Premium|India European Union Trade Relations : संध्या-छाया भिवविती पश्चिमेला

औद्योगिक क्रांतीसाठी निसर्गाची केलेली अपरिमित हानी, त्याचे दुष्परिणाम आणि त्यातून आता दुसरं टोक गाठत अंमलात आणलेले कठोर पर्यावरण कायदे, त्यामुळं वाढलेली महागाई अशी एकापाठोपाठ एक संकटं पश्चिम युरोपवर आदळत आहेत. या संकटांमध्ये भर म्हणून आफ्रिका, आशिया खंडातले विस्थापित आणि अमेरिका लादत असलेली युद्धखोरी यांनी पश्चिमेला जेरीस आणलं आहे. अत्यंत कष्टपूर्वक, नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवून उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा, उद्योग-व्यवसाय, जागतिक बाजारपेठा यांचं सातत्य राखण्यात लोकसंख्येचं बदललेलं चित्र सर्वाधिक मोठं आव्हान ठरलं आहे... ‘‘आम्हाला जर्मन कंपनी विकत घ्यायचीय. कंपनीला प्रदीर्घ परंपरा आहे. उत्पादनांचा दर्जा उत्तम आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत मागणीही आहे. कंपनीच्या वृद्ध संस्थापकांकडे आता कंपनी चालवायला कुटुंबात कोणी उत्तराधिकारी उरलेला नाही. त्यामुळं, त्यांना कंपनी सुरू ठेवता येणार नव्हती. मग आम्ही एक प्रस्ताव दिला. पुढील काही वर्षे कंपनीचं ब्रँड नेम तेच ठेवू. संस्थापकांचाही समावेश कंपनीत कायम राहील; मात्र कंपनीची मालकी आमच्याकडे येईल. संस्थापकांनी प्रस्ताव मान्य केला. आता पुढची प्रक्रिया सुरू करतोय...’’पाश्चिमात्य उद्यमशीलतेचा मानबिंदू असलेल्या जर्मनीत बर्लिनमध्ये बसून भारतीय उद्योजक सांगत होता. उद्योजकाचं वय साधारण चाळिशीच्या आत. जर्मन संस्थापकांनी वयाची ८० गाठलेली. भारतीय उद्योजकानं सांगितलेली कथा ही आजच्या पाश्चिमात्य जगाचं वास्तव आहे. हा भारतीय उद्योजक एका शिष्टमंडळाचा भाग होता. हे शिष्टमंडळ केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली जर्मनी-नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर होतं. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात होऊ घातलेला ‘मुक्त व्यापार करार २०२७’च्या पहिल्या तिमाहीत अंमलात येण्याची चिन्हे आहेत. या कराराचा संदर्भ दौऱ्याला होता. त्याअनुषंगानं शिष्टमंडळाच्या भारतातून जर्मनी, नेदरलँड्समध्ये शिकत असलेले विद्यार्थी, स्थायिक झालेले भारतीय नोकरदार-उद्योजक यांच्याशी गाठीभेटी झाल्या. जर्मनी-नेदरलँड्सच्या मंत्री, उद्योजक-व्यापाऱ्यांशी चर्चा झाल्या. त्यातून उलगडत असलेला युरोपीय महासंघ, ज्यामध्ये २७ देशांचा समावेश आहे, भारतासाठी एक अफाट संधी आहे आणि ती संधी हुकली, तर भारतीय बाजारपेठ गमावण्याचा विलक्षण धोकाही आहे. .Premium | Maharashtra Deforestation: ३,००० मेगावॉट विजेसाठी ३२ हजार झाडांचा बळी? काय आहे साई डोंगर प्रकल्प? .क्रांतीचे नेतृत्व आणि आता संकटेअठराव्या शतकाच्या मध्यावर झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर संपूर्ण जगावर पाश्चिमात्य युरोपनं अक्षरशः राज्य केलं. त्या क्रांतीला आता अडीचशे वर्षे होऊन गेली. आधी रेल्वे, मग वीज आणि त्यानंतर संगणक अशा साऱ्या क्रांतीत जगाचं नेतृत्व करणारा पश्चिम युरोप लोकसंख्येतील ज्येष्ठांच्या वाढत्या संख्येनं अडचणीत आहे. ही केवळ एकच अडचण नाही. औद्योगिक क्रांतीसाठी निसर्गाची केलेली अपरिमित हानी, त्याचे दुष्परिणाम आणि त्यातून आता दुसरं टोक गाठत अंमलात आणलेले कठोर पर्यावरण कायदे, त्यामुळं वाढलेली महागाई अशी एकापाठोपाठ एक संकटं पश्चिम युरोपवर आदळत आहेत. या संकटांमध्ये भर म्हणून आफ्रिका, आशिया खंडातले विस्थापित आणि अमेरिका लादत असलेली युद्धखोरी यांनी पश्चिमेला जेरीस आणलं आहे. जर्मनी आणि नेदरलँड्स ही युरोपच्या औद्योगिकीकरणाची, युरोपियन जीवनशैलीच्या नाकाची टोकं. अत्यंत कष्टपूर्वक, नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवून उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा, उद्योग-व्यवसाय, जागतिक बाजारपेठा यांचं सातत्य राखण्यात लोकसंख्येचं बदललेलं चित्र सर्वाधिक मोठं आव्हान ठरलं आहे.बेबी बूमर्सची निवृत्तीयुरोपीय महासंघाच्या सांख्यिकी कार्यालयाच्या (युरोस्टॅट) नोंदीनुसार १ जानेवारी २०२५ रोजी संघातील प्रत्येक पाचातील एकापेक्षा जास्त, म्हणजे २२ टक्के लोक वयानं ६५ वर्षांपेक्षा अधिक आहेत. युरोस्टॅटच्या एप्रिल २०२६मधल्या नव्या अंदाजानुसार, येत्या पाच ते सात दशकांत संघाची एकूण लोकसंख्या सुमारे ११.७ टक्क्यांनी घटेल. जर्मनीत हे चित्र अधिक काळजीचं आहे. आर्थिक सहकार्य व विकास संघटनेच्या (ओईसीडी) अंदाजानुसार जर्मनीतील कामायोग्य वयाची लोकसंख्या २०६०पर्यंत सुमारे २२ टक्क्यांनी कमी होईल. जर्मनीच्या सांख्यिकी विभागाच्या (डेस्टॅटिस) २०१९च्या अंदाजानुसार २०१८ मध्ये ५.१८ कोटी असलेली २० ते ६६ वयोगटातील लोकसंख्या २०३५पर्यंत ४० ते ६० लाखांनी घटणार आहे, कारण मोठी ‘बेबी-बूम’ पिढी निवृत्त होत आहे. नेदरलॅंड्सही याला अपवाद नाही. तिथल्या सांख्यिकी संस्थेच्या (सीबीएस) डिसेंबर २०२५च्या अंदाजानुसार कामकाजाच्या वयातील लोकसंख्येचा वाटा सध्याच्या सुमारे ५९ टक्क्यांवरून २०४०च्या आसपास ५५ टक्क्यांवर येईल.उत्तराधिकाऱ्यांची वानवाजर्मन उद्योग व वाणिज्य मंडळ संघटनेच्या (डीआयएचके) २०२५च्या अहवालात २०२४चे आकडे आहेत. त्या वर्षी मंडळाच्या सल्लागारांकडे ९,६३६ उद्योग आपला व्यवसाय पुढच्या पिढीच्या हाती द्यायला पुढं आले. प्रत्यक्षात इच्छुक खरेदीदार केवळ चार हजार होते. म्हणजे सुमारे ५,६२० उद्योगांना कोणी वाली उरला नव्हता. यातले २७ टक्के उद्योग कायमचा बंद होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांपैकी ९२ टक्के उद्योगांचे कारण एकच : उत्तराधिकारी मिळाला नाही. सरकारी बँक ‘केएफडब्ल्यू’च्या संशोधनाचे आकडे याच दिशेने जातात. जर्मनीतल्या मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या ५७ टक्के मालकांचे वय ५५ किंवा त्याहून अधिक आहे, म्हणजे २० लाखांहून अधिक मालक. २०२९पर्यंत दरवर्षी सुमारे १.०९ लाख मालकांना आपला उद्योग उत्तराधिकाऱ्याकडे सोपवायचा आहे आणि दरवर्षी सुमारे १.१४ लाख उद्योग कुणाकडेही न सोपवता बंद होण्याची शक्यता आहे. जर्मनीतला उद्योग स्वस्तात मिळेल, म्हणून कंपन्या विकत घेणं धोक्याचंही आहे. कारण, तो उद्योग चालवणं पुढं कठीण जाऊ शकतं, असा गेल्या पाच वर्षांतला इतिहास सांगतो. मदरसन - डॉ. श्रायडर, सुदर्शन केमिकल्स- ह्यूबाख, इन्फोसिस - इन टेक या कंपन्यांच्या व्यवहारात आलेल्या अडचणी उद्याच्या व्यवहारासाठी मार्गदर्शक ठराव्यात. कामगार संघटना, पर्यावरण कायदे, ऊर्जेवर होणारा खर्च, तंत्रज्ञानाची किंमत अशा अनेक गोष्टींचा धडा भारताला मिळाला आहे. उत्तराधिकारी नसल्यानं अडचणीत आलेल्या कंपन्यांचे ताळेबंद अशा बाबी सांगत नाहीत. त्या प्रत्यक्ष धडे घेऊन शिकाव्या लागतात. पुढच्या उद्योगांना हे धडे आत्मसात करून त्यांचे नवे धडे शिकावे लागतील..Premium|Homemade Diwali Chivda : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा कोथिंबीर आणि खाकरा चिवडा.भारतीयांची वाढती संख्यायुरोपाकडं पाहताना सर्वसामान्य भारतीय दृष्टिकोन शिक्षणाची नवी दारं, असं असतो. तो योग्यही आहे. जर्मन विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या २०२०मध्ये २८,९०५ होती. २०२५-२६ मध्ये ती ६९,८१६ वर पोहोचली. भारतीय आता जर्मनीतल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा सर्वांत मोठा गट आहे. ‘डीएएडी’च्या मते त्यांपैकी सुमारे ६० टक्के अभियांत्रिकी आणि जीवशास्त्रसंबंधित शाखांत आहेत. युरोपीय महासंघानं २०२४ मध्ये भारतीय नागरिकांना १६,२६८ ‘ब्लू कार्ड’ दिली, म्हणजे एकूण कार्डांपैकी २१ टक्के. (ब्लू कार्ड म्हणजे उच्च शिक्षण घेतलेल्या आणि ठरावीक पगाराची नोकरी मिळालेल्या परदेशी व्यक्तींसाठीचा युरोपीय कामाचा व निवासाचा परवाना.) याशिवाय अभ्यास व संशोधनासाठी भारतीयांना सुमारे ५३ हजार परवाने मिळाले, जे महासंघाने दिलेल्या ४.७५ लाख परवान्यांपैकी ११ टक्के आहेत. कोलोन येथील अर्थशास्त्र संस्थेच्या (आयडब्ल्यू) अभ्यासानुसार २०१२पासून विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीयांची संख्या जवळपास नऊपट होऊन ३२,८०० पेक्षा जास्त झाली आहे. याचा अर्थ भारतीय तरुण युरोपात केवळ विद्यार्थी म्हणून जात नाहीत, तर संशोधक, अभियंते आणि तंत्रज्ञ म्हणूनही कामाला लागत आहेत. नेदरलँड्समधलं चित्र थोडं अधिकच वेगळं आहे. तिथली ‘नफिक’ संस्था सांगते की, २०२५-२६मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २० वर्षांत पहिल्यांदा घटली; मात्र भारतातून येणाऱ्या नव्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये १६.५ टक्के वाढ झाली.कल्पनेतून वास्तवाकडेभारत आणि युरोपीय महासंघात मुक्त व्यापार करार होत असताना ही पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. आता उभय पक्षांमधले संबंध केवळ वस्तु-सेवा विक्रीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. भारतीय अभियंता जर्मन कंपनीत काम करेल, भारतीय तंत्रज्ञ डच तंत्रज्ञानावर काम करेल, भारतीय कंपनी जर्मन उद्योग विकत घेईल आणि भारतीय सेवा कंपनी युरोपातील ग्राहकाला भारतातूनच सेवा देईल. हे चित्र केवळ कल्पना उरणार नाही. ते वास्तवात उतरण्याची वेळ आली आहे. पियुष गोयल यांच्या दौऱ्यात या चित्राचं आकलन भारतीय उद्योग क्षेत्राला करून देण्याचा जरूर प्रयत्न झाला. कॉन्फडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की) आणि असोसिएशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (असोचॅम) या तीन संस्थांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न जर्मनीतले भारतीय राजदूत डॉ. अजित गुप्ते आणि नेदरलँड्समधील राजदूत कुमार तुहीन यांनी केला. एका भेटीत सगळ्याच शंका दूर होण्याची अपेक्षा नाही; मात्र येत्या काही महिन्यांत उद्योग क्षेत्रानुसार शिष्टमंडळानं युरोपीय बाजारपेठाचा अभ्यास करावा आणि युरोपियांना भारतात बोलवावं, ही गोयल यांची सूचना अधिक व्यवहार्य ठरली.ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज अशी नावं शाळेपासून वाचत भारतीय समाजमन घडलं आहे. आपली काही गृहितं, पूर्वग्रहदेखील युरोपाबद्दल आहेत. इतिहासातल्या वाटा तपासल्या तर युरोपियांनी भारतीय बाजारपेठ काबीज केली, पिळून काढली आणि युरोपीय समृद्धी साकारली, हे तथ्यही समोर येतं. हा इतिहास बदलण्याची संधी मुक्त व्यापार करारातून आणि युरोपच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीतून निर्माण होत आहे. संध्या-छाया पश्चिमेला भिववीत आहेत. भारताच्या उद्योग, व्यापार आणि शिक्षणाचा सूर्योदय युरोपात व्हायची हीच वेळ आहे..आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी...तुम्ही पदवीधर किंवा पदव्युत्तर विद्यार्थी असाल आणि ब्लू कार्ड हवं असेल, तर माहिती असू द्या की ब्लू कार्डासाठी नोकरीची ऑफर आणि संबंधित देशानं ठरवलेला किमान पगार लागतो. नोकरीशिवाय हे कार्ड मिळत नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के अभियांत्रिकीत आहेत. त्या शाखेत स्पर्धा मोठी आहे, हे विसरता कामा नये. गेल्या पाच वर्षांत रोजगार आणि शिक्षणात अव्वाच्या सव्वा आमिषे दाखवणाऱ्या बनावट संस्था भारतात उगवल्या आहेत. त्यामुळं, जर्मनीतल्या किंवा युरोपातल्या शिक्षण, रोजगाराची माहिती अधिकृत संस्थांकडून घेतली पाहिजे.आजच्या उद्योजकासाठी...भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करार म्हणजे केवळ एक अधिसूचना नाही. माझ्या आजच्या उत्पादनावर युरोपात किती शुल्क आज आहे आणि करारानंतर ते किती होणार आहे, किती वर्षांत होणार आहे, कोणते तांत्रिक-पर्यावरण कायदे महासंघात लागू आहेत, भारतीय उत्पादन म्हणून सवलत मिळवायची असेल, तर नियम कसे पाळले पाहिजेत, युरोपीय ग्राहकाच्या पुरवठा साखळीच्या कुठल्या टप्प्यावर मला शिरकाव मिळेल, युरोपातून येणाऱ्या उत्पादनांमुळं माझ्यावर काय परिणाम होईल, हा अभ्यास आजच्या लघू-मध्यम उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.भारतासाठी फायद्याचं काय?lमोठी बाजारपेठ, कमी शुल्क.lरोजगारक्षम उद्योगांना बळ.lसेवाक्षेत्रासाठी नवी वाट.lतंत्रज्ञान स्वस्त होऊ शकते.lजागतिक पुरवठा-साखळीत प्रवेश.धोक्याचं काय?lस्पर्धा भारतातही येईल.lयुरोपातील शुल्क कमी झाले तरी दर्जाची अट कायम.lनियम न समजल्यास कागदावरच लाभ.lउत्पादकतेतील अंतर.lयुरोपचे बदलते नियम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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