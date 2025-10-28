Premium| UN Reforms: शांतता आणि विकासासाठी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व कधी मिळणार?

डॉ. मनीष दाभाडेदुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. या संघटनेला ८० वर्षे पूर्ण होत असून, आजही ही संघटना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळाप्रमाणेच कार्यरत आहे. बदलत्या जगाचे प्रतिबिंब या संघटनेमध्येही दिसले, तर ‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना कार्यक्षम ठरेल.संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला ८० वर्षे पूर्ण होत असून, सध्याच्या जागतिक घडामोडींमुळे या संघटनेच्या कार्यक्षमतेबद्दल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. युक्रेन युद्ध, गाझातील संघर्षानंतर निर्माण झालेले संकट, पश्चिम आशियातील तणाव, जगभर वाढणारी महागाई, कर्जसंकट आणि हवामानबदल या सर्वांचा सामना करण्यासाठी जगाला प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्थेची गरज आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद आज विसाव्या शतकातील संरचनेत अडकलेली आहे. .अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स या दुसऱ्या महायुद्धातील विजेत्या पाच देशांचे सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्व आजच्या वास्तवाशी विसंगत झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांना पुढील शतकात सुसंगत आणि परिणामकारक राहायचे असेल, तर सुरक्षा परिषदेचा विस्तार अपरिहार्य आहे आणि या सुधारणांच्या केंद्रस्थानी भारत असायला हवा.संयुक्त राष्ट्रांची १९४५मध्ये स्थापना झाली असून, भारत संयुक्त राष्ट्रांचा संस्थापक आहे. आज भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश असून, लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर चौथ्या क्रमांकावरील देश आहे. भारताचा जीडीपी ३.५ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला आहे आणि पुढील दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. .मात्र, सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताकडून करण्यात येणारा दावा केवळ आर्थिक किंवा लोकसंख्येवर आधारित नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे योगदान, दायित्व आणि नैतिक नेतृत्व या निकषांवर आहे. भारताने शांतता, विकास आणि सहकार्य या तीन स्तंभांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन सातत्याने मांडला आहे. सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यपदावर भारत आठ वेळा निवडून आला आहे. त्या काळातही भारताने नेहमीच संतुलन, संवाद आणि कायद्यानुसार निर्णय घेण्याच्या तत्त्वाचे समर्थन केले आहे. कोरियन युद्धापासून आफ्रिकेतील स्वातंत्र्य चळवळींपर्यंत अनेक निर्णायक ठरावांमध्ये भारतीय प्रतिनिधींनी मध्यस्थी केली आहे. जागतिक शांततेसाठी भारताने दिलेले योगदानही अन्य कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. आजही सहा हजारांपेक्षा जास्त भारतीय जवान व पोलिस अधिकारी संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध देशांतील शांतीमोहिमांमध्ये सहभागी झाले आहेत. आतापर्यंतच्या मोहिमांमध्ये १८०हून अधिक भारतीय जवानांनी बलिदान दिले आहे. .ही संख्या अन्य कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. भारताचे हे योगदान केवळ कर्तव्यापुरते नाही, तर त्याला मूल्याचे अधिष्ठान आहे. ‘वास्तववादी आदर्शवाद’ असा भारताचा दृष्टिकोन असून, आदर्श टिकवूनही वास्तवाशी सुसंगत कार्य करता येते, हे भारताने दाखवून दिले आहे.काही वर्षांमध्ये दक्षिणी जगतातील देशांचा आवाज म्हणून भारत सशक्तपणे पुढे आला आहे. ‘वॉइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ’ शिखर परिषद आयोजित करून भारताने १२०पेक्षा जास्त विकसनशील देशांना एकत्र आणले आणि आर्थिक विकास, हवामान बदलाविषयीच्या समस्या, औषध उपलब्धता यांसारख्या त्यांच्यासमोरील आव्हानांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणले आहे. .भारताकडे जी-२० देशांचे अध्यक्षपद असताना आफ्रिकी महासंघाला कायम सदस्यत्व दिले, हा खऱ्या अर्थाने जागतिक न्यायाचा मैलाचा दगड होता. भारत केवळ स्वतःचे हित पाहात नाही, तर जगाचा हितचिंतक आहे, हे अशा कृतींतून दिसून येते. कोरोना महासाथीच्या काळात भारताने ‘वॅक्सिन मैत्री’ उपक्रमातून १००हून जास्त देशांना मोफत किंवा स्वस्त दरामध्ये लसी पुरवल्या. पाश्चिमात्य देशांनी लशींची साठेबाजी केली असताना, भारताने ‘एक पृथ्वी, एक आरोग्य’ हा संदेश दिला. आपत्ती आणि युद्धांमध्येही भारत पहिला मदतीचा हात पुढे करणारा देश ठरला आहे. नेपाळमधील भूकंप, अफगाणिस्तान, सीरिया, तुर्कियेतील संकटांमध्ये भारताने औषधे, अन्नधान्य, तज्ज्ञांची पथके पाठवली. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात ‘ऑपरेशन गंगा’द्वारे भारताने आपल्या नागरिकांसह अनेक इतर देशांच्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले..सुरक्षा परिषदेत भारताचा समावेश म्हणजे हिंद-प्रशांत प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व असेल. हा प्रदेश आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आणि सामरिक स्पर्धेचे केंद्र आहे. भारताने येथे सागर (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) आणि क्वाड उपक्रमांतून शांतता, सागरी सुरक्षा, आपत्ती निवारण आणि शाश्वत विकास यांवर व्यावहारिक सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. २००४च्या त्सुनामीनंतर भारताने श्रीलंका, मालदीव आणि इंडोनेशियाला दिलेली मदत आजही आदर्श मानली जाते. भारताचे नौदल आज हिंद महासागरात सागरी चाच्यांच्या कारवाया, मानवी तस्करी यांना अटकाव करण्याबरोबरच आपत्तीतील मदतकार्यासारख्या अनेक क्षेत्रांत आघाडीवर आहे. भारतातील परराष्ट्र धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘अनेकांशी मैत्री, कोणाशी वैर नाही.’ भारताची अमेरिकेसोबत तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि व्यापारात भागीदारी आहे, तर रशिया आणि इराणसोबत ऊर्जा आणि सुरक्षा सहकार्यही आहे. चीनसोबत सीमावाद असतानाही संवाद सुरू आहे. त्यामुळे भारत हा पूर्व आणि पश्चिम जगतातील पूल म्हणून अनन्यसाधारण भूमिका बजावू शकतो. .युक्रेन युद्धात भारताने एकीकडे सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान राखला, तर दुसरीकडे संवादाचे दरवाजे बंद केले नाहीत. गाझातील संकटातही भारताने दहशतवादाचा निषेध करताना इस्राईलला संयमाचे आवाहन केले. ही संतुलनशील, शांततामूलक दृष्टिकोनाची शैलीच सुरक्षा परिषदेच्या पुनर्रचनेत अत्यावश्यक आहे.भारताचे नेतृत्व केवळ संकट व्यवस्थापनापुरते मर्यादित नाही; ते विकासाभिमुख मुत्सद्देगिरी घेऊन येते. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी (सीडीआरआय) या भारताच्या कल्पना हवामान बदल आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांसाठी जागतिक निकष तयार करतात. .Premium| Trump's Verbal Diplomacy: डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजकारणावर भारताचं प्रतिउत्तर काय?.भारताने आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत रस्ते, जलसिंचन, शिक्षण, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, आणि डिजिटल शासन या क्षेत्रांमध्ये ६०० हून अधिक विकास प्रकल्प राबवले आहेत. या अनुभवामुळे भारताला विकास, सुरक्षा आणि शांतता यांचे परस्पर नाते स्पष्टपणे समजते. स्थायी सदस्य म्हणून भारत हे तत्त्व परिषदेच्या निर्णयप्रक्रियेत आणू शकतो. सदस्यसंख्या वाढली, तर सुरक्षा परिषद कार्यक्षम राहणार नाही, असे अनेक समीक्षक सांगतात. मात्र, कायम सदस्यांकडील नकाराधिकारामुळेच ही परिषद निष्क्रिय झाली आहे, हे वास्तव आहे. भारतासारख्या जबाबदार आणि संतुलित देशाला स्थान दिले, तर निर्णय प्रक्रियेत नव्या सहमतीची पायाभरणी होईल. नकाराधिकार जबाबदारीसह वापरायला हवा, भारताने अशी भूमिका घेतली होती आणि हेच आजच्या अस्थिर जगात भारताचे स्थायी सदस्यत्व म्हणजे संतुलन, विकास आणि संवादाचे बळकटीकरण असेल. भारताचा युद्धावर नाही, तर संवादावर विश्वास आहे. प्रभुत्वाऐवजी सहजीवनावर आधारित व्यवस्था हे भारताचे तत्त्व आहे. त्यामुळे भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणे हा दक्षिणी जगताचा आणि न्यायाचा विजय असेल. जगातील वास्तव प्रतिबिंबित झाले, तरच संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना पुन्हा अर्थपूर्ण होईल. भारतासह सुरक्षा परिषदेचा विस्तार हीच त्या दिशेने पहिली निर्णायक पायरी आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे ही भूतकाळाची सावली असेल की नव्या युगाचा दीपस्तंभ असावे, याचा निर्णय जगाने घ्यायचा आहे.(लेखक 'जेएनयू'मध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.). 