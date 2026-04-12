Premium|India-China Geopolitics : चीनचे उग्र होत जाणारे आव्हान, दुरावणारे शेजारी आणि हिंदी महासागरातील स्पर्धा; भारतासमोर नवा भू-राजकीय कस

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comआता येणाऱ्या काळात चीनचं आव्हान आणखी उग्र होणार आहे. हिंदी महासागरात भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळणार आहे. युक्रेन आणि ऊर्जासुरक्षेचं आव्हान असणार आहे. परिश्रमाने मिळवलेले शेजारी दुरावणार आहेत. बहुकेंद्री जगात संतुलन करावं लागणार आहे. आपल्या देशाची २०५० पर्यंतची दिशा स्पष्ट करणारा हा काळ असेल.नरसिंहराव यांच्यानंतर पुढच्या दोन वर्षांमध्ये तब्बल तीन पंतप्रधान या देशाने पाहिले. अखेर १९ मार्च १९९८ ला वाजपेयी पंतप्रधान बनले आणि राजकीय अस्थिरता संपली. भू-राजकीय पातळीवर मात्र अस्थिरता वाढतच होती. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अनेक मध्य आशियाई देश जन्माला आले. पाकिस्तानचा अडथळा असल्याने भारत मध्य आशियापासून तुटलेला आहे. चीन मात्र क्षिनजियांग मधून मध्य आशियाशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे चीनने मध्य आशियाशी संबंध जोडण्यात भारतावर आघाडी घेतली. सोव्हिएत प्रभावाखाली असणाऱ्या या प्रदेशाला चीनने शांघाय सहकार्य परिषद आणि ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून विळखा कधी घातला, हे जगाला समजलंच नाही. पाश्चात्त्य जगताने रशियाच्या परसदारात त्याचे हितसंबंध लक्षात न घेण्याची केलेली चूक चीनच्या पथ्यावर पडली. चीनच्या या डावपेचांबद्दल आणि भारत या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी कोणते ग्रेट गेम खेळतोय याबद्दल आपण या लेखमालेत पुढे बघणार आहोत. .पाकिस्तानचा अणुबॉम्ब बनवण्यात नशिबाचा हात कसा होता ते पाहू या. अमेरिकन कायद्याप्रमाणे अण्वस्त्रं बनवायचा प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रांना अमेरिका लष्करी किंवा आर्थिक मदत करू शकत नाही. पण १९७९ ला रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यावर पाकिस्तानला या कायद्यातून अपवाद म्हणून वगळण्यात आलं. १९८७ ला पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा अपवाद करण्यात आला. त्यातच ८० च्या दशकाच्या शेवटी अफगाणिस्तान, सोव्हिएत रशियाचं विभाजन, जर्मनीचं एकीकरण आणि युरोपची पुनर्बांधणी करण्यात अमेरिका गुंतली होती. तिच्याकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाचा फायदा घेऊन पाकिस्तानने आपला अणुबॉम्बचा कार्यक्रम पुढे रेटला. या सत्कार्यात चीनने तांत्रिक आणि सौदी अरेबियाने आर्थिक रसद पुरवली.चीनने १९६४ मध्येच अणुचाचणी घेतली होती आणि त्याच्याकडे अनेक अण्वस्त्रे होती. पाकिस्तान आणि चीन हे शेजारी अण्वस्त्रसज्ज होत असताना भारत स्वस्थ बसणं शक्य नव्हतं. खरंतर १९६२ च्या पराभवानंतर भारताची शस्त्रसज्जता वाढू लागली होती, रशिया आणि चीनमध्ये चकमकी उडत होत्या आणि सांस्कृतिक क्रांतीमुळे चीनचं लष्कर देशांतर्गत आव्हानांमध्येच गुंतलं होतं. त्यामुळे भारताला थोडी उसंत होती. पण १९७२ ला निक्सन यांच्या चीन भेटीनंतर अमेरिका आणि चीनचे संबंध वाढू लागले. बांगलादेश युद्धानंतर पाकिस्तानने अणुबॉम्ब बनवायचा निश्चय केला. त्यामुळे भू-राजकीय परिस्थिती भारताविरुद्ध जाऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी १९७४ ला अणुचाचण्या घेतल्या. आपण काय करू शकतो हे दाखवण्याचाच केवळ भारताचा उद्देश असल्याने त्यानंतर अनेक वर्ष भारताने अण्वस्त्रमुक्त जगाची कल्पना मांडली. जेव्हा अण्वस्त्रसज्ज देश याकडे दुर्लक्ष करताहेत असं राजीव गांधी यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी अणुचाचण्यांची तयारी केली. वाजपेयींनी सत्तेवर आल्यावर लगेचच अणुचाचण्या घेतल्या असं वाटलं तरी त्यांना अशी दीर्घ पार्श्वभूमी होती..Premium|India China Relations : अफगाणिस्तानबाबत भारताचे निर्णय अचूक ठरले; राजीव गांधींच्या धोरणांचा प्रभाव.१९९१ नंतर भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने होऊ लागली आणि भारतामध्ये एक नवा आत्मविश्वास आला. १९९८ च्या अणुचाचण्यांनी भारताची आपल्या सुरक्षेसाठी कोणतीही किंमत द्यायची तयारी आहे, हा संदेश जगभरात गेला. अमेरिका आणि चीनने भारतावर प्रचंड मोठा राजनैतिक दबाव आणला. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपने भारतावर निर्बंध आणले. जगाला नेहमीच ताकदीची भाषा कळते. भारत निर्बंधांना जुमानत नाही, हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने भारताबरोबर अण्वस्त्रं आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर उच्चस्तरीय चर्चा सुरू केली. वाजपेयींच्या काळात सुरू झालेल्या या चर्चांमुळे २००८ मध्ये मनमोहनसिंग अमेरिकेबरोबर ऐतिहासिक नागरी अणुकरार करू शकले. याच वर्षी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपने भारताचा अपवाद केला. असा अपवाद केला गेलेला भारत हा जगातला एकमेव देश होता.अणुचाचण्या आणि त्यानंतर वाजपेयी सरकारने सहजपणे झेललेला जागतिक दबाव यांमुळे चीनचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. वाजपेयी आणि नंतर सिंग यांनी राव यांचं वादग्रस्त मुद्दे तात्पुरते बाजूला ठेवून चीनशी आर्थिक संबंध वाढवायचं धोरण चालू ठेवलं. त्यामुळे २००६ पर्यंत भारताचे चीनशी संबंध सुरळीत राहिले. १९८९ ला सोव्हिएत रशिया अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडल्यावर अमेरिकेचा पाकिस्तानमधील रस संपला होता. चीनने पाकिस्तानला जाहीरपणे पाठिंबा देणं थांबवलं होतं. परदेशी भाडोत्री अतिरेक्यांच्या मदतीने पाकिस्तान काश्मीरमध्ये करत असलेल्या जिहादला पाठिंबा कमी होत होता. पाकिस्तानी लष्कर अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण झालेल्या पोकळीत तालिबानला सत्तेवर आणण्यात गुंतलं होतं. या सगळ्यांमुळे पाकिस्तान बिकट अवस्थेत होता. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने भारताबरोबर संबंध सुधारायचं ठरवलं. वाजपेयीही यासाठी तयार होते कारण पाकिस्तानशी संबंध सुधारले तर चीन पाकिस्तानचा उपयोग भारताविरुद्ध हत्यार म्हणून करू शकणार नाही आणि भारताला दोन आघाड्यांवर लढावं लागणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. म्हणून ते १९९८ ला लाहोरला बसने गेले. पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी सकारात्मक बोलणी केली. भारताबरोबर शांतता प्रस्थापित झाली तर पाकिस्तानी लष्कराचं दुकान बंद होईल, या भीतीने लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी १९९९ ला कारगिलवर हल्ला केला. भारतीय लष्कराने तो हाणून पाडला. पाकिस्तानला अमेरिका, चीन आणि इराण या मित्रांनी माघार घ्यायला सांगितलं. या दुःसाहसामुळे ज्या ताबारेषेचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करायचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला, त्याच ताबारेषेला अप्रत्यक्षपणे आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली..मुशर्रफ याचं साहस अंगलट आल्यावर त्यानी त्याचं खापर नागरी नेतृत्वावर फोडून सत्ता बळकावली. चर्चेला पर्याय नसल्याने वाजपेयींनी त्याला २००१ ला आग्रा बैठकीसाठी बोलावलं. ही बैठक निष्फळ ठरली पण भारताच्या निमंत्रणामुळे वैधता मिळालेला मुशर्रफ पाकिस्तानचा अध्यक्ष झाला. पाकिस्तानी कारवाया नंतरही चालूच होत्या. २००१ ला भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. पण त्याआधी ११ सप्टेंबर २००१ ला ट्वीन टॉवर्सवर हल्ला झाला. त्यानंतरच्या अमेरिकेच्या इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धांमुळे चीनला दक्षिण चीन समुद्र आणि क्षिनजियांगमध्ये दडपशाही करायचा जणू परवानाच मिळाला. अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्व संपत चाललेला पाकिस्तान पुन्हा एकदा नशीबवान ठरला. अर्थात पाकिस्तान नेहमीच फक्त नशीबवान ठरला हे म्हणणं चुकीचं आहे. पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांनी प्रत्येक वेळी आलेल्या संधीचा फायदा घेत अत्यंत हुशारीने परराष्ट्र धोरण राबवलं, हेही तितकंच खरं आहे. सध्याच्या इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धात मध्यस्थी करण्यासाठी पाकिस्तानने योग्य वेळ साधून विलक्षण चपळाई दाखवली आणि भारतावर राजनैतिक कुरघोडी केली हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.एप्रिल २००३ ला वाजपेयींनी काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा पाकिस्तानला मैत्रीची साद घातली. अफगाणिस्तानात लढत असलेल्या अमेरिकेला पाकिस्तानचं अफगाणिस्तानमधील लक्ष पश्चिम सीमेवरील भारतामुळे विचलित व्हायला नको होतं. शिवाय चीनची पाकिस्तानबद्दल भूमिका बदलली होती. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अशी बदलली असल्याने पाकिस्तानने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. भारत-पाक संबंध इतके सुधारले, की २००४ च्या सार्क परिषदेत मुशर्रफ यांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून भारताविरुद्ध दहशतवाद पोसणार नाही, असं सांगितलं. पुढची दोन वर्षं शांत गेली. काश्मीरवर तोडगा निघणार असं वाटत असतानाच तिथल्या लष्कराने पुन्हा उचल खाल्ली. ११ जुलै २००६ चे मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट आणि २६ नोव्हेंबर २००८ चा ताज हॉटेल हल्ला झाला. त्यानंतर मात्र पाकिस्तानला भारताबरोबर कधीही शांतता नकोय, हे स्पष्ट झालं. तरीही वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांचं पाकिस्तानला चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचं धोरण योग्य होतं, कारण त्यामुळे भारताला आपली प्रगती करून घेण्यासाठी वेळ मिळाला. त्याचा फायदा घेऊन भारताने बरंच काही केलं. १९९८ ला श्रीलंकेबरोबर आणि २००४ ला दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करार केला. नेपाळ आणि बांगलादेश बरोबर अनेक करार केले, सीमावाद सोडवला. म्यानमारला आपल्या बाजूने वळवलं. २००५ ला नेपाळमध्ये माओवाद्यांचं नागरी युद्ध चालू असताना सर्वपक्षीय नेत्यांनी भारताला मध्यस्थी करण्याचं साकडं घातलं होतं. आजच्या भारत-नेपाळ कटू संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर त्या काळात भारताबद्दल नेपाळी जनतेला असणारा विश्वास उठून दिसतो..१५ सप्टेंबर २००८ ला लिहमन ब्रदर्स बुडाली आणि आर्थिक मंदी आली. आधी वाय. व्ही. रेड्डी आणि २००८ च्या काळात दुवुरी सुब्बाराव यांच्यासारखे कणा असलेले रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर्स आणि मनमोहन सिंग यांच्या योग्य आर्थिक धोरणांमुळे भारताला मंदीची फारशी झळ बसली नाही. पण अनेक दीर्घकालीन आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या. या मंदीचे भारतावर भू-राजकीय परिणामही झाले. १९९१ पासून भारताने जाणीवपूर्वक शेजारी देशांशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली होती. पण या मंदीत चीनकडे अमाप पैसा असल्याने त्याने भारताभोवतीच्या श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ तसेच आफ्रिकेतल्या गरीब देशांना ते संकटात असताना मदत करून आपला प्रभाव वाढवला. २०१३ ला चीनने जगावर प्रभाव टाकणारा बेल्ट अँड रोड महाप्रकल्प सुरू केला. भारत आता आर्थिक, लष्करी आणि सामरिकदृष्ट्या चीनच्या तुलनेत मागे पडू लागला.१९९० नंतर एकमेव महासत्ता झालेल्या अमेरिकेने बसवलेल्या जगाच्या घडीची अखेर व्हायला सुरुवात झाली. चीनचा एक आव्हानवीर म्हणून निश्चितपणे उदय झाला. २००८ च्या आधी आशियातले देश चीनकडे एक उगवती बाजारपेठ किंवा स्पर्धक म्हणून पाहत होते. २००८ नंतर ते चीनकडे त्यांच्या मालाची बाजारपेठ आणि आर्थिक पुरवठादार म्हणून पाहू लागले. आता येणाऱ्या काळात चीनचं आव्हान आणखी उग्र होणार आहे. हिंदी महासागरात भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळणार आहे. युक्रेन आणि ऊर्जासुरक्षेचं आव्हान असणार आहे. परिश्रमाने मिळवलेले शेजारी दुरावणार आहेत. बहुकेंद्री जगात संतुलन करावं लागणार आहे. आपल्या देशाची २०५० पर्यंतची दिशा स्पष्ट करणारा हा काळ असेल. 