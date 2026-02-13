Premium|India EU FTA : भारत-युरोप व्यापार करार शेअर बाजारासाठी ‘गेमचेंजर’

गौरव बोरा-gauravbora89@gmail.comभारत-युरोप व्यापार करार हा केवळ व्यापाराचा करार नसून, तो भारताच्या जागतिक ताकदीचे प्रतीक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला यामुळे जागतिक व्यासपीठ मिळेल, तसेच भारतीय उद्योग, रोजगार आणि बाजाराला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास, हा करार मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. या सर्व गोष्टींसाठी हा करार ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो.भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात झालेला नवा व्यापार करार (भारत-ईयू एफटीए) हा देशासाठी खूप मोठा टप्पा आहे. आता भारतात बनणाऱ्या अनेक वस्तू युरोपमध्ये स्वस्तात विकता येणार आहेत. यामुळे भारतीय उद्योग, रोजगार आणि शेअर बाजाराला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील बहुप्रतीक्षित ‘फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट’ शेवटी जवळपास दोन दशकांचे वाट पाहून पूर्ण झाले आहे. हा करार केवळ दोन बाजूंच्या व्यापारासाठी नव्हे, तर हे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताची भूमिका मजबूत करणारे ऐतिहासिक पाऊल आहे..Premium|Union Budget 2026 : बाजारातील नैराश्य जाईलच...!.करार कसा साध्य झाला?‘भारत-ईयू एफटीए’च्या वाटाघाटी २००७ मध्ये सुरु झाल्या होत्या आणि अनेक टप्प्यांत वर्षानुवर्षे चालल्या. यातील अडथळे आणि जागतिक व्यापार परिस्थितीमुळे हे करार अनेकदा मागे पडले, पण सध्याच्या जागतिक वातावरणामुळे पुन्हा वेग आला. केवळ व्यापार मुद्द्यांपुरते मर्यादित न राहता, जागतिक राजकीय घडामोडींचा (जसे, की इतर देशांमधील उच्च टेरिफ धोरणे) प्रभाव लक्षात घेऊन दोन्ही बाजूने धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. युरोप आणि भारत यांना आता एकत्रितपणे सुमारे दोन अब्ज लोक आणि जागतिक ‘जीडीपी’च्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापार बाजारप्रवेशाचा लाभ मिळणार आहे, जे या कराराचे भौगोलिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करते.कराराचे स्वरूप आणि महत्त्वयुरोपियन युनियन ही भारतासाठी तिसरी सर्वांत मोठी व्यापारी भागीदार आहे. सध्या भारताचा युरोपशी होणारा व्यापार हा अनेक तांत्रिक अडचणी आणि सीमाशुल्कामुळे मर्यादित आहे. मात्र, या करारानंतर वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, दागिने आणि कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्क शून्यावर येण्याची शक्यता आहे. या बदल्यात भारत युरोपमधील तंत्रज्ञान, रसायने आणि उच्च दर्जाच्या मशिनरीसाठी आपली बाजारपेठ खुली करेल..हा करार नेमका काय आहे?युरोपियन युनियन म्हणजे २७ देशांचा मोठा समूह. या देशांमध्ये ४४ कोटींपेक्षा जास्त लोक राहतात. हा जगातील सर्वांत मोठ्या आणि श्रीमंत बाजारांपैकी एक आहे. आतापर्यंत भारतीय वस्तूंवर युरोपमध्ये जास्त कर (टॅक्स) आकारला जात होता. त्यामुळे आपल्या वस्तू महाग पडत आणि स्पर्धा करणे कठीण जात होते. आता या नव्या करारामुळे अनेक वस्तूंवरील कर कमी होणार किंवा पूर्णपणे हटवला जाणार आहे.भारताला याचा काय फायदा?१) निर्यात वाढणार : कपडे, औषधे, रत्न-आभूषण, इंजिनीअरिंग वस्तू, मसाले आणि कृषी उत्पादने यांना मोठा फायदा होईल. कारण या वस्तू आता युरोपमध्ये स्वस्तात विकता येतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांची विक्री आणि नफा वाढेल.२) रोजगारनिर्मिती : जेव्हा कंपन्यांची ऑर्डर वाढते, तेव्हा उत्पादन वाढवावे लागते. उत्पादन वाढले, की नवे कारखाने उभे राहतात आणि रोजगार निर्माण होतो. त्यामुळे युवकांसाठी नोकरीच्या संधी वाढू शकतात.३) परदेशी गुंतवणूक वाढेल : युरोपमधील मोठ्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होऊ शकतात. त्यांना येथे कारखाने सुरू करणे फायदेशीर वाटू शकते. यामुळे देशात पैसा येईल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.४) ‘मेक इन इंडिया’ला चालना : भारताला उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मजबूत बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हा करार त्या दिशेने उचलले गेलेले मोठे पाऊल आहे..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.शेअर बाजारावर परिणामतज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’मधील अनेक क्षेत्रांत (सेक्टर) मोठी तेजी पाहायला मिळेल. याचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे असतील-१. ऑटो आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्र : युरोपीय तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा सुधारेल आणि खर्च कमी होईल.२. वस्त्रोद्योग आणि निर्यातदार कंपन्या : सध्या भारतीय कापड उद्योगाला व्हिएतनाम आणि बांगलादेशशी स्पर्धा करताना युरोपमध्ये जास्त कर भरावा लागतो. करारानंतर भारतीय कापड निर्यात सुलभ होईल.३. आयटी आणि सेवा क्षेत्र : भारताचे आयटी क्षेत्र युरोपमधील बँकिंग आणि उत्पादन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर सेवा पुरवते. करारामुळे व्हिसा नियम शिथिल झाल्यास आणि डेटा सुरक्षितता करारावर स्वाक्षरी झाल्यास आयटी कंपन्यांचे महसूल मोठ्या प्रमाणावर वाढतील.४. फार्मा आणि औषध निर्मिती : युरोपमधील कडक मानकांमुळे भारतीय औषधांना तिथे प्रवेश मिळणे कठीण होते. या करारात नियमांचे सुलभीकरण झाल्यास फार्मा कंपन्यांसाठी युरोपची दारे कायमची खुली होतील. युरोपमधील प्रगत तंत्रज्ञान आणि भारतीय उत्पादकक्षमता एकत्र आल्यास नव्या औषधांच्या संशोधनाला वेग येईल. युरोपीय फार्मा कंपन्या भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करू शकतात..परकी गुंतवणूक आणि ‘लिक्विडिटी’जेव्हा एखादा मोठा व्यापार करार होतो, तेव्हा परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (एफआयआय) त्या देशावरील विश्वास वाढतो. युरोपमधील मोठे पेन्शन फंड आणि इन्व्हेस्टमेंट बँका भारतीय बाजारात मोठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेअर बाजारात ‘लिक्विडिटी’ वाढून बाजार नवी विक्रमी पातळी गाठू शकतो.रुपया मजबूत होऊ शकतोनिर्यात वाढली, की देशात डॉलर येतात. त्यामुळे रुपया स्थिर राहण्यास मदत होते. स्थिर चलन म्हणजे बाजारासाठी चांगली बातमी.काही आव्हाने आणि खबरदारीजरी हा करार फायदेशीर असला, तरी भारतीय दुग्धव्यवसाय आणि शेती क्षेत्रासाठी युरोपमधील स्वस्त उत्पादने एक आव्हान ठरू शकतात. सरकारने या क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘सेफगार्ड’ नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांवर लक्ष ठेवावे, ज्यांचा युरोपशी थेट व्यापार आहे..निष्कर्ष काय?युरोप-भारत व्यापार करार हा केवळ व्यापाराचा करार नसून, तो भारताच्या जागतिक ताकदीचे प्रतीक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला यामुळे जागतिक व्यासपीठ मिळेल. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास, हा करार मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. या सर्व गोष्टींसाठी हा करार ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो. नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आणि या कराराच्या अंमलबजावणीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.सर्वसामान्यांसाठी काय?भारत-युरोप करार तत्काळ सर्वांनाच फायदा देईल असे नाही, पण पुढील काही वर्षांत :रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.उद्योग वाढतील.अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.देशाची जागतिक प्रतिमा उंचावेल.(लेखक भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९६०४९९०६४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी 