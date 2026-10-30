Premium | Maharashtra Deforestation: ३,००० मेगावॉट विजेसाठी ३२ हजार झाडांचा बळी? काय आहे साई डोंगर प्रकल्प?

Sai Dongar Project: महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या एका वीज प्रकल्पावरून सध्या वाद सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची क्षमता ३,००० मेगावॉट आहे. मात्र, प्रकल्पासाठी होणारी मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोड आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम यामुळे स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. वाढत्या विरोधानंतर प्रकल्पाचे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे..प्रकल्प नेमका काय आहे?हा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे. यामध्ये विजेची मागणी कमी असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर हे पाणी पुन्हा खाली सोडून टर्बाइनच्या मदतीने वीज तयार केली जाते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देण्यास आणि सौर व पवन ऊर्जेसारख्या अनियमित स्रोतांमधून मिळणाऱ्या विजेचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होते..Sayaji Shinde on Bhimashankar project : "पर्यावरण नष्ट करायला तुम्हाला निवडून दिलंय का?"; कर्जत-भीमाशंकरमधील प्रकल्पावरून सयाजी शिंदे भडकले, १ लाख तरुणांची फौज उतरवण्याचा इशारा!.या प्रकल्पासाठी टोरेंट पॉवर, लार्सन अँड टुब्रो (L&T) आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार झालेला आहे. टोरेंट पॉवर ही अदानी समूहाची कंपनी असल्याची चर्चा असली, तरी कंपनीची मालकी सुधीर मेहता आणि समीर मेहता यांच्याशी संबंधित आहे.१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्जत विभागाचे वनाधिकारी समीर शिंदे यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशानुसार, साई डोंगर येथील ५७५ एकर वनक्षेत्रातील ३२,४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली. काम थांबवण्यापूर्वी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार झाडे तोडण्यात देखील आलेली आहेत..प्रकल्पासाठी हीच जागा का?प्रकल्पासाठी जागा निवडताना तांत्रिक गरजा, वीज निर्मितीची क्षमता आणि पर्यावरणावरील परिणाम यांचा विचार केला जातो. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालानुसार, सुरुवातीला चार जागांचा विचार करण्यात आला होता. त्यानंतर साई डोंगर परिसराची निवड करण्यात आली..Torrent Project: विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची कत्तल, 'टोरंट'साठी 600 एकरवरील झाडांवर कुऱ्हाड\n.पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी उंच-सखल भूभाग आणि दोन जलाशयांमधील उंचीचा फरक महत्त्वाचा असतो. साई डोंगर परिसरातील भौगोलिक रचना या प्रकल्पासाठी अनुकूल आहे. तसेच, हा भाग मुंबई आणि पुणे या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांच्या तुलनेने जवळ असल्याने वीज ग्रीडशी जोडणी करण्यास मदत होऊ शकते..प्रकल्पाच्या कार्यकारी सारांशानुसार, प्रस्तावित जागा भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर असून, अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाहेर आहे. त्यामुळे स्वतंत्र वन्यजीवविषयक मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी वन विभागानेही अभयारण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले..Forest Conservation :कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोड थांबली ;स्थानिक ग्रामस्थ,; पर्यावरणप्रेमींसह राजकीय पक्षांचे पाठबळ.मात्र, अभयारण्याच्या हद्दीबाहेर असलेला परिसरही पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असू शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाची जागा कायदेशीरदृष्ट्या अभयारण्याबाहेर असली, तरी त्याचा आजूबाजूच्या जंगलावर आणि जैवविविधतेवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे..झाडतोडीला विरोध का होत आहे?साई डोंगर परिसरातील वृक्षतोडीमुळे स्थानिक पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. झाडे केवळ ऑक्सिजन देत नाहीत, तर कार्बन साठवणे, माती घट्ट धरून ठेवणे, पाण्याचा जमिनीत मुरण्यास मदत करणे आणि अनेक जीवांना निवारा देणे अशी महत्त्वाची कामेही करतात..Torrent Project: 'टोरंट'साठी बेसुमार वृक्षतोड! तब्बल ३२ हजार झाडे तोडणार; पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप.विशेषतः डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास मातीची झीज वाढू शकते. उतारावरील मातीची पकड कमी झाल्यास मुसळधार पावसात दरड कोसळण्याचा किंवा भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो. माळीण आणि इर्शाळवाडी येथील दुर्घटनांमुळे डोंगराळ भागातील पर्यावरणीय संतुलनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. मात्र, साई डोंगरातील वृक्षतोडीमुळे अशाच प्रकारची दुर्घटना घडेल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यासाठी स्थानिक भू-गर्भरचना, उतार आणि पावसाच्या परिस्थितीचा अभ्यास आवश्यक आहे..तसेच याचा परिणाम या जंगलावर अवलंबून असलेल्या पक्षी, कीटक, सरपटणारे प्राणी आणि इतर वन्यजीवांवर देखील होतो. जंगलाचे क्षेत्र कमी झाल्यास वन्यजीव अन्न आणि निवाऱ्याच्या शोधात मानवी वस्त्यांकडे वळण्याची शक्यता वाढते..भरपाई वनीकरण किती प्रभावी?विकास प्रकल्पांसाठी जंगलातील जमीन वापरली गेल्यास अनेकदा भरपाई वनीकरणाची तरतूद केली जाते. मात्र, झाडे तोडल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी रोपे लावणे आणि मूळ जंगलाची भरपाई होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जंगल तयार होण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. त्या काळात निर्माण झालेली जैवविविधता, जमिनीची रचना आणि पर्यावरणीय संबंध नव्या रोपांमुळे लगेच पुनर्स्थापित होत नाहीत..भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या २०२६ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात नियोजित भरपाई वनीकरणापैकी केवळ ४७.३७ टक्के वनीकरण करण्यात आले.अहवालात असेही आढळले की, ११४ प्रकल्पांपैकी ६० प्रकल्पांमध्ये ३,७७७ हेक्टर क्षेत्रावर भरपाई वनीकरण वनजमिनीवर करण्यात आले. प्रत्यक्षात, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-वनजमीन उपलब्ध आहे का, याचा शोध घेणे अपेक्षित होते..चुकीची जागा निवडणे आणि मंजूर जमीन इतर योजनांसाठी वळवणे यामुळे २,५९३ हेक्टर क्षेत्रावर भरपाई वनीकरण करता आले नाही. या आकडेवारीमुळे झाडे तोडल्यानंतर पर्यावरणाची भरपाई करण्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी समोर येतात..रोजगार आणि विकासाच्या दाव्यांचे काय?मोठ्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्माण होईल, स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी मिळतील, असे दावे अनेकदा केले जातात. साई डोंगर प्रकल्पाच्या अहवालातही स्थानिक विकास, रोजगार आणि कौशल्य विकास केंद्रासंबंधी तरतुदींचा उल्लेख आहे.मात्र, प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण होतात आणि त्यापैकी किती रोजगार स्थानिकांना मिळतात, याची माहिती महत्त्वाची आहे..राज्याच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी रोजगाराच्या दाव्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्या म्हणाल्या, "राज्यात मोठे प्रकल्प येतात. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असल्याच्या घोषणा केल्या जातात आणि भरघोस सवलती दिल्या जातात. मात्र, या उद्योगांमधून दरवर्षी प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण झाले, हे तपासणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही.".त्यामुळे या प्रकल्पामुळे किती कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होणार, स्थानिकांना किती संधी मिळणार आणि पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे..नागरिकांचे आक्षेप काय आहेत? स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या १८ महिन्यांपासून प्रकल्पाबाबत सूचना, हरकती आणि आक्षेप मागवण्यात येत होते. तरीही वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांच्या मागण्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.सिद्धांत मालवणकर यांनी वृत्तपत्रांशी बोलताना प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सार्वजनिक सुनावणीची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यास ५८ दिवसांचा विलंब झाला आणि ही माहिती उपलब्ध होण्यापूर्वीच तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने (Expert Appraisal Committee) प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले, असा त्यांचा दावा आहे..याशिवाय संपूर्ण नदीखोऱ्यातील जलस्रोतांचे एकत्रित मूल्यमापन, वनजमिनीचा वापर आणि भूकंपसुरक्षा यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पाण्याची उपलब्धता, ओढ्यांचे वळवणे, स्फोटांमुळे होणारे परिणाम आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणारे संभाव्य परिणाम यांचाही अभ्यास आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.या आक्षेपांची संबंधित यंत्रणांकडून पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. मंजुरी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का आणि नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधानकारक निराकरण झाले का, हे स्पष्ट झाल्यास प्रकल्पाबाबत अधिक पारदर्शकता निर्माण होऊ शकते..प्रकल्पाचे फायदे काय? सरकारच्या मते, ३,००० मेगावॉट क्षमतेचा हा प्रकल्प वीजपुरवठा व्यवस्थेला मदत करू शकतो. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमुळे गरजेनुसार वीज उपलब्ध करून देता येते. त्यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या स्रोतांवर आधारित वीज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकते..या प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित वीज निर्मितीची गरज काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या दाव्यानुसार, पूर्ण क्षमतेने आणि अपेक्षित पद्धतीने कार्यरत झाल्यास वर्षाला ४.६ दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन टाळता येऊ शकते. मात्र, हा आकडा कोणत्या अभ्यासवर आधारित आहे, तसेच पंपिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा आणि संपूर्ण प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा विचार कसा केला आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे..याशिवाय बांधकामाच्या काळात रोजगार, स्थानिक व्यवसायांना संधी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ शकतो. मात्र, या फायद्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप आणि स्थानिकांना होणारा लाभ स्पष्ट असणे गरजेचे आहे..प्रकल्प झाला नाही तर काय?प्रकल्प रद्द झाला किंवा त्याची जागा बदलली, तर प्रस्तावित वृक्षतोड टाळण्याची किंवा कमी करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे जंगलाचा अधिवास, जैवविविधता आणि डोंगराळ भागातील नैसर्गिक व्यवस्था जपण्यास मदत होऊ शकते. संभाव्य मातीची धूप आणि वन्यजीवांवर होणारे परिणामही कमी होऊ शकतात..मात्र, प्रकल्प न झाल्यास नियोजित वीज साठवण क्षमता, संभाव्य रोजगार आणि इतर आर्थिक फायदे मिळणार नाहीत किंवा त्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील. तसेच, प्रकल्प रद्द केल्याने भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक दुर्घटना निश्चितपणे टळतील, असेही म्हणता येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र भूगर्भीय आणि पर्यावरणीय अभ्यास आवश्यक आहे..विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोलसाई डोंगरातील प्रस्तावित वीज प्रकल्पामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा समोर आला आहे. एका बाजूला स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, वीज साठवण क्षमता आणि रोजगाराच्या संधी आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला वृक्षतोड, जंगलाचा ऱ्हास आणि स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची चिंता आहे.या प्रश्नाकडे केवळ प्रकल्पाचा फायदा-तोटा न पाहता, पर्यायी जागांचा विचार, वृक्षतोड कमीत कमी ठेवण्याचे उपाय, स्थानिकांच्या हरकतींची तपासणी आणि भरपाई वनीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी या बाबींचाही विचार केला पाहिजे..विकास महत्त्वाचा आहे; पण त्यासाठी होणारे पर्यावरणीय नुकसान किती टाळता येऊ शकते, त्याची भरपाई कशी होणार आणि स्थानिकांना प्रत्यक्षात काय मिळणार, या प्रश्नांची उत्तरेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा निर्मिती आणि निसर्गाचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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