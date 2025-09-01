Premium| India Brain Drain: भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा 'ब्रेन ड्रेन' कसा रोखता येईल?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरभारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यासाठी बेभान स्पर्धा सुरू आहे. परदेशात जाणारे विद्यार्थ्यांचे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्न होत आहेत. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर हा ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.नामवंत परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पसेस असणारी भारतातील पहिली ‘एज्युसिटी’ नवी मुंबई येथे आकाराला येते आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना या ‘सिटी’त स्वतंत्र कॅम्पसेस उभारण्याची परवानगी देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. .जगातील पाच नामवंत विद्यापीठांनी नवी मुंबईत आपले शैक्षणिक केंद्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांना केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परदेशी विद्यापीठांना दिले जाणारे ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ नुकतेच प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय ‘एज्युकेशन सिटी’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पाच किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च दहा परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय ‘एज्युकेशन सिटी’ ठरणार आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांकडे परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे लोंढे आणि ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहावे लागेल. भारतातील आणि महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा लोंढा रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे..परदेशी शिक्षणासाठी बेभान स्पर्धागेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यासाठी बेभान स्पर्धा सुरू आहे. आजघडीला १४ लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांकडून परदेशात होणाऱ्या खर्चाचे आकडे त्याहून अधिक धक्कादायक आहेत. साधारणतः २०१९ मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठांच्या ‘फी’साठी सुमारे ४३ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा खर्च केला होता. २०२५ मध्ये हा खर्च वाढून सुमारे ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या १४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास चार लाख विद्यार्थ्यांनी विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांमधून कर्ज काढले आहे. या कर्जाचा आकडा ३९ हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. विदेशातील शिक्षणादरम्यान हे विद्यार्थी प्रतिवर्षी साधारणतः ६५ लाख रुपये खर्च करताहेत. म्हणजेच चार वर्षांच्या पदवीसाठी साधारणतः २.५ कोटी रुपयांचा खर्च प्रतिविद्यार्थी केला जातो. .ज्ञानाधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचे युगसध्या २१वे शतक हे प्रामुख्याने ज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. आत्ता आपली अर्थव्यवस्थाही ज्ञानाधिष्ठीत झाली आहे. जर आपण जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या उत्क्रांतीचा इतिहास पाहिला तर अर्थव्यवस्थांचा विकास पाच टप्प्यांमध्ये झालेला पाहायला मिळतो. पहिल्या टप्प्यात कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था होती. त्यानंतर दुसरा टप्पा हा उद्योगप्रधान, तिसरा टप्पा हा तंत्रज्ञानाधिष्ठीत, चौथ्या टप्प्यात माहितीधिष्ठीत आणि आता पाचवा टप्पा आहे ज्ञानाधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचा. आजच्या जगात ज्याला ‘नॉलेज ड्रिव्हन इकोनॉमी’ म्हणतात त्यातून जी प्रभावी विचारसरणी पाहायला मिळते ती आहे भांडवलशाही विचारसरणी. .आताचा जो भांडवलवाद आहे तो ज्ञानाधिष्ठीत भांडवलवाद आहे. ज्याला ‘नॉलेज कॅपिटालिझम’ म्हटले जाते. पूर्वी जी शिक्षणपद्धती होती ती प्रामुख्याने शिक्षक केंद्रित होती. त्यानंतर ती विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणप्रणाली बनली. आता मात्र ही शिक्षणपद्धती ‘लर्नर्ससेंट्रीक’ किंवा ज्ञानाधिष्ठीत अशी बनली आहे. शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे देशात बदल अत्यावश्यक आहेत..‘ब्रेन ड्रेन’चे अर्थकारणभारताने पुढील काही वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टिकोनातून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर सात ते आठ टक्के कायम कसा ठेवता येईल, भारताची निर्यात कशी वाढवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. यामध्ये भारताच्या मनुष्यबळाचा उपयोग कुशलतेने कसा करता येईल याचा विचार प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न सातत्याने समोर येत आहे तो म्हणजे भारतातून परदेशात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यातून होणारे ‘ब्रेन ड्रेन’. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातून उच्चविद्याविभूषित, कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ अमेरिका-युरोपकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. यामुळे भारत आज ‘कौशल्य निर्यातदार देश’ म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. .परिणामी, आज ‘पढेगा इंडिया, तो बढेगा अमेरिका’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी साधारणतः जून ते ऑगस्ट महिन्यांमध्ये इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट या शाखांमधील तरुण प्रचंड मोठ्या संख्येने परदेशात जाण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगा लावताना दिसतात. परदेशात जाणाऱ्या या नवतरुण भारतीयांकडून सुमारे १५ अब्ज डॉलर इतका प्रचंड खर्च दरवर्षी केला जात आहे. दुसरीकडे, ही बुद्धिवान, कौशल्याधारीत पिढी घडवण्यासाठी भारत प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. विशेषतः भारतातील आयआयटींमधून विदेशात जाणाऱ्यांची संख्या खूप अधिक आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये २५ हजारांहून अधिक ‘आयआयटीयन्स’ अमेरिका आणि युरोपमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर हा ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे..अलीकडच्या काळात या ‘ब्रेन ड्रेन’संदर्भात जाहीर झालेले आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. अमेरिकेमध्ये दर १३०० लोकांमागे एक भारतीय डॉक्टर आहे. ब्रिटनमध्येही दर १००० लोकांमागे एक भारतीय डॉक्टर किंवा हेल्थवर्कर दिसून येतो. वस्तुतः, या प्रज्ञावंतांची भारतालाही गरज आहे. परंतु भारताला बगल देत परदेशांकडे धाव घेण्याचा प्रवाह कमालीचा वाढत चालला आहे.भारत आज शिक्षणक्षेत्रावर सुमारे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करतो. यापैकी जवळपास २५ टक्के निधी ‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांवर खर्च केला जातो. अर्थात, या संस्थांची एन्रोलमेंट क्षमता खूप कमी आहे. त्यामुळे अगदी मूठभर लोकांना आयआयटी-आयआयएममध्ये प्रवेश मिळतो. प्रत्यक्षात आपल्याकडे गुणवत्तेची कमतरता नाही. त्यामुळे या संस्थांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रेड -२, ग्रेड ३ शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. .साहजिकच अशा वेळी हे विद्यार्थी या संस्थांपेक्षा परदेशातील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश का घेऊ नये असा विचार करतात. कारण अव्वल संस्थांव्यतिरित अन्य शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये किती प्रमाणात कौशल्य निर्माण करतात, त्यांना किती प्रमाणात इंटर्नशिप मिळते, कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून किती जणांना रोजगार मिळतो याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालक ४०-५० लाखांचे कर्ज घेऊन मुलाला परदेशातील नामवंत शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेऊन दिला तर त्याच्यातील कौशल्यविकसन होईल आणि पुढे जाऊन चांगला रोजगार मिळून त्याची कारकिर्दीची गाडी सुरळीत होईल, असा विचार करतात. याचे मूळ भारतातील अत्यंत प्रावीण्यदायी शिक्षण ‘एक्सक्लुझिव्ह’ बनले आहे. प्रत्यक्षात ते ‘इनलुझिव्ह’ बनण्याची गरज आहे. .यासाठी आयआयटी, आयआयएमची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत विद्यापीठांची संख्या पाहिल्यास, जपान आणि अमेरिकेमध्ये भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात विद्यापीठे आहेत. भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करूनही नामांकित उच्च शिक्षणसंस्थांमधील एन्रोलमेंटचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे ग्रेड-२ आणि ग्रेड ३ दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांकडून तयार करण्यात येणारे बहुतांश अभ्यासक्रम हे ‘मार्केट ओरिएंटेड’ नाहीत. त्यामुळे देशात पदवीधरांची संख्या वाढलेली असली तरी रोजगारक्षम मनुष्यबळाची कमतरता आहे..भारताची शैक्षणिक क्षेत्रातील अन्य एक समस्या म्हणजे, आपल्याकडे अन्य देशांच्या तुलनेत संशोधन आणि विकासावर अत्यंत कमी प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. हा आकडा एकूण ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.७ टक्के इतका आहे. अनेक छोट्या-छोट्या देशांनी संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून विकास साधला आहे. जपानसारखा देश याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. मुंबईएवढे क्षेत्रफळ असणाऱ्या जपानवर दुसऱ्या महायुद्धात दोन अणुबॉम्ब टाकण्यात आले होते. असा देश १९७० पर्यंत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था कशी बनला, याचे अप्रूप जगाला आहे. याचे गमक कशात असेल तर ते म्हणजे जपानने मनुष्यबळ विकासावर प्रचंड गुंतवणूक केली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आणि त्यातून अत्यंत कुशल मनुष्यबळ विकसित केले. .यासाठी जपानने ‘जीडीपी’च्या चार ते पाच टक्के पैसा खर्च केला. इस्राईलसारख्या छोट्या देशाचे उदाहरण घेतल्यास या देशाला सातत्याने शेजारच्या देशांशी संघर्ष करावा लागत आहे. असे असतानाही इस्राईलने जगाला अचंबित करणारी क्रांती घडवून आणली याचे मूळ त्यांनी संशोधन आणि विकासावर केलेल्या खर्चामध्ये आहे. इस्राईलही ‘जीडीपी’च्या चार ते पाच टक्के निधी यासाठी खर्च करतो. या माध्यमातून इस्राईलने एक उत्तम स्टार्टअप इकोसिस्टीम तयार केली आहे. इस्राईलचे मॉडेल स्टार्टअपसाठी अत्यंत आदर्श मानले जाते. भारतानेही ‘स्टार्टअप इंडिया’सारखा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर अलीकडील काळात देशात ‘स्टार्टअप’ची संख्या प्रचंड वाढली आहे; परंतु अद्यापही त्यांना दिला जाणारा निधी कमी आहे..Premium|Fatty Liver: चुकीच्या आहारामुळे यकृताच्या कार्यक्षमता कमी होते आहे का.?.दरी सांधायला हवीभारतामध्ये ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या माध्यमातून उत्पादनक्रांती घडवून आणायची असेल आणि चीनप्रमाणे ‘एक्स्पोर्ट हब’ बनायचे असेल तर उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दरी सांधली गेली पाहिजे. येणाऱ्या दहा वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रांना अधिक मागणी असणार आहे, त्या क्षेत्रामध्ये कोणत्या कौशल्यांची गरज भासणार आहे अशा स्वरूपाची सर्वेक्षणे करण्याची गरज आहे आणि त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित केले गेले पाहिजेत. भारत ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करत आहे. त्या दृष्टिकोनातून कोणते प्रावीण्य असणारे उमेदवार भविष्यात लागणार आहेत, याचा विचार करून अभ्यासक्रम सुरू झाले पाहिजेत. जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) चर्चा होत आहे. पुढील काळात ‘एआय’चा शिरकाव जवळपास सर्वच क्षेत्रात होणार आहे. हे लक्षात घेऊन तशा प्रकारचे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमधून आतापासूनच शिकवले जाणे गरजेचे आहे. पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेमध्ये असा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये ४० टक्के भर हा कौशल्यनिर्मिती आणि वृद्धीवर देण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने होणे गरजेचे आहे. त्यातून हा 'ब्रेन ड्रेन' थांबवता येणे शक्य होईल. जोपर्यंत आयआयटी-आयआयएममधून प्रावीण्य प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुरूप असा रोजगार तयार होत नाही, जोपर्यंत बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्य विकसित करणारे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमधून शिकवले जात नाहीत आणि जोपर्यंत संशोधन व विकासावरील खर्चात वाढ होत नाही तोपर्यंत भारतातून होणारा ब्रेन ड्रेन थांबणार नाही. त्यासाठी आपल्या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेमध्ये कौशल्य विकसन या घटकावर सर्वाधिक भर देण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. 