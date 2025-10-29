Premium| India-Taliban Ties: भारताने तालिबानला मान्यता देण्याचा निर्णय का घेतला?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरअफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांनी नुकताच भारत दौरा केला. तालिबानची राजवट आल्यानंतर प्रथमच या सरकारमधील मंत्र्याने भारताला भेट दिली. आता भारत काबूलमधील दूतावासही सुरू करणार आहे. यातून दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक पातळीवर संबंध प्रस्थापित होणार आहेत. बदलती भूराजकीय परिस्थिती आणि अमेरिका-पाकिस्तानच्या भूमिकेत बदल यांमुळे भारतानेही पवित्रा बदलला असून, आता भारत तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देणार, हेच स्पष्ट होत आहे.अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या युद्धसंघर्षाचा भडका उडाला असून. येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक चिघळण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. या दोन्ही देशांच्या संबंधांना; तसेच अफगाणिस्तानात शासन प्रस्थापित करणाऱ्या तालिबानसोबतच्या पाकिस्तानच्या संबंधांना प्रदीर्घ इतिहास आहे. परंतु अलीकडील काळात या संबंधांमध्ये घनिष्ठ संबंधांचे पर्व संपून कटुता, वितुष्ट आणि आता तर थेट शत्रुत्व निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. .तथापि, ताज्या संघर्षास कारणीभूत ठरला आहे तो पाकिस्तान. अफगाणिस्तानात अलीकडेच पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये ५०हून अधिक निष्पाप महिला व बालकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यांनंतर चिडलेल्या तालिबानने पाकिस्तानला कडाडून प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांना विभागणाऱ्या ड्युरँड रेषेवर असणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराच्या चौक्यांवर तालिबानने केलेल्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये ६०हून अधिक पाकिस्तानी जवान ठार झाले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुसऱ्यांदा तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले. यापूर्वी १९९६ ते २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा होता. २०२१ नंतर पहिल्यांदा तालिबान आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये इतका मोठा संघर्ष उफाळून आल्याचे दिसून आले आहे..पाकमधील अस्वस्थतापाकिस्तानची निर्मिती भारतापासून विभक्त होत झाली असली, तरी आज भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने जात आहे; तर पाकिस्तान भिकेकंगाल बनून जगभरात हातात कटोरा घेऊन मदतीची भीक मागत आहे. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान विघटनाच्या मार्गावर आहे. तरीही आमच्या देशात सारे काही आलबेल असल्याचे पाकिस्तान जगाला सांगत आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत मेजवानी घेतल्यानंतर जग जिंकल्याच्या आविर्भावात भारतावर डोळे वटारत असले, तरी हा देश अंतर्गत असंतोषाच्या एका भयंकर ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये विभक्त होण्यासाठीची चळवळ निर्णायक स्तरावर पोहोचली आहे. ‘बलुच लिबरेशन आर्मी’कडून पाकिस्तानी सैन्यावर मोठे हल्ले केले जात आहेत. गिलगिट- बाल्टिस्तानमधील नागरिक पाकिस्तान सरकार व लष्कराच्या दंडेलशाहीला आणि चीनच्या प्रभावाला विरोध करण्यासाठी पेटून उठलेले आहेत..पाकने पोसलेला तालिबानसध्याचा संघर्ष खैबर पख्तुनख्वा भागात पेटलला आहे. हा भाग अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवरील प्रांत आहे. या भागात प्रामुख्याने पख्तुन लोकांचे वर्चस्व आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये १८९३ मध्ये ड्युरँड रेषा ब्रिटिशांनी आखलेली होती. १९४७ साली पाकिस्तान स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संघर्षाला सुरुवात झाली. अफगाणिस्तानला ड्युरँड रेषा मान्य नाही, हे संघर्षामागील कारण आहे. त्यांच्या मते, पाकिस्तानातील इस्लामाबादपर्यंतचा भाग अफगाणिस्तानचा आहे. पाकिस्तानमधील लष्करी हुकूमशहा असोत किंवा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे असोत, त्या सर्वांनी अफगाणिस्तानमध्ये आपल्या मर्जीतले सरकार प्रस्थापित करण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले आहेत. दोन्ही देशातील सीमावाद भडकू नये, अशी या राज्यकर्त्यांची इच्छा असते. विशेष म्हणजे पाकिस्तानच्या कुशीतूनच तालिबानचा उदय झालेला आहे. .अल्-कायदाच्या मदतीने पाकिस्तानने तालिबान जन्माला घातले. तालिबानी संघटनेच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांची, योद्ध्यांची एक मोठी फौज तयार करावी आणि तिचा वापर भारताला रक्तबंबाळ करण्यासाठी करावा, असा पाकिस्तानचा कुटिल डाव होता. मात्र अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन म्हणाल्या होत्या की, ‘तुम्ही ज्या सापाला दूध पाजत आहात आणि तुमची अपेक्षा आहे की ते साप शत्रूंना चावावेत; पण असे कधीही घडत नाही. साप हा साप असतो. तो कोणालाही डसू शकतो. उद्या तो तुम्हालाही डसायला कमी करणार नाही.’ पाकिस्तानने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले; पण आज त्याचे परिणाम पाकिस्तान भोगत आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन फौजा मागे फिरल्यानंतर पाकिस्तानच्या मदतीनेच तेथे तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले; पण आज तालिबानने पाकिस्तानविरुद्ध शस्त्र उगारले आहे..मुत्ताकींच्या दौऱ्यातच हल्लेअलीकडेच अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांनी भारताला भेट दिली. भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत त्यांची चर्चा-वार्तालाप सुरू असतानाच तिकडे पाकिस्तानने हा हवाई हल्ला घडवून आणला. यामागचा अर्थ काय? तालिबानने पहिल्यांदा अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला होता, तेव्हा भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचाराने परमोच्च बिंदू गाठला होता. तालिबानचा ‘जैशे महंम्मद’, ‘लष्करे तैय्यबा’ यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना पूर्ण पाठिंबा होता. त्यामुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकले होते. परंतु २०२१नंतर अफगाणिस्तानात दुसऱ्यांदा तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले, त्यावेळी परिस्थिती बदललेली दिसून आली. यामागचे कारण म्हणजे भारताने अफगाणिस्तानात प्रकल्पांमध्ये अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकी केलेल्या आहेत. हे विकासात्मक प्रकल्प पुढे सुरू राहावेत; तसेच पाकिस्तानकडून अफगाण भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी केला जाऊ नये, ही यामागची प्रमुख भूमिका आहे. मुत्ताकी भारतामध्ये आले तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले की, ‘जैशे महंमद’ आणि ‘लष्करे तैय्यबा’ या दहशतवादी संघटनांना आमच्या भूमीवर पाय ठेवू दिलेला नाही..बगराम विमानतळाचे कारणअफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच भारतभेटीवर येण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे. काबूलपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या बगराम हवाई तळ आम्हाला परत द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा, अशी उघड धमकी अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. बगराम विमानतळाची उभारणी सोव्हिएत महासंघाने केलेली होती. अफगाणिस्तानला मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियासाठी ‘फ्लड गेट’ मानले जाते. याचे कारण अफगाणिस्तान भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला आहे. अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळविल्यास एकाच वेळी कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किरगिझस्तान म्हणजेच मध्य आशिया; त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियावर नियंत्रण ठेवता येते. तसेच, चीनचा शिनशियांग प्रांत आणि रशियावरही नजर ठेवता येते. अफगाणिस्तानला ताब्यात घेण्यासाठी रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या जागतिक महासत्तांनी शर्थीचे प्रयत्न केले; पण कुणालाही यश आले नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानला ‘महासत्तांचे थडगे’ म्हटले जाते. अशा स्थितीत आता ट्रम्प बगराम विमानतळ ताब्यात घेण्याची गर्जना करत आहेत..बगरामचा हवाई तळ संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वांत मोठ्या विमानतळांपैकी एक आहे. अफगाणिस्तानात आपले सैन्य घुसवल्यानंतर अमेरिकेने २० वर्षांत या विमानतळाचे रूपांतर एका शहरात केलेले आहे. तेथे मॅकडोनाल्डसारख्या मोठमोठ्या ब्रँडचे रेस्टॉरंट आहेत. बायडेन यांनी हा विमानतळ रिकामा करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो तालिबानच्या कब्जामध्ये आला. आता ट्रम्प यांना यावर पुन्हा एकदा नियंत्रण हवे आहे. यामागचे कारण बगरामच्या माध्यमातून त्यांना रशिया आणि पाकिस्तानवर नियंत्रण ठेवायचे आहे. यासाठी त्यांनी पाकिस्तानला मांडीवर घेतल्याचे दिसून आले. मागील दशकभराच्या काळात अमेरिकेने पाकिस्तानपासून पूर्णपणे फारकत घेतली होती. पण आता पाकिस्तानचे लष्करशहा, पंतप्रधान थेट व्हाइट हाऊसमध्ये अमेरिकन अध्यक्षांसोबत मेजवानी घेताना दिसत आहेत. .मागील महिन्यात पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी तीन वेळा अमेरिकेला भेटी दिल्या. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानला विश्वासघाती म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांच्या या ‘यूटर्न’चा अर्थ सुरुवातीला अनेकांच्या लक्षात आला नाही. पण बगरामचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर अमेरिका-पाकिस्तान जवळिकीचे कारण समोर आले. बगरामबाबत तालिबानची मनधरणी करण्याची जबाबदारी असीम मुनीर यांना देण्यात आली. आम्ही एक इंचही जमीन अमेरिकेला देणार नाही, असे तालिबानने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे भारताने अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन तालिबानच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे अमेरिकन अध्यक्षांचे स्वप्न भंगणार आहे. अशा वेळी अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री भारतभेटीवर येतात आणि बगरामच्या विमानतळावर भारताने उतरावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतात, ही खूप मोठी गोष्ट आहे..Premium| Yashomati Thakur: लाडकी बहीण योजना केवळ मतांसाठी आहे का?.भारताच्या भूमिकेत बदलडॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सामरिक भागीदारीचा करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय सैनिक अफगाणिस्तानात जाऊ शकतात, असे निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र २०२१मध्ये तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाल्यानंतर भारताने हा करार रद्द केला होता. तथापि, आता भारताचा तालिबानकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. काबूलमधील भारतीय दूतावास पुन्हा सुरू होणार आहे. कदाचित २००८ चा करारही पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या माध्यमातून अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय सैन्य, भारतीय हवाई दल पुन्हा अफगाणिस्तानात जाऊ शकते. तसेच बगराम विमानतळावर भारतीय विमाने उतरू शकतात. तसे झाल्यास तो पाकिस्तानसाठी खूप मोठा धक्का असेल. याला ‘ऑपरेशन सिंदूर-भाग दुसरा’ म्हणता येईल. आजवर हजारो दहशतवादी हल्ले करून भारताला रक्तबंबाळ केले, त्या पाकिस्तानविरोधात ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या युद्धशास्त्रातील सिद्धांताच्या आधारे भारत एक मोठा गेम प्लॅन आखण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे..Premium|cooperative banks: सहकारी बँकां भविष्य घडवतील!.भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक काळापासून चालत आलेले आहेत. मध्यंतरी तालिबानच्या काळात यामध्ये व्यत्यय आला होता. पण अफगाण लोकांसोबत भारतीयांचे भावनिक बंध जुळलेले आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तान सातत्याने भारताकडे मदतीसाठी धावून येतो. २०२१मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतल्यानंतर जगाने या देशाकडे पाठ फिरवली होती. परिणामी, या देशातील नागरिकांवर उपासमारीचे संकट आले. त्यावेळी भारताने मानवतेच्या भूमिकेतून १० लाख टन गहू देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आता त्याच अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून भारत पाकिस्तानला काटशह देण्याची तयारी करत आहे. भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातील वाढते संबंध हा ट्रम्प यांनाही कडक इशारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 