Premium|China in South America : दक्षिण अमेरिकेतील भारताची लक्षणीय हजेरी...

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.com आर्थिक शक्ती आपल्याकडे नाही हे वास्तव स्वीकारून आपण चीनपेक्षा जास्त इच्छाशक्ती दाखवली तर यातूनही मार्ग निघू शकतो. वसाहतकाळात शोषण झालेल्या दक्षिण अमेरिकेला आज आधुनिक शोषणकर्त्यांच्या रूपात चीन किंवा इतर देशांना बघायची इच्छा नाहीये. त्यांना चीन हवा आहेच, पण चीनला पर्याय ठरू शकणारा देशही हवा आहे. हे ओळखून भारताने आपली धोरणं आखली तर हा ग्रेट गेम साधनसंपत्तीभोवती न फिरता आपल्याला हव्या असलेल्या मुद्द्यांभोवती फिरू शकेल.मेक्सिकोत वर्ष १५१९ मध्ये पाऊल ठेवणाऱ्या हर्नान कॉर्टेझ याने फक्त सहाशे सैनिक, अफाट धैर्य आणि देवी रोगाची अनपेक्षित साथ यांच्या बळावर बलाढ्य ॲझटेक साम्राज्यावर फक्त दोन वर्षांत विजय मिळवला. या साम्राज्याला लुटून स्पेन हा युरोपमधला प्रमुख देश बनला. स्पेनने पुढे १६९७ ला माया साम्राज्यावर विजय मिळविल्यावर दक्षिण अमेरिकेवर युरोपचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोपीय साम्राज्यं पूर्ण भरात असताना अमेरिकेचा उदय होऊ लागला. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी अमेरिकेला प्रादेशिक महासत्ता बनणं गरजेचं होतं. त्यासाठी १८२३ ला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी दक्षिण अमेरिकेत युरोपियांना वेसण घालण्याचं परराष्ट्र धोरण आखलं. हे मन्रो धोरण आजही अमेरिकेच्या दक्षिण अमेरिकेतल्या धोरणावर प्रभाव टाकतंय..Premium|China Tech Shock 2026 : ‘एआय’चा ड्रॅगन जागा झाल्यानंतर….विरोधी सरकारे पाडलीदुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्ध सुरू झालं. कोणत्याही परिस्थितीत दक्षिण अमेरिकेत कम्युनिझमचा शिरकाव होऊ नये यासाठी अमेरिकेचा तिथला हस्तक्षेप वाढू लागला. सोव्हिएत युनियनकडे झुकू लागलेल्या फिडेल कॅस्ट्रो यांची क्युबामधली सत्ता उलथून टाकण्यासाठी अमेरिकेने बे ऑफ पिग्ज मध्ये उठाव घडवून आणायचा अयशस्वी प्रयत्न केला. याचा उलट परिणाम होऊन क्युबा आणि रशिया आणखी जवळ आले. त्यातूनच पुढे १९६२ चा क्युबामधल्या अण्वस्त्रांचा प्रश्न निर्माण झाला. १९८३ ला ग्रेनेडाचे अध्यक्ष क्युबा आणि रशियाच्या जवळ जाऊ लागल्यावर अमेरिकेने तिथेही सत्तांतर घडवून आणलं. अर्थातच अमेरिकेचा दक्षिण अमेरिकेतला हस्तक्षेप फक्त विचारसरणीवर आधारित नव्हता. १९५४ साली ग्वाटेमाला या देशात चक्क युनायटेड फ्रूट कंपनी या खासगी अमेरिकी कंपनीचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी अमेरिकेने सत्तांतर घडवून आणलं. निकारागुआ मधल्या मार्क्सिस्ट सरकार विरोधी बंडखोरांना मदत करण्यासाठी अमेरिकेने वरकरणी कट्टर शत्रू इराणला इराकविरुद्धच्या युद्धात शस्त्रं विकून पैसे उभे केले होते.फिडेल कॅस्ट्रो यांच्याशी संबंधयुरोप किंवा आशियामध्ये आहेत तसे दक्षिण अमेरिकेत अमेरिकेला आव्हान देणारे देश नाहीयेत. जागतिक सत्तासंघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युरेशियापासून तो खंड खूप दूर आहे. तिथल्या कोणत्याही देशाचं व्यापारी महत्त्वाच्या समुद्री महामार्गांवर नियंत्रण नाहीये. त्यामुळे अगदी आताआतापर्यंत आपल्या परसदारी इतर सत्तांचा हस्तक्षेप होऊ नये एवढाच अमेरिकेच्या दक्षिण अमेरिकी धोरणामागचा हेतू होता. आज बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि तंत्रज्ञान यांमुळे फक्त अमेरिकाच नाही तर जगातल्या इतर उगवत्या सत्तांचं लक्ष दक्षिण अमेरिकेकडे वळू लागलंय. भारतही याला अपवाद नाहीये. शतकानुशतकं भारतीय संस्कृती, व्यापार, धर्म आणि इतर संकल्पना पश्चिमेकडे अरबी समुद्रमार्गे आफ्रिका व अरबस्तान आणि पूर्वेकडे बंगालच्या उपसागरामार्गे आग्नेय आणि पूर्व आशियाकडे प्रवाहित झाल्या. पण आफ्रिकेपलीकडचा आणि त्या काळच्या तंत्रज्ञानाच्या मानाने प्रचंड अंतरावर असणारा दक्षिण अमेरिका आपल्याला अज्ञात राहिला. त्यातच लेखाच्या सुरुवातीला बघितल्याप्रमाणे दक्षिण अमेरिका वसाहतवादकाळात युरोप आणि नंतर अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राहिला. १९ व्या शतकात ब्रिटिशांच्या कॅरिबियन बेटांवरच्या वसाहतींवर राबण्यासाठी भारतीय मजूर मोठ्या संख्येने गेले. त्यानंतर थेट शीतयुद्धकाळात भारताचा त्या खंडाशी संबंध आला. १९५८ ला भारताने चिलेबरोबर व्यापारी करार केला होता. क्युबातल्या क्रांतीनंतर फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या राजवटीला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारत होता. कॅस्ट्रो यांचे नेहरू आणि विशेषतः इंदिरा गांधींशी वैयक्तिक संबंध अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. त्यानंतर १९६१ मध्ये नेहरूंनी मेक्सिकोला भेट दिली. दक्षिण अमेरिकेचं सामरिक महत्त्व ओळखून १९६८ ला इंदिरा गांधींनी तिथल्या महत्त्वाच्या देशांचा दौरा केला. १९७० च्या दशकापर्यंत ब्राझीलचा अपवाद वगळता इतर दक्षिण अमेरिकी देश नेहरू पुरस्कृत अलिप्ततावादी चळवळीत सामील झाले नव्हते यावरून भारताचं तिथलं अस्तित्व किती मर्यदित होतं हे लक्षात येतं. १९९० च्या दशकात फॉकलंड युद्धात भारताने अर्जेंटिनाला पाठिंबा दिला. पेरू व मेक्सिकोशी अलिप्ततावादी चळवळीतून संबंध वाढवले पण अशी उदाहरणं अपवादात्मकच होती..Premium|India Central Asia Geopolitics : मध्य आशियातील भारताचे भू-राजकारण इतके महत्त्वाचे का आहे?.चिनी गुंतवणूक १८ टक्केदक्षिण अमेरिकी देश भारताला अगदी दूरचा एक देशच मानत राहिले आणि हे साहजिकच होतं. वैयक्तिक नातेसंबंध असले तर आंतरराष्ट्रीय संबंध सोपे होतात पण आंतरराष्ट्रीय संबंध फक्त नेत्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांवर नाही तर देशांनी एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर आधारित असतात. अर्थात सुज्ञ भारतीयांना हे केव्हाच समजलंय. १९९० च्या दशकात शीतयुद्ध संपलं. रशियाचा पाडाव झाला. त्यामुळे अमेरिकेचं दक्षिण अमेरिकेवरचं लक्ष कमी झालं. चीनने या पोकळीचा अचूक फायदा घेऊन आपली उपस्थिती वाढवायला सुरुवात केली. आज चीन अनेक क्षेत्रांमध्ये दक्षिण अमेरिकेचा सर्वांत मोठा भागीदार देश बनलाय. एखाद्या देशाला किंवा प्रदेशाला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी चीन ठरावीक पद्धतीने काम करतो. तो रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारायला अर्थपुरवठा करतो. हे करताना भ्रष्ट, हुकूमशाही राज्यकर्त्यांना कसलेही प्रश्न विचारात नाही. एकदा राज्यकर्ते आपल्या कह्यात आले की मग चीन दळणवळण यंत्रणा, बंदरं वगैरे गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करू लागतो. चीनने दक्षिण अमेरिकेतही हेच केलं. आज दक्षिण अमेरिकेत येणाऱ्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी १८ टक्के गुंतवणूक एकट्या चीनची आहे. गुंतवणुकीचा पहिला टप्पा पार पडल्यावर चीनने पेरूमधल्या चानकाई या सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या बंदरात गुंतवणूक केलीये. या बंदरामुळे चीन आणि दक्षिण अमेरिकी देशांमधलं अंतर आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. भू-राजकीयदृष्ट्या दक्षिण अमेरिका आणि आशियातल्या व्यापारावर चीनला लक्ष ठेवता येईल. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात दक्षिण अमेरिकेतल्या २० देशांनी आपला सहभाग नोंदवलाय. चीनच्या या सगळ्या प्रयत्नांना यश येऊ लागलंय. पनामाने २०१७ ला आणि निकारागुआने २०२१ ला तैवानची मान्यता काढून घेतली. नजीकच्या भविष्यात कदाचित पॅराग्वेसुद्धा हे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.दुर्मीळ धातूंना महत्त्वआर्थिक उदारीकरणानंतर भारताची ताकद हळूहळू वाढायला लागली. महासत्ता बनायचं असेल तर दक्षिण अमेरिकेला दुर्लक्षित करून चालणार नाही याची भारताला जाणीव झाली. पण त्याच वेळी देशांतर्गत आर्थिक पातळीवर आणि आशियात भू-राजकीय पातळीवर इतक्या गोष्टी घडत होत्या, की परराष्ट्र सेवेतली मर्यादित नोकरशाही आणि आर्थिक ताकद असलेल्या भारताला आशियावरच जास्त लक्ष द्यावं लागलं. पण हळूहळू भारत आणि दक्षिण अमेरिकेतला व्यापार वाढू लागला. ९१-९२ साली दोघांमधला ५० कोटी डॉलर्स असणारा व्यापार २०२४-२५ ला ४,००० कोटी डॉलर्सवर पोहोचलाय. आज दक्षिण अमेरिकेला अचानक महत्त्व आलंय कारण २० व्या शतकात तेल, कोळसा, समुद्री व्यापारी मार्ग आणि औद्योगिक क्षमतेला असणारं महत्त्व आता लिथियम, तांबं, ग्रॅफाइट, निकेल, कोबाल्ट यांसारख्या दुर्मीळ धातूंना आलंय. चिले आणि अर्जेंटिनाकडे जगातले सर्वांत मोठे लिथियमचे साठे तर चिले आणि पेरूकडे तांब्याचे प्रचंड साठे आहेत. ब्राझीलकडे लोखंड आणि निओबियम आहे. शिवाय ब्राझील भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला अन्नसुरक्षा देऊ शकतो. भारताने २०२४ ला अर्जेंटिनाबरोबर लिथियमच्या उत्खननाचा करार केलाय. याशिवाय भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट दक्षिण अमेरिकेकडे आहे. इराण आणि युक्रेन युद्धामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असताना कोलंबिया, व्हेनेझुएला आणि गयानाकडे प्रचंड मोठे तेलाचे साठे आहेत. ओएनजीसी विदेश आणि भारत पेट्रो रिसोर्सेस यांनी संयुक्तपणे ब्राझीलचे ऑफशोअर ब्लॉक रिफायनिंग साठी घेतले आहेत..डिजिटल क्षमता मदतीलाअर्जेंटिना, त्रिनिदाद अँड टोबॅगो यांच्याकडे नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. अर्जेंटिनाने जानेवारी २०२५ ला ओएनजीसी, ओएनजीसी विदेश आणि गेल बरोबर एमओयू केला आहे. बायोफ्युएल साठी ब्राझील महत्त्वाचा आहे. पण हे सगळं मिळवण्यासाठी इतरही अनेक देश भारताच्या स्पर्धेत आहेत. अमेरिका भौगोलिक संलग्नता, समृद्ध बाजारपेठ आणि सुरक्षा देऊ शकते. चीन अत्यंत गरजेचा अर्थपुरवठा करू शकतो. युरोप तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि नियमांची चौकट देऊ शकतो. तुर्कीये हवाई संपर्काचं जाळं देऊ शकतो. पण भारत इतर देश कदाचित तातडीने देऊ शकणार नाहीत अशा गोष्टी देऊ शकतो. आज दक्षिण अमेरिकन आरोग्य यंत्रणेसाठी रास्त दारातल्या औषधांची गरज आहे. भारतातल्या लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, झायडस, सन फार्मा यांसारख्या अनेक कंपन्या आज दक्षिण अमेरिकेत कार्यरत आहेत. भारताने एक खरीखुरी पूर्णतः स्वदेशी यंत्रणा उभी केलीये जिचं नाव आहे यूपीआय. भारत आज अगदी स्वस्तात नागरिकांची ओळख, पेमेंट्स आणि इतर सरकारी सेवांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभे करू शकतो. ज्या देशांना आपल्या डिजिटल यंत्रणा पूर्णपणे चीन किंवा अमेरिकेच्या हातात जाऊ नयेत असं वाटतं,त्यांच्यासाठी भारत एक समर्थ पर्याय आहे. भारताने अनेक दक्षिण अमेरिकी आणि कॅरिबियन देशांना डिजिलॉकर आणि यूपीआय सारख्या सेवा उभ्या करून द्यायला सुरुवात केलीयेआणि हे महत्त्वाचं आहे कारण यातून अंतिमतः दोन्ही देशांमधले आर्थिक संबंध वाढायला लागतात. चीन पायाभूत सुविधा उभारत असताना भारत सरकारची डिजिटल क्षमता वाढवू शकतो.कॅरिबियन देशांचं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दरबारी राजकारणात असलेलं महत्त्व ओळखून भारताने त्या देशांशी संबंध वाढवायला सुरुवात केलीये..भारताची मदत हवीशीपण आजपर्यंत आपण अनेक प्रदेशांमध्ये भारताचे जे कच्चे दुवे पाहिले तेच कच्चे दुवे दक्षिण अमेरिकेच्या बाबतीतही आहेत. चीन आपल्या कंपन्यांना पाठवतो तर भारत शिष्टमंडळं पाठवतो. चीन बंदरं बांधतो पण आपण कराराच्या कलमांमध्येच अडकून पडतो. चीन खाणींसाठी अर्थपुरवठा करतो तर भारत भागीदारीची चर्चा करत बसतो. चीन मोठं आर्थिक जाळं उभं करत असताना भारत मात्र ओळख निर्माण करायचा प्रयत्न करत असतो. आजही दक्षिण अमेरिका एवढा महत्त्वाचा असताना सुद्धा तिथल्या ४३ पैकी फक्त १७ देशांमध्ये आपलं राजनयिक अस्तित्व आहे. चीनशी बरोबरी करणारी आर्थिक शक्ती आपल्याकडे नाही हे वास्तव स्वीकारून आपण चीनपेक्षा जास्त इच्छाशक्ती दाखवली तर यातूनही मार्ग निघू शकतो. वसाहतकाळात शोषण झालेल्या दक्षिण अमेरिकेला आज आधुनिक शोषणकर्त्यांच्या रूपात चीन किंवा इतर देशांना बघायची इच्छा नाहीये. त्यांना चीन हवा आहेच पण चीनला पर्याय ठरू शकणारा देशही हवा आहे. हे ओळखून भारताने आपली धोरणं आखली तर हा ग्रेट गेम साधनसंपत्तीभोवती न फिरता आपल्याला हव्या असलेल्या मुद्द्यांभोवती फिरू शकेल.आजपर्यंत आपण भारताचे मध्य आशिया, दक्षिण चीन समुद्र, हिंदी महासागर, पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि दक्षिण अमेरिका खंडात सुरू असलेले ग्रेट गेम बघितले. वेळेअभावी काही प्रदेशांमधला भारताचा ग्रेट गेम राहून गेला याची कल्पना आहे. पण आता वेळ आलीये भविष्यातलं भू-अर्थकारण अभ्यासायची. पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये आपण शाश्वत ऊर्जा आणि ऊर्जेचं बदलतं अर्थकारण, सेमीकंडक्टर्स, पुरवठा साखळीचं युद्ध, आर्थिक निर्बंध यांसारख्या अनेक नव्या हत्यारांचा जग कसा उपयोग करतंय हे समजून घेऊ या आणि हो ! भारताच्या ग्रेट गेम्स बद्दल तुमचा प्रतिसाद नक्की कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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