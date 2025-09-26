Premium| India's Foreign Policy: बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसमोर कोणते आव्हान?

डॉ.अशोक कुडले बदलत्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताला अर्थव्यवस्थेची नियोजित उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, देशाची सुरक्षा व संरक्षणसिद्धता उच्चतम पातळीवर नेण्यासाठी भारताला सर्वव्यापी व सावध परराष्ट्रीय धोरणाची नितांत आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सध्याच्या धोरणाचा फेरआढावा घ्यायला हवा. आं तरराष्ट्रीय राजकारण व व्यापारात अभूतपूर्व उलथापालथ होत आहे. इस्राईलच्या जगाला हादरवणाऱ्या लष्करी कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान व सौदी अरेबियाचा अनपेक्षित सुरक्षाकरार, रशियाच्या युद्धखोरीमुळे रशिया व अमेरिका,-युरोपमधील कधी नव्हे इतके ताणलेले संबंध, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भात व एकूणच अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणासंदर्भात घेतले जात असलेले एकामागून एक धक्कादायक निर्णय, एच-वन बी व्हिसाबाबत नव्याने जाहीर केलेले कडक धोरण, या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा भारताच्या परकी व्यापार, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा करार तसेच परराष्ट्रीय संबंधांवर काय परिणाम होईल, याचा आढावा घ्यायला हवा. .रशियाकडून भारत करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे एक प्रकारे युक्रेन युद्धाला भारत धुमसत ठेवत असल्याचा ठपका ठेवत अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच पन्नास टक्के आयातशुल्क भारतावर लादले. सध्या तो निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तुंपुरता मर्यादित आहे. तथापि, सेवाक्षेत्रापर्यंत याची व्याप्ती वाढल्यास याचा मोठा फटका भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाला बसणार आहे. अमेरिकेत नोकरीनिमित्ताने येणाऱ्या भारतीयांवर एक लाख डॉलर इतकी अविश्वसनीय व्हिसा फी वाढवली असून याची व्याप्ती पुढे कुठपर्यंत जाईल, याबाबत आता सांगणे अवघड आहे. भारतासंदर्भात ट्रम्प महाशयांनी घेतलेल्या अशा प्रतिकूल निर्णयांमुळे अमेरिकेसोबतचा भारताचा व्यापार निश्चितपणे बाधित होणार आहे. अमेरिकेप्रमाणे युरोपीय समुदायानेदेखील अशाच प्रकारे आपले परराष्ट्रीय धोरण आखावे याबाबत ट्रम्प आग्रही आहेत. .वॉशिंग्टनस्थित ‘अॅटलांटिक कौन्सिल’च्या अहवालानुसार युरोपीय समुदाय व अमेरिकी शिष्टमंडळात अलीकडे झालेल्या बैठकीदरम्यान ट्रम्प यांनी भारत व चीनवर कडक आयातकर लादावेत, अशी सूचना केली. युक्रेन युद्धात रशियाची आक्रमकता व लष्करी ताकद पाहता रशियाविरुद्ध आपली लष्करी ताकद व तयारी मजबूत करण्यासाठी ब्रिटनसह युरोपला अमेरिकेची मदत लागणार असल्याने ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कासंबंधीच्या सूचनेची दखल युरोपीय समुदायाला घ्यावी लागेल, ही शक्यता बळावली आहे. परिणामी, हा मोठा धोरणात्मक धोका भारताच्या परकी व्यापारासाठी व एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी उभा राहिला आहे.आजमितीस भारताचा सर्वाधिक व्यापार अमेरिका, युरोपमधील जर्मनी, नेदरलॅण्ड, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली तसेच चीन, संयुक्त अमिराती, सौदी अरेबिया, रशिया या देशांशी होत आहे. यात अमेरिका व युरोपचा वाटा सर्वाधिक आहे. चीन व रशियाशी भारताचा व्यापार तुटीचा असून अमेरिका व युरोपशी (अनुक्रमे २५६ अब्ज व १५५ अब्ज डॉलर) मात्र तो अधिक्यात आहे. .तसेच इराण सोडल्यास प. आशियातील अनेक देश अमेरिकी प्रभावाखाली आजही आहेत, याचेही भान ठेवावे लागेल. व्यापाराबरोबरच २०२४ मध्ये अमेरिकेमध्ये नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीयांची संख्या दोन लाखापेक्षा अधिक असून शिक्षणासाठी जाणार्या भारतीयांची संख्या सुमारे सव्वा चार लाख आहे. भारत सरकारच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया’च्या अहवालानुसार भारतात सुमारे ५४ लाख आयटीयन्स कार्यरत असून ‘नॅसकॉम’नुसार २०२६ अखेरपर्यंत ही संख्या ९५ लाखापर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. देशातील इतर अनेक उद्योगांच्या निर्मिती व वाढीसाठी आयटी उद्योगाचा सशक्त पाया आहे. तथापि, या सर्वांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून अमेरिकेचे भारतासंदर्भात परराष्ट्रीय धोरण येणार्या काळात कोणत्या दिशेने जाईल यावर यांचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. .व्यापक धोरणाची आखणीअमेरिकेच्या वर्तमान परराष्ट्रीय धोरणाचा ३० ट्रिलीयन डॉलर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम व्हायचा तो होईल; परंतु आजच्या घडीला भारताच्या चार ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेला मात्र हादरे बसू शकतात. भारताचा जीडीपी वृद्धिदर जो ‘आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी’ने(आयएमएफ) २०२६ साली ६.४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता, त्यात किती घसरण होईल, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. मुळात ही स्थिती का उद्भवली याची कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे आणि प्रतिकूल झालेली स्थिती अनुकूल कशी करता येईल, याबाबत सकारात्मक व व्यापक धोरणाची आखणी भारतासाठी तातडीची, बनली आहे. या संदर्भात, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर नजर टाकल्यास, रशियाकडून भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के आयात होत असून अमेरिकेकडून आठ टक्के इतकीच होत आहे. .यामध्ये समतोल साधून अमेरिकेसोबतच्या कच्च्या तेलासह संरक्षणसाहित्य आणि इतर वस्तू व सेवांच्या आयातीसंदर्भात सकारात्मक धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून अमेरिकेसोबतचे भारताचे संबंध अधिकाधिक पूर्वपदावर आणता येतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदलत असलेली राजनैतिक, सुरक्षा व व्यापारविषयक स्थिती पाहता भारताने याबाबत आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाची देशाच्या वर्तमान व भविष्यकालीन सर्वांगीण उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टिकोनातून फेरआखणी करणे आवश्यक झाले आहे.पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा धसका घेतलेल्या पाकिस्तानने सुरक्षेसाठी नुकताच सौदी अरेबियाबरोबर ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेंस अॅग्रीमेंट’ हा सुरक्षा व संरक्षणविषयक करार केला. या करारांतर्गत पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यापैकी कोणत्याही एका देशाविरुद्ध परकी आक्रमण झाल्यास ते दोन्ही देशांवर झालेले आक्रमण मानण्यात यावे, असा तो करार आहे. यामुळे भविष्यात भारत व पाकिस्तानमध्ये प्रतिकूल सामरिक स्थिती उद्भवल्यास किंवा युद्धाचा भडका उडाल्यास या कराराचा भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणावर नेमका कोणता व कसा परिणाम होईल, याविषयी आजमितीस संदिग्धता आहे. .Premium| UPSC Selection Statistics: 'यूपीएससी' परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांची निवड कशी आणि कोणत्या निकषांवर होते?.पाकिस्तान सोडल्यास प.आशियातील जवळजवळ सर्वच मुस्लीम राष्ट्रांशी भारताचे चांगले राजनीतिक व व्यापारी संबंध आहेत. तथापि, सौदी अरेबिया व पाकिस्तानने केलेल्या या कराराची व्याप्ती नजीकच्या काळात वाढू शकते. तुर्कस्थान(तुर्किए), इराण, सीरिया, कतर, इराक, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती यांच्यासह इतर अरब देशही या करारात सामील झाल्यास याच्या संभाव्य परिणामाचा सुरक्षाविषयक धोरणाच्या अनुषंगाने भारताने प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. वर्तमान स्थितीत केवळ रशिया व इस्राईल हे भारताच्या दृष्टीने भरवशाचे सामरिक भागीदार देश आहेत. भविष्यातील संभाव्य परकीय आक्रमणाविषयी भारताने आज सजग होणे ही काळाची गरज आहे. भारताने १९७१ साली रशियाबरोबर ‘शांतता, सौहार्द व सहकार्य करार’ करून रशियाशी संबंध मजबूत केले आहेत. .Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.सौदी व पाकिस्तानमधील सुरक्षा कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताने देखील अशा प्रकारचा सुरक्षा करार रशिया व इस्राएलबरोबर करता येईल का याची चाचपणी केली पाहिजे. अशा प्रकारचा करार केल्यास भारताचे शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या देशांविरुद्ध तसेच इतर कोणत्याही परकीय आक्रमणाविरोधात एक मजबूत असे ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कवच’ भारत निर्माण करू शकेल.स्वातंत्र्यकाळापासून आजपावेतो भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र असून कोणत्याही देशाचे किंवा गटाचे अधिपत्य भारताने कधीही स्वीकारले नाही. तथापि, बदलत्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत व स्थितीत भारताला अर्थव्यवस्थेची नियोजित उद्दिष्टे गाठण्यासाठी, देशाची सुरक्षा व संरक्षण सिद्धता उच्चतम पातळीवर नेण्यासाठी तसेच जीडीपीच्या अनुषंगाने देशाचे जागतिक क्रमवारीतील स्थान टिकवून ‘विकसित भारता’चे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वांगीण, सर्वव्यापी व सावध परराष्ट्रीय धोरणाची भारताला नितांत आवश्यकता आहे.(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कार्यरत असून अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 