखळीत अखेर ग्राहकावर पडतो. .भूगोलाचा सामरिक वापरहोर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची व संवेदनशील जलपट्टी आहे. जागतिक सागरी तेल वाहतुकीपैकी २० ते २५ टक्के वाहतूक येथूनच होते. या भौगोलिक रचनेचा फायदा घेत, इराणने या नैसर्गिक जलमार्गाचे रूपांतर एका प्रभावी सामरिक शस्त्रात केले आहे. अमेरिका आणि इस्राईलकडून मिळणाऱ्या लष्करी धमक्या आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या कात्रीत अडकलेल्या इराणने, या महत्त्वाच्या तेल वाहतूकमार्गाची कोंडी करून, त्याद्वारे जगाला वेठीस धरले आहे. व्यापारी मार्गांचे शस्त्रीकरण करणे म्हणजे पारंपारिक मुत्सद्देगिरीला बगल देणे होय. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी इराणने नेमका हाच पवित्रा घेतला. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या काळात ‘जागतिक ऊर्जेची तोटी’बंद करण्याची धमकी हे एक प्रभावी प्रत्युत्तर ठरते. आजचे होर्मुझमधील संकट, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल १३० डॉलर पोहोचले, याचेच निदर्शक आहे. प्रत्यक्ष युद्ध न होताही, केवळ जहाजे जप्त केल्याने किंवा युद्धाची भीती निर्माण झाल्याने विमाहप्ते वाढतात आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नियोजन कोलमडते.भारतासारख्या तेल आयातदार राष्ट्रासाठी हे शस्त्रीकरण चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा एखादा व्यापार-मार्ग राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे साधन बनतो, तेव्हा जागतिक बाजारपेठेतील स्थिरता ही मागणी व पुरवठ्यावर नसून, त्या मार्गावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राष्ट्राच्या धोरणांवर अवलंबून असते. थोडक्यात, बलाढ्य महासत्तांच्या आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाला केवळ भौगोलिक स्थितीच्या जोरावर कसा शह दिला जाऊ शकतो, याचे ‘होर्मुझ’ हे एक उत्तम उदाहरण. पूर्वेकडील थायलंड-मलेशिया आणि इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट यांच्या दरम्यान असलेली मलाक्का सामुद्रधुनी ही चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आदी देशांच्या तेलआयातीचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. चीनच्या एकूण तेलआयातीपैकी ८० टक्के वाहतूक या मार्गावरून होत असल्याने, ती चीनच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहे. मात्र, या मार्गावर चीनचे थेट नियंत्रण नसल्याने आणि युद्धासारख्या परिस्थितीत हा मार्ग शत्रूराष्ट्रांकडून रोखला जाण्याची भीती असल्याने, याला ‘मलाक्का डायलेमा’ (मलाक्का दुविधा) असे संबोधले जाते. याउलट, इथे भारताचे भौगोलिक स्थान सामर्थ्यशाली व निर्णायक आहे. अंदमान-निकोबार बेटे ही नेमकी या सामुद्रधुनीच्या मुखाशी असल्याने, तिथून भारताला संपूर्ण सागरी वाहतुकीवर निगराणी ठेवता येते. .Premium|India crude oil self-reliance : कच्च्या तेलाची आत्मनिर्भरता! संयमी, सामरिक व नैतिकया क्षेत्रात भारताची भूमिका ऐतिहासिकदृष्ट्या संयमी असली, तरी आता हे धोरण `सक्रिय प्रतिबंधा'कडे वळत आहे. ग्रेट निकोबार बेटावरील ९२ हजार कोटी रुपयांचा विकासप्रकल्प या धोरणात्मक बदलाचा ठोस पुरावा आहे. तिथे मोठे ट्रान्सशिपमेंट बंदर, लष्करी व नागरी वापराचे विमानतळ आणि नौदल तळाचा विस्तार करून भारत या महत्त्वाच्या मार्गावर आपली पकड घट्ट करत आहे. विशेष म्हणजे, सध्या या मार्गावरील गस्त, प्रामुख्याने मलेशिया, सिंगापूर आणि इंडोनेशियाद्वारे राखली जात असली, तरी भारत आता या अधिकृत गस्त दलाचा घटक होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यामुळे, विमानांच्या मदतीने लांब पल्ल्याची गस्त, त्याचबरोबर, दक्षिण चीन समुद्रातील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे भारताला शक्य होईल. भारताने थेट आक्रमक पवित्रा टाळला असला, तरी तिथली भारताची वाढती उपस्थिती चीनच्या नौदलासाठी आव्हानात्मक बाब ठरत आहे. तथापि, भारताची ही भूमिका संयमी, सामरिक व नैतिकतेत रुजलेली आहे, की अपुऱ्या युद्धसज्जतेवर टाकलेला पडदा, हे वेळोवेळी तपासले गेले पाहिजे. होर्मुझमधील इराणच्या आक्रमक धोरणाच्या उलट, भारताची सागरी भूमिका ही सामरिक शहाणपण आणि संस्थात्मक जबाबदारीची आहे. भारत, हिंद महासागर क्षेत्रात एक 'सर्वंकष सुरक्षा कवच' (नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर) या भूमिकेत उदयास येत आहे. भारताचे 'महासागर' हे धोरण मूलतः सामरिक स्वायत्ततेवर आधारलेले आहे. या धोरणांतर्गत, चाचेगिरीविरोधी मोहिमेपासून ते आपत्ती निवारणापर्यंत, सर्व आघाड्यांवर मलाक्का सामुद्रधुनी खुली,सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. दीर्घकालीन फायदा जागतिक स्थिरतेतच आहे, याची जाणीव भारताला आहे त्यामुळे, जागतिक व देशांतर्गत स्थिरतेला प्राधान्य देऊन भारत आपली ऊर्जाआयात विनाअडथळा सुरू राहील, याची दक्षता घेत आहे. मात्र, भारताने आपल्या या सर्वसमावेशक प्रतिमेकडे अधिक चिकित्सक नजरेने पाहण्याची तितकीच गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती असलेल्या वचनबद्धतेला आपला कमकुवतपणा समजला जाऊ नये, याचे भान राखणे गरजेचे आहे. खरी धोरणात्मक बुद्धिमत्ता ही संस्थात्मक जबाबदारी आणि सामर्थ्याचा धाक यांमध्ये संतुलन राखण्यात आहे. एक 'काउंटरबॅलन्स' म्हणून भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे, परंतु त्यामागे हे भान हवे की, सागरी वर्चस्व म्हणजे केवळ मार्ग खुले ठेवणे नव्हे, तर ते मार्ग कोणत्या अटींवर खुले राहतील, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्याकडे असणे, व तो मुत्सद्देगिरीने हाताळणे यात आहे..जागतिक ऊर्जासुरक्षेत भूगोल हे दुधारी शस्त्र आहे. जिथे काही राष्ट्रे व्यापारमार्गांचा वापर राजकीय दबावासाठी करत आहेत, तिथे भारत आपल्या भौगोलिक स्थानाचा वापर प्रादेशिक स्थिरता जपण्यासाठी करत आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या व्याख्येत मूलभूत बदल घडू लागले आहेत. होर्मुझमधील संघर्ष हा वरवर तात्पुरता वाटत असला तरी त्यात जागतिक सत्तासमीकरणांतील बदलाचे संकेत आहेत. सामरिक सक्षमता ही केवळ जीवाश्म इंधनाच्या साठ्यावरून ठरत नाही, तर ज्या पुरवठा साखळीतून हे इंधन वाहते, त्या पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेवर अवलंबून आहे. जग हरित ऊर्जेकडे वळले आणि कच्च्या तेलाची जागा इतर खनिजांनी घेतली, तरी सागरी व्यापारमार्गांचे महत्त्व अबाधित राहील. या स्थितीत भारताची भूमिका प्रेक्षकाची राहिलेली नाही. जागतिक ऊर्जाव्यवस्थेला स्थैर्य देणारा व सहकार्याची मूल्ये जपणारा देश म्हणून भारत विकसित होत आहे. सागरी मार्गांची आक्रमक कोंडी करण्याऐवजी शांतता व मुक्त दळणवळणाचे समर्थन भारत करतो. तथापि, सागरी राजकारणाच्या कठोर वास्तवात, सहकार्याचा आदर तेव्हाच केला जातो, जेव्हा संघर्षाचे प्रत्युत्तर देण्याचे निर्विवाद सामर्थ्य असते. यासाठी, जागतिक सहकार्यापोटी राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही, ही कठोर भूमिकाही तितक्याच ठामपणे भारताला घेता आली पाहिजे. 