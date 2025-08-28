Premium| India-China Relations: पाकिस्तानसारखा चीनही भारतासाठी दीर्घकालीन धोका आहे का?

ग्रुप कॅप्टन प्रवीर पुरोहित (निवृत्त)चीनने सीमाप्रश्न सोडवण्याची कोणतीही ठोस इच्छा कधीच दाखवली नाही. उलट हा मुद्दा कायम जिवंत ठेवून तो भारतावर दबाव आणण्यासाठी आणि इतर विषयांमध्येही सवलती मिळवण्यासाठी बीजिंगने वापरला आहे. वीसपेक्षा अधिक प्रतिनिधींच्या चर्चेनंतरही परिस्थिती सुधारलेली नाही.भा रत-चीन संबंधांमध्ये अलीकडच्या काही महिन्यांत नवा उत्साह दिसतो आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची बीजिंग भेट, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेतील सहभाग, या घडामोडींनी जणू द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. .माध्यमांतून प्रसारित झालेल्या हातमिळवणीच्या छायाचित्रांनी मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार झाले. परंतु या दिखाऊ सौहार्दामागे वास्तव तितकेसे बदललेले नाही. गलवाननंतर २०२० मध्ये जशी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती, ती आजही मूलत: तशीच आहे.चीनने सीमाप्रश्न सोडवण्याची कोणतीही ठोस इच्छा कधीच दाखवली नाही. उलट हा मुद्दा कायम जिवंत ठेवून तो भारतावर दबाव आणण्यासाठी आणि इतर विषयांमध्येही सवलती मिळवण्यासाठी बीजिंगने वापरला आहे. .वीसपेक्षा अधिक प्रतिनिधींच्या चर्चेनंतरही परिस्थिती सुधारलेली नाही. लडाखमध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती अजूनही कायम आहे. ‘स्टेटस को अँटे’- म्हणजे एप्रिल २०२०पूर्वीची स्थिती चीन मान्य करण्यास तयार नाही. सीमारेषेचे स्पष्ट निर्धारण करण्यासही त्यांचा नकार आहे.प्राध्यापक जाबिन जेकब यांचा मुद्दा बरोबर आहे की, भारताची चीनविषयक धोरणे एका वळणावर उभी आहेत. परंतु ‘नॉर्मलायझेशन’ झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. चीनची अपेक्षा आहे की भारताने त्यांच्या अटी मान्य केल्या पाहिजेत. .भारताने काही आर्थिक निर्बंध कायम ठेवले असले तरी वास्तव असे की चीन आजही भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आयात-निर्यात तफावत चीनच्या बाजूने प्रचंड आहे. औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताचे चिनी आयातीवर अवलंबित्व खोलवर रुजलेले आहे.भारत-तैवान संबंधांतही निराशाजनक वास्तव समोर येते. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा तैवानकडून ‘टीएसएमसी’सारख्या कंपनीला भारतात सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्याचे आमंत्रण देण्यात आले, तेव्हा तो एक नवा अध्याय सुरू करेल, अशी अपेक्षा होती. .बीजिंगला नाराज करण्याची भारताची अनिच्छा, मर्यादित बाजारपेठ आणि ''Ease of Doing Business '' मधील भारताचा कमी दर्जा या कारणांमुळेच तैवानचा प्रतिसाद अपेक्षेइतका उत्साहवर्धक ठरला नाही. अलीकडे तर बीजिंगने दावा केला की जयशंकर यांनी ‘तैवान हा चीनचाच भाग आहे’, असे मान्य केले. चीनच्या भूमिकेला उत्तर म्हणून भारतातर्फे दिलेले अधिकृत निवेदन मुत्सद्दी परिपाठाशी सुसंगत असले तरी चीनचा दावा थेट फेटाळण्याचे धाडस त्यात नव्हते. त्यामुळे ही भूमिका भारताच्या भीतीतून आलेली तडजोड आहे की, चीनच्या दाव्याला दिलेली अप्रत्यक्ष मान्यता हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो..तिबेटचा मुद्दा हा दुसरा नमुना. दलाई लामांसोबत छायाचित्रे कधीतरी झळकतात, पण बीजिंगवर दबाव आणण्यासाठी या प्रश्नाचा वापर करण्याचे धैर्य भारत सरकार दाखवत नाही. हा संकोच का? पाकिस्तानविषयी भारतीय समाजात असलेली भावना चीनविषयी नाही. सर्वसामान्य भारतीय ग्राहक चिनी वस्तू स्वस्तात विकत घेतो; पण त्यातून बीजिंगला मिळणारा आर्थिक फायदा त्याला जाणवत नाही. धोरणात्मक वर्तुळातही चीनवर ठोस टीका केली जात नाही. ‘संवाद’, ‘समतोल’ असे शब्द वारंवार उच्चारले जातात; पण स्पष्ट भूमिका मांडण्यास टाळाटाळ होते. ही मानसिकता भारताला दीर्घकालीन धोक्यात टाकते..भारतीय मुत्सद्दी, राजनैतिक अधिकारी यांचाही हात आखडता दिसतो. गेल्या दशकात चीनविरुद्ध ठोस उपाय शोधण्याऐवजी ‘तणाव व्यवस्थापन’ या चौकटीतच चर्चा मर्यादित राहिल्या. चिनी नेतृत्वाविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्यात भारतीय प्रतिनिधी मागे पडतात, यामागे सीमारेषेवर परिस्थिती बिघडण्याची भीती, भारताकडे पुरेसा दबावगट नसणे आणि टप्प्याटप्प्याने प्रगती होईल, हा भ्रम यांचा समावेश आहे. पण या सावधगिरीमुळे केवळ तात्पुरते करार आणि ‘परस्पर सन्मान’ अशा पोकळ घोषणाच आपल्या हाती लागल्या आहेत..त्यात भर म्हणजे बीजिंगकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या ‘रणनीतिक सवलती’.अलीकडेच चीनने टनेल बोरिंग मशीन आणि ''रेअर अर्थ'' खनिजे पुरवण्यास तयार असल्याची बातमी आली. मात्र, या संदर्भात चीनच्या अधिकृत प्रवक्त्याने कोणतीही पुष्टी केलेली नाही. भारतासाठी ही क्षेत्रे महत्त्वाची आहेत आणि या हालचालींचा हेतू विश्वास निर्माण करणे नसून भारताचे अवलंबित्व टिकवून ठेवणे हाच आहे. म्हणूनच भारताने अशा करारांचा व्यवहार्य लाभ घेताना दीर्घकालीन हितसंबंध जपण्यासाठी दुप्पट सावध राहणे आवश्यक आहे..खरे पाहता चीन केवळ हिमालयातील सीमावादापुरता शत्रू नाही. तो तंत्रज्ञानातील प्रतिस्पर्धी आहे, दक्षिण आशियात गुंतवणूक व कर्जदायित्वांद्वारे भारताला वेढा घालतो आहे, तर पाकिस्तानसारख्या प्रतिस्पर्ध्याचा तो कट्टर समर्थक आहे. ‘बेल्ट अँड रोड उपक्रमा’द्वारे चीनने शेजारी देशांत खोलवर पाय रोवले आहेत. भारताने योग्य पावले उचलली नाहीत तर तो स्वतःच्या परिसरात एकाकी होईल..मग पर्याय काय?१. आर्थिक अवलंबित्व कमी करणे. भारताने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे, तसेच जपानसारख्या विश्वासार्ह लोकशाही भागीदारांशी भागीदारी वाढवणे अत्यावश्यक आहे.२. तिबेट आणि तैवान प्रश्नावर ठामपणे भूमिका घेणे. औपचारिक मान्यता देण्याची गरज नाही; पण तैवानसोबत शैक्षणिक, तांत्रिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवता येईल. तिबेटी प्रशासनाशी उघडपणे संवाद साधण्यास भारताने कचरता कामा नये..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयामुळे मानवतेला नवा धोका?.३. लष्करी क्षमतावृद्धी साधणे. सीमारेषेवरील पायाभूत सुविधा, गुप्तचर व तात्काळ प्रतिसाद देण्याची क्षमता; तसेच हवाईशक्तीची क्षमता तातडीने वाढवणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. क्वाड भागीदारांशी सागरी सुरक्षेवर सहकार्य हे चीनविरोधी संतुलन साधू शकते.४. जनतेला वास्तव सांगणे. कदाचित हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जसे पाकिस्तान भारतीयांच्या मनात ‘धोका’ म्हणून खोलवर कोरले गेले आहे, तसेच चीनला ‘संरचनात्मक व दीर्घकालीन आव्हान’ म्हणून लोकांना समजावून सांगणे गरजेचे आहे..Premium| Gender Disparity: न्यायव्यवस्था आणि पोलीस दलात महिलांना अजूनही पुरेसे स्थान का नाही?.आज भारत कठीण वळणावर उभा आहे. संवाद चालू ठेवणे भाग आहे; पण तो शरणागतीत बदलू नये. उच्चस्तरीय भेटींच्या छायाचित्रांवर विश्वास ठेवून वास्तव नजरेआड केल्यास भारत कायम बचावात्मक स्थितीत राहील. राजनैतिक सौजन्य महत्त्वाचे आहे; पण राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि भविष्य सुरक्षित ठेवणे त्याहून महत्त्वाचे आहे. चीनची आव्हाने दीर्घकालीन आहेत. प्रश्न असा आहे की, भारत त्यांचा सामना करण्यासाठी पुरेशा धैर्याने आणि स्पष्टतेने पुढे सरसावणार का?(लेखक भारतीय हवाई दलाचे माजी अधिकारी व संरक्षण विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 