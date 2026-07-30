Premium|Study Room : भारत-चीन व्यापार वाढला, मात्र विक्रमी व्यापारी तुटीने चिंता वाढवली

गौरव बाळेभारत आणि चीन या दोन्ही आशियाई महासत्तांमधील द्विपक्षीय संबंध नेहमीच जागतिक भूराजकीय समतोल आणि अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. अलिकडच्या वर्षांत दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव आणि सीमावर्ती आव्हाने कायम असतानाही, द्विपक्षीय व्यापार पातळीवरील देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील अग्रगण्य वृत्तपत्रांच्या अधिकृत आर्थिक अहवालानुसार, भारताचा चीनसोबतचा एकूण व्यापार एका बाजूला नवा उच्चांक गाठत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यामुळे निर्माण होणारी तीव्र संरचनात्मक व्यापारी तूट भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक हितासाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी एक मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरत आहे. दोन्ही देशांमधील हा आर्थिक प्रवास स्पर्धा आणि सहकार्य अशा दोन्ही आघाड्यांवर भारताची धोरणात्मक परीक्षा पाहणारा ठरत आहे.वाढत्या व्यापारी तुटीचे वास्तव आणि सद्यस्थितीअलिकडील अधिकृत आर्थिक आकडेवारीचा आणि आर्थिक सर्वेक्षणाचा अभ्यास केला असता, भारत आणि चीनमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ११८ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या पार गेला आहे. या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सर्वात लक्षवेधी आणि आव्हानात्मक बाब म्हणजे भारताची सातत्याने विस्तारणारी व्यापारी तूट होय. व्यापारी तूट म्हणजे भारताकडून चीनला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या तुलनेत चीनकडून भारतीय बाजारपेठेत होणारी आयात प्रचंड प्रमाणात जास्त असणे. सध्या ही तूट ८५ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त या ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली असून, भारताच्या एकूण जागतिक चालू खात्यावरील तुटीमध्ये चिनी आयातीचा वाटा सर्वात मोठा आहे. चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांच्या प्रचंड प्रवाहामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील समतोल बिघडत असून हे एकांगी व्यापारी अवलंबित्व भारतासाठी चिंतेचा विषय बनले आहे..चीनवरील आयातीचे स्वरूप आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटीभारताकडून चीनला प्रामुख्याने प्राथमिक वस्तू, कच्चे खनिज, कापूस आणि काही प्रमाणात कृषी उत्पादनांची निर्यात केली जाते, ज्यांचे मूल्य साखळीतील स्थान अत्यंत खालचे आणि कमी नफा देणारे असते. याउलट, चीनकडून भारतामध्ये अत्यंत मूल्यवान, तंत्रज्ञानभिमुख आणि भांडवली वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, दूरसंचार क्षेत्रातील साधने, अवजड यंत्रसामग्री, रासायनिक उत्पादने आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उपकरणांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय उद्योग क्षेत्राला, विशेषतः औषध निर्माण क्षेत्राला लागणाऱ्या सक्रिय औषधी घटकांसाठी म्हणजेच कच्च्या मालासाठी सुमारे ७० टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चिनी पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहावे लागते. हा कच्चा माल स्वस्त आणि सहजरीत्या उपलब्ध होत असल्याने भारतीय व्यापारी त्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात, ज्यामुळे ही व्यापारी तूट सातत्याने विस्तारत आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आणि धोरणात्मक आव्हानेया वाढत्या व्यापारी तुटीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि देशांतर्गत उत्पादनावर दूरगामी परिणाम होत आहेत. चिनी उत्पादनांच्या प्रचंड प्रवाहामुळे देशांतर्गत लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसमोर अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंच्या तुलनेत चिनी वस्तू स्वस्त असल्याने ग्राहकांचा कल तिकडे वाढतो, ज्यामुळे देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राच्या वाढीला खीळ बसते. याशिवाय, एकाच शेजारी देशावर औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणे भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. राष्ट्रीय चलनाच्या मूल्यावर, विदेशी चलनाचे बहिर्गमन आणि परकीय चलन साठ्यावरही या वाढत्या तुटीचा थेट विपरीत दबाव निर्माण होत असल्याचे आर्थिक विश्लेषक सांगतात..समतोल साधण्यासाठी भारताचे धोरणात्मक उपाय आणि भविष्यातील मार्गया समस्येवर मात करण्यासाठी आणि व्यापार समतोल साधण्यासाठी भारत सरकारने बहुआयामी धोरणात्मक प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला चालना देण्यासाठी आणि आयात पर्यायीकरणाला गती देण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन योजना म्हणजेच पीएलआय योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे, ज्याअंतर्गत वेगवेगळ्या १४ प्रमुख क्षेत्रांना आर्थिक बळ दिले जात आहे. स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधांचा विकास करून उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, पुरवठा साखळीतील लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि चिनी वस्तूंवरील अति-अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत इतर मित्र राष्ट्रांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यावर आणि आयातीचे स्त्रोत विविध देशांमध्ये विभागण्यावर भर देत आहे. या धोरणात्मक प्रयत्नांचे परिणाम दीर्घकाळात दिसून येतील, परंतु सद्यस्थितीत व्यापार विविधीकरण आणि अंतर्गत क्षमता वाढवणे हाच भारतासाठी शाश्वत पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.