भारत आणि आखाती देशांतील संबंधांनी तेल, व्यापार आणि स्थलांतरित भारतीयांच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे झेप घेतली आहे. ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्यामुळे या भागीदारीला नवे आयाम मिळत आहेत. प्रादेशिक अस्थिरता, सागरी सुरक्षेची आव्हाने आणि कामगारांचे अधिकार यांवर मात करून ही मैत्री सर्वसामान्यांच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रभावी साधन बनविणे, हीच आगामी दशकातील खरी कसोटी असेल.भारत-आखात संबंधांचे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण उद्योग, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि सांस्कृतिक सहकार्य अशा व्यापक भागीदारीत रूपांतर होत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांसोबत भारताचा द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकत्रितपणे सुमारे १७८.६३ अब्ज डॉलर इतका होता. मुक्त व्यापार करार, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जापुरवठा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यांमुळे नव्या संधी खुल्या होत आहेत; मात्र पश्चिम आशियातील वाढती अस्थिरता, सागरी मार्गांची सुरक्षा, स्थलांतरित कामगारांचे अधिकार आणि बदलता जागतिक शक्तिसमतोल या भागीदारीची कसोटी पाहत आहेत.अरबी समुद्रकिनाऱ्यांवरील बदलते जगपश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीमुळे भारताच्या ऊर्जापुरवठ्याबाबत चिंता वाढत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये एक महत्त्वाची आर्थिक बातमी समोर आली. भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायू अर्थात एलएनजीचा पुरवठा करणारा ओमान सर्वांत मोठा देश बनला. यापूर्वी या स्थानावर अमेरिका होती. आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराचा प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययांमुळे भारताला ऊर्जा आयातीसाठी आपल्या पर्यायांत सातत्याने बदल करावे लागत आहेत. ओमानमधून येणाऱ्या वायूचे महत्त्व वाढले आहे. कारण त्याच्या प्रमुख निर्यात सुविधा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेर आहेत. या घडामोडीवरून भारत-आखाती देशांमधील संबंध भारताची आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जापुरवठा आणि व्यापक राष्ट्रीय हितांशी खोलवर जोडलेले आहेत, हे स्पष्ट हाेते.याच काळात आखाताच्या विविध भागांतील तणाव, तेल प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता आणि सागरी जहाजांच्या वाहतुकीतील व्यत्यय यांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर परिणाम होत आहे. भारतासाठी या घडामोडींचे महत्त्व मोठे आहे. या क्षेत्रातून येणारे तेल आणि नैसर्गिक वायू भारतीय उद्योग, वाहतूक व्यवस्था आणि घरगुती ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतात. तेथे राहणारे एक काेटी भारतीय आपल्या देशातील कुटुंबांकडे पैसे पाठवतात. भारतीय कंपन्या बंदरे, बांधकाम प्रकल्प, रुग्णालये, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यापारी आस्थापनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे आखातात होणारा कोणताही मोठा बदल केवळ आंतरराष्ट्रीय बातमीपुरता मर्यादित नसताे. तेथील प्रत्येक घडामाेडीचे बरे-वाईट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर हाेत असताे.सध्या भारत-आखाती देश यांचे संबंध ऐतिहासिक वळणावर पोहोचले आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत जुन्या मैत्रीला नव्या धोरणात्मक गरजांची जोड मिळत आहे. अनेक वर्षे हे संबंध प्रामुख्याने तीन आधारांवर होते. ते म्हणजे भारताची तेलाची गरज, राेजगारासाठी लाखाे भारतीयांचे स्थलांतर आणि दाेन्हीकडून हाेणारा वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचा व्यापार. आज हे चित्र अधिक व्यापक झाले आहे. आता अबू धाबीतील गुंतवणूक संस्था भारतीय पायाभूत सुविधांत संधी शोधत आहेत, रियाध भारताच्या संरक्षण उद्योगासोबत सहकार्य वाढवत आहे, मस्कत सागरी सुरक्षा आणि मुक्त व्यापारातील महत्त्वाचा दुवा बनत आहे, दोहा भारताच्या दीर्घकालीन नैसर्गिक वायूच्या गरजांशी जोडलेले आहे, कुवेत धोरणात्मक सहकार्याचा विस्तार करत आहे, तर बहरीन वित्तीय सेवा आणि भारतीय उद्योजकतेसाठी नव्या संधी निर्माण करत आहे.महत्त्वाची गाेष्ट म्हणजे आखाती देश स्वतः बदलत आहेत. तेलसंपत्तीवर आधारित या अर्थव्यवस्था आता पर्यटन, वित्त, उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, मालवाहतूक व्यवस्था, मनोरंजन, शिक्षण आणि आधुनिक उत्पादन क्षेत्रांकडे वळत आहेत. भारत या परिवर्तनात उपयुक्त भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, औद्योगिक उत्पादन क्षमता आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक गरजा आहेत. या देशांकडे भांडवल, ऊर्जा संसाधने, आधुनिक बंदरे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपर्क आहेत. दोन्ही क्षेत्रांतील या वेगवेगळ्या क्षमता त्यांना एकमेकांसाठी पूरक बनवतात. त्यामुळे भारत आणि आखाती देशांतील संबंध केवळ आयात-निर्यातीपुरते उरलेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात ते आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक व्यवस्थेत एकत्रितपणे कोणती भूमिका बजावू शकतात, याकडे लक्ष लागले आहे.सहा देशांत भारतासाठी मोठी संधीआखाती सहयोग परिषद अर्थात गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) १९८१ मध्ये स्थापन झाली. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांचा त्यात समावेश आहे. या संघटनेचे उद्दिष्ट सदस्य देशांतील आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवणे हे आहे. भौगोलिक जवळीक, अरबी भाषा, ऐतिहासिक संपर्क आणि अनेक समान आर्थिक हितसंबंध असूनही या सहा देशांच्या राजकीय व्यवस्था, विकास योजना आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम भिन्न आहेत.संयुक्त अरब अमिराती हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त, विमान वाहतूक आणि सेवा क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र आहे. सौदी अरेबियाला ऊर्जा संसाधने, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि महत्त्वाकांक्षी आर्थिक परिवर्तनामुळे वेगळे स्थान प्राप्त झाले आहे. कतार नैसर्गिक वायू आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ओमान सागरी व्यापार, बंदरे आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणासाठी ओळखला जातो. कुवेत ऊर्जा संपत्ती, गुंतवणूक संस्था आणि मोठ्या भारतीय समुदायामुळे महत्त्वाचा आहे, तर बहरीनचे विशेष महत्त्व वित्तीय सेवा, उद्योग आणि प्रादेशिक व्यावसायिक संपर्कांत आहे.भारताने या देशांकडे केवळ एका सामूहिक बाजारपेठेच्या रूपात पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्येक देशाची विशिष्ट क्षमता, गरजा आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टे समजून घेऊन भागीदारी विकसित करावी लागेल. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाच्या औद्योगिक विकासात भारतीय अभियांत्रिकी कंपन्यांना संधी मिळू शकतात, तर कतारसोबत नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि ऊर्जेशी संबंधित उद्योग अधिक महत्त्वाचे ठरतात. ओमानमध्ये बंदरे आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या संधी आहेत, तर बहरीन वित्तीय तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांतील सहकार्य वाढवू शकतो. या विविधतेनंतरही या सर्व देशांना जोडणारा एक मजबूत आधार आहे. हे देश भारतासाठी महत्त्वाच्या बाजारपेठा, गुंतवणूकदार, ऊर्जापुरवठादार आणि स्थलांतरित भारतीयांची दुसरी घरे आहेत.जुन्या सागरी मार्गांपासून आधुनिक मुत्सद्देगिरीपर्यंतभारत आणि अरबी द्वीपकल्प यांच्यातील संपर्क आधुनिक राष्ट्रांची निर्मिती होण्याच्या कितीतरी आधीपासून प्रस्थापित झाला होता. अरबी समुद्र हा व्यापार, स्थलांतर आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा महत्त्वाचा मार्ग होता. भारताच्या गुजरात, मलबार आणि कोकण किनारपट्ट्यांवरील व्यापारी मसाले, कापड, तांदूळ, लाकूड आणि इतर उत्पादने घेऊन अरबी बंदरांपर्यंत पोहोचत असत. दुसरीकडे अरब व्यापारी खजूर, मोती, घोडे आणि इतर वस्तू भारतीय बाजारपेठांत आणत असत. मॉन्सून वारे यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असत. यातून निर्माण झालेले संबंध राजकीय सीमांकनानंतरही कायम राहिले आहेत. त्या इतिहासाचा प्रभाव आजही दिसतो. भारतीय भाषांतील अरबी शब्द त्याची प्रचीती देत असतात.विसाव्या शतकात तेलाच्या शोधाने आखाती देशांचा आर्थिक विकास होऊन या संबंधांना नवी दिशा लाभली. भारतीय कामगार, अभियंते आणि व्यावसायिकांनी या संधीचा लाभ घेतला. हळूहळू आर्थिक संपर्कांनी औपचारिक मुत्सद्देगिरी, गुंतवणूक करार आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी भक्कम पाया तयार केला. आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाताचे महत्त्व हे याच ऐतिहासिक सातत्याचे आणि नव्या आर्थिक गरजांचे फलित आहे.आर्थिक भागीदारीचा विस्तारभारत आणि आखाती देशांतील आर्थिक संबंधांचे वास्तविक रूप व्यापाराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. रियाध येथील भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारत आणि जीसीसीच्या सहा देशांतील एकूण व्यापार सुमारे १७८.६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. यामध्ये भारताची निर्यात सुमारे ५५.६९ अब्ज डॉलर, तर आयात सुमारे १२२.९२ अब्ज डॉलर होती. हा व्यापार भारताच्या एकूण जागतिक व्यापाराच्या सुमारे १४.६८ टक्के होता. संयुक्त अरब अमिराती १०१.२५, सौदी अरेबिया ४१.०७ , कतार १३.९१, ओमान ११.१८, कुवेत ९.५६ आणि बहरीनसोबत १.६६ अब्ज डॉलरचा व्यापार नोंदवण्यात आला. हे आकडे पुरेसे बाेलके आहेत.आखाती देश आणि भारत यांच्यात व्यापार असमताेल दिसताे. आयातीच्या तुलनेत भारतीय निर्यात खूप कमी आहे. आखातातून हाेणारी कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर ऊर्जा संसाधनांची आयात हे याचे प्रमुख कारण आहे. याला संबंधांचे अपयश म्हणता येणार नाही; मात्र दीर्घकाळ आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी भारतीय निर्यात आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी विकसित करणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहने, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, रसायने, वस्त्रे, दागिने आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या आपला हिस्सा वाढवू शकतात. दुसरीकडे आखाती देश भारतातील उत्पादन उद्योग, पायाभूत सुविधा, वित्तीय सेवा आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांत गुंतवणूक करू शकतात. भविष्यात व्यापार किती विविधांगी झाला, किती नव्या कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आणि लहान उद्योगांना किती लाभ झाला, यावर या संबंधांच्या यशापयशाचे माेजमाप हाेईल..Premium|AI Data Centers : एआयच्या वाढीचा खर्च कोण उचलणार? उजनी डेटा सेंटरमुळे पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर.मुक्त व्यापार करारातून नव्या संधीभारत-आखात संबंधांत मुक्त व्यापाराचे करार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा भारताचा करार २०२२ च्या मे महिन्यापासून लागू झाला आहे. तेव्हापासून व्यापारात चांगली वाढ झाली आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये भारत-ओमान करार झाला. तो जून २०२६ मध्ये लागू झाला. ओमानने भारताच्या वस्त्राेद्योगातील ९४५ श्रेणी शुल्कमुक्त केल्या. याच दिशेने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत आणि जीसीसीने सामूहिक मुक्त व्यापार करारासंदर्भातील वाटाघाटी औपचारिकपणे पुढे नेल्या. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वाटाघाटींच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आणि २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. याद्वारे सहा देशांच्या सामायिक बाजारपेठेसोबतच्या व्यापार व्यवस्थेत अधिक सुसूत्रता आणण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. वाटाघाटी सुरू झाल्या म्हणजे करार झाला, असा त्याचा अर्थ नाही. बाजारपेठेतील प्रवेश, सेवा, गुंतवणूक आणि व्यापारविषयक नियमांबाबत प्रत्यक्ष सहमती निर्माण करणे खूप महत्त्वाचे आहे.भारत-आखात संबंधांच्या दृष्टीने या करारांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. या करारांद्वारे अधिक चांगल्या नियमांद्वारे सीमा शुल्क प्रक्रिया, गुणवत्ता मानके, डिजिटल व्यापार, गुंतवणुकीचे संरक्षण आणि व्यावसायिक सेवांसाठी ठाेस व्यवस्था विकसित करता येऊ शकते. अशा करारांचा लघू आणि मध्यम उद्योगांना उपयोग करता आला तर त्याचा लाभ व्यापक स्तरावर पोहोचू शकेल. तसेच निर्यातदारांना बाजारपेठेची माहिती, उत्पादन प्रमाणपत्रे, आर्थिक मदत आणि विश्वासार्ह वितरण व्यवस्था यांची करारांइतकीच आवश्यकता आहे.विविधांगी संबंधआखातातील संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत, बहरीन या सहा देशांशी भारताचे विविधांगी संबंध आहेत. प्रत्येक देशाची स्वतंत्र गरज आहे. त्यानुसार भारताला प्रत्येकाशी स्वतंत्र आणि संतुलित भागीदारी निर्माण करावी लागणार आहे.संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या संबंधांत सर्वाधिक आर्थिक पैलू विकसित झाले आहेत. दुबई आणि अबू धाबी ही शहरे भारतीय कंपन्यांसाठी केवळ परदेशी बाजारपेठा नाहीत. आंतरराष्ट्रीय केंद्रे म्हणून त्यांचा विकास झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीदरम्यानचा व्यापार सुमारे १०१.२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. दोन्ही देशांनी २०३२पर्यंत हा व्यापार २०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.सौदी अरेबिया हा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा प्रमुख आधार राहिला आहे. विपुल तेलसाठे आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेतील महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे त्यांची आर्थिक धोरणे भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी विशेष महत्त्वाची आहेत. तेलावरील अर्थव्यवस्थेचे अवलंबित्व कमी करणे हे सौदी अरेबियाच्या ‘व्हिजन २०३०’ या आर्थिक परिवर्तन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन, आधुनिक उद्योग, मालवाहतूक आणि रसद व्यवस्था, गृहनिर्माण, तंत्रज्ञान तसेच इतर बिगरतेल क्षेत्रांत गुंतवणूक केली जात आहे. भारतासाठी हे परिवर्तन महत्त्वाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या भारत-सौदी अरेबिया धोरणात्मक भागीदारी परिषदेने दोन्ही देशांच्या संबंधांना संस्थात्मक आधार दिला. एप्रिल २०२५मध्येही भारतीय पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान या परिषदेची उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, तेथे हजारो भारतीय कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.भारत-ओमान संबंधांना अनेक शतकांच्या सागरी व्यापाराचा वारसा लाभला आहे. ओमानचे भौगोलिक स्थान भारताच्या व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. तेथील बंदरे व्यापार, औद्योगिक उत्पादन आणि सागरी सेवांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. दोन्ही देशांत संरक्षण क्षेत्रातही घनिष्ठ सहकार्य असून लष्कर, नौदल आणि हवाई दल स्तरावर संयुक्त सराव आयोजित केले जातात. भारतीय व्यावसायिक आणि कामगारांची ओमानमधील संख्या मोठी आहे. व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंधांना अधिक चालना मिळू शकते. ‘होर्मुझ’च्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ओमानची एलएनजी निर्यात व्यवस्था भारतासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय आहे.कतार हा भारताच्या नैसर्गिक वायू सुरक्षेतील महत्त्वाचा भागीदार आहे. नैसर्गिक वायूची गरज सातत्याने वाढत आहे. वीजनिर्मिती, खत उद्योग आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा (एलएनजी) पुरवठा कतारकडून केला जातो. पेट्रोनेट एलएनजी आणि कतार एनर्जी यांच्यात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, २०२८ ते २०४८ या कालावधीसाठी दरवर्षी सुमारे ७५ लाख टन एलएनजी पुरवठ्याचा करार झाला. कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी यांच्या भारतभेटीदरम्यान फेब्रुवारी २०२५ मध्ये द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आणि भारतातील गुंतवणुकीची घोषणा यामुळे आर्थिक सहकार्याला नवी दिशा मिळाली. ऊर्जा व्यापाराबरोबरच गुंतवणूक आणि प्रादेशिक कूटनीतीतील कतारची भूमिका भारतासाठी महत्त्वाची आहे.कुवेत आणि भारत यांच्यातील संबंध ऊर्जा व्यापाराबरोबरच भारतीय समुदायाच्या तेथील मोठ्या उपस्थितीवर आधारित आहेत. कुवेतमध्ये साधारण १० लाख भारतीय असून ते आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, अभियांत्रिकी, वाहतूक आणि व्यापार अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. भारतीय पंतप्रधानांच्या कुवेत भेटीदरम्यान डिसेंबर २०२४ मध्ये दोन्ही देशांनी संबंधांना धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला. संरक्षण सहकार्य, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्यालाही महत्त्व प्राप्त झाले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ९.५७ अब्ज डॉलर होता. भविष्यात औषधनिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यसेवा, अन्नसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढू शकते.बहरीन हा आकाराने तुलनेने लहान असला, तरी वित्तीय सेवा, बँकिंग, औद्योगिक विकास आणि प्रादेशिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा आखाती देश आहे. भारतासाठी हा देश वित्तीय तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर सेवा, आरोग्य आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रांत सहकार्याच्या संधी उपलब्ध करून देतो. बहरीनमध्ये भारतीय व्यापारी, व्यावसायिक आणि कामगारांची ऐतिहासिक उपस्थिती आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दोन्ही देशांतील व्यापार सुमारे १.६६ अब्ज डॉलर होता. तुलनेने कमी व्यापार असूनही डिजिटल पेमेंट, आधुनिक बँकिंग, वित्तीय नियमांचे पालन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवांत विस्ताराची मोठी क्षमता आहे. या दोन देशांनी एप्रिल २०२६ मध्ये भागीदारी वाढीबद्दल चर्चा केली. भारतीय कंपन्यांसाठी बहरीन हे आखाती बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे अतिरिक्त केंद्र ठरू शकते.ऊर्जा सुरक्षा : मोठा धोरणात्मक प्रश्नभारत आणि आखाती देशांमधील ऊर्जा सहकार्य हा दीर्घकाळापासून आर्थिक संबंधांचा सर्वांत मजबूत पाया राहिला आहे. हे देश भारताला कच्चे तेल तसेच पेट्रोलियम पदार्थ आणि नैसर्गिक वायू पुरवतात. भारताला या पुरवठ्यातील स्थैर्य अत्यंत आवश्यक आहे; मात्र ऊर्जा सुरक्षेचा अर्थ केवळ पुरेसे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणे एवढाच नाही. संकटाच्या काळात तिची खरी कसोटी लागते. सागरी मार्गांत अडथळे निर्माण झाले, जहाजांचा विमा महागला किंवा तेल प्रकल्पांचे नुकसान झाले, तर दीर्घकालीन पुरवठा करार अस्तित्वात असूनही ऊर्जा बाजारपेठांवर परिणाम होऊ शकतो. ऑक्टोबर २०२६ मधील पश्चिम आशियातील परिस्थिती याच आव्हानाकडे लक्ष वेधते.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, कारण आखातातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत जाणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या प्रमाणासाठी हा प्रमुख सागरी मार्ग आहे. भारताला आता आपल्या ऊर्जा धोरणात विविध पुरवठादार, पर्यायी सागरी मार्ग, पुरेसा साठा आणि देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. या दिशेने सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांना विशेष महत्त्व आहे. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत भारताने कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीसंदर्भातील आणि आपत्कालीन ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित सहकार्य वाढवले आहे. सौदी अरेबिया आणि कुवेतसारख्या देशांसोबतही ऊर्जा सहकार्य केवळ खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित न ठेवता गुंतवणूक, तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांपर्यंत विस्तारता येऊ शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने भारताला आखातातून ऊर्जा आयात सुरू ठेवतानाच सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि इतर पर्यायी ऊर्जा स्रोतांमधील सहकार्य वाढवावे लागेल. त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाच्या जागतिक प्रक्रियेत दोन्ही बाजू एकमेकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.आखातातील भांडवल अन् भारताच्या महत्त्वाकांक्षाआखातातील अनेक देशांकडे जगातील प्रमुख सरकारी गुंतवणूक संस्था आहेत. अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी, सौदी अरेबियाचा पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंड, कतार इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी आणि कुवेत इन्व्हेस्टमेंट ॲथॉरिटी यासारख्या संस्था आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करतात.मोठ्या पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रकल्प, बंदरे, ऊर्जा व्यवस्था आणि आधुनिक शहरी विकासासाठी दीर्घकालीन आर्थिक मदत आवश्यक असते. आखातातील गुंतवणूक संस्था अशा क्षेत्रांमध्ये भारतासाठी महत्त्वाच्या भागीदार बनू शकतात.भारतीय कंपन्यांसाठी तेथे संधी वाढत आहेत. सौदी अरेबियातील विकास प्रकल्प, संयुक्त अरब अमिरातीची तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था, ओमानमधील औद्योगिक क्षेत्रे आणि कतारच्या गुंतवणूक योजना भारतीय व्यावसायिकांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्याचवेळी गुंतवणुकीच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यांमधील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.भारताला आखातातील गुंतवणूकदारांसाठी स्पष्ट नियम, विश्वासार्ह प्रकल्प आणि स्थिर व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे, भारतीय कंपन्यांनाही या देशांमधील बदलत्या कामगार, कर आणि गुंतवणूकविषयक नियमांनुसार आपली रणनीती विकसित करावी लागेल..भारताचे आखाताशी बदलते संबंधभारत आणि या देशांमधील संबंधांतील सर्वांत उल्लेखनीय बदलांमध्ये संरक्षण सहकार्याचा विस्तार समाविष्ट आहे. भारत आता तो संरक्षण प्रशिक्षण, संयुक्त लष्करी सराव, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण उपकरणांच्या क्षेत्रांतही सहभाग वाढवत आहे.सौदी अरेबियासोबतचे संरक्षण सहकार्य हे त्याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. भारताच्या सरकारी मालकीच्या म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सौदी अरेबियाला तोफखान्यासाठी दारूगोळा पुरवण्याकरिता सुमारे २२.५ कोटी डॉलरचा करार केला. दोन्ही देशांनी ‘अल मोहद अल हिंदी’ हा नौदल सराव आणि ‘सदा तनसीक’ हा लष्करी सराव यांसारख्या उपक्रमांद्वारेही सैन्य सहकार्य वाढवले आहे. ओमानसोबत भारताचे संरक्षण संबंध तुलनेने जुने आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांमधील प्रशिक्षण आणि संयुक्त सरावांबरोबरच संरक्षण साहित्य व उपकरणांच्या खरेदीशी संबंधित व्यवस्थाही विकसित झाल्या आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत मे २०२६ मध्ये धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीच्या आराखड्यावर सहमती झाल्याने संरक्षण उद्योग, सायबर सुरक्षा आणि सागरी सहकार्याच्या नव्या संधी खुल्या झाल्या. कुवेतसोबत डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेला संरक्षण सहकार्य करारही याच व्यापक परिवर्तनाचा भाग आहे. भारतासाठी दीर्घकालीन संधी केवळ शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीत नाहीत, तर देखभाल, प्रशिक्षण, तांत्रिक सहकार्य आणि संयुक्त उत्पादनामध्येही आहेत. संरक्षण उद्योगातील अशी भागीदारी राजकीय विश्वास मजबूत करू शकते; मात्र हे सहकार्य काळजीपूर्वक, पारदर्शकपणे आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत राहील, अशा पद्धतीने विकसित करणे आवश्यक आहे.व्यापार आणि राष्ट्रीय हितांची सामायिक जबाबदारीभारत आणि आखाती देशांतील आर्थिक संबंधांतील सर्वांत संवेदनशील दुवा म्हणजे सागरी वाहतूक आहे. अरबी समुद्र, ओमानचे आखात आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारी जहाजे भारतापर्यंत ऊर्जा, औद्योगिक कच्चा माल आणि विविध ग्राहक उत्पादने पोहोचवतात. सागरी सुरक्षा ही केवळ नौदलांची जबाबदारी नाही. तिचा संबंध जहाजवाहतूक कंपन्या, बंदरे, विमा संस्था, निर्यातदार आणि समुद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशीही आहे. एखाद्या क्षेत्रातील संघर्ष किंवा जहाजांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढल्यास मालवाहतुकीचा खर्च आणि पुरवठ्यासाठी लागणारा वेळ यावर परिणाम होऊ शकतो.या दृष्टीने भारत आणि ओमानमधील सागरी सहकार्याला विशेष महत्त्व आहे. भारतीय नौदलाच्या जहाजांच्या परिचालनाशी संबंधित सहकार्य आणि सागरी सुरक्षा उपक्रमांमध्ये ओमान महत्त्वाचा भागीदार आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासोबत वाढणारे संरक्षण संबंधही सागरी सुरक्षेतील सहकार्याच्या शक्यता वाढवतात. भविष्यात भारत आणि आखाती देशांदरम्यान सागरी निगराणी, जहाजांची सुरक्षा, संकटाच्या काळात माहितीची देवाणघेवाण, सागरी बचाव मोहिमा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत करणे आवश्यक ठरेल. या सहकार्याचे उद्दिष्ट केवळ लष्करी क्षमता वाढवणे नसून व्यापारी सागरी मार्गांची स्थिरता सुनिश्चित करणे हे असले पाहिजे. दोन्ही क्षेत्रांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी सुरक्षित समुद्र अनिवार्य आहे.बदलत्या शक्तिसमतोलात भारताची भूमिकाआखाती देशांसोबतच्या भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध देशांसोबत स्वतंत्र संबंध कायम ठेवण्याची क्षमता. भारताचे आखातातील अरब देशांसोबत मजबूत संबंध आहेत; मात्र इराण, इस्राईल, अमेरिका आणि इतर आंतरराष्ट्रीय शक्तींसोबतही भारताचे महत्त्वाचे हितसंबंध जोडलेले आहेत. पश्चिम आशियातील अनेक देशांची राजकीय प्राधान्ये वेगवेगळी आहेत. काही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत, तर बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे नवे सहकार्य आणि स्पर्धाही उदयास येत आहेत. अशा वातावरणात एखाद्या एका प्रादेशिक शक्तीचा दृष्टिकोन संपूर्ण परराष्ट्र धोरणाचा आधार बनवणे भारतासाठी उपयुक्त ठरणार नाही.भारताचे प्राधान्य प्रादेशिक शांतता, ऊर्जा सुरक्षा, सागरी वाहतूक, आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण यांवर केंद्रित असले पाहिजे. यासाठी भारताला वेगवेगळ्या देशांसोबत संवाद कायम ठेवावा लागेल. संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवरही सहकार्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. खाडी देश आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक चर्चांमध्ये, ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये, गुंतवणुकीत आणि मानवतावादी मदतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारत विकसनशील देशांच्या गरजा, ऊर्जा संक्रमण आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा यांसारख्या विषयांवर त्यांच्यासोबत सहकार्य वाढवू शकतो; मात्र परिपक्व मुत्सद्देगिरीचा अर्थ प्रत्येक मुद्द्यावर समान मत असणे असा नाही. भारत आणि आखाती देशांचे स्वतःचे राष्ट्रीय हितसंबंध आहेत. मतभेद असूनही संवाद, आर्थिक सहकार्य आणि परस्पर सन्मान कायम राहणे, हीच टिकाऊ मैत्रीची कसोटी असेल.भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक काॅरिडाॅरभारत, मध्य पूर्व आणि युरोप यांना जोडण्यासाठी प्रस्तावित आर्थिक काॅरिडाॅर (आयएमईसी) भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. या उपक्रमामध्ये मध्य पूर्वेतील बंदरे, रेल्वे जाळे आणि इतर वाहतूक व्यवस्थांच्या माध्यमातून भारत आणि युरोपला जोडण्याची संकल्पना आहे. ही व्यवस्था पूर्णपणे विकसित झाल्यास भारतीय उत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. सागरी मार्ग आणि सीमापार पायाभूत सुविधांची सुरक्षा नसल्यास अशा महत्त्वाकांक्षी काॅरिडाॅरचा पूर्ण आर्थिक लाभ मिळवणे कठीण होईल. भारतासाठी अधिक चांगली रणनीती म्हणजे प्रस्तावित काॅरिडाॅरसोबतच विद्यमान बंदरे, जहाजवाहतूक सेवा आणि डिजिटल व्यापार व्यवस्थांतही सुधारणा करणे. भविष्यातील मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत; मात्र सध्या उपलब्ध असलेल्या व्यापारी संधींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.आखातात एक कोटी भारतीयभारत-आखातातील संबंधांचा सर्वांत महत्त्वाचा आधार म्हणजे तेथे राहणारा भारतीय समुदाय. रियाध येथील भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, जीसीसी देशांत सुमारे एक कोटी भारतीय राहतात. या समुदायाचे व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक महत्त्व निर्विवाद आहे. या स्थलांतरित भारतीयांनी तेथील आधुनिक शहरे, रस्ते, रुग्णालये, शाळा, औद्योगिक प्रकल्प आणि व्यापारी संस्थांच्या विकासात योगदान दिले आहे. त्याबदल्यात त्या देशांनी भारतीय कुटुंबांना रोजगार, उद्योजकता आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत..Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच.भागीदारीची खरी कसोटीआखातातील भारतीय कामगारांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. श्रमप्रधान क्षेत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांना आर्थिक व सामाजिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. या देशांनी कामगार कायदे आणि रोजगाराशी संबंधित व्यवस्थांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. कतार आणि सौदी अरेबियासह काही देशांत कामगारांना रोजगारदाता बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या व्यवस्थांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. तथापि, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, कायदेशीर सुधारणांचा प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, सुरक्षित भरती प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण व्यवस्था आवश्यक आहे.भारतासाठी स्थलांतरित कामगारांची सुरक्षा हा परराष्ट्र धोरणातील कायमस्वरूपी विषय असला पाहिजे. सुरक्षित भरती, स्पष्ट रोजगार करार, आवश्यक विमा, कायदेशीर मदत आणि संकटाच्या काळात प्रभावी दूतावास सेवा महत्त्वाच्या आहेत. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत आणि विनाअडथळा मदत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याशिवाय त्यांना परदेशात पाठवण्यापूर्वी चांगले प्रशिक्षण दिले पाहिजे. भारत आणि सौदी अरेबियादरम्यान कौशल्य पडताळणी आणि कामगार सहकार्याशी संबंधित व्यवस्था या दिशेने उपयुक्त उदाहरणे आहेत. एखादा सामान्य कर्मचारी किती सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम जीवन जगू शकतो, यातही त्या भागीदारीचे खरे यश दिसले पाहिजे.‘जीसीसी’तून भारतात येणारा पैसाआखाती देशांमध्ये कार्यरत भारतीय नागरिक परदेशातून भारतात पैसे पाठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देतात. भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जीसीसी देशांतून भारताला सुमारे ५२.४४ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम प्राप्त झाली. त्या आर्थिक वर्षात भारताला जगभरातून मिळालेल्या एकूण स्थलांतरित निधीपैकी हे प्रमाण सुमारे ३८ टक्के होते. डिजिटल देयक व्यवस्था आणि कमी खर्चाच्या निधी हस्तांतरण सेवा या दिशेने उपयुक्त ठरू शकतात. यातून भारताच्या आर्थिक विकासातील त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे.धर्म, भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि परंपराभारत-आखातातील सांस्कृतिक संबंध व्यापाराइतकेच जुने आहेत. भारतीय खाद्यपदार्थ, कपडे, संगीत, चित्रपट आणि सण आखातातील अनेक शहरांत दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहेत. दुसरीकडे अरब खाद्यसंस्कृती, भाषिक प्रभाव आणि सांस्कृतिक परंपरांनाही भारतात ऐतिहासिक स्थान आहे. दुबई, शारजाह, अबू धाबी, मस्कत, दोहा, मनामा, कुवेत सिटी आणि रियाध येथे भारतीय भाषा आणि खाद्यपदार्थ सहज उपलब्ध होतात. भारतीय सामाजिक संघटना सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत महोत्सव, क्रीडा स्पर्धा आणि सामुदायिक उपक्रम आयोजित करतात. भारत आणि सौदी अरेबियाच्या संबंधांमध्ये हज आणि उमराहला विशेष महत्त्व आहे. भारतीय मुस्लिमांसाठी मक्का आणि मदिना येथील धार्मिक यात्रा ही गाढ श्रद्धेशी जोडलेली आहे. २०२६ मधील हजसाठी दोन्ही देशांत झालेल्या करारानुसार भारतीय यात्रेकरूंचा कोटा १,७५,०२५ निश्चित करण्यात आला होता. धार्मिक यात्रांशी संबंधित व्यापक प्रशासकीय आणि मानवी सहकार्याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. सांस्कृतिक संबंधांमध्ये साहित्य आणि कलेची भूमिकाही वाढू शकते. अरब साहित्याचा भारतीय भाषांमध्ये आणि भारतीय साहित्याचा अरबी भाषेत अनुवाद केल्याने दोन्ही समाजांना एकमेकांना अधिक सखोलपणे समजून घेण्याची संधी मिळू शकते. समाज एकमेकांच्या परंपरा समजून घेतात, तेव्हा व्यापारी आणि राजकीय संबंधांमध्येही विश्वासाचे वातावरण निर्माण होते.शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि कौशल्येआगामी वर्षांमध्ये भारत आणि आखाती देशांमधील संबंधांची दिशा शिक्षण आणि तांत्रिक सहकार्यावरही अवलंबून असेल. अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत असताना त्यांना अभियंते, शास्त्रज्ञ, आरोग्यतज्ज्ञ, सॉफ्टवेअर व्यावसायिक आणि आधुनिक उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. भारताकडे उच्च शिक्षण संस्था, तांत्रिक प्रशिक्षण संघटना आणि तरुण मनुष्यबळाचा मोठा आधार आहे. विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून दोन्ही क्षेत्रांतील भागीदारी अधिक मजबूत होऊ शकते.संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांची केंद्रे या परिवर्तनाची उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत. आयआयटी दिल्लीचे अबू धाबी येथील केंद्र आणि आयआयएम अहमदाबादचे दुबई येथील केंद्र शिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचे नवे माध्यम बनवत आहे. दुबईच्या नॉलेज अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अर्थात केएचडीएच्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये शहरातील खासगी उच्च शिक्षण क्षेत्रात ४२,०२६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. विशेषतः शिक्षणासाठी परदेशातून दुबईत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २९ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आणि एकूण प्रवेशांमध्ये त्यांचा वाटा ३५.२ टक्के होता. या विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा सर्वांत मोठा गट होता. खासगी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांचा वाटा ४३ टक्के होता, तर खासगी विद्यापीठांतील एकूण विद्यार्थिसंख्येत त्यांचा वाटा ४२ टक्के होता. या आकडेवारीवरून दुबई संयुक्त अरब अमिरातीत स्थायिक भारतीय कुटुंबांतील मुलांसाठीच नव्हे, तर भारतात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही परदेशातील महत्त्वाचे शिक्षण केंद्र बनत आहे हे स्पष्ट होते.सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांमध्ये आधुनिक बांधकाम, आरोग्यसेवा, माहिती व्यवस्थापन आणि औद्योगिक विकासासोबत भारतीय तंत्रज्ञानतज्ज्ञांची मागणी वाढू शकते; मात्र भविष्यातील आव्हान केवळ अधिक संख्येने कर्मचारी पाठवण्याचे असणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त कौशल्ये असलेले व्यावसायिक तयार करणे, ही खरी संधी असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि डिजिटल वित्तीय सेवांमध्ये संयुक्त प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देता येऊ शकते. यासाठी दोन्ही बाजूंना शैक्षणिक पात्रतेची मान्यता, व्यावसायिक प्रमाणपत्रे आणि रोजगारविषयक नियमांबाबतही सहकार्य करावे लागेल.अन्नसुरक्षा, हवामान, हरित अर्थव्यवस्थेतील संधीआखातातील अनेक देशांसाठी अन्नसुरक्षा ही महत्त्वाची राष्ट्रीय प्राथमिकता आहे. मर्यादित कृषी जमीन, पाण्याची कमतरता आणि प्रतिकूल हवामानामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात अन्नपदार्थ परदेशातून आयात करावे लागतात. भारत हा कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील महत्त्वाचा उत्पादक देश आहे. तांदूळ, मसाले, फळे-भाज्या, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि विविध कृषी उत्पादने आखाती देशांतील बाजारपेठांमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. भविष्यात हे सहकार्य केवळ अन्नपदार्थांच्या निर्यातीपुरते मर्यादित न राहता संयुक्त अन्नप्रक्रिया प्रकल्प, शीतगृहे, आधुनिक वाहतूक आणि कृषी तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून विकसित होऊ शकते. तेथील गुंतवणूक संस्था भारतात अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊ शकतात, जे अन्नपुरवठा अधिक स्थिर बनवतील. यामुळे भारतीय शेतकरी आणि अन्न उद्योगाला नव्या बाजारपेठा मिळू शकतात, तर आखाती देशांना अधिक विश्वासार्ह पुरवठा व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकते. हवामान बदल हाही दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान चिंतेचा विषय आहे. दोन्ही क्षेत्रांना तीव्र उष्णता, पाण्याची उपलब्धता आणि ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागतो.सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, जलव्यवस्थापन आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रज्ञानातील सहकार्यामुळे या आव्हानांवर उपाय शोधण्यास मदत होऊ शकते. विकासासोबत पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांनाही महत्त्व दिले गेले, तरच भविष्यातील आर्थिक संबंध अधिक शाश्वत ठरतील..भविष्यातील आव्हाने कोणती?भारत आणि आखाती देशांमधील संबंधांमध्ये संधीप्रमाणेच आव्हानेही माेठी आहेत. पहिले आव्हान प्रादेशिक सुरक्षेचे आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थिती ऊर्जापुरवठा, हवाई वाहतूक, सागरी व्यापार आणि स्थलांतरित नागरिकांच्या सुरक्षेवर परिणाम करू शकते. दुसरे आव्हान आर्थिक परिवर्तनाचे आहे. आखाती देश आपल्या नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्वाचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे भारतीय कामगार आणि कंपन्यांसाठी भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या संधींचे स्वरूपही बदलू शकते. तिसरे आव्हान जागतिक स्पर्धेचे आहे. चीन, अमेरिका, युरोप आणि इतर आशियाई देशही आखातातील बाजारपेठा, गुंतवणूक आणि तांत्रिक भागीदारीत आपली भूमिका वाढवू इच्छितात. भारताला आपली स्पर्धात्मक क्षमता अधिक मजबूत करावी लागेल. चौथे आव्हान ऊर्जा संक्रमणाचे आहे. आगामी दशकांमध्ये जगातील जीवाश्म इंधनाच्या मागणीचे स्वरूप बदलल्यास भारत आणि आखाती देशांना आपल्या आर्थिक भागीदारीसाठी नवे आधार विकसित करावे लागतील. पाचवे आणि कदाचित सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे आर्थिक सहकार्याचा लाभ समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचवणे. केवळ मोठे गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि संपन्न कुटुंबांनाच त्याचा लाभ मिळाला, तर या भागीदारीचा सामाजिक पाया मर्यादित राहील. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अधिक संवाद, उत्तम संस्थात्मक व्यवस्था आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे.आगामी दशकात प्राधान्य कशाला?भारत आणि आखाती देशांना आगामी दशकात आपली भागीदारी अधिक संतुलित, विविधांगी आणि भविष्याच्या गरजांशी सुसंगत बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सर्वप्रथम पारंपरिक ऊर्जा संसाधनांच्या खरेदी-विक्रीपलीकडे व्यापाराचा विस्तार आधुनिक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. भारतीय उत्पादकांना आखातातील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देतानाच तेथील गुंतवणूकदारांना भारतात व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देता येतील. दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मनुष्यबळ होय. आखातातील नव्या अर्थव्यवस्थांना प्रशिक्षित आणि विशेष कौशल्ये असलेल्या मनुष्यबळाची गरज असेल. भारताने आपल्या शिक्षण आणि कौशल्य विकास व्यवस्थेमध्ये या बदलाचा विचार केला पाहिजे. तिसरे प्राधान्य संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्याला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचे असले पाहिजे. नियमित संयुक्त सराव, सागरी निगराणी, संकट व्यवस्थापन आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य या दोन्ही क्षेत्रांच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यास हातभार लावू शकतात. चौथे प्राधान्य स्थलांतरित भारतीयांचे कल्याण असले पाहिजे. सुरक्षित भरती, स्पष्ट रोजगार करार, कायदेशीर मदत, आरोग्य सुरक्षा आणि संकटाच्या काळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था ही परिपक्व भागीदारीची ओळख असेल. पाचवे प्राधान्य नव्या तंत्रज्ञानातील सहकार्याचे असावे. डेटा केंद्रे, डिजिटल देयके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय ऊर्जा ही अशी क्षेत्रे आहेत, ज्यांमध्ये भारत आणि त्या देशांच्या क्षमता एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. सहावे प्राधान्य नियमित राजकीय संवाद आणि प्रादेशिक स्थैर्याला असले पाहिजे. भारत आणि जीसीसीने २०२४ मध्ये संयुक्त कृती आराखडा २०२४-२०२८ स्वीकारला होता. त्यामध्ये आरोग्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषी, ऊर्जा, वाहतूक आणि संस्कृती यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. अशा संस्थात्मक व्यवस्थांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये आणि मोजता येण्याजोग्या संधींमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक असेल.या सर्व प्राधान्यक्रमांमागे एक समान उद्दिष्ट असले पाहिजे. भारत आणि आखाती देशांनी असे आर्थिक संबंध विकसित करणे आवश्यक आहे, ज्यांचे यश एखाद्या एका उत्पादनावर, सरकारवर किंवा आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर अतिप्रमाणात अवलंबून नसेल.भारत आणि आखाती देशांमधील वाढत्या सहकार्याचा परिणाम आगामी वर्षांत व्यापार, गुंतवणूक, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीवर दिसू शकतो. भारताला निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठा, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाच्या संधी मिळू शकतात, तर आखाती देशांना भारतीय तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित व्यावसायिक आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठेचा लाभ मिळू शकतो. संरक्षण सहकार्य आणि अधिक चांगली सागरी सुरक्षा यामुळे आर्थिक व्यवहारांसाठी अधिक स्थिर वातावरण निर्माण होऊ शकते. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि डिजिटल सेवांमधील नव्या उपक्रमांमुळे पुढील पिढीसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी वाढू शकतात; मात्र या शक्यतांचे प्रत्यक्ष संधींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रादेशिक शांतता, सुरक्षित व्यापारी मार्ग, प्रभावी करार आणि स्थलांतरित कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण आवश्यक असेल.भारत-आखातातील देशांच्या संबंधांची कहाणी शतकानुशतके चालत आलेल्या सागरी व्यापारापासून ते जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणातील एका महत्त्वपूर्ण अध्यायापर्यंत विकसित झाली आहे. या भागीदारीची सर्वांत मोठी ताकद सरकारी करारांमध्ये किंवा अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीत नसून, दोन्ही प्रदेशांशी जोडल्या गेलेल्या लोकांच्या जीवनात आहे. दोन्ही प्रदेशांतील शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संपर्कांना प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्था या भागीदारीचे भविष्य घडवत आहेत. भारत-आखातातील देशांच्या संबंधांचा पुढील अध्याय विद्यापीठांच्या वर्गांमध्ये, संशोधन प्रयोगशाळांमध्ये, बंदरांमध्ये, उद्योगांमध्ये, रुग्णालयांमध्ये आणि तेथे काम करणाऱ्यांच्या घरांमध्ये लिहिला जाईल, ज्यांची स्वप्ने आणि भविष्य अरबी समुद्राच्या दोन्ही काठांशी जोडलेले आहे. या भागीदारीचे भविष्य दोन्ही प्रदेश एकत्रितपणे आपल्या लोकांच्या आकांक्षा, आर्थिक क्षमता आणि सामायिक जबाबदाऱ्या कशा पुढे नेतात, यावर यावर अवलंबून असेल.(लेखक दुबईस्थित ‘द ब्रू न्यूज’चे व्यवस्थापकीय संपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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